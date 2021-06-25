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25 июня, пятница | Последнее обновление — 17:45 | vz.ru
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17:11
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Киргизия зарегистрировала однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт»
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Российская однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» зарегистрирована Министерством здравоохранения Киргизии, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» Министерством здравоохранения Киргизской Республики», – говорится в сообщении фонда.
По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, регистрация препарата «Спутник Лайт» в Киргизии позволит обеспечить страну еще одной высокоэффективной и безопасной вакциной против коронавируса. «Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» сократит сроки вакцинации населения и ускорит создание популяционного иммунитета», – заявил он.
Вакцина «Спутник Лайт» является первым компонентом (рекомбинантный аденовирус человека 26 серотипа (rАd26)) вакцины «Спутник V». Эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации.
Напомним, в апреле Россия подтвердила Киргизии готовность поставлять «Спутник V». Киргизия заявила о намерениях закупить у России партию препарата «Спутник V», достаточную для вакцинации 118 тыс. человек.
В России зафиксировали «шквал запросов» на аннуляцию туров в Краснодарский край
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Россияне в связи с новыми ограничениями в Краснодарском крае стали массово интересоваться возможностью отмены туров, однако туроператоры пока рекомендуют не торопиться с аннулированием, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
По ее словам, как только стало известно о решении кубанских властей, что для заселения в гостиницы Краснодарского края с 1 июля нужен будет отрицательный тест на COVID-19, а с 1 августа – сертификат о вакцинации, «пошел шквал запросов от туристов на аннуляцию».
«Это сообщение вызвало волну негатива и возмущения со стороны наших туристов. Пока мы путешественникам рекомендуем такие запросы не доводить до аннуляции, надеемся на благоприятный исход дела и хотим увидеть документ, потому что непонятно, как будут проверять частный сектор», – приводит ТАСС слова Ломидзе.
Она считает, что будет несправедливо, если ограничения затронут только отели и не коснутся частного сектора. «Независимо от всех факторов, на наш взгляд, все это требует вмешательства на самом высоком уровне», – считает она.
АТОР предлагает ввести для въезда на российские курорты такие же нормы, которые действуют на массовых зарубежных туристических направлениях, то есть чтобы для подтверждения «антиковидного статуса» принимали не только сертификат о вакцинации, но и отрицательный результат ПЦР-тестирования. Письма с соответствующим предложением будут направлены профильному вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко, а также в Ростуризм, говорится в сообщении АТОР.
«Логично, говорят туроператоры, чтобы и российские отельеры могли принимать туристов не с одним, а с несколькими вариантами документов, подтверждающих их антиковидный статус: или с сертификатом о вакцинации, или при наличии ПЦР-теста, или справки об антителах. Это позволило бы сохранить сезон на юге России», – отметили в ассоциации.
Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила, что вернуть полную стоимость тура в Краснодарский край из-за необходимости предоставлять сертификат о вакцинации, скорее всего, можно будет только со штрафными санкциями.
Напомним, губернатор Краснодарского края заявил, что для заселения в гостиницы на курортах Краснодарского края с 1 июля потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, с 1 августа – сертификат вакцинированного. Такие меры были приняты в связи с ростом числа заболевших коронавирусом.
До этого в Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан.
В Минздраве объяснили, как получить справку о противопоказаниях к прививке от COVID-19
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Людей, которым не рекомендуется вакцинироваться от коронавируса, практически не существует. А тот малый процент людей, которым все-таки противопоказана прививка, могут получить соответствующую справку у своего терапевта, заявил газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов.
«В противопоказаниях к прививке указано, что ее нельзя делать во время острого инфекционного процесса. Это четко прописано в инструкции по ее применению. Да и в принципе, все противопоказания классические, как и к другим вакцинам. Это период, когда мы ее не делаем, но по выздоровлению ее уже можно делать», – говорит Козлов.
Граждан, которым по иным причинам нельзя делать прививку, вообще практически нет, продолжает врач, подчеркивая, что живые вакцины не показаны лишь людям с иммунодефицитом, потому что они могут реактивироваться.
«Но мы должны понимать, что вакцины и создаются в первую очередь для того, чтобы уберечь таким образом наиболее уязвимую популяцию. Поэтому категорий людей, которым вакцина вообще не показана, практически не существует», – объясняет микробиолог.
Человек, находящийся в состоянии острого инфекционного процесса, как правило, на работу не ходит, поэтому ему никакая справка для работодателя о сиюминутном противопоказании к прививке против коронавируса не нужна. А тот малый процент людей, которым все-таки противопоказана вакцина, могут получить соответствующую справку у своего терапевта, говорит специалист.
Ранее главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказала, что вакцинация против коронавируса показана гражданам, которые переболели инфекцией более полугода назад. Тем, кто болел в этот период, следует предъявить на работе соответствующую справку, которую выдают по выздоровлении. Что касается той категории граждан, которые имеют противопоказания к вакцинации, то им следует получить справку об этом у участкового терапевта. При этом врач отметила, что противопоказаний к прививке очень немного.
Напомним, в связи с эпидемиологической ситуацией в столице Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. В свою очередь президент Национальной медицинской палаты и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль выразил мнение, что вакцинация от коронавируса должна стать обязательной во всей стране. Работников, которые отказались от вакцинации, позволили отстранять от работы без выплаты сотрудникам предприятия зарплаты. Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова посчитала возможным ввести обязательную вакцинацию и в других регионах России.
Вслед за столицей обязательную вакцинацию для некоторых групп граждан ввели на Сахалине, Кубани, в Нижегородской области, Ленобласти. Кроме того, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что с 1 июля курорты региона будут принимать только тех туристов, которые прошли вакцинацию и имеют соответствующий сертификат.
Минцифры рассказало о планах предоставить QR-код переболевшим COVID к 30 июня
Минцифры России планирует к 30 июня закончить на портале «Госуслуг» интеграцию базы россиян, которые переболели коронавирусом, и предоставить им QR-код, заявил заместитель главы министерства Олег Качанов.
«По нашим планам, 30 числа, возможно, мы даже скорректируемся на пару дней влево, у нас эта интеграция будет сделана, и мы для тех, кто переболел, а их там в регистре около девяти млн записей, мы их получим, соответственно, смэтчим с учетными записями портала госуслуг и для тех, кого мы найдем, мы будем показывать еще соответственно сертификат переболевшего, QR-код переболевшего», – пояснил Качанов в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как получить QR-код для посещения ресторана в Москве.
Напомним, что мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.
Байден спрогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США
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Число летальных исходов от последствий заражения коронавирусом в США продолжит расти на фоне распространения штамма «Дельта», заявил американский президент Джо Байден в ходе выступления в Северной Каролине.
«Свыше 600 тыс. американцев умерли, <…> и с этим штаммом «Дельта» <…> будут и другие. Вы знаете, что это произойдет», – приводит слова Байдена ТАСС. Он вновь призвав жителей США проходить вакцинацию.
«Вариант «Дельта» легче передается и потенциально [может быть] более смертоносным, а также особенно опасным для молодежи», – сказал Байден, ссылаясь на слова директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Американский лидер подчеркнул, что распространение штамма «Дельта» вызывает «серьезные опасения». «Согласно [данным федеральных] Центров по контролю и профилактике заболеваний, от 10% до 20% всех случаев [заражения коронавирусом] за последние две недели были вариантом «Дельта», – добавил глава Белого дома.
По данным ВОЗ, штамм «Дельта», выявленный первоначально в Индии, сейчас присутствует более чем в 85 странах. По информации Университета Джонса Хопкинса, в США с начала эпидемии выявлено более 33,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 603 тыс. человек, по обоим показателям США занимают первое место в мире.
Напомним, 9 мая главный инфекционист США Энтони Фаучи признал, что реальное количество скончавшихся от коронавируса в стране больше официальных данных. В начале апреля Байден заявил о быстром распространении в США новых мутаций коронавируса.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.
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Попова назвала адекватными все ограничения в регионах из-за COVID
Ограничения, которые принимаются в регионах России из-за COVID-19, являются адекватной реакцией на складывающуюся ситуацию, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Никто специально никогда не намерен вводить ограничения, это абсолютно точно. Это реакция на складывающуюся ситуацию. И в регионах сегодня меры принимаемые всегда адекватны. <…> Мы контролируем это», – пояснила Попова в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.
Она также уточнила, что избыточная нагрузка на систему здравоохранения, безусловно, приведет к жестким ограничительным мерам. «Это неизбежно, и это надо понимать. Но сегодня у всей страны есть возможность избежать развития жесткого сценария», – уточнила она, передает РИА «Новости».
Напомним, что мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.
Кроме того, губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что для заселения в гостиницы на курортах Краснодарского края с 1 июля потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, с 1 августа – сертификат вакцинированного.
ВОЗ признала «дельту» вдвое более заразным по сравнению с изначальным штаммом коронавируса
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Вариант коронавируса «дельта» может стать доминантным, поскольку он в два раза более заразен по сравнению с изначальным вирусом SARS-CoV-2, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.
По словам представителя ВОЗ, первоначально штамм «дельта» выявили в Индии, однако сейчас он присутствует более чем в 85 странах.
«Главное «преимущество» этого штамма – он как минимум в два раза более заразен, чем изначальный вирус (SARS-CoV-2)», – цитирует Сваминатан РИА «Новости».
При этом пациент с таким штаммом может заразить «двух, четырех, шестерых и даже восьмерых человек». Сваминатан пояснила, что по этой причине стали более распространены случаи заражения коронавирусом всей семьей.
«Хорошая новость состоит в том, что большинство вакцин в мире представляются эффективными, по крайней мере, для предотвращения тяжелого протекания болезни», – подчеркнула представитель ВОЗ.
Специалист добавила, что несмотря на важность вакцинации, для борьбы с штаммами коронавируса людям следует носить средства защиты (маски и перчатки) и соблюдать социальную дистанцию.
Согласно официальным данным ВОЗ, «индийский штамм» коронавируса, или вариант «Дельта», названный B.1.617, выявили в этой стране 5 октября 2020 года в городе Нагпур. Как отметила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова, на данный момент он получил распространение почти в 90 странах мира. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о рекордных показателях по заболевшим коронавирусом, связав это в том числе с появлением нового штамма «дельта».
В Индии предупредили о молниеносной заразности нового штамма коронавируса.
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Первый случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс» выявлен в России
В России выявлен первый зараженный новым штаммом коронавируса «дельта плюс», сообщила замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко.
«Случай единственный и, скорее всего, завозной, – приводит слова Даниленко «Фонтанка». – Также штамм «дельта-плюс» зафиксирован в единичных случаях в США, Великобритании и ряде других стран». В Индии выявлено чуть больше 40 случаев – но на фоне общего уровня заболеваемости в этой стране показатель выглядит незначительным. Эксперт отмечает, что о степени опасности варианта «дельта плюс» говорить пока рано. «Да, мы знаем, что у него появилась мутация в 417-м положении S-белка, – отметила Дарья Даниленко. – Но такая мутация есть в бразильском варианте и в варианте из ЮАР. А по клинической картине у пациентов, у которых зафиксирован именно вариант «дельта плюс», пока нет оснований утверждать, что он является более опасным или смертельным, чем другие известные штаммы».
Отметим, что в пятницу ВОЗ признала «дельту» вдвое более заразным по сравнению с изначальным штаммом коронавируса.
В Индии предупредили о молниеносной заразности нового штамма коронавируса.
Согласно официальным данным ВОЗ, «индийский штамм» коронавируса, или вариант «дельта», названный B.1.617, выявили в этой стране 5 октября 2020 года в городе Нагпур. Как отметила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова, на данный момент он получил распространение почти в 90 странах мира. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о рекордных показателях по заболевшим коронавирусом, связав это в том числе с появлением нового штамма «дельта».
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Беременным разрешили прививаться «Спутником V»
Эксперты рекомендовали разрешить беременным прививаться «Спутником V», заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Сегодня с учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде, экспертами принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины «Гам-Ковид-Вак» у беременных», – приводит его заявление на координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией ТАСС.
В конце мая Мурашко сообщил, что получены данные о безопасности «Спутника V» для беременных, клинические исследования применения вакцины среди детей займут до четырех месяцев, протоколы исследования уже разработаны.
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Глава Тамбовской области: Третья волна заболеваемости COVID практически накрыла Россию
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Ограничительные мероприятия вводятся не для того, чтобы помешать людям жить полноценной жизнью, а чтобы сохранить им жизнь и здоровье, и делается это на основе коллегиальных обсуждений, рассказал газете ВЗГЛЯД глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.
«К сожалению, коронавирус оказался более коварным, чем мы ожидали. Уже третья волна заболеваемости практически накрыла Россию. Люди болеют еще тяжелее. И снова приходится вводить ограничения, потому что процент вакцинированных пока мал» - заявил Никитин.
По словам главы региона, в Тамбовской области привито 31,2% подлежащего вакцинации населения, а в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе усилен контроль за соблюдением ограничительных мер, в том числе масочного режима и социального дистанцирования.
«Возобновлены проверки соблюдения ограничительных мер в торгово-развлекательных центрах, объектах торговли, промышленности и транспорта, в банках и финансовых учреждениях. Все социальные учреждения и детские лагеря работают в закрытом режиме. Массовые мероприятия рекомендовано проводить с ограниченным количеством участников, только на открытом воздухе и при неукоснительном соблюдении мер безопасности», – рассказал губернатор.
Он отметил, что «ограничительные мероприятия вводятся не для того, чтобы помешать людям жить полноценной жизнью, а чтобы сохранить им жизнь и здоровье. И делается это на основе коллегиальных обсуждений».
«Я очень рассчитываю, прежде всего, на сознательность в отношении вакцинации каждого жителя области и на готовность сферы здравоохранения к всеобщей прививочной кампании. Но в конечном итоге все зависит от развития ситуации с распространением заболевания», – сказал Никитин.
Что вас больше мотивирует сделать прививку от COVID?
Ранее брянский губернатор Александр Богомаз объяснил газете ВЗГЛЯД нецелесообразность QR-кодов для заведений общепита в своем регионе.
В регионах России стали вводить разные ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Для заселения в гостиницы на курортах Краснодарского края с 1 июля потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, с 1 августа – сертификат вакцинированного. В Бурятии в связи с коронавирусом с 27 июня по 11 июля объявлены нерабочие дни. Система QR-кодов для посещения заведений общепита вводится с 28 июня в Подмосковье и Москве.
Попова назвала необходимый срок для выработки антител после «Спутника Лайт»
После вакцинации «Спутником Лайт» антитела появляются через 21 день, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«У нас есть новая вакцина «Спутник Лайт», для которой достаточно одной дозы, здесь схема немножко другая – нужно привиться и через 21 день, как говорит производитель, наступит выработка антител», – рассказала Попова в эфире телеканала «Россия 24», сообщает РИА «Новости».
Что вас больше мотивирует сделать прививку от COVID?
Она уточнила, что с остальными вакцинами после первой прививки в течение 42 дней человек еще не защищен, нужно внимательно относиться к своему здоровью.
Ранее глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ведомство занялось подготовкой рекомендаций по ревакцинации россиян от коронавируса.
Разработчик допустил поступление в оборот препарата от COVID в виде жвачки
Работа над вакциной от COVID-19 в форме жвачки идет по графику, не исключено, что она поступит в гражданское обращение, сообщил начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС России, разрабатывающего вакцину, полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
«Работа идет», – сказал Борисевич, отвечая на вопрос, идет ли работа над этой формой вакцины по графику, передает РИА «Новости».
Борисевич не исключил, что вакцина может поступить в гражданский оборот, но это зависит от качества разработки. «Посмотрим по качеству», – добавил он.
Напомним, что 18 июня Минобороны России приступило к разработке нового препарата против коронавируса в виде жевательной резинки.
Врач предупредил о важности соблюдения интервала между прививками
Увеличение интервала между введением первой и второй доз вакцины от коронавируса до одного или полутора месяцев делает прививку бессмысленной, сообщил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов.
«Прививаться вакциной, любой, с увеличенным интервалом в месяц или в полтора, особенно, если по собственному желанию, а не из-за медицинских противопоказаний, это не повод для того, чтобы беспокоиться, что по иммунной системе будет нанесен удар, а скорее это повод беспокоиться по тому поводу, что вы просто напрасно будете прививаться. Это будет, скорее всего, бессмысленная процедура, и тогда придется прививаться третий, а может быть даже и четвертый раз», – приводит слова Семенова ТАСС.
Что вас больше мотивирует сделать прививку от COVID?
Он пояснил, что интервал в две-три недели между прививками выбран не случайно. Именно за этот промежуток времени иммунная система человека после первой вакцинации приходит в состояние повышенной боевой готовности, а вторая доза препарата «запоминает образ врага, с которым нужно бороться».
«Если сделать перерыв очень большим, то это похоже на то, как вы выучили стихотворение, а вас его не спрашивают и не спрашивают, так вы его и забудете», – заключил Семенов.
Ранее инфекционист сказал, при каких случаях детям следует сделать прививку от COVID-19.
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В Египте назвали сроки начала вакцинации «Спутником V»
Применение российской вакцины «Спутник V» от нового коронавируса в Египте начнется со следующей недели, сообщили в министерстве здравоохранения и народонаселения страны.
«Сегодня в Египет прибыла первая партия препарата «Спутник V», она поступит в центры вакцинации в течение нескольких дней, и на следующей неделе, ориентировочно, начнется ее использование», — сообщил источник агентства. Как указали в ведомстве, «вакцинация доступна всем египетским гражданам и проживающим здесь иностранцам после регистрации на сайте Минздрава». Врач должен провести осмотр пациента и в зависимости от состояния его здоровья и наличия у него хронических заболеваний определить, какую именно вакцину ему лучше сделать», – отметили в министерстве, передает ТАСС.
Что вас больше мотивирует сделать прививку от COVID?
Ране власти Египта объявили о соглашении на поставку партии российской вакцины от коронавируса «Спутника V».
Напомним, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Minapharm договорились о производстве свыше 40 млн доз вакцины «Спутник V» в Египте.
В апреле глава МИД России Сергей Лавров заявил, что регистрация российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Египте создала хорошие предпосылки для активизации контактов между профильными структурами двух стран по вопросу возможных поставок препарата в арабскую республику.
За сутки в России выявили 20,4 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 20 393 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 20 393 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 15,3% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7916, Московской области – 2436, Санкт-Петербурге – 1194.
Всего в стране выявлено 5 409 088 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 929 639 человек, из них 14 024 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксирован 601 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончались 132 064 человека.
Накануне, 24 июня, в России было выявлено 20 182 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 211.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В Хабаровском крае из-за высокого спроса приостановили вакцинацию
Вакцинирование от коронавируса первым компонентом препарата приостановлено в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре из-за высокого спроса: препараты на исходе, сообщили в минздраве Хабаровского края.
«Темпы вакцинации от COVID-19 в Хабаровском крае резко выросли. За последние двое суток привито 5,2 тыс. человек, основной спрос на вакцину сейчас мы фиксируем в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В городах вакцина на исходе. Поэтому мы вынуждены приостановить сегодня работу кабинетов вакцинации по введению первого компонента вакцины в «Вивее», КДЦ, поликлинике №11, поликлинике №10, поликлинике №5, поликлиниках Комсомольска-на-Амуре», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
В минздраве края обратили внимание, что вакцинация вторым компонентом препаратов продолжится в обычном режиме. Уточняется, что в связи с отсутствием вакцины в пятницу, в субботу и воскресенье не работает мобильный пункт в арене «Ерофей».
«В ТЦ «Броско Молл» прививаем сегодня первым компонентом 80 человек, в бизнес-центре «Пушкинский» 20 человек. Таковы остатки вакцины. Вторые компоненты есть в достаточном количестве», – констатировали в минздраве региона.
Отмечается, что в ближайшие два дня в Хабаровский край ожидается поставка 15 тыс. доз вакцины. Для того, чтобы все желающие смогли сделать прививку, график работы кабинетов вакцинации будет изменён. Мобильные пункты вакцинации в Хабаровске будут переведены на режим работы до 24.00 или в круглосуточный режим, если будет такой запрос от населения.
Ранее инфекционист сказал, при каких случаях детям следует сделать прививку от COVID-19.
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