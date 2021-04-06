Киргизия закупит «Спутник V» для 118 тыс. человек

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6 апреля, вторник | Последнее обновление — 11:06 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск
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6 апреля 1920 года образовалась ДВР – Дальневосточная республика, формально не подчинявшаяся Москве. В этом наполовину независимом, наполовину связанном с Советской Россией государстве, продолжала идти гражданская война – красные увлеченно дрались с белыми, там существовали рыночные взаимоотношения и многопартийность.
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Единственная проблема с вакцинными паспортами – это то, что они фундаментально нарушают права человека и законодательства государств, собирающихся их внедрить. Медицинская информация конфиденциальна. Никто не вправе заставлять пациента ее раскрывать.
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Ну вы снимите кино про любовь. Такое, чтобы женщины плакали у экрана, а мужики бежали за цветами. Нет, будет про страсти и истерики. Я представляю, как бы снимали в СССР с таким подходом!
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На Большой кольцевой линии московского метро открылись две новые станции – «Народное Ополчение» и «Мневники». Станции стали 11-й и 12-й на большом кольце, до полного завершения линии осталось еще 19. По оценкам городских властей, на этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров
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Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
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Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Киргизия закупит «Спутник V» для 118 тыс. человек
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Киргизия планирует закупить в России партию препарата «Спутник V», достаточную для вакцинации 118 тыс. человек, заявил заместитель министра здравоохранения и социального развития республики Улукбек Бектурганов.
«Планируется закупить в России вакцины от коронавируса «Спутник V», которыми можно будет привить 118 тысяч человек», – сказал он, добавив, что в настоящее время стороны готовят пакет необходимых документов, передает ТАСС.
В марте сообщалось, что Киргизия договорилась с Россией о поставке 500 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V».
«Спутник V» был официально зарегистрирован в Киргизии в феврале. Рассматривается вопрос о производстве препарата на территории республики. Как заявил глава киргизского Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев, на покупку «Спутника V» из бюджета выделено 215 млн сомов (около 2,5 млн долларов).
Гинцбург объяснил нежелание ЕС разрешать «Спутник V»
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Евросоюз не спешит допускать на рынок вакцину «Спутник V» из-за опасения высоких качеств российского препарата, благодаря которым он может составить серьезную конкуренцию продвигаемым в Европе аналогам, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
«Евросоюз не спешит вывести «Спутник V» как полноценный коммерческий продукт на свой рынок, опасаясь его высоких потребительских свойств, благодаря которым он может немного задвинуть те продукты, которые европейская бюрократия продвигает у себя», – сказал Гинцбург в интервью РИА «Новости».
Напомним, 2 апреля премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что Евросоюз «непрямо вынуждает» республику начать переговоры с Россией о приобретении вакцины от коронавируса «Спутник V» до получения сертификата европейского регулятора.
В конце марта канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Австрия планирует в апреле приобрести у России 1 млн доз вакцины «Спутник V». ЕК уже предупредила Австрию об «ответственности» за применение российского препарата.
Неделей ранее Германия попросила ЕК «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, не дожидаясь разрешения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) на использование российского препарата на территории ЕС. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся.
В свою очередь еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». По этому поводу бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы».
Президент Владимир Путин подчеркивал, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС.
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Подсчитано общее число вакцинированных от COVID россиян
С начала марта число привившихся от коронавируса россиян выросло почти в полтора раза и приблизилось к 7 миллионам, говорится в исследовании, проведенном на основании данных региональных оперштабов.
По данным РБК, почти месяц назад число жителей России, получивших хотя бы одну дозу вакцины, составляло 4,72 млн человек (3,22% от населения страны). В апреле их число увеличилось до 6,93 млн (4,74%).
Лидерами по доле вакцинированных оказались Чукотка (7,27% населения региона), Москва (6,32%), Ненецкий автономный округ (6,04%) и Сахалинская область (5,91%).
При этом отмечается, что в регионах Северного Кавказа – Кабардино-Балкарии и Чечне – все еще сохраняются низкие показатели (доля получивших хотя бы одну дозу не превышает 2%). Дагестан остается единственным регионом, где доля ниже 1% — 0,97% (за последние три недели она выросла вдвое).
Накануне президент Владимир Путин заявил, что российская вакцина эффективна против всех известных до сих пор вариантов коронавируса.
За минувшие сутки в России выявили 9 тыс. 21 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн случаев заболевания.
Власти США прекратили производство вакцины AstraZeneca в Балтиморе
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Власти Соединенных Штатов прекратили производство вакцины AstraZeneca на заводе в Балтиморе после ошибки при производстве вакцины Johnson & Johnson, сообщили высокопоставленные источники New York Times.
По словам источников издания, предприятие биотехнологической компании Emergent BioSolution будет заниматься производством только однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson, чтобы избежать смешивания ингридиентов вакцин в будущем, передает РИА «Новости».
Издание отмечает, что решение было принято после того, как стало известно, что Emergent BioSolutions, которая сотрудничает с обеими компаниями в области производства, случайно смешала ингредиенты двух разных вакцин, что привело к потере 15 млн доз вакцины. Компания AstraZeneca заявила, что будет работать с администрацией США над поиском альтернативного места производства препарата.
Накануне Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca для всех категорий населения из-за побочных эффектов.
Ранее Соединенные Штаты отказались делиться вакциной от COVID-19 с другими странами. В марте Белый дом отклонил запрос на экспорт вакцины в Евросоюз, при этом на заводе в штате Огайо были готовы к распределению порядка 30 млн доз вакцины AstraZeneca, еще десятки миллионов доз были произведены в Балтиморе (штат Мериленд). В самих США применение вакцины AstraZeneca еще не получило одобрение регулятора.
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В России выявили 9 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 9021 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «выявлен 9021 новый случай коронавируса в 84 регионах», из них 13,6% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2011, Санкт-Петербурге – 717, Московской области – 594.
Всего в стране выявлено 4 572 077 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 195 869 человек, из них 9618 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 400 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 100 тыс. 17 человек.
Накануне, 2 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8792. Таким образом, число новых случаев за сутки увеличилось на 229.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В Киеве зарегистрирован максимум заразившихся COVID-19 с начала пандемии
Медики Киева подтвердили 2053 случая заражения коронавирусом за прошедшие сутки и 50 смертей, что стало максимальным за время пандемии на Украине, сообщил мэр города Виталий Кличко.
«Еще 2053 подтвержденных случая заражения коронавирусом. Всего (заболели за время пандемии) 166658. Еще 50 летальных случаев от вируса (всего 3545)», – написал мэр в Telegram-канале. Он также сообщил, что выздоровели 696 человек, а с начала пандемии – 107484.
По информации мэра, за сутки госпитализировали 240 больных COVID-19 и 394 пациента с подозрением на коронавирус и пневмонию.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что медики на Украине за прошедшие сутки зарегистрировали 20341 новый случай инфицирования коронавирусом, что на 2,3% превышает показатель предыдущего дня. Наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано помимо Киева в Львовской (1538), Одесской (1521), Харьковской (1470) и Днепропетровской (1433) областях.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией с 5 апреля в Киеве ужесточают карантин. В городе введут проезд по спецпропускам во всех видах общественного транспорта, в том числе и метро, закроют школы и детские сады.
Ранее на Украине решили продлить карантин до конца 2021 года. Министр здравоохранения страны Максим Степанов предупредил, что ситуация с коронавирусом на Украине будет ухудшаться еще в течение нескольких недель, что, по его словам, вызвано распространением более агрессивного британского штамма коронавируса.
Общее число инфицированных за время пандемии на Украине превысило 1,6 млн человек, более 31 тыс. человек умерли. С 24 февраля был возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности. Максимальный уровень присвоен почти половине регионов страны.
В среду секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом придется «закрыть всю страну».
Между тем, украинцы стали лечиться от коронавируса препаратом для скота. Сообщалось, что некоторые жители Украины покупают ветеринарный препарат ивермектин и начинают «не просто пить, но и вводить внутримышечно».
Ранее оппозиция обвинила власти Украины в срыве вакцинации. Между тем в феврале правительство Украины запретило регистрировать российские вакцины от коронавируса.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отказ от российской вакцины привел Украину к коронавирусной катастрофе.
В Германии привитым от COVID пообещали привилегии при путешествиях
Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан, заявил, что вакцинированные от коронавируса граждане получат возможность путешествовать, не соблюдая карантин.
«Получившие прививку смогут без тестов ходить по магазинам или в парикмахерские. Также, как считают в Институте Роберта Коха, им больше не нужно будет соблюдать карантин», – сказал Шпан в интервью BILD am Sonntag, передает РИА «Новости».
По его словам, окончательно решение будет принято после того, как в ФРГ пройдет третья волна коронавируса.
Он сослался на исследование Институте Роберта Коха, согласно которому на пятнадцатый день после завершения вакцинации люди менее заразны, чем те, у которых негативный тест на коронавирус и отсутствуют симптомы болезни.
Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в телеобращении предупредил сограждан о жестких ограничениях в следующие несколько недель из-за пандемии коронавируса.
Со 2 апреля в Берлине ввели комендантский час. 23 марта канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении режима карантина в стране до 18 апреля. Кроме того, она заявила о третьей волне коронавируса в Германии.
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Повторный тест выявил у президента Аргентины коронавирус
Повторный тест подтвердил заражение президента Аргентины Альберто Фернандеса коронавирусом, сообщила администрация главы республики.
«Диагноз «заражение COVID-19» был подтвержден после получения положительного результата ПЦР-теста», – приводит текст сообщения ТАСС.
Лечащий врач президента Аргентины Федерико Сааведра сообщил, что состояние главы республики оценивается как стабильное, его анализы в норме и симптомов болезни нет. «Ясно, что у него легкая форма течения болезни во многом благодаря защитному эффекту введенной вакцины», – отметил Сааведра.
В свою очередь министерство здравоохранения южноамериканской страны сообщило, что после проведенной вакцинации коронавирусом заразились менее 0,2% аргентинцев «в случае, когда после первой прививки прошло не менее двух недель». Для иммунизации населения в Аргентине используются российский препарат «Спутник V», вакцина китайской компании Sinopharm и препарат индийского производства Covishield.
Из доклада следует, что из 2824344 человек, привившихся первой дозой вакцины, коронавирусом заразились 4212 человек. Из 650071 жителя, получившего две дозы, заболели 1003 человека. «Была получена информация о смерти 15 человек в возрасте от 61 до 94 лет, которым была введена первая доза (0,0005%). Среди тех, кто вакцинировался двумя дозами, умерших зарегистрировано не было», – отметили в Минздраве республики.
Ранее президент Аргентины изолировался после получения положительного результата теста на коронавирус. Разработчик российской вакцины «Спутник V» – институт Гамалеи – заверил, что вакцинация предохранит президента Аргентины Альберто Фернандеса от серьезных форм вызванного коронавирусом заболевания (COVID-19).
Напомним, в январе президент Аргентины Альберто Фернандес и вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер привились «Спутником V». В феврале Фернандес в ходе разговора с Владимиром Путиным высоко оценил вакцину «Спутник V» и попросил обеспечить российским препаратом всю Латинскую Америку. 10 декабря 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавируса. Всего Аргентина приобрела 30 млн доз «Спутника V».
23 декабря Минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины. Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в Аргентину 24 декабря 2020 года. 16 января в южноамериканскую республику доставили 300 тыс. доз второго компонента вакцины. 27 января Аргентина направила в Россию самолет за третьей партией «Спутника V». Власти Аргентины рассчитывают начать производство «Спутника V» на территории республики к весне-осени 2022 года.
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Итальянский политик не дождался вакцины дома и привился от COVID в России
Итальянский политик из партии «Лига Севера» Алессандро Равальоли, уставший ждать вакцинации от коронавирусной инфекции в ЕС, привился препаратом «Спутник V» в России.
Как отмечается, женатый на россиянке итальянец прилетел в Москву в марте для получения первой дозы вакцины, а сейчас политику сделали второй укол.
«Если бы мне пришлось ждать моей очереди в Италии, мне бы сделали прививку, может быть, осенью», – передает RT слова Равальоли, отметившего, что для него это было бы слишком долго.
По его словам, «быть убитым, потому что в Европе не работает какой-то бюрократический механизм, – это нехорошо».
Кроме того, Равальоли высказал мнение, что ЕС не дает согласие на использование российского препарата исключительно из-за политических причин.
Напомним, 1 апреля газета El Pais сообщила, что ни одна из поставленных Евросоюзом целей по вакцинации жителей сообщества от коронавируса не была выполнена по итогам первого квартала этого года.
РФПИ договорился о производстве в Индии 100 млн доз «Спутник V» в год
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился совместно с Panacea Biotec производить в Индии 100 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» ежегодно, сообщила пресс-служба фонда.
«РФПИ и один из ведущих производителей вакцин и препаратов Индии, Panacea Biotec, объявляют о партнерстве для производства 100 миллионов доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса «Спутник V» ежегодно. Производство «Спутник V» на предприятиях компании поможет обеспечить поставки вакцины международным партнерам РФПИ», – говорится в сообщении.
Как отметил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, партнерства по вакцине являются ключом для преодоления пандемии. «Борьба с коронавирусом по всему миру продолжается, и мы видим рост интереса к вакцине «Спутник V» как одному из лучших препаратов, доступных на сегодняшний день. Соглашение с Panacea Biotec является важным этапом для производства вакцины в Индии и обеспечения поставок нашим международным партнерам», – подчеркнул он.
Ранее РФПИ договорился совместно с Virchow Biotech производить в Индии 200 млн доз вакцины «Спутник V» ежегодно.
ВОЗ порекомендовала больным COVID изолировать домашних питомцев
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Всемирная организация здравоохранения подтвердила возможность передачи коронавируса собакам и домашним кошкам, ВОЗ рекомендует больным с COVID ограничить контакты с домашними животными, так как могут происходить генетические модификации вируса, рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
«В настоящее время рекомендуется, чтобы люди, больные COVID-19, и люди из группы риска ограничивали контакты с домашними питомцами и другими животными. Поскольку вирусы перемещаются между популяциями людей и животных, могут происходить генетические модификации вируса, и эти изменения потенциально могут иметь последствия для заболевания людей», – приводит слова Вуйнович РИА «Новости».
Она добавила, что «ВОЗ призывает внимательно следить за любыми изменениями в вирусе и предотвращать любую передачу вируса от животных к человеку и возможные изменения». Также Вуйнович уточнила, что «вирус COVID-19 распространяется в основном путем передачи от человека к человеку, но есть свидетельства передачи через канал человек-животное, поскольку это зоонозный вирус. Промежуточный хозяин еще не идентифицирован».
«Несколько животных – норки, собаки, домашние кошки, львы, тигры и енотовидные собаки, – контактировавшие с инфицированными людьми, дали положительный результат на COVID-19. Процесс изучения влияния вируса на другие виды животных идет», – рассказала представитель ВОЗ.
Напомним, Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса для животных – «Карнивак-Ков», ее массовое производство может быть запущено уже в апреле.
Ранее директор Института имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что на следующем этапе, когда человечество будет защищено от коронавируса с помощью вакцин, вирус может массово распространиться среди сельскохозяйственных и домашних животных.
Роспотребнадзор: Привитым «ЭпиВакКороной» нужны специальные тесты на антитела
Не все тест-системы могут выявить антитела к коронавирусу после вакцинации «ЭпиВакКороной», оценка уровня иммунитета, сформировавшегося после прививки препаратом, должна проводиться с помощью специальных ИФА-тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«Пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» индуцирует антитела именно к таким участкам оболочечного белка S нового коронавируса, которые являются функционально значимыми в жизненном цикле вируса. (...) В связи с этим для оценки уровня, сформировавшегося после введения вакцины иммунитета, необходимо использовать специальные ИФА тест-системы «SARS-CoV-2-IgG-Вектор», – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что чувствительности большинства тестов может быть недостаточно для обнаружения небольшого пула ключевых антител, образующихся после прививки «ЭпиВакКороной», поскольку большинство коммерческих тестовых наборов нацелены на обнаружение широкого спектра антител к различным участкам оболочечного S-белка вируса. «Подобные тест-системы с высокой вероятностью не будут определять антитела у лиц, привитых «ЭпиВакКороной», – добавляется в сообщении.
В ведомстве уточнили, что ИФА-тесты поставляются во все регионы России, где проводится вакцинация населения «ЭпиВакКороной».
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцина «ЭпиВакКорона» уже доступна, она начала поступать в медучреждения на этой неделе.
В России на данный момент зарегистрированы три отечественные вакцины от коронавируса: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Все препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов.
Заявлено о способности «Спутника Лайт» вдвое снизить риск заражения COVID
Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» может снизить риск заболевания на 50%, сообщил директор Национального центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1».
«Если вариант «Лайт», который представляет собой первый компонент вакцины «Спутник V», использовать отдельно без второй вакцинации, то это дает возможность снизить заболевание данной инфекцией процентов на 50, а то и на 60», – передает слова Гинцбурга РИА «Новости».
Ученый уверен, что применение вакцины сможет избавить медицинские стационары от большого потока заболевших.
Ранее сообщалось, что Центр имени Гамалеи подал документы в Минздрав России на регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», представляющую из себя первый компонент «Спутника V».
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина «Спутник Лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения COVID-19. Срок действия «Лайта» будет в три-четыре раза меньше, чем у препарата «Спутник V», состоящего из двух компонентов. Препарат будет использоваться государствами, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины, не на территории России.
23 марта начались испытания вакцины «Спутник Лайт» на добровольцах из России, ОАЭ и Ганы.
Из-за образования тромбов после вакцины AstraZeneca в Британии умерли семь человек
В Великобритании у 30 человек образовались тромбы после вакцинации препаратом AstraZeneca, семь из них умерли, сообщил британский медицинский регулятор – Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA).
Ранее регулятор сообщил, что у 30 человек в Британии образовались тромбы после прививки от AstraZeneca. Из общего количества в 22 случаях был зафиксирован тромбоз церебрального венозного синуса, восемь человек получили иные виды тромбозов.
«Из 30 случаев в нашем заявлении... семь (человек), к сожалению, скончались», – сообщил регулятор, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.
Регулятор отметил, что подобных случаев у получавших вакцину BioNTech/Pfizer зафиксировано не было.
Ранее в Нидерландах решили отказаться от использования вакцины AstraZeneca для лиц моложе 60 лет из-за побочных эффектов, а именно тяжелых тромбозов. Отмечалось, что в общей сложности у пяти женщин в возрасте от 25 до 65 лет после вакцинации AstraZeneca был выявлен тромбоз и низкое количество тромбоцитов.
В настоящее время некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
Тем временем вакцина против коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину.
Так, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca
Власти Нидерландов решили приостановить применение вакцины компании AstraZeneca от COVID-19 для всех категорий населения из-за побочных эффектов.
В Нидерланадах решили временно не использовать вакцину компании AstraZeneca после выявленных случаев тромбоэмболии у вакцинированных, передает «Интерфакс» со ссылкой на издание NL Times.
Днем ранее в Нидерландах решили отказаться от использования вакцины AstraZeneca для лиц моложе 60 лет из-за побочных эффектов, а именно тяжелых тромбозов. Отмечалось, что в общей сложности у пяти женщин в возрасте от 25 до 65 лет после вакцинации AstraZeneca был выявлен тромбоз и низкое количество тромбоцитов.
Ранее сообщалось, что в Британии семь человек умерли из-за образования тромбов после вакцины AstraZeneca.
В настоящее время некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
Тем временем вакцина против коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину.
Так, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
Иордания начала вакцинацию «Спутником V»
В Иордании началась вакцинации от коронавируса российской вакциной «Спутник V», препарат смогут получить граждане старше 45 лет, сообщил минздрав страны.
«Министерство начало выдачу российской вакцины «Спутник V» гражданам, записавшимся через специальный сайт», – заявил радиостанции Hala директор программы национальной вакцинации минздрава Иордании Камель Абу Силь, передает РИА «Новости».
По его словам, вакцину смогут теперь получить все граждане старше 45 лет.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что производство российской вакцины «Спутник V» против коронавируса в ряде зарубежных стран выйдет на полную мощность в апреле.
Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 59 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Ее эффективность составляет 91,6%.
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