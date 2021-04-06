Киргизия закупит «Спутник V» для 118 тыс. человек

Гинцбург объяснил нежелание ЕС разрешать «Спутник V»

Евросоюз не спешит допускать на рынок вакцину «Спутник V» из-за опасения высоких качеств российского препарата, благодаря которым он может составить серьезную конкуренцию продвигаемым в Европе аналогам, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«Евросоюз не спешит вывести «Спутник V» как полноценный коммерческий продукт на свой рынок, опасаясь его высоких потребительских свойств, благодаря которым он может немного задвинуть те продукты, которые европейская бюрократия продвигает у себя», – сказал Гинцбург в интервью РИА «Новости».

Напомним, 2 апреля премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что Евросоюз «непрямо вынуждает» республику начать переговоры с Россией о приобретении вакцины от коронавируса «Спутник V» до получения сертификата европейского регулятора.

В конце марта канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Австрия планирует в апреле приобрести у России 1 млн доз вакцины «Спутник V». ЕК уже предупредила Австрию об «ответственности» за применение российского препарата.

Неделей ранее Германия попросила ЕК «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, не дожидаясь разрешения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) на использование российского препарата на территории ЕС. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся.

В свою очередь еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». По этому поводу бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы».

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС.

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