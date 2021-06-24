Рябков предложил Британии переименовать зашедший в российские воды эсминец

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender («Защитник»), предложил переименовать корабль в «Агрессора».

«Предлагаю королевским военно-морским силам Великобритании подумать над тем, чтобы переименовать этот корабль из «Защитника – Defender – в «Агрессора», – сказал он, передает РИА «Новости».

Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание.

При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.

Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.