Российские специалисты разработали дрон «Сифа» для защиты от БПЛА

В России создали дрон «Сифа», способный уничтожать боевые вертолеты и беспилотники в условиях РЭБ

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, российские специалисты представили новое изделие – FPV-дрон «Сифа», предназначенный для уничтожения боевых вертолетов и разведывательных беспилотников. Официальный представитель конструкторского бюро VVZ Drones заявил, что дрон по характеристикам является аналогом системы ПВО.

Представитель VVZ Drones подчеркнул, что дрон оборудован полезной нагрузкой до 0,7 кг и развивает скорость свыше 225 км/ч при времени полета до пяти минут. Устройство способно эффективно уничтожать цели благодаря автоматическому фиксированию и системе самонаведения, функционирующим даже в условиях средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, дрон оснащен системой распознавания и типирования целей, работающей на основе нейросетей и других IT-решений.

Специалисты VVZ Drones отметили, что дрон взаимодействует с системами радиоэлектронной разведки, и оператору достаточно поднять аппарат в воздух и дать ему команду. «Сифа» способен поражать различные цели, но предназначен в основном для больших беспилотников. Рама дрона легкая, прочная, с возможностью модернизации, что делает его универсальным инструментом противодействия.

Камера дрона обеспечивает стабильные полеты как днем, так и ночью, что позволяет ему оставаться эффективным в любых условиях. VVZ Drones подчеркивает, что дрон «Сифа» не стоит тратить на менее значимые цели, такие как другие FPV-дроны.

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Как писала газета ВЗГЛЯД, комплекс «Комбат-антидрон» для противодействия FPV-беспилотникам разработали в КБ «Астрон аэро» и представили на форуме «Армия-2024» сообщили в конструкторском бюро. В России разработаны саперные FPV-дроны «Кокошник» для гуманитарного разминирования освобожденных территорий, которые также могут выполнять функции мобильных камер наблюдения и постановщиков помех.