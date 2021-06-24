Пушков оценил реакцию Киева на инцидент с британским эсминцем Житель Симферополя задержан за сбор данных для спецслужб Украины 24 июня 2021, 09:50 Текст: Алина Назарова

Сотрудники ФСБ России задержали жителя Симферополя, подозреваемого в сборе данных о полетах российской военной авиации для спецслужб Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. «Федеральной службой безопасности РФ вскрыта и пресечена противоправная деятельность жителя Симферополя, действовавшего в интересах разведывательных органов Украины. В течение длительного времени российский гражданин с использованием специального антенного и приемного оборудования получал по заданию спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации», – сообщили в ЦОС, передает ТАСС. В ФСБ подчеркнули, что данные сведения «планировалось использовать против безопасности Российской Федерации». Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По ст. 275 УК РФ предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.

Российский корабль открыл предупредительную стрельбу по британскому эсминцу возле Крыма 23 июня 2021, 14:06

Фото: Rob Arnold/ZUMA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Черноморский флот совместно с погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание, сообщили в Минобороны. По данным Минобороны, «в 11.52 23 июня эсминец УРО «Дефендер» ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Черного моря, пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на три километра», передает РИА «Новости». В ведомстве подчеркнули, что эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы России, но на предупреждение не отреагировал. «В 12.06 и 12.08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12.19 самолет Су-24м выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО «Дефендер». В 12.23 совместными действиями Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец УРО «Дефендер» покинул границы территориального моря Российской Федерации», – говорится в сообщении. Это не первый подобный случай. В ноябре 2020 года эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел за линию границы России на два километра и был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили при этом, что залив Петра Великого якобы не «территориальное море России». Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов назвал нарушение российских границ хамством и призвал тщательнее продумать защиту рубежей страны для предотвращения подобных нарушений. Британские СМИ писали, что действия военных кораблей США у берегов России могут привести к мировой войне, а поляки высмеяли США за заход эсминца в российские воды. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, инциденты, подобные этому, были обычным делом для времен холодной войны. Стало известно о ложных данных подхода боевых кораблей НАТО к Севастополю 23 июня 2021, 12:28

Фото: Royal Navy

Текст: Алина Назарова

Данные слежения за двумя военными кораблями Североатлантического альянса в Черном море были сфальсифицированы с приемной станции в Черноморске недалеко от Одессы. Британские фрегат Defender и эсминец типа Daring Type-45, а также фрегат Королевского флота Нидерландов Evertsen вошли в одесский порт 18 июня. До этого, 17 июня, во время учений в Черном море за группой кораблей наблюдали российские военные корабли, пишет портал Военно-морского института США USNI News. В ночь на 19 июня сервис автоматической системы идентификации (AIS) показал весьма странный путь натовских военных судов. Согласно данным, два корабля – Defender и Evertsen – покинули Одессу незадолго до полуночи 18 июня и направились прямо в Севастополь, почти вплотную приблизившись к главной военно-морской базе Черноморского флота России. При этом на самом деле корабли все это время не покидали одесский порт. Об этом свидетельствуют, в частности, прямые трансляции с веб-камер, которые передают изображение в режиме онлайн на YouTube. Поддельные координаты для геолокации натовских судов в системе AIS были отправлены агрегатору MarineTraffic.com приемной станцией в Черноморске, расположенной недалеко от Одессы. Фальшивые данные приняли и другие агрегаторы, пишет ПолитРоссия. AIS spoofed of Royal Navy and Dutch Navy warships HMS Defender and HNLMS Evertsen off Crimea. Made it look like they had sailed to Russian navy base.



Who and why? https://t.co/KNvhbSi74N — H I Sutton (@CovertShores) June 22, 2021 Как пояснил, американский военный эксперт, AIS – ресурс с открытым доступом, позволяющий отслеживать перемещение судов. Им часто пользуются многие западные структуры, в том числе военные. «Произошедший инцидент ставит под сомнение достоверность разведывательных данных, полученных из открытых источников», – указал эксперт, задавшись вопросом, кому может быть выгодная такая фальсификация. Украинцам дали советы на случай «войны» с Россией 23 июня 2021, 18:25

Фото: mkip.gov.ua

Текст: Алексей Нечаев

В среду Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при министерстве культуры Украины презентовал информационную брошюру под названием «В случае чрезвычайной ситуации или войны», в которой собраны практические советы о том, как себя вести в момент непосредственной угрозы со стороны России. Документ «учитывает международный и украинский опыт, «приобретенный за семь лет гибридной агрессии России». «И впервые – содержит советы по информационной безопасности, чтобы защитить мирное население от попыток агрессора посеять панику», – уверяют украинские специалисты. В рамках борьбы с паникой, авторы документа утверждают, что после 2014 года «вооруженные силы Украины прошли сложный путь и стали одной из самых сильных армий Европы». Но «в случае возникновения чрезвычайной ситуации, ключевым элементом защиты становятся подразделения территориальной обороны», которые до сих пор толком не созданы. «Мой дом – моя крепость!». Это выражение приобретает особое значение при чрезвычайных ситуациях. Независимо от того, что именно спровоцировало кризис, для минимальной готовности следует задать себе несколько простых, но критических вопросов: 1) Если у меня достаточный запас еды и воды? 2) Если ли у меня необходимые медикаменты? 3) Могу ли я обеспечить собственными силами обогрев жилья в холодный период года?» – пишут авторы документа. Далее украинцам советуют заранее узнать местонахождение ближайших укрытий и проверить состояние подвальных помещений, запастить водой и продуктами, проверить аптечку, подготовить средства для тушения пожаров, позаботиться об альтернативных способах освещения помещений, приготовления пищи, собрать самые важные вещи и документы на случай экстренной эвакуации и озаботиться состоянием личного транспорта. «Что делать в чрезвычайной ситуации или в зоне боевых действий? Сохранять спокойствие и концентрацию внимания», – говорится в пособии. В следующем разделе украинцам рекомендуется не сообщать о своих планах малоизвестным людям, хранить деньги и документы при себе, но в разных местах, узнать место расположения укрытий, сократить количество необязательных поездок, не встревать в споры с неизвестными людьми, и в случае получения официальной информации от государственных органов власти – передать ее родственникам, соседям и коллегам. «При появлении вооруженных людей и техники – срочно покидайте опасный район, если имеете такую возможность», «при обстреле – прячьтесь в ближайшем укрытии», «если укрытия нет – используйте неровности рельефа: канавы, окопы, воронки от взрывов», – продолжают авторы документа. Чего нельзя делать категорически – приближаться к окнам, наблюдать за ходом боевых действий, спорить с вооруженными людьми, демонстрировать оружие, подбирать боеприпасы и носить армейскую или камуфлированную одежду. «Лучше надевайте одежду темных цветов, которая не привлекает внимание, и избегайте символов, которые могут вызвать неадекватную реакцию», – рекомендуется в брошюре. Следующий раздел документа посвящен противодействию «вражеской пропаганде и дезинформации» со стороны России, целью которой «дестабилизировать нашей общество и дискредитировать руководство страны». Чтобы препятствовать замыслам Москвы, украинцам рекомендуется, например, не распространять в соцсетях информацию эмоционального характера, верить в то, что Украина защищается и ведет борьбу за свою территорию, не распространять информацию о передвижении украинских войск и доверять только украинскому телевидению и радио. В заключение украинцам рекомендуется разобраться, как подготовить «тревожный чемодан», что делать во время артиллерийского обстрела, как собирать аптечку и как дозвониться до служб спасения. Любопытно, что Центр стратегических коммуникаций планирует распечатать всего 100 тыс. таких брошюр и распространять их на юго-востоке Украины, что в пересчете на местное население – ничтожно мало. Минобороны после инцидента в Крыму вызвало военного атташе при посольстве Британии 23 июня 2021, 14:17

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве вызван в Минобороны России в связи с нарушением британским эсминцем «Дефендер» российской госграницы. «В связи с нарушением эсминцем ВМС Великобритании государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве», – заявили в военном ведомстве, передает ТАСС. Ранее в среду Черноморский флот совместно с погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. Это не первый подобный случай. В ноябре 2020 года эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел за линию границы России на два километра и был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили при этом, что залив Петра Великого якобы не «территориальное море России». Как отмечала газета ВЗГЛЯД, инциденты, подобные этому, были обычным делом для времен холодной войны. ПАСЕ призвала не применять в Крыму российские законы 24 июня 2021, 03:31 Текст: Антон Никитин

Парламентская ассамблея Совета Европы выступила с утверждением, что в Крыму якобы не следует применять российское законодательство, говорится в резолюции, принятой в среду по докладу представителя Исландии Сунны Эварсдоттир о положении крымских татар. В резолюции ПАСЕ заявила о своем «непризнании аннексии Крыма». При этом ассамблея призвала российские власти «прекратить применение российского законодательства в Крыму, в том числе в области терроризма и экстремизма, и <…> использовать законы, действующие на Украине», передает ТАСС. ПАСЕ также призывает «положить конец переводу задержанных лиц на территорию РФ». Кроме того, ассамблея потребовала «освободить лиц, незаконно задержанных или заключенных в тюрьму в связи с неправомерным применением российского законодательства в Крыму». Накануне украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что после «возвращения» Крыма с полуострова выдворят всех переехавших в республику с материковой части страны россиян. В Крыму заявления Украины о «выдворении» россиян с полуострова назвали абсурдом. Ранее сенатор Алексей Пушков усомнился в целесообразности пребывания России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), отметив, что с момента возвращения страны в организацию обстановка в ней не только не улучшилась, но даже ухудшилась. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Пушков оценил реакцию Киева на инцидент с британским эсминцем 24 июня 2021, 09:00 Текст: Алина Назарова

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию Киева на инцидент с нарушением российской границы британским эсминцем. «Украина суетится, дергается, требует. Но никакой угрозы ей не было в инциденте с британским эсминцем», – написал Пушков в своем Telegram. При этом он задался вопросом, что могло измениться, чтобы Украине сразу же дали план действий по членству в НАТО. «Не думаю, что очередная украинская истерика изменит нежелание ведущих стран НАТО видеть ее в своих рядах», – заключил сенатор. Британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Чтобы его выдворить из территориальных вод, поднятой в воздух авиации пришлось применить предупредительное бомбометание. Российский МИД расценил нарушение границы как провокацию. Военные эксперты полагают, что вторжение корабля НАТО в российские территориальные воды носило разведывательный характер. Грызлов: Киев намеренно заводит в тупик урегулирование в Донбассе 23 июня 2021, 20:41 Текст: Алексей Дегтярев

Киев осознанно заводит в тупик урегулирование конфликта в Донбассе и переговорный процесс минской Контактной группы, заявил после очередного заседания полпред России Борис Грызлов. «Сегодня, 23 июня 2021 года, на заседании Контактной группы было отмечено, что украинская сторона намеренно заводит в тупик урегулирование внутриукраинского конфликта и переговорный процесс», – цитирует Грызлова ТАСС. По его словам, украинские силы устраивают провокации у линии соприкосновения, на это обратили внимание представители Донбасса в Контактной группе. «В частности, Донецк рассказал о произошедшем 21 июня 2021 года обстреле, в результате которого первоначально погибли трое и был ранен один человек, а затем, несмотря на договоренности и согласования по эвакуации пострадавших, был открыт огонь по медицинскому эвакуационному автомобилю, в результате чего погиб еще один военнослужащий и еще четверо были ранены», – указал Грызлов. Схожее происшествие случилось 11 июня, за несколько дней до встречи президентов России и США в Женеве. «Украинские военнослужащие специальных сил расстреляли пятерых человек на блокпосте Луганска», – сообщил полпред России. ЛНР заявляла, что 11 июня пятеро ее сотрудников погибли при нападении диверсионной группы украинских силовиков. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что диверсанты, напавшие на наблюдательный пункт ЛНР и убившие пятерых сотрудников Народной милиции, были специально подготовленными профессионалами. По мнению Пасечника, диверсия была одобрена и спланирована руководством Украины в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Позднее в ЛНР уточнили, что украинские диверсанты, напавшие на наблюдательный пост народной милиции ЛНР, использовали оружие натовского образца. Захарова удивилась объединению Украины и Южного Судана для грантов Госдепа США 23 июня 2021, 14:37 Текст: Елизавета Булкина

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в ведомстве с большим интересом изучили проектный грант Госдепартамента США на повышение компетенции специалистов в области права на Украине и в Южном Судане. В соответствии с документом, американские дипломаты готовы выделить 2,5 млн долларов на деятельность по «обеспечению критической основы для привлечения виновных к уголовной ответственности» на Украине, передает ТАСС. «Целью гранта является «повышение компетенции юристов, судей, следователей и других специалистов в области международного гуманитарного и международного уголовного права, а также, где это применимо, рост производительности национальных судов в целях расследования и преследования по закону военных преступлений, преступлений против человечности и других серьезных нарушений международного права. «Без гранта бесплатно могу помочь потенциальным претендентам и подсказать, на каких направлениях стоит в первую очередь сосредоточить свои усилия», – написала она в своем Telegram-канале. «Во-первых, хочется верить, что хотя бы часть из 2,5 млн долларов пойдет на расследование обстоятельств трагических событий в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Если благодаря гранту удастся найти и наказать виновных, то такое развитие событий можно будет только поприветствовать. Кстати, общественные организации, которые занимаются расследованием трагедии и отстаиванием прав ее жертв, могут попытаться получить американское финансирование», – добавила Захарова. По ее словам, во-вторых, было бы правильно, если грантополучатели в работе над освоением средств обратят внимание на нарушение прав жителей Донбасса со стороны официального Киева: от обстрелов до гуманитарной блокады. «В-третьих, неплохо бы было изучить практику реализации свободы слова на Украине. Это, напомню, по мнению Киева, когда учиться и говорить по-русски нельзя, а открыто выкрикивать призывающие к геноциду лозунги - можно. Когда можно закрывать телевизионные каналы и убивать журналистов, а пускать российских корреспондентов для профессиональной работы нельзя», – продолжила дипломат. «В-четвертых, очень хочется надеяться, что грантополучатель сможет повысить компетенцию в области международного права и у самих киевских властей. Особенно в части, касающейся обязательности исполнения резолюций СБ ООН. Если бы Киев исполнил Минские договоренности, прошедшие через Совбез ООН, наверное, и грант бы тратить не пришлось», – заключила Захарова. Ранее Захарова назвала власти Украины мазохистами, комментируя намерение провести международный саммит «Крымской платформы». На Украине презентовали брошюру на случай войны с Россией 23 июня 2021, 15:45 Текст: Евгения Шестак

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте Украины провел в Киеве презентацию информационной брошюры «В случае чрезвычайной ситуации или войны» с советами о том, как нужно себя вести в момент непосредственной угрозы со стороны России. Глава Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любовь Цибульская объяснила необходимость создания брошюры эскалацией ситуации на российско-украинской границе. За образец, по ее словам, было взято шведское пособие, которое является чрезвычайно коротким, но содержит практические советы, передает РИА «Новости». «Эту брошюру очень легко и быстро можно прочитать в момент непосредственной угрозы. Она содержит советы о том, как подготовить свой дом, что делать во время артобстрелов, во время обстрелов из стрелкового оружия. Наибольшей ценностью этой брошюры является то, что мы включили советы о том, как вести себя в информационном поле и противостоять дезинформации», – сказала Цибульская. Брошюра, по ее словам, будет распространяться как онлайн, так и в печатном виде. В частности, центр планирует издать около 100 тыс. экземпляров, которые будут распространяться главным образом на востоке Украины. Они переведены на разные языки, включая русский, английский и крымско-татарский. «В этой брошюре мы не говорим о какой-то абстрактной угрозе, мы четко называем агрессора – агрессором, Россию оккупантом», – подчеркнула Цибульская. Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предположил, что военные действия при теоретическом возникновении конфликта между Россией и Украиной продлятся не больше недели. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский на русском языке обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с предложением встретиться, чтобы «закончить войну и наладить отношения». Напомним, National Interest писал, что украинская армия будет испытывать проблемы при необходимости противостоять грозным российским истребителям Су-35С, флагманским зенитно-ракетным комплексам С-400 «Триумф» и современным танкам Т-90А и Т-90М, а также самоходным гаубицам 2С19 «Мста-С». Украине посулили превращение в пустыню 24 июня 2021, 08:44 Климатические изменения на территории Украины через несколько десятков лет могут превратить страну в пустыню, заявили в министерстве экологии страны. Украина оказалась в таком положении из-за внешних и внутренних факторов, включая недостаточные усилия со стороны политиков, которые отвечают за решение проблем окружающей среды, приводит украинское издание vesti.ua мнение экологов. На данный момент в стране примерно 20 млн гектаров земли подвержены пыльным бурям, а больше 6 млн гектаров подвергаются ветровой и водной эрозии. Экологи утверждают, что распаханность полей, вырубка лесов и загрязнение вод являются основными трудностями Украины. Например, с пашни ежегодно выбрасывается в атмосферу три килограмма углерода в год, что приводит к повышению среднесуточной температуры воздуха, передает РИА «Новости». Если на проблемы своевременно не отреагировать все закончится тем, что на Украине возникнет серьезные дефицит воды и продовольствия, резюмируют специалисты. Ранее председатель государственной экологической инспекции Андрей Малеванный заявил, что стране к середине столетия придется начать импортировать питьевую воду, если власти и граждане не обратят внимание на проблемы экологии. Чиновник напомнил, что пресная вода – один из важнейших компонентов окружающей среды, благодаря которому на Земле существует жизнь. Отметим, что это не единственная угроза для экологии Украины. В прошлом году Союз ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины обратился с открытым письмом к президенту страны Владимиру Зеленскому, заявив, что в ядерной энергетике Украины «складывается угрожающая ситуация». В Крыму оценили заявления Украины о «выдворении» россиян с полуострова 23 июня 2021, 15:33 Текст: Евгения Шестак

Заявление о выдворении россиян с территории Крыма является абсурдным, на него не стоит обращать внимание, заявил глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк. «Не стоит обращать внимание на столь абсурдные и бестолковые заявления», – сказал РИА «Новости» Черняк. По его словам, российский Крым развивается и справляется со всеми вызовами, в том числе с наводнением, санкциями или блокадами, Тем временем власти Украины постепенно деградируют и заводят свою страну в тупик, избрав курс на конфронтацию с Россией, добавил Черняк. «Жалко Украину и всех ее граждан, что у их руководства нет ни одной даже мысли подумать и помочь своим гражданам», – подчеркнул он. Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что после «возвращения» Крыма с полуострова выдворят всех россиян, переехавших в республику с материковой части страны. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Грузия заявила о восстановлении нормальных отношений с Украиной 23 июня 2021, 14:12 Текст: Алина Назарова

Киев и Тбилиси возвращаются к нормальным отношениям после их осложнения в прошлом году, заявила находящаяся с визитом на Украине президент Грузии Саломе Зурабишвили после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. «Считаю, что президенты двух стран должны аккуратно относиться к нашим отношениям. Наши отношения возвращаются к норме, которая основана на двух главных принципах – на вековой дружбе между народами и постоянной и плодотворной поддержке суверенитета и территориальной целостности наших стран», – отметила она, передает ТАСС. Напомним, пребывание в Киеве и активная деятельность экс-президента Грузии, главы украинского Исполкома реформ Михаила Саакашвили, заочно осужденного на родине на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и злоупотребление служебным положением, неоднократно вызывало недовольство в Тбилиси. Однако 9 апреля 2021 года президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая в парламенте с ежегодным посланием к народу, призвала срочно вернуть посла в Киев «в знак солидарности» с Украиной. Глава Ялты назвала причину тяжелых последствий наводнения 23 июня 2021, 12:07 Текст: Евгения Шестак

К тяжелым последствиям наводнения в Ялте могла привести хаотичная и незаконная застройка вдоль русел рек, заявила глава администрации города Янина Павленко. «Очевидно, что та хаотичная застройка вдоль русла рек, которая велась последние десятилетия с незаконным выделением земельных участков, и привела к таким последствиям. Но тем не менее это сложившаяся застройка города. И наша задача – упредить эту ситуацию на будущее, и при этом позаботиться о всех людях, которые проживают на этой территории», – сказала Павленко РИА «Новости». По ее словам, из нескольких гостиниц, которые оказались в эпицентре наводнения возле моря в Ялте, пришлось эвакуировать туристов. «Сильно пострадал гостиничный бизнес, например, отели «Ореанда» и «Бристоль», которые оказались в эпицентре стихии, так как находятся возле моря. Из «Бристоля» пришлось эвакуировать в первый же день наводнения всех туристов. Помимо физического, материального ущерба, был нанесен серьезный моральный урон, многие люди пребывают до сих пор в шоке от случившегося», – рассказала Павленко. Также она уточнила, что сотрудники МЧС и департамент социальной политики оказывают людям и психологическую помощь. Павленко отметила, что прошедшее наводнение уже снизило турпоток. «В той же гостинице «Ореанда» – 30% отказались от брони. Стихия немного напугала россиян», – сказала она. Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 49 человек, один мужчина погиб. Глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим также оказывают военные моряки. Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб от последствий разгула стихии, причем первый транш уже выделен. Вместе с этим выпавшие в Ялте обильные осадки позволили накопить в питающем город водохранилище больше годового запаса воды. В Крыму сочли провокацией инцидент с британским эсминцем в Черном море 23 июня 2021, 15:02 Текст: Евгения Шестак

Нарушение британским эсминцем Defender российской госграницы в Черном море у берегов Крыма является провокацией и попыткой проверить Россию на бдительность, заявил первый вице-спикер госсовета республики Ефим Фикс. «Они все пытаются проверить Россию «на зуб», на бдительность. Я думаю, что пришло время ответить очень серьезно на эти все провокации», – цитирует ТАСС Фикса. По его словам, Россия обеспечивает свою безопасность на границах, в том числе на Черном море, и «никому не позволено ее нарушать», В среду Черноморский флот совместно с погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. На этом фоне атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве вызван в Минобороны. В ноябре 2020 года эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел за линию границы России на два километра и был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили при этом, что залив Петра Великого якобы не «территориальное море России». Как отмечала газета ВЗГЛЯД, инциденты, подобные этому, были обычным делом для времен холодной войны. В Крыму призвали внести Британию в список недружественных стран 24 июня 2021, 08:19 Текст: Алина Назарова

После инцидента с британским эсминцем у берегов Крыма Великобританию следует включить в список недружественных стран, считает вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов. «Великобритания уже давно заслужила быть включенной в список недружественных государств, как и все участники покушения на нашу территориальную целостность. Инцидент с эсминцем тому подтверждение», – сказал Мурадов РИА «Новости». По его мнению, Великобритании будет отводиться особая роль в создаваемой Украиной антироссийской коалиции государств, которых планируется собрать на так называемом международном саммите «Крымская платформа». «Пунктом номер один этой готовящейся большой провокации является свобода натовского судоходства в Черном море», – выразил мнение постпред. Британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Чтобы его выдворить из территориальных вод, поднятой в воздух авиации пришлось применить предупредительное бомбометание. Российский МИД расценил нарушение границы как провокацию. Военные эксперты полагают, что вторжение корабля НАТО в российские территориальные воды носило разведывательный характер.