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24 июня, четверг | Последнее обновление — 09:23 | vz.ru
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В Крыму призвали внести Британию в список недружественных стран
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После инцидента с британским эсминцем у берегов Крыма Великобританию следует включить в список недружественных стран, считает вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.
«Великобритания уже давно заслужила быть включенной в список недружественных государств, как и все участники покушения на нашу территориальную целостность. Инцидент с эсминцем тому подтверждение», – сказал Мурадов РИА «Новости».
По его мнению, Великобритании будет отводиться особая роль в создаваемой Украиной антироссийской коалиции государств, которых планируется собрать на так называемом международном саммите «Крымская платформа». «Пунктом номер один этой готовящейся большой провокации является свобода натовского судоходства в Черном море», – выразил мнение постпред.
Британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Чтобы его выдворить из территориальных вод, поднятой в воздух авиации пришлось применить предупредительное бомбометание. Российский МИД расценил нарушение границы как провокацию. Военные эксперты полагают, что вторжение корабля НАТО в российские территориальные воды носило разведывательный характер.
Российский корабль открыл предупредительную стрельбу по британскому эсминцу возле Крыма
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Черноморский флот совместно с погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание, сообщили в Минобороны.
По данным Минобороны, «в 11.52 23 июня эсминец УРО «Дефендер» ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Черного моря, пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на три километра», передает РИА «Новости».
В ведомстве подчеркнули, что эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы России, но на предупреждение не отреагировал.
«В 12.06 и 12.08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12.19 самолет Су-24м выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО «Дефендер». В 12.23 совместными действиями Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец УРО «Дефендер» покинул границы территориального моря Российской Федерации», – говорится в сообщении.
Это не первый подобный случай. В ноябре 2020 года эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел за линию границы России на два километра и был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили при этом, что залив Петра Великого якобы не «территориальное море России».
Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов назвал нарушение российских границ хамством и призвал тщательнее продумать защиту рубежей страны для предотвращения подобных нарушений. Британские СМИ писали, что действия военных кораблей США у берегов России могут привести к мировой войне, а поляки высмеяли США за заход эсминца в российские воды.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, инциденты, подобные этому, были обычным делом для времен холодной войны.
Стало известно о ложных данных подхода боевых кораблей НАТО к Севастополю
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Данные слежения за двумя военными кораблями Североатлантического альянса в Черном море были сфальсифицированы с приемной станции в Черноморске недалеко от Одессы.
Британские фрегат Defender и эсминец типа Daring Type-45, а также фрегат Королевского флота Нидерландов Evertsen вошли в одесский порт 18 июня. До этого, 17 июня, во время учений в Черном море за группой кораблей наблюдали российские военные корабли, пишет портал Военно-морского института США USNI News.
В ночь на 19 июня сервис автоматической системы идентификации (AIS) показал весьма странный путь натовских военных судов. Согласно данным, два корабля – Defender и Evertsen – покинули Одессу незадолго до полуночи 18 июня и направились прямо в Севастополь, почти вплотную приблизившись к главной военно-морской базе Черноморского флота России.
При этом на самом деле корабли все это время не покидали одесский порт. Об этом свидетельствуют, в частности, прямые трансляции с веб-камер, которые передают изображение в режиме онлайн на YouTube. Поддельные координаты для геолокации натовских судов в системе AIS были отправлены агрегатору MarineTraffic.com приемной станцией в Черноморске, расположенной недалеко от Одессы. Фальшивые данные приняли и другие агрегаторы, пишет ПолитРоссия.
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Как пояснил, американский военный эксперт, AIS – ресурс с открытым доступом, позволяющий отслеживать перемещение судов. Им часто пользуются многие западные структуры, в том числе военные. «Произошедший инцидент ставит под сомнение достоверность разведывательных данных, полученных из открытых источников», – указал эксперт, задавшись вопросом, кому может быть выгодная такая фальсификация.
Лондон не признал предупредительной стрельбы по британскому эсминцу возле Крыма
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Корабль ВМС Британии совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительный выстрел не производился, заявили в минобороны Британии.
«Предупредительных выстрелов по Defender не производилось. Корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом», – передает заявление пресс-службы британского военного ведомства РИА «Новости».
В минобороны Британии утверждают, что Россия проводила в Черном море «учебные стрельбы».
Глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что корабли России следили за проходом эсминца Британии, экипаж корабля был предупрежден об учениях поблизости.
«Этим утром [эсминец] «Дефендер» проводил рутинный проход из Одессы в Грузию через Черное море. Как обычно на этом маршруте, он вошел в международно признанный коридор разделения движения. Он благополучно вышел из коридора в 09.45. Как обычно, российские корабли следили за его проходом, и он был уведомлен об учениях», – приводятся его слова в заявлении минобороны Британии.
Напомним, в среду сообщалось, что Черноморский флот совместно с погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание.
Позже атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве был вызван в Минобороны России в связи с нарушением британским эсминцем Defender российской госграницы.
Минобороны опубликовало кадры пролета самолета над британским эсминцем
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Действия британского эсминца, нарушившего государственную границу России, сняли на видео, Минобороны опубликовало кадры пролета самолета, снятые перед предупредительным бомбометанием.
Видеозаписи опубликовал RT в своем Telegram-канале.
В первом ролике запечатлен летящий над британским эсминцем самолет, во втором продемонстрированы кадры из кабины воздушного судна. На обеих записях присутствует корабль, идущий в территориальных водах РФ.
Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание.
Действия британского эсминца в Черном море являются грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву, подчеркнули в Минобороны. В Главное управление международного военного сотрудничества министерства вызывали атташе по вопросам обороны при посольстве Британии в Москве. Ему довели позицию российского военного ведомства.
В Минобороны Британии заявили, что корабль ВМС Британии совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительный выстрел не производился.
Минобороны сочло действия британского эсминца грубым нарушением Конвенции ООН
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Действия британского эсминца в Черном море являются грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву, британской стороне необходимо расследовать действия экипажа корабля, считают в Минобороны России.
«Опасные действия эсминца ВМС Великобритании расценены Минобороны России как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Российское военное ведомство призвало британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа эсминца Defender для недопущения подобных инцидентов в будущем», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Там указали, что 23 июня в Главное управление международного военного сотрудничества министерства вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Британии в Москве. Ему довели позицию российского военного ведомства.
Напомним, в среду сообщалось, что Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание.
В Минобороны Британии заявили, что корабль ВМС Британии совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительный выстрел не производился.
Минобороны после инцидента в Крыму вызвало военного атташе при посольстве Британии
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Атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве вызван в Минобороны России в связи с нарушением британским эсминцем «Дефендер» российской госграницы.
«В связи с нарушением эсминцем ВМС Великобритании государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве», – заявили в военном ведомстве, передает ТАСС.
Ранее в среду Черноморский флот совместно с погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание.
Это не первый подобный случай. В ноябре 2020 года эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел за линию границы России на два километра и был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили при этом, что залив Петра Великого якобы не «территориальное море России».
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, инциденты, подобные этому, были обычным делом для времен холодной войны.
Генштаб заявил о нарушении британским эсминцем конвенции ООН
Вооруженный противокорабельными ракетами «Гарпун» эсминец «Дрэгон» Военно-морских сил Великобритании осенью 2020 года нарушил право мирного прохода через территориальные воды России поблизости от Севастополя, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.
«Эсминец УРО «Дрэгон» ВМС Великобритании, совершая переход с включенными на излучение радиолокационными станциями управления оружием и обнаружения воздушных целей, нарушил право мирного прохода через территориальное море Российской Федерации в 22 километрах западнее Севастополя», – сказал Герасимов, уточнив, что эпизод произошел 13 октября прошлого года.
По его словам, «таким образом создаются предпосылки возникновения инцидентов, что не способствуют снижению напряженности в военной области», передает РИА «Новости».
Согласно статье 19 Конвенции ООН по морскому праву, проход корабля считается мирным, если он не нарушает мир, общественный порядок и безопасность прибрежного государства. В частности, при осуществлении мирного прохода запрещена любая деятельность, связанная с угрозой или применением силы против прибрежного государства, с военными учениями, со сбором любой информации, включая гидрографическую и научную и т. д.
Отметим, что это не первый подобный инцидент. Ранее в среду Черноморский флот совместно с погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. На этом фоне атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве вызван в Минобороны.
В ноябре 2020 года эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел за линию границы России на два километра и был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили при этом, что залив Петра Великого якобы не «территориальное море России».
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, инциденты, подобные этому, были обычным делом для времен холодной войны.
ПАСЕ призвала не применять в Крыму российские законы
Парламентская ассамблея Совета Европы выступила с утверждением, что в Крыму якобы не следует применять российское законодательство, говорится в резолюции, принятой в среду по докладу представителя Исландии Сунны Эварсдоттир о положении крымских татар.
В резолюции ПАСЕ заявила о своем «непризнании аннексии Крыма». При этом ассамблея призвала российские власти «прекратить применение российского законодательства в Крыму, в том числе в области терроризма и экстремизма, и <…> использовать законы, действующие на Украине», передает ТАСС.
ПАСЕ также призывает «положить конец переводу задержанных лиц на территорию РФ». Кроме того, ассамблея потребовала «освободить лиц, незаконно задержанных или заключенных в тюрьму в связи с неправомерным применением российского законодательства в Крыму».
Накануне украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что после «возвращения» Крыма с полуострова выдворят всех переехавших в республику с материковой части страны россиян. В Крыму заявления Украины о «выдворении» россиян с полуострова назвали абсурдом.
Ранее сенатор Алексей Пушков усомнился в целесообразности пребывания России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), отметив, что с момента возвращения страны в организацию обстановка в ней не только не улучшилась, но даже ухудшилась.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Захарова после инцидента с эсминцем посоветовала Британии «стучать» перед «мирным заходом»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Минобороны Британии и посольство страны в Москве распространяют ложь об инциденте с заходом эсминца ВМС Великобритании в территориальные воды России в Черном море.
В своем Telegram-канале Захарова сравнила заявления британской стороны и сообщения о том, что журналист BBC, который находился на борту эсминца, подтвердил преднамеренный заход корабля в российские территориальные воды.
«Кто же врет: британское Минобороны, британский журналист телеканала BBC или британское посольство в Москве? Ответ есть. На этот раз – британское министерство обороны и британское посольство. <...> В Лондоне утратили манеры. Хочется посоветовать британским партнерам: в следующий раз захотите «мирно зайти», стучите», – написала Захарова.
Правительство Британии заявило, что эсминец британских ВМС не находился в российских территориальных водах и не был обстрелян.
Ранее в Минобороны России заявили, что действия британского эсминца в Черном море являются грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву, британской стороне необходимо расследовать действия экипажа корабля.
Напомним, в среду сообщалось, что Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание.
В Минобороны Британии заявили, что корабль ВМС Британии совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительный выстрел не производился.
Вован и Лексус разыграли британских парламентариев от имени Волкова
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Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные под псевдонимами Вован и Лексус, разыграли британских парламентариев от имени соратника Алексея Навального Леонида Волкова.
Председатель комитета по иностранным делам британского парламента Том Тугендхат и экс-министр по Европе, парламентарий Крис Брайант поговорили по видеосвязи с Лексусом, который представился Волковым. Запись конференции выложена на YouTube-канале пранкеров.
Брайант, в частности, поддержал идею «Волкова» слепить противников оппозиции фонариками. Пранкер сказал, что российская оппозиция начинает новую кампанию. «У меня есть новый метод, новая стратегия как заставить Путина нас слушать. И я создал новый вид протеста. Если хочешь видеть, давай покажу тебе. Это фонарик, мы будем слепить их!» – сказал «Волков», показав в камеру включенный фонарик. Брайант отметил, что ему нравится эта идея.
Также Брайант попросил пранкера, притворившегося Волковым, сообщать о каких-то «особых вещах», о которых ему нужно знать. Однако помочь оппозиции материально британский депутат отказался. «Я не по деньгам, извини», – ответил Брайант «Волкову» в ответ на просьбу дать денег на «правильное движение».
«Самое последнее чем я могу помочь, Леонид, это деньгами, я боюсь. И наш аргумент в том, что если иностранное государство даст денег вам, тогда Путин использует это против вас, не так ли?» – отметил Брайант. В свою очередь, Тугендхат в беседе с «Волковым» сказал, что у него нет денег, кроме его зарплаты. «Леонид, если тебе нужны деньги иди к правительству. Я не правительство», – отметил он.
Напомним, в мае Вован и Лексус разыграли голландских парламентариев, призвав их голодать за Навального, а в апреле Лексус заставил украинских депутатов петь гимн.
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Правительство Британии: Эсминец не заходил в воды России
Эсминец британских ВМС не находился в российских территориальных водах и не был обстрелян, заявил официальный представитель канцелярии британского премьера.
«Неверно говорить, что по нему (британскому эсминцу) стреляли или что корабль находился в российских водах. Defender шел наиболее прямым и признанным на международном уровне путем между Украиной и Грузией... Британия и другие страны ранее были предупреждены о том, что Россия проводит учебные стрельбы недалеко от района, где проходил Defender», – цитирует его РИА «Новости».
Он также отметил, что «Британия не признает российской претензии на Крым и мы продолжаем придерживаться международного консенсуса в том, что аннексия Крыма является незаконной».
Ранее в Минобороны России заявили, что действия британского эсминца в Черном море являются грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву, британской стороне необходимо расследовать действия экипажа корабля.
Напомним, в среду сообщалось, что Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание.
В Минобороны Британии заявили, что корабль ВМС Британии совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительный выстрел не производился.
В Крыму оценили заявления Украины о «выдворении» россиян с полуострова
Заявление о выдворении россиян с территории Крыма является абсурдным, на него не стоит обращать внимание, заявил глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
«Не стоит обращать внимание на столь абсурдные и бестолковые заявления», – сказал РИА «Новости» Черняк.
По его словам, российский Крым развивается и справляется со всеми вызовами, в том числе с наводнением, санкциями или блокадами, Тем временем власти Украины постепенно деградируют и заводят свою страну в тупик, избрав курс на конфронтацию с Россией, добавил Черняк.
«Жалко Украину и всех ее граждан, что у их руководства нет ни одной даже мысли подумать и помочь своим гражданам», – подчеркнул он.
Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что после «возвращения» Крыма с полуострова выдворят всех россиян, переехавших в республику с материковой части страны.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Глава Ялты назвала причину тяжелых последствий наводнения
К тяжелым последствиям наводнения в Ялте могла привести хаотичная и незаконная застройка вдоль русел рек, заявила глава администрации города Янина Павленко.
«Очевидно, что та хаотичная застройка вдоль русла рек, которая велась последние десятилетия с незаконным выделением земельных участков, и привела к таким последствиям. Но тем не менее это сложившаяся застройка города. И наша задача – упредить эту ситуацию на будущее, и при этом позаботиться о всех людях, которые проживают на этой территории», – сказала Павленко РИА «Новости».
По ее словам, из нескольких гостиниц, которые оказались в эпицентре наводнения возле моря в Ялте, пришлось эвакуировать туристов.
«Сильно пострадал гостиничный бизнес, например, отели «Ореанда» и «Бристоль», которые оказались в эпицентре стихии, так как находятся возле моря. Из «Бристоля» пришлось эвакуировать в первый же день наводнения всех туристов. Помимо физического, материального ущерба, был нанесен серьезный моральный урон, многие люди пребывают до сих пор в шоке от случившегося», – рассказала Павленко.
Также она уточнила, что сотрудники МЧС и департамент социальной политики оказывают людям и психологическую помощь. Павленко отметила, что прошедшее наводнение уже снизило турпоток. «В той же гостинице «Ореанда» – 30% отказались от брони. Стихия немного напугала россиян», – сказала она.
Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 49 человек, один мужчина погиб. Глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим также оказывают военные моряки.
Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб от последствий разгула стихии, причем первый транш уже выделен. Вместе с этим выпавшие в Ялте обильные осадки позволили накопить в питающем город водохранилище больше годового запаса воды.
В Крыму сочли провокацией инцидент с британским эсминцем в Черном море
Нарушение британским эсминцем Defender российской госграницы в Черном море у берегов Крыма является провокацией и попыткой проверить Россию на бдительность, заявил первый вице-спикер госсовета республики Ефим Фикс.
«Они все пытаются проверить Россию «на зуб», на бдительность. Я думаю, что пришло время ответить очень серьезно на эти все провокации», – цитирует ТАСС Фикса.
По его словам, Россия обеспечивает свою безопасность на границах, в том числе на Черном море, и «никому не позволено ее нарушать»,
В среду Черноморский флот совместно с погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. На этом фоне атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве вызван в Минобороны.
В ноябре 2020 года эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел за линию границы России на два километра и был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили при этом, что залив Петра Великого якобы не «территориальное море России».
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, инциденты, подобные этому, были обычным делом для времен холодной войны.
Пушков оценил реакцию Киева на инцидент с британским эсминцем
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию Киева на инцидент с нарушением российской границы британским эсминцем.
«Украина суетится, дергается, требует. Но никакой угрозы ей не было в инциденте с британским эсминцем», – написал Пушков в своем Telegram.
При этом он задался вопросом, что могло измениться, чтобы Украине сразу же дали план действий по членству в НАТО. «Не думаю, что очередная украинская истерика изменит нежелание ведущих стран НАТО видеть ее в своих рядах», – заключил сенатор.
Британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Чтобы его выдворить из территориальных вод, поднятой в воздух авиации пришлось применить предупредительное бомбометание. Российский МИД расценил нарушение границы как провокацию. Военные эксперты полагают, что вторжение корабля НАТО в российские территориальные воды носило разведывательный характер.
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