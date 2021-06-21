Лавров указал ОБСЕ на преследование российских СМИ в Евросоюзе

Вопрос влияния санкций Евросоюза на российские средства массовой информации заслуживает отдельного рассмотрения в ОБСЕ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид.

«Как минимум вопрос о том, как санкции Евросоюза влияют на свободу средств массовой информации, заслуживает отдельного обсуждения в ОБСЕ. И тем более, что непонятно, почему уголовные дела заведены за те провинности, которые, по мнению Евросоюза, допустили журналисты «Спутника» и «Балтньюс». Мы эту тему не оставили, она у нас остается на столе переговоров с ОБСЕ, с госпожой Рибейру», – сказал он.

Лавров добавил, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро скоро посетит Россию, передает ТАСС.

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид подтворила, что Рибейро в июле приедет в Москву с рабочим визитом.

На пресс-конференции ей был задан об отношении ОБСЕ к закрытию на Украине трех телеканалов. «Я об этом не знала. … У нас есть специальный представитель по вопросам свободы СМИ, и она здесь вскоре будет. Она будет говорить со всеми участниками, и с ней можно будет обсудить в июле эти вопросы», – сказала Шмид.

Ранее о травле, начавшейся в отношении работников российских СМИ в Латвии из-за якобы нарушения санкций Евросоюза, рассказала журналист Алла Березовская.

В прошлом году русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза (ЕС), у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. В МИД сочли политику прибалтийских стран против журналистов попранием свободы СМИ и заявили, что Россия рассмотрит возможность ответных действий на притеснение российских СМИ в Латвии.