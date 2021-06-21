В Британии испугались сотрудничества России и США

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена поставила перед британским правительством трудноразрешимые вопросы и вызывает тревогу, написала в статье для журнала The Spectator обозреватель Мэри Дежевски.

«Один из вопросов, который, возможно, тревожит Даунинг-Стрит больше всего, – план Соединенных Штатов и России обсуждать вопросы кибербезопасности, хотя пока только в порядке эксперимента. ... Насколько комфортно будут чувствовать себя чиновники британских служб безопасности и разведки, если Соединенные Штаты начнут обсуждать вопросы кибербезопасности с Россией – возможно, даже «через их головы?» – задается вопросом Дежевски, передает РИА «Новости».

С тех пор, как в Белом доме оказался Байден, Вашингтон все больше игнорирует Лондон на международной арене, констатировала автор материала. Помимо встречи Путина и Байдена, Дежевски привела в пример вывод войск из Афганистана и саммит Соединенных Штатов и Евросоюза.

В случае налаживания отношений между Белым домом и Кремлем Соединенному Королевству может понадобиться переоценка позиции по отношению к России, однако, добавила журналистка, насколько проблематичным станет этот процесс, учитывая резкую риторику между двумя странами? Вероятно, из-за подобных перемен Великобритании придется реализовывать глобальные амбиции в одиночку, подытожила она.

Ранее Дежевски указала, что попытки Лондона обвинить Россию во «вмешательстве» в выборы являются попыткой отвлечь внимание от предстоящего обнародования доклада, который может указать на российское финансирование Консервативной партии.