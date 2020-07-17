Лондону указали на «вопиющие двойные стандарты» в отношениях с Москвой

Попытки Лондона обвинить Россию во «вмешательстве» в выборы являются попыткой отвлечь внимание от предстоящего обнародования доклада, который может указать на российское финансирование Консервативной партии, пишет автор колонки в The Independent Мэри Дежевски.

Комитет по безопасности и разведке палаты общин парламента Великобритании анонсировал обнародование доклада о якобы влиянии России на британскую политику на следующей неделе.

По мнению автора The Independent, британскому правительству в этой ситуации необходим еще один отвлекающий маневр. Таким маневром стали обвинения министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба в адрес России в попытках оказывать влияние на британские выборы 2019 года, передает RT.

Однако Дежевски полагает, что у Лондона нет доказательств российского вмешательства. По мнению обозревателя, британское правительство пытается отвлечь внимание от доклада, который прольет свет на финансовую поддержку со стороны России.

Дежевски полагает, что влияние доклада «будет кратковременным», так как Великобритания «внезапно нашла другого врага номер один». Речь идет о решении Лондона прекратить участие китайской компании Huawei в создании инфраструктуры для сетей 5G в стране, что говорит об изменении политики королевства в отношении Китая. При том, что к 2020 года Китай стал вторым по величине после США торговым партнером Великобритании. А для «смены курса внешней политики Лондона потребовалась целый ряд событий от отмены китайским парламентом ограничения срока пребывания лидера страны у власти, что позволит Си Цзиньпину «пожизненно» возглавлять Китай, до принятия закона об обеспечении национальной безопасности Гонконга».

Дежевски напомнила, как легко Китай смог стать одним из главных торговых партнеров Великобритании. Она указывает на «вопиющие двойные стандарты» Лондона по отношению к России. Так, власти Великобритании долго закрывали глаза на действия Пекина, однако недовольство действиями Москвы стало предлогом для отказа от «нормальных» отношений.

Обозреватель подчеркивает, что из-за привлекательности денег со стороны КНР в Великобритании даже не вспоминали о посягательстве Китая на права человека, свободу слова, права этнических меньшинств и о вторжении государства в частную жизнь своих граждан. В то же время британские СМИ критиковали действия России.

В своей статье Дежевски пишет, что британскому правительству сложно культивировать сразу нескольких противников. И сейчас, после брексита Великобритания как никогда раньше нуждается в партнерах. «Так что «плохая новость» для отношений с Китаем могла бы стать «хорошей новостью» для тех, кто все еще надеется на восстановление отношений с Россией», – отмечает автор.

Дежевски допускает развитие отношений с Москвой в положительном направлении, если основой доклада о влиянии России на британскую политику окажется не враждебные действия с российской стороны, а «продажность» политиков в Лондоне.

Напомним, глава МИД Великобритании Доминик Рааб в письменном заявлении в парламент утверждает, что Россия якобы «почти наверняка» пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года, по этому «факту» уже возбуждено уголовное расследование.

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал властям Великобритании учитывать опыт безрезультативного расследования «вмешательства России» в президентские выборы в США 2016 года.