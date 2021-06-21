Эксперт оценил претензии норвежцев к советскому эксперименту с горбушей

«Наши ученые сделали вывод, что присутствие горбуши никак не влияет на обитание лосося, форели или семги. Видимо, в заявлениях норвежцев есть некая политическая подоплека», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в рыбной отрасли Анатолий Евенко. Ранее норвежские ученые обвинили СССР в надвигающейся экологической катастрофе из-за экспериментов с горбушей.

«Да, в свое время горбуша была завезена к нам в регион. На мой взгляд, большое количество этой рыбы не может привести к экологической катастрофе. Наоборот, это хорошее подспорье для людей, проживающих на побережье», – считает председатель Ассоциации прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана Анатолий Евенко.

«У нас месяц назад была конференция, где наши ученые из Петрозаводска и Петербурга сделали вывод, что присутствие горбуши никак не влияет на обитание лосося, форели или семги. Следовательно, горбуша не может стать причиной каких-то проблем», – добавил собеседник.

«На мой взгляд, в этих обвинениях таится политическая подоплека. Если против нас вводят санкции, считают «агрессором», то что им остается делать? Только выступать с такими заявлениями», – пояснил Евенко.

«Но для нас, рыбаков, горбуша – это, повторюсь, хорошее подспорье. Тем более, что горбуша идет по нечетным годам, а не ежегодно. В этом году она идет, а в прошлом ее совсем не было», – подытожил собеседник.

Ранее портал nrk.no сообщил о том, что нерест российской горбуши в территориальных водах Норвегии напугал местных рыбаков, считающих, что большое количество этой рыбы может привести к экологической катастрофе и загрязнению рек. По данным издания, один из рыбаков вместо лосося выловил за неделю более 35 тушек горбуши.

Норвежские ученые считают, что горбуша вытесняет лосося и форель, нарушая устоявшееся равновесие. После нереста, выпустив миллионы мальков, она быстро гибнет и засоряет трупами водоемы.

Горбуша конкурирует в экосистеме с атлантическим лососем и форелью. Эксперты утверждают, что если тысячи горбуш окажутся в верховьях вместе с сотнями лососей, то между ними будет соревнование за еду с неудачным исходом.

В надвигающейся экологической катастрофе ученые винят СССР, который в пятидесятые годы прошлого столетия провел эксперимент по выращиванию дорогостоящей красной рыбы на своей территории. Для этого мальки горбуши были выпущены в реки Кольского полуострова, которые впадают в Белое море, поблизости от Баренцева моря.