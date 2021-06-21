Набиуллина назвала наиболее опасную стратегию для сбережений

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что самыми опасными являются вложения в спекулятивные криптоактивы.

«Цена очень волатильна, потери могут быть просто колоссальными. Центральный банк никогда не дает советов, куда нужно инвестировать, но в этом конкретном случае – вот сюда точно не нужно», – сказала она в интервью «Комсомольской правде».

Набиуллина также дала несколько советов по инвестированию накоплений в условиях роста цен. «Первое – твердо знать, что инфляция вернется к нашей цели. И ориентироваться на то, что сейчас всплеск временный. Второе – повышение ставки даст и повышение ставок по депозитам. Депозиты – одна из лучших консервативных стратегий сбережений», – добавила глава регулятора.

Она напомнила, что многие пошли на фондовый рынок, где доходность больше, но и риски выше. Поэтому инвесторам необходимо внимательно изучать продукты, критически относиться к рекламе, особенно той, в которой заявляют об отсутствии рисков и высокой доходности. «Стратегия с покупкой любых товаров длительного пользования, недвижимости: при мнимой простоте тут на самом деле есть риски. Цены после перегрева рынка могут падать, ликвидность (то есть возможность быстро это продать) тоже никто не гарантирует», – заметила Набиуллина.

Таким образом инвестор может оказаться «в минусе» – и превратить купленные активы обратно в деньги окажется не так просто.

При этом тем, кто сберегает в иностранной валюте, она посоветовала копить в той валюте, в какой планируются траты. «Какая-то тенденция на валютном рынке, когда одна валюта растет или падает даже довольно долго, ничего не говорит о том, каким будет курс в момент, когда вам понадобятся деньги. Потерять на валютном рынке намного проще, чем заработать», – заключила глава ЦБ.