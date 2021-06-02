В России запатентовали космическую систему дистанционного зондирования Земли

Эксперт: Зеленский выдвигает заведомо провальные инициативы

«Зеленский вынужден имитировать конструктивные переговоры по мирному урегулированию, поскольку не может признать свой политический дефолт», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Андрей Золотарев, комментируя предложение президента Украины связать вопрос Донбасса с принадлежностью Крыма и достройкой газопровода «Северный поток - 2»

«Попытка Зеленского увязать все вопросы и проблемы в один пакет говорит прежде всего о том, что Минский процесс зашел в тупик и скорее всего уже не будет минским», – сказал руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. «Последние действия в отношении Белоруссии явно свидетельствует о том, что в ее столице стороны уже собираться не будут, и надо искать другую точку сбора: Астану, Кишинев или в связи с наступлением курортного сезона - Анталью. В любом случае, это затянется по времени и позволит говорить о том, что минский процесс мертв», – считает политолог.

Он отметил, что Зеленский не может допустить полного «дефолта» политического урегулирования в Донбассе, поскольку это был один из базовых пунктов его программы.

«В этой ситуации ему надо предлагать какие-то идеи, пусть даже они изначально не реализуемы. Увязка Крыма с Донбассом – это уже не новость – Зеленский об этом давно говорил. Новеллой является увязка Донбасса с «Северным потоком-2». Понятно, что ничего изменить президент Украины уже не в силах и это предложение в сторону уходящему поезду. Понятно, что ему надо думать, как смикшировать негативные экономические последствия для Украины, поскольку в перспективе это потеря ежегодных 2-3 млрд. долларов и превращение газотранспортной системы в металлолом», – констатировал собеседник.

По его мнению, при этом теряется статус газового транзитера, обеспечивавший хоть в какой-то степени поддержку Украины со стороны коллективного Запада. «В такой патовой позиции Зеленскому все равно приходится что- то предлагать, имитируя политическую активность и готовность к переговорам по принципу Эдуарда Бернштейна «цель – ничто, движение – все», – заключил Золотарев.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил о необходимости создания нового формата переговоров по урегулированию ситуации в стране. Украинский президент посетовал, что в нормандском формате «нет речи ни о Крыме, ни о трубе, ни о гарантиях безопасности». «Нормандский формат и его темы» могли бы стать частью новой конструкции, считает Зеленский.

Президент Украины выразил опасение, что со вводом в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», Россия «точно отключит» Украину от транзитной транспортировки газа. Если сооружение газопровода будет завершено в 2021 году, он заработает через два-три года, и в Киеве знают, что будет дальше, заявил Зеленский. Он уверен – «все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было». По мнению Зеленского, Россия использует этот рычаг в вопросах Донбасса и Крыма. «Северный поток – 2» на сегодня – это козырная ставка. Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа», – заяил президент Украины.

Напомним, в середине мая Киев предложил провести встречу советников и глав МИД «нормандской четверки». Зеленский в очередной раз призвал включить в формат США, Великобританию и Канаду. Замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что Москва готова принять участие в новых переговорах в нормандском формате, если предложат значимую повестку дня.

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