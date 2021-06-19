Из-за экспортного контроля пришлось отменить запуск корабля «Орел» с космодрома Куру

Россия и Европа не получили разрешение на запуск нового российского пилотируемого корабля «Орел» с космодрома Куру во Французской Гвиане из-за правил экспортного контроля, говорится в докладе европейских специалистов.

В докладе представлены выводы образованной в 2020 году рабочей группы из специалистов Национального центра космических исследований Франции, Европейского космического агентства и компаний ArianeGroup и Airbus Defence and Space.

«Мы изучали совместную разработку системы «Орел» – с российской стороной, создающей возвращаемый аппарат, и европейской стороной, ответственной за служебно-двигательный модуль, – которая запускается на ракете-носителе Ariane 6 из Куру и на «Союзе-5» из России, но такого рода сценарий не выглядел осуществимым с едиными условиями между партнерами, в основном с учетом правил экспортного контроля», – сообщается в докладе, передает РИА «Новости».

В докладе отмечается, что европейцами оценивалась возможность запусков с Куру и российских кораблей «Союз», но существующий вариант корабля потребовал бы значительной модернизации, чтобы обеспечивать приводнение в Атлантическом океане в случае аварии при выведении на орбиту.

В июне на Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021 в Санкт-Петербурге генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что стартовый комплекс ракеты «Союз» в Куру могут переоборудовать под запуски пилотируемых кораблей, в том числе к китайской орбитальной станции.

Кроме того, в докладе европейских специалистов говорится о возможности совместной с Индией разработки пилотируемого корабля, который запускался бы как с Куру ракетой Ariane 6, так и из Индии ракетой GSLV-MkIII.

Новый корабль «Орел» (бывшая «Федерация») создается в России с 2009 года. Его планировали запускать на ракете «Союз-5», но пересадили на «Ангару-А5».

Первый полет корабля намечается в 2023 году с космодрома Восточный.

В 2024 году «Орел» выполнит второй полет (тоже без космонавтов). Предполагалось, что во время второго полета будет совершена стыковка с МКС. Первый пилотируемый полет запланирован на 2025 год.

Напомним, 23 апреля глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что новый российский пилотируемый корабль «Орел» совершит свой первый полет к будущей российской орбитальной станции, а не к МКС, как планировалось ранее.