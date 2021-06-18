Главный терапевт России объяснила, как получить справку о противопоказаниях к вакцинации

Противопоказаний к прививке от коронавируса очень немного, но если же у пациента таковые имеются, то за соответствующей справкой следует обратиться к участковому терапевту, заявила главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за последнее время в столице наблюдается максимальный прирост заболевших коронавирусом среди молодежи. После этого мэр Москвы Сергей Собянин сказал о необходимости начать повторную вакцинацию граждан, у которых уже закончились антитела.

«Вообще, противопоказаний к прививке от коронавируса очень немного. Они все в инструкции сформулированы: это тяжелая аллергическая реакция или обострение, выраженное заболеванием, или у человека идет прием препаратов и лечение, связанное с воздействием на иммунитет. Поэтому противопоказаний немного, но самая главная опасность – это заболеть новой коронавирусной инфекцией. Поэтому вакцинация очень оправдана и нужна», – говорит Драпкина.

Тем не менее, если же человек видит, что у него есть какие-либо противопоказания к вакцинации, то ему следует обратиться к участковому терапевту. Если же у пациента будут какие-то более узкие вопросы, то здесь могут подключиться другие специалисты, в частности кардиологи и аллергологи, которые точно определят, действительно ли гражданину нежелательно введение препарата от коронавируса.

«Выдать справку о противопоказании, если таковые есть, может любой врач. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что противопоказаний к прививке очень немного», – заключила врач.

Напомним, в связи с эпидемиологической ситуацией в столице Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. В свою очередь президент Национальной медицинской палаты и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль выразил мнение, что вакцинация от коронавируса должна стать обязательной во всей стране. Работников, которые отказались от вакцинации власти Москвы позволили отстранять от работы без выплаты сотрудникам предприятия зарплаты.

После принятых мер в столице, обязательную вакцинацию для некоторых групп граждан ввели на Сахалине и в Ленобласти. Позже, глава Роспотребнадзора Анна Попова посчитала возможным ввести обязательную вакцинацию и в других регионах России.

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