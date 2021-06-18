Гинеколог Минздрава заявила об отсутствии влияния вакцины от COVID на репродуктивное здоровье

Вакцинация от коронавируса не влияет на репродуктивное здоровье, однако доказано негативное влияние на это тяжелой коронавирусной инфекции, заявила замдиректора по научной работе НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейла Адамян.

Адамян заявила, что было проведено исследование, «нет никакого влияния вакцинации на репродуктивное здоровье, зато доказано влияние тяжелой коронавирусной инфекции», передает РИА «Новости».

Она пояснила, что вирус не прямо попадает в органы репродуктивной системы, а негативное влияние происходит через системно-воспалительную реакцию. Это приводит к тому, что переболевшие COVID-19 женщины часто не могут выносить ребенка, у них случаются преждевременные роды, а врачи зачастую вынуждены делать кесарево сечение.

По ее словам, каждая женщина, планирующая ребенка, должна привиться от коронавируса, чтобы защитить свое здоровье и здоровье своего будущего ребенка.

Ранее Роспотребнадзор напомнил об отсутствии влияния вакцин от COVID на потомство.

Между тем российские медики фиксируют рост числа случаев COVID-19. Растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса.

Система Роспотребнадзора мобилизована полностью и переходит на круглосуточный режим в связи с распространением коронавируса.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. По его словам, столица столкнулась с более агрессивными штаммами коронавируса.

Власти Башкирии ввели ряд ограничений в связи с пандемией коронавируса: теперь приобрести товары и получить услуги в организациях и учреждениях можно только после вакцинации или с отрицательным тестом на коронавирус.

Также правительство Ленинградской области опубликовало постановление, по которому к сентябрю среди ряда категорий жителей региона должна быть проведена вакцинация против коронавируса. Кроме того, обязательную вакцинацию ввели на Сахалине.

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