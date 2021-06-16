Sky News прервал трансляцию выступления Джонсона для показа прибытия Путина в Женеву

Британский телеканал Sky News прервал трансляцию традиционной сессии вопросов и ответов премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона в Палате общин, чтобы показать кадры прибытия президента России Владимира Путина на виллу Ла-Гранж.

Сначала, пока Джонсон выступал, экран был поделен на две части – в одной транслировались ответы главы британского правительства, в другой – движение кортежа российского лидера по улицам Женевы. Затем, когда Путин вышел из автомобиля, телеканал полностью перешел на трансляцию происходящего в Швейцарии, передает ТАСС.

Sky News продемонстрировал, как российского президента встретил швейцарский коллега Ги Пармелен и как политики вошли в здание. Затем телеканал вернулся к трансляции выступления Джонсона в парламенте, но вскоре вновь разделил экран, чтобы показать кортеж американского президента Джо Байдена.

Когда кортеж главы американской администрации остановился перед виллой Ла-Гранж, трансляция выступления Джонсона была вновь прервана на короткое время. Однако, когда оба лидера встретились перед входом в виллу, Sky News в третий раз стал показывать происходящее в Женеве, показав вступительное слово Пармелена, и «вернулся» в Палату общин лишь через несколько минут, чтобы потом вновь переключиться на трансляцию первых кадров со встречи Путина и Байдена

Телерадиовещательная корпорация Би-би-си в свою очередь не стала прерывать трансляцию выступления премьер-министра, однако, когда встреча началась, на какое-то время разделила экран на две части, чтобы также показать кадры из Женевы.

В среду днем Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После Путина на виллу прибыл Байден. Перед началом встречи Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием, сделали совместное фото и затем удалились на переговоры в узком составе.

В рамках встречи президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.