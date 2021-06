В Минэнерго не увидели рисков дефицита дизтоплива в России Стартовали учения «Славянское братство-2021» В РПЦ указали на возможность прекращения уголовного дела против надругавшихся над иконой в TikTok 16 июня 2021, 13:22

Никакие манипуляции с объектами религиозного почитания недопустимы, поэтому возбуждение уголовного дела по факту надругательства над иконой при съемке TikTok-ролика вполне обосновано, но молодые люди могут выразить сожаление и пойти на примирение, заявил газете ВЗГЛЯД зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова сообщила, что в Москве следователи возбудили уголовное дело об оскорблении религиозных чувств верующих из-за провокационного TikTok-ролика, в котором православную икону использовали в качестве реквизита. «Я считаю, что никакие манипуляции с иконами недопустимы. Иконы – это не реквизит, а объект религиозного почитания. И, конечно, почитание икон, как и других священных предметов как православных, так и других традиционных религий нашей страны, защищаются российским законодательством. Поэтому считаю возбуждение уголовного дела в данном случае вполне обоснованным», – говорит Кипшидзе. При этом он напоминает, что уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации предоставляет возможность примирения по делам, связанным с оскорблением чувств верующих. «Я надеюсь, что те молодые люди, которые допустили подобного рода кощунственные действия, найдут в себе силы выразить сожаление, которое будет отправной точкой до прекращения этого уголовного дела», – считает собеседник. Он убежден, что для того, чтобы уменьшить случаи оскорбления чувств верующих в социальных сетях, необходимо заниматься просвещением, причем как детей, молодежи, так и взрослой части населения. Соответственно, в рамках воспитания и образования у людей всех возрастов должно сложиться представление об уважении к священным предметам, убеждениям других людей. «Именно уважение к тому, что священно для другого человека, является лучшей гарантией против оскорбления любых религиозных чувств. Это касается и школьного образования, и семейного воспитания, и деятельности средств массовой информации. Все одни должны придерживаться тезиса о том, что унижать и оскорблять то, что священно для другого человека, совершенно недопустимо, а временами и противозаконно», – заключил Кипшидзе. После того, как певица Елена Ваенга выступила в образе священника с песней «Золотые купола», в РПЦ возмутились, поскольку уважение и доверие к священнослужителям и их трудам формировалось веками, а исполнительница, по их мнению, низвела их образ до уровня развлекательного шоу.

Киев отказался признавать договоренности Путина и Байдена по Украине 15 июня 2021, 15:25

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден вряд ли будут принимать решения по Украине в рамках встречи в Женеве, но если такое произойдет, Киев их не признает, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «На самом деле Украина будет одним из важных вопросов, которые будут обсуждаться. И мы хорошо понимаем позицию президента США. Мы не видим риска, что на этой встрече за нашей спиной была бы достигнута какая-то договоренность касательно Украины. Мы очень четко донесли до наших партнеров, что никакие договоренности касательно Украины, которые будут достигнуты без Украины, нами признаваться не будут. Поэтому давайте подождем завершения встречи», – сказал Кулеба, передает РИА «Новости». Напомним, Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи Путина и Байдена. В Польше приняли резолюцию против строительства «Северного потока – 2» 15 июня 2021, 17:44

Сейм Польши принял резолюцию против строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщают СМИ. «Сейм Польши в знак солидарности с нашими соседями из Центральной Европы, опасности российской экспансии, в частности для Украины, призывает Европейский союз и его государства-члены, в том числе, прежде всего, ФРГ, в качестве нашего союзника по НАТО и партнера в Европейском союзе, для отказа от какой-либо поддержки реализации проекта газопровода «Северный поток – 2», а также для принятия мер, направленных на немедленное и эффективное прекращения его строительства», – цитирует резолюцию РИА «Новости». Резолюцию депутаты объяснили уважением «к ценностям, на которых основан Европейский союз», а также солидарностью «с Украиной» и заботой «о стабильности и безопасности в Европе, а также для повышения устойчивости Союза к давлению со стороны России». Уточняется, что сейм призвал США «как нашего союзника в НАТО, поддерживать и расширять санкции против организаций, участвующих в строительстве газопровода». Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что условием запуска газопровода «Северный поток – 2» должна быть «деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины». По его словам, он поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке. 4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Глава государства также отметил, что Россия могла бы прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. В РСТ посоветовали туристам не конфликтовать с местным населением на отдыхе в Абхазии 15 июня 2021, 19:10

Планируя отдых в Абхазии, нужно осознавать повышенные риски, вести себя в общественных местах очень осторожно и избегать конфликтов любого характера, рассказал газете ВЗГЛЯД вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, комментируя ранение двух российских туристов в Пицунде. В ночь с 14 на 15 июня в ресторане, расположенном в абхазском городе Пицунда, местный житель в ходе ссоры с россиянами открыл стрельбу из пистолета. В результате оба отдыхавших получили ранения, их доставили в больницу в Сочи и оказывают необходимую медицинскую помощь. В МВД страны сообщили, что стрелявший был задержан. «Любые выезды из правового поля нашего государства несут повышенные риски. Будь то Абхазия, Малайзия или другие страны, мы находимся на территории другого государства. Поэтому надо понимать, что риски в любом случае повышены», – говорит Барзыкин. Тем не менее, он отмечает, что Абхазия для России является дружественной страной, в которой живет доброжелательный и веселый народ. При этом туристу нужно понимать социальные последствия «после прошедших катаклизмов». Также стоит учитывать тот факт, что местное население имеет при себе огнестрельное оружие, поэтому прибегать вообще к каким-либо конфликтам, даже мелкого характера, не следует. «Были проявления противоправных действий в отношении наших туристов и в предыдущие годы, но граница не закрыта, люди туда ездят. А такие бытовые конфликты, как произошел в Пицунде, конечно, вопиющие, но они случаются, к сожалению. Причем не только в Абхазии. Но там сейчас с оружием «лихие 90-е», у нас давно про это забыли. Поэтому надо это иметь в виду, и при планировании поездки уже прикладывать все усилия к тому, чтобы не попадать в такие ситуации», – рекомендует собеседник. Эксперт убежден, что данный инцидент не спровоцирует резкого падения спроса на Абхазию, и она по-прежнему останется востребованной страной. Хотя, по его мнению, в республике недостаточно хорошая инфраструктура, не хватает мест для отдыха, а объекты представлены частным сектором. Тем не менее, данный отдых считается достаточно бюджетным: море, солнце, пляж. «Сказать, что там опасно, как в Нигерии, я не могу, но риски повышены. И последний случай тому подтверждение. Место отдыха полностью никогда не обезопасишь. Просто нужно вести себя очень осторожно в общественном месте, ресторане, быть культурными. И местным органам власти, если они хотят, чтобы к ним ездили, стоит усиливать профилактику, и правоохранительным органам работать в этом направлении. Особенно если тенденция таких случаев увеличится, то нужно более радикальные меры принимать», – считает Барзыкин. Во вторник в пресс-службе президента Абхазии сообщили, что глава республики Аслан Бжания поручил усилить меры по обеспечению безопасности туристов. Напомним, Абхазия доступна для туристов еще с 4 августа 2020 года и пользуется популярностью среди россиян в течение всего года. Иммунолог рассказал о «московском» штамме коронавируса 15 июня 2021, 16:51

Причиной роста заболеваний коронавирусом в России мог стать «московский» штамм коронавируса, необходимо заново разрабатывать все схемы лечения от COVID-19, считает аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «Может быть, московский штамм возник и не в Москве, просто, попав в Москву из какого-нибудь периферийного города, стал сильно распространяться», – сказал Болибок Ura.ru. Врач напомнил, что о мутациях коронавируса ранее заявлял и главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. По его словам, он неделю назад говорил, что в больницу поступают более тяжелые и более молодые пациенты. «И, к сожалению, много погибших, ввиду того, что старые схемы лечения, которые были обкатаны на прежних штаммах, не очень помогают при новом. Надо заново все схемы лечения разрабатывать», – добавил Болибок. О том, что причиной наступающей третьей волны является более заразный вирус, заявил и вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки России Анатолий Альтштейн. «Похоже, что у нас начинается третья волна. И очень похоже на то, что появился более заразный вирус, который ведет к повышению заболеваемости. Это может быть индийский штамм или же какой-то наш собственный вариант вируса. Но пока никаких официальных заявлений об этом нет», – подчеркнул он. Напомним, 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 июня после того, как в столице был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах, например в Ивановской области, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Собянин сообщил, что число выявленных случаев коронавируса в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%. Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что коронавирус стало сложнее лечить, так как «вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал». Между тем директор центра Александр Гинцбург заявил, что эффективность вакцины «Спутник V» против «московского» штамма COVID-19 изучается в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, ожидается, что препарат будет защищать и от этого вида инфекции. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как коронавирус приспособился к лекарствам. Саакашвили заявил об «исчезновении Грузии с карты мира» 15 июня 2021, 17:22 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Бывший президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили выразил обеспокоенность тем, что США не упоминают его родину как «проблему для России», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Заочно осужденный на родине за коррупцию и злоупотребление служебным положением экс-президент Грузии сказал, что во время его пребывания на посту главы государства «президенты США регулярно упоминали Грузию – я не сходил с экранов, я стучался во все двери, я беспокоил всех». По его словам, ныне Грузия «исчезает с карты мира». Как отметил Саакашвили, «происходит катастрофа, так как президент США Джозеф Байден не упоминает Грузию как проблему для России, и это очень опасно». Он сказал, что «как никогда занят тем, чтобы сместить власти Грузии» – оппозиция рассчитывает победить на осенних местных выборах. Между тем, по итогам саммита НАТО, где Грузии вновь было обещано в будущем членство в Североатлантическом альянсе, президент Саломе Зурабишвили поблагодарила натовцев за внимание к ее стране. Она заявила, что НАТО продолжит политику открытых дверей и поддерживать безопасность в регионе Черного моря. Врач объяснил, чем грозит прием алкоголя после прививки от ковида 15 июня 2021, 14:46

При вакцинации не рекомендуется употреблять алкоголь, поскольку это может незначительно снизить эффективность препарата, но необходимости строго себя ограничивать нет, заявил газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов. «На самом деле алкоголь принимать в больших количествах не рекомендуется, вне зависимости от прохождения вакцинации от коронавируса. Но, в целом, это ничем особо не грозит, прямой корреляции между использованием вакцины и употреблением спиртного не наблюдается, каких-то существенных снижений эффективности нет», – говорит Козлов. Он подчеркивает, что при вакцинации не рекомендуется употреблять алкоголь, поскольку это может незначительно снизить эффективность препарата. Тем не менее, строго ограничивать себя нет необходимости, и в малых количествах он никак не отразится на свойствах прививки. «С моей точки зрения большой необходимости ограничивать себя в алкоголе нет», – заключил врач. В декабре прошлого года завлабораторией Центра имени Гамалеи Елена Бурцева рассказала, что для правильной подготовки организма к прививке от коронавируса следует убедиться, что вы полностью здоровы, не имеете высокой температуры, респираторной симптоматики, а также в отсутствии беременности. Врач-аллерголог Владимир Болибок в свою очередь заявил, что нельзя принимать алкоголь за три дня до вакцинации, в день процедуры и три дня после. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Украина отказалась пускать привитых «Спутником V» 15 июня 2021, 14:19

Граждане, у которых в паспорте вакцинации указана российская вакцина от коронавируса «Спутник V», получат отказ во въезде на Украину, заявил первый замначальника отдела пограничной службы «Борисполь-1» Валентин Мельник. «Вакцина «Спутник» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) не признана, потому и мы ее также не принимаем. Только те вакцины, которые признаны ВОЗ и которые признаем мы (дают возможность въехать на Украину)», – цитирует его «Интерфакс». По словам Мельника, гражданам, которые привиты «Спутником V», но не имеют отрицательного ПЦР-теста, будет отказано во въезде. При этом граждан Украины просят отправиться на самоизоляцию или обсервацию. Также замначальника отдела пограничной службы отметил, что если пассажиры, привитые российской вакциной, трансфером летят в другие страны, то они не проходят паспортный контроль, автоматически поднимаются в трансферную зону и улетают с Украины. Как сообщили изданию в украинском Минздраве, прохождение полной вакцинации «Спутником V» не является основанием для въезда на Украину. Для въезда в страну иностранным гражданам необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа, также можно предоставить отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до пересечения границы), или документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях. Ранее сообщалось, что с 1 июля Украина вслед за Евросоюзом собралась ввести ковид-паспорта. В мае Украина договорилась с ЕС о взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса. При этом в начале мае президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Евросоюз в невыполнении договоренностей о поставках вакцин от коронавируса. На этом фоне Грузия, Украина и Молдавия попросили Еврокомиссию помочь с вакцинами от коронавируса. В феврале правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». Напомним, российская вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена в 64 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян. Это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%). В Госдуме призвали ограничить въезд в Сочи 15 июня 2021, 19:11

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов призвал ввести в аэропортах Сочи дополнительные меры защиты, чтобы препятствовать распространению коронавируса. Как отметил Кривоносов, в городе наблюдается увеличение туристического потока. «Это нас радует, но я предложу исполнительным органам власти проработать вопрос о том, чтобы ввести какие-то барьеры на внутреннем туризме», – сказал Кривоносов Ura.ru. Он предложил запрашивать у въезжающих свежие ПЦР-тесты, а также экспресс-тесты в аэропорту. По его словам, пока в Сочи нет всплеска заболеваемости коронавирусом, но, несмотря на ограничения в Москве и Санкт-Петербурге, граждане продолжат путешествовать. «Конечно, поедут, поэтому я буквально сегодня проводил обсуждение с Роспотребнадзором. Пока в Сочи не наблюдается всплеска, но мы будем мониторить. Нужно найти баланс (с точки зрения экономики и здоровья), какие именно барьеры ввести, чтобы не навредить внутреннему въездному туризму и не допустить новой вспышки эпидемии», – добавил Кривоносов. В конце мая сочинцы пожаловались на то, что инфраструктура уже не выдерживает натиск гостевого потока. В связи с серьезными пробками жители Сочи попросили туристов рассмотреть для отпуска другие регионы или по крайней мере не приезжать на курорт на личных автомобилях. «Спутник V» назвали самой эффективной вакциной против индийского штамма COVID 15 июня 2021, 15:12 Текст: Елизавета Булкина

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показала большую эффективность против индийского штамма, чем любая другая вакцина, результаты исследований которых были представлены для публикации. «Вакцина «Спутник V» более эффективна против «Дельта»-варианта коронавируса, впервые обнаруженного в Индии, чем любая другая вакцина, результаты исследования эффективности которой опубликованы на данный момент, следует из исследования Центра Гамалеи, представленного для публикации в международном рецензируемом журнале», – говорится в сообщении в Twitter «Спутник V».



Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что при индийском варианте коронавируса больше свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта, а вот кашель и лихорадка встречаются значительно реже. Между тем директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что оригинальные варианты мутаций коронавируса есть в России, в частности в Москве, их свойства и отличия от других штаммов изучаются. Глава Роспотребнадзора сообщала, что в России выявлено более тысячи случае коронавируса, которые вызывают опасения, среди них 70% – это британский штамм, 24% – индийский и 6% – южноафриканский. Жирков покинул сборную России на Евро-2020 15 июня 2021, 16:39 Текст: Елена Мирошниченко

Из-за полученной травмы защитник сборной России Юрий Жирков больше не будет играть на Евро-2020. «Защитник сборной России Юрий Жирков в матче с Бельгией получил повреждение одной из мышц бедра. Учитывая тяжесть повреждения, тренерский штаб решил отпустить футболиста из расположения команды. В ближайшее время он приступит к реабилитации в одной из профильных клиник в Москве», – говорится в Telegram-канале сборной России по футболу. Уточняется, что остальные игроки готовятся к предстоящему матчу Евро-2020 против сборной Финляндии. Напомним, сборная России по футболу проиграла команде Бельгии со счетом 0:3. Рогозин заявил о трагедии «Бурана» 15 июня 2021, 13:49

Ненужность советского космического челнока «Буран» – это трагедия, заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. «Они [конструкторы] это сделали, потом изменилась ситуация в стране, и он стал никому не нужным. Это трагедия для тех людей, кто его создавал», – сказал глава корпорации на Глобальной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021, передает ТАСС. По его словам, «Буран» – это гениальная машина. Ранее Рогозин сообщал, что Роскосмос разрабатывает безопасный способ извлечения «Бурана» из корпуса здания на космодроме Байконур, есть риск обрушения кровли. Заявление он сделал после того, как «Буран» оказался разрисован граффити. В Эстонии назвали сроки прекращения финансирования русских школ 15 июня 2021, 15:23 Текст: Ксения Панькова

Власти Эстонии прекратят финансировать русские школы и детсады с 2035 года, заявила премьер-министр балтийской республики Кая Каллас. «Детсады и школы с обучением на русском языке останутся в 2035 году, но они не будут финансироваться из бюджета государства или местного самоуправления», – сказала она на «Радио 4», передает ТАСС. Каллас отметила, что этот план, по ее мнению, не является попыткой притеснить русскую общину. «Ни у кого нет намерений каким-то образом притеснять русскоязычную общину или не считаться с русскоязычной общиной, – добавила Каллас. По ее словам, министерство образования и науки учитывает все проблемы, чтобы составить план действий. «То, что проблемы есть, вполне понятно. Никто не хочет ничего делать силой, проблемы следует учитывать, к тому же никто не хочет делать из детей стопроцентных эстонцев. Знание своих корней, своего родного языка – все это останется», – сказала премьер Эстонии. Она также отметила, что эту реформу образования министерство образования и науки разработало в период, когда его возглавляла представитель отстаивающей интересы русскоязычного населения Центристской партии Майлис Репс. «Программа развития эстонского языка, которая прошла через Рийгикогу (парламент), на самом деле была составлена министром образования и науки Центристской партии во время работы предыдущего правительства. В ней стратегическая цель № 3 предусматривает, что все жители Эстонии владеют эстонским языком и ценят владение другими языками, осуществляется переход на преимущественно эстонское обучение. Это значит, что в школах и детских садах, финансируемых государством и местными самоуправлениями, учебная деятельность ведется на эстонском языке», – добавила Кая Каллас В сентябре прошлого года эстонская Партия реформ представила в парламенте законопроект о полной ликвидации русскоязычного образования в школах и детских садах. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Эстония возобновила атаки на русский язык. В апреле министр образования и науки Эстонии Лийна Керсна сообщила, что план полного перехода школьного образования на государственный язык будет готов к ноябрю. В начале июня премьер-министр Кая Каллас сказала, что переход на образование на эстонском языке состоится не позднее 2035 года. В косметике ведущих брендов обнаружили токсичные вещества 15 июня 2021, 20:11 Текст: Ксения Панькова

Американские ученые протестировали косметику известных брендов и обнаружили, что во многих средствах содержаться токсичные вещества, которые могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. По данным исследования, опубликованного в журнале Environmental Science & Technology, ученые проверили более 200 косметических средств, в том числе консилеры, тональные кремы, средства для глаз и бровей, а также различные средства для губ. Было установлено, что 56% тональных кремов и средств для глаз, 48% средств для губ и 47% туши для ресниц содержат высокий уровень фтора, что указывает на использование PFAS – группа химических веществ, с которыми связан ряд серьезных заболеваний, передает ТАСС. «Эти результаты вызывают особую озабоченность, если учесть риск воздействия на потребителя в сочетании с масштабом многомиллиардной индустрии, которая ежедневно поставляет эти продукты миллионам потребителей», – отметил профессор физики Грэм Писли, который работал над исследованием. Как отметил профессор, в полной мере оценить масштабы использования в косметической продукции фторированных химических веществ сложно «из-за отсутствия строгих требований к маркировке» как в США, так и в Канаде. По словам профессора, вещества PFAS часто используются из-за их водостойкости и пленкообразующих свойств. Ряд веществ, отнесенных к классу PFAS, связывают с раком почек, раком яичек, гипертонией, заболеваниями щитовидной железы, а также недостаточным весом при рождении и иммунотоксичностью у детей. Исследователи протестировали косметику десятков брендов, включая L'Oréal, MAC, Maybelline, NARS, Estée Lauder и другие. Ранее американские ученые заявили, что сладкие напитки негативно влияют на память и способности к обучению у детей. В Минздраве рассказали о распространении индийского штамма COVID в России 15 июня 2021, 20:32 Текст: Елена Мирошниченко

Заболевание некоторыми новыми штаммами коронавируса может вызвать более тяжелое течение болезни, заявил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев. «К сожалению, вирус мутирует и при мутации проявляет более агрессивные свойства, такие как контагиозность. С индийским, или «Дельта»-штаммом, связана более высокая контагиозность – на 50-60%. И, возможно, сегодня можно делать осторожные выводы о более тяжелом течении при инфицировании некоторыми новыми мутантными штаммами», – рассказал он ТАСС. Он добавил, что идет работа по секвенированию вируса, индийский штамм коронавируса постепенно распространяется в России. «У нас есть статистика, которую ведет Институт гриппа (Научно-исследовательский институт гриппа им. А. А. Смородинцева), то есть идет работа по секвенированию вируса, <...> 30% сегодняшних штаммов в России – [это] индийский штамм. Распространяется он достаточно равномерно. У меня нет точной статистики <...>, но 30% – это общее число, доля из того, что циркулирует в России», – уточнил Авдеев. Ранее эпидемиолог назвала отличие симптомов при индийском штамме COVID. При индийском варианте коронавируса больше свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта, а вот кашель и лихорадка встречаются значительно реже, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Проценко предупредил о сокращении инкубационного периода коронавируса 15 июня 2021, 20:57 Текст: Елена Мирошниченко

Инкубационный период коронавируса укоротился до четырех-пяти дней, заявил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. «Укоротился период инкубационный, сейчас четыре-пять дней. Клиническая картина, наверное, сильно не поменялась», – рассказал он RT. Проценко не стал прогнозировать, связан ли взрыв заболеваемости с индийским штаммом коронавируса. Также он уточнил, что вакцинация – «это единственный выход из создавшейся ситуации пандемии, и вопрос, как она регулироваться должна». Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что заболевание некоторыми новыми штаммами коронавируса может вызвать более тяжелое течение болезни.