Байден отказался вводить санкции против Nord Stream 2 по требованию Госдепа

Госдепартамент США планировал ввести санкции против Nord Stream 2 AG, которая реализует «Северный поток – 2», и ее главы Маттиаса Варнига, но президент Джо Байден выступил против этой инициативы, пишет Washington Post со ссылкой на источники.

Так, госсекретарь Энтони Блинкен, его заместитель Венди Шерман и замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд выступили за ограничения, направленные на блокировку проекта, без исключения для компании-оператора газопровода и ее исполнительного директора, передает РИА «Новости».

Байден и высокопоставленные сотрудники Совета нацбезопасности оказались против, заявив, что это может испортить отношения с Берлином. Как сообщает издание, поскольку проект завершен более чем на 90%, нет смысла ставить под угрозу отношения между США и Германией.

Между тем, министр иностранных дел Германии Хайко Маас допустил возможность введения новых американских санкций в отношении проекта «Северный поток – 2».

4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Также Путин заявил, что для США было просто бессмысленно вводить новые санкции против «Северного потока – 2», поскольку первая нитка трубопровода уже достроена. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке.