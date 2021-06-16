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Байден отказался вводить санкции против Nord Stream 2 по требованию Госдепа
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Госдепартамент США планировал ввести санкции против Nord Stream 2 AG, которая реализует «Северный поток – 2», и ее главы Маттиаса Варнига, но президент Джо Байден выступил против этой инициативы, пишет Washington Post со ссылкой на источники.
Так, госсекретарь Энтони Блинкен, его заместитель Венди Шерман и замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд выступили за ограничения, направленные на блокировку проекта, без исключения для компании-оператора газопровода и ее исполнительного директора, передает РИА «Новости».
Байден и высокопоставленные сотрудники Совета нацбезопасности оказались против, заявив, что это может испортить отношения с Берлином. Как сообщает издание, поскольку проект завершен более чем на 90%, нет смысла ставить под угрозу отношения между США и Германией.
Между тем, министр иностранных дел Германии Хайко Маас допустил возможность введения новых американских санкций в отношении проекта «Северный поток – 2».
4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Также Путин заявил, что для США было просто бессмысленно вводить новые санкции против «Северного потока – 2», поскольку первая нитка трубопровода уже достроена. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке.
Киев отказался признавать договоренности Путина и Байдена по Украине
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден вряд ли будут принимать решения по Украине в рамках встречи в Женеве, но если такое произойдет, Киев их не признает, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«На самом деле Украина будет одним из важных вопросов, которые будут обсуждаться. И мы хорошо понимаем позицию президента США. Мы не видим риска, что на этой встрече за нашей спиной была бы достигнута какая-то договоренность касательно Украины. Мы очень четко донесли до наших партнеров, что никакие договоренности касательно Украины, которые будут достигнуты без Украины, нами признаваться не будут. Поэтому давайте подождем завершения встречи», – сказал Кулеба, передает РИА «Новости».
Напомним, Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи Путина и Байдена.
В Польше приняли резолюцию против строительства «Северного потока – 2»
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Сейм Польши принял резолюцию против строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщают СМИ.
«Сейм Польши в знак солидарности с нашими соседями из Центральной Европы, опасности российской экспансии, в частности для Украины, призывает Европейский союз и его государства-члены, в том числе, прежде всего, ФРГ, в качестве нашего союзника по НАТО и партнера в Европейском союзе, для отказа от какой-либо поддержки реализации проекта газопровода «Северный поток – 2», а также для принятия мер, направленных на немедленное и эффективное прекращения его строительства», – цитирует резолюцию РИА «Новости».
Резолюцию депутаты объяснили уважением «к ценностям, на которых основан Европейский союз», а также солидарностью «с Украиной» и заботой «о стабильности и безопасности в Европе, а также для повышения устойчивости Союза к давлению со стороны России».
Уточняется, что сейм призвал США «как нашего союзника в НАТО, поддерживать и расширять санкции против организаций, участвующих в строительстве газопровода».
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что условием запуска газопровода «Северный поток – 2» должна быть «деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины». По его словам, он поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине.
10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке.
4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Глава государства также отметил, что Россия могла бы прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита.
Американский чиновник: «Преломления хлеба» на встрече Путина с Байденом не будет
Переговоры российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена пройдут в расширенном составе с участием пяти должностных лиц с каждой стороны, при этом рабочего обеда не предусмотрено, «преломления хлеба» не будет, заявил американский чиновник.
«Преломления хлеба не будет», – цитирует ТАСС американского чиновника, слова которого приводит пресс-пул Белого дома.
Встреча может длиться четыре-пять часов, Путин и Байден начнут переговоры в узком составе, в присутствии глав внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Энтони Блинкена и переводчиков.
Переговоры в расширенном составе пройдут с участием еще пяти должностных лиц с каждой стороны.
«Мы не знаем, кто будут остальные участники, но Белый дом говорит, что сообщит об этом завтра», – указал пресс-пул.
Соединенные Штаты рассчитывают, что главы государств после встречи дадут некоторые поручения, но крупных итогов не ожидается, передает ТАСС со ссылкой на неназванного американского чиновника.
При этом пресс-конференция Путина по итогам саммита в Женеве пройдет перед аналогичным мероприятием у Байдена, указал он.
На встрече также планируется обсудить истечение договора СНВ-3 в 2026 году, Алексея Навального и права человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, на среду, 16 июня, запланирована встреча президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом они планируют встретиться в Женеве. В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе. Байден уже прибыл в Женеву.
Байден вылетел в Женеву для предстоящей встречи с Путиным
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Президент США Джо Байден вылетел из Брюсселя в Женеву, где 16 июня встретится с российским лидером Владимиром Путиным.
Как сообщил пресс-пул Белого дома, самолет американского лидера вылетел из аэропорта Брюсселя и взял курс на Швейцарию, он должен прибыть в Женеву в 16.15 по местному времени (17.15 мск), передает ТАСС.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Женеве в день встречи Путина и Байдена достигнет 32 градусов тепла, но организаторы заверяют, что это было учтено при подготовке площадки и пресс-центров.
Основная подготовка Женевы как города – хозяина российско-американского саммита практически завершена, остаются последние штрихи. Открылись и уже принимают журналистов два пресс-центра – в Международном центре конференций (CICG) и временный павильон напротив виллы Ла-Гранж, где и пройдет сама встреча лидеров. Если высокие температуры не сильно угрожают CICG, здание которого более чем приспособлено к любым погодным условиям, то тент, расположившийся буквально на берегу Женевского озера, в этом смысле вызывает у журналистов вопросы.
«Системы охлаждения уже предусмотрены и будут работать завтра. Но мы заранее просим прощения за возможные неудобства», – указала одна из сотрудниц пресс-центра. При этом она призналась, что сама предпочла бы работать в CICG.
Тем не менее большинство журналистов предпочитает работать именно в этом пресс-центре, так как из него можно наблюдать, хоть и издалека, саму виллу, а по оснащению он ничем не уступает тому, что находится недалеко от штаб-квартиры ООН. Число корреспондентов в нем продолжает расти – если утром накануне саммита их было не больше 20 человек, то после полудня пространство пресс-центра заполнилось почти на треть. В день встречи их ожидается значительно больше.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов.
В Женеве приземлился самолет с российской делегацией
В Женеве приземлился самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула, лайнеру пришлось кружить в воздухе в ожидании разрешения на посадку, что привело к часовой задержке.
На подлете к Женеве стюардесса объявила, что лайнер поставили в зону ожидания, оно составит около часа. Самолет «Россия» стал кружить в небе над женевским озером, сделав несколько десятков разворотов, через некоторое время экипаж получил разрешение на посадку и приступил к снижению. Об этом сообщает РИА «Новости».
Делегация и журналисты прилетели в Женеву для работы 16 июня на первой встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Предполагается, что задержка связана с прилетом в Швейцарию президента США. Путин прибудет в Женеву непосредственно перед переговорами.
Как сообщает ТАСС, власти Женевы сделали все для подготовки встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена.
«Вилла Ла-Гранж была выбрана в качестве места встречи американского и российского президентов, которая пройдет в среду 16 июня. Администрация города желает Джо Байдену и Владимиру Путину плодотворных и конструктивных переговоров», – говорится в заявлении исполнительного совета города.
«Получив указания от конфедеральных и кантональных властей, муниципалитет Женевы оперативно направил все необходимые ресурсы на подготовку к встрече и обеспечение наилучших условий для приема делегаций», – сообщили власти города.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден прибыл в Женеву.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов.
Берлин не исключил новых санкций США против «Северного потока – 2»
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас допустил возможность введения новых американских санкций в отношении проекта «Северный поток – 2».
«Я бы не сказал, что (новых санкций) больше не последует. Как демократы, так и республиканцы не очень позитивно настроены в отношении «Северного потока – 2», – заявил Маас, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
По словам министра, обсуждения этого вопроса в последние недели дают надежду на его разрешение в ближайшие месяцы.
4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Также Путин заявил, что для США было просто бессмысленно вводить новые санкции против «Северного потока – 2», поскольку первая нитка трубопровода уже достроена. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке.
Сторонники Трампа на Женевском озере устроили акцию к визиту Байдена
На Женевском озере сторонники 45-го президента США Дональда Трампа устроили акцию в связи с визитом в Женеву действующего американского лидера Джо Байдена в Женеву.
Несколько членов организации Republicans Overseas повесили на яхте транспарант «Трамп победил» и начали размахивать флагами «Сделаем Америку снова великой», передает ТАСС.
На яхте несколько членов организации республиканцев в Швейцарии Republicans Overseas («Репабликанс оверсиз») вывесили транспарант с надписью «Trump won» («Трамп победил») и размахивают флагами «Make America Great Again» («Сделаем Америку снова великой»).
«Его (Байдена) первый зарубежный визит вообще ничего не приносит Соединенным Штатам», – сказал активист Джеймс Фоли изданию «Тагесблат».
Между тем Байден уже прибыл в Женеву.
Напомним, на среду, 16 июня, запланирована встреча президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом они планируют встретиться в Женеве. В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
МИД показал подготовку Женевы к саммиту Путина и Байдена
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Министерство иностранных дел России опубликовало фото подготовки Женевы к первой встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
В частности, в своем Telegram ведомство опубликовало фото моста Монблан, увешанного флагами России и США, и женевский фонтан Же-До, который в преддверии саммита окрасился в цвета национальных флагов России и США.
«Переговоры президентов Владимира Путина и Джо Байдена пройдут на вилле Ла Гранж. Рядом с ней организован медиа-центр для работы журналистов, всего на саммит аккредитованы 500 представителей СМИ. Во встрече также примут участие глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен», – добавили в ведомстве.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. Во вторник вечером в Женеве приземлился самолет с российской делегацией. Байден также прибыл в Женеву. Президент России прибудет в Женеву непосредственно перед переговорами.
В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов.
В администрации Байдена поделились ожиданиями от саммита России и США
В Вашингтоне «не ожидают крупного набора осязаемых итогов» от саммита, однако рассчитывают, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден по итогам встречи в Женеве дадут правительствам ряд поручений, сообщил высокопоставленный представитель администрации США из состава американской делегации.
По словам американского чиновника, в Вашингтоне «не ожидают крупного набора осязаемых итогов» саммита, хотя и рассчитывают на поручения правительствам России и США для проведения дальнейших консультаций, передает ТАСС.
«Мы добиваемся трех основных вещей», – сказал представитель администрации Байдена, стенограмму которого распространила пресс-служба Белого дома. «Во-первых, четкого набора поручений [президентов России и США] насчет сфер, в которых совместная работа [Москвы и Вашингтона] может продвинуть наши (американские) национальные интересы и сделать мир безопаснее», – пояснил представитель американской администрации.
Во-вторых, продолжал он, Байден прояснит на саммите, в чем заключаются «жизненно важные интересы Америки, противодействие которым со стороны России натолкнется на ответные меры». Наконец, по словам американского чиновника, Байден собирается детально проинформировать Путина о своем «видении американских ценностей» и «национальных приоритетов» Соединенных Штатов.
Согласно информации, которую изложил представитель исполнительной ветви власти США, Путин и Байден обсудят проблематику ядерных вооружений и стратегической стабильности среди прочего в свете истечения срока действия договора СНВ-3 в 2026 году, возможность заключения до этого времени каких-то иных или менее масштабных договоренностей по контролю над вооружениями. Кроме того, стороны рассмотрят тематику кибербезопасности, борьбы с хакерами, которые используют вирусы-вымогатели и так далее, заявил представитель администрации. Он предупредил, что США «будут отвечать» на те угрозы в киберпространстве, которые, по мнению Вашингтона, исходят от Москвы.
Чиновник также подтвердил намерение Байдена затронуть вопросы, связанные с обеспечением прав человека в России. «Ничего не снято со стола [переговоров]», – заявил представитель американской администрации.
Ранее в Вашингтоне допустили возвращение послов в столицы России и Соединенных Штатов после саммита в Женеве.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Ранее президент Путин констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет. В администрации Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед. В Совфеде посоветовали Байдену не пытаться навязывать Путину какие-либо требования.
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Названа возможная длительность переговоров Путина и Байдена
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня, включая узкий и расширенный составы, рассчитаны почти на пять часов, сообщил источник, знакомый с ходом подготовки встречи.
Согласно плану, переговоры должны начаться в среду в 13.15 по местному времени в узком составе. По данным источников, в 14.30 стороны начнут переговоры в расширенном составе, причем они состоят из двух частей, передает РИА «Новости».
Спустя четыре часа 45 минут с момента начала переговоров лидеры будут готовы рассказать о деталях встречи на пресс-конференциях.
Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи Путина и Байдена.
В Конгрессе США перед саммитом в Женеве напутствовали Байдена о России
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Группа американских конгрессменов в преддверии саммита в Женеве призвала президента США Джо Байдена взаимодействовать с российским лидером Владимиром Путиным в ряде сфер, касающихся безопасности, экономики и экологии.
В адресованном Байдену письме, опубликованном на сайте члена Палаты представителей Конгресса США Прамилы Джаяпал, американские законодатели отметили, что поддерживают предстоящую встречу лидеров России и США, передает ТАСС.
«Каждый американский президент с Франклина Рузвельта встречался лично с лидерами Советского Союза или России. Мы поддерживаем ваше решение продолжить эту традицию и сделать стабильными и предсказуемыми отношения между США и РФ в целях поддержания стратегической стабильности в Европе и во всем мире», – подчеркнули конгрессмены.
«Мы надеемся, что во время этих консультаций для вас будет приоритетом возможность взаимодействия между США и Россией с целью снижения напряженности в спорных сферах и сотрудничества в представляющих важность для всего мира областях, таких как контроль над вооружениями и предотвращение новой ядерной гонки, противодействие изменению климата, борьба против экстремизма, уменьшение угроз в киберпространстве для экономик и инфраструктуры стран, а также сокращение экономического неравенства в мире», – отмечается в письме.
Законодатели констатировали, что «США и Россия вместе располагают более чем 90% всех ядерных боеголовок в мире». Они подчеркнули необходимость «дипломатического взаимодействия» между Вашингтоном и Москвой для предотвращения «кошмарного ядерного конфликта». Кроме того, конгрессмены призвали к «пересмотру и отмене имеющихся предложений по увеличению расходов на ядерные вооружения». Они выразили надежду на то, что саммит в Женеве позволит «добиться мирного разрешения конфликта в таких регионах, как восточная Украина».
«Мы считаем, что конфликт между Россией и США стал бы катастрофой для обеих стран, для Европы, наших союзников и всего мира», – говорится в письме. Его авторы подчеркнули, что поддерживают установление стабильных и предсказуемых отношений между Москвой и Вашингтоном. «Мы надеемся, что этот саммит станет важным шагом вперед на этом направлении», – добавили они. Документ подписали 15 членов нижней палаты Конгресса США. Все они входят в объединение, которое добивается принятия в США законов, поддерживаемых прогрессивным крылом Демократической партии.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Во вторник вечером в Женеве приземлился самолет с российской делегацией. Байден также прибыл в Женеву. Президент России прибудет в Женеву непосредственно перед переговорами.
В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов.
Швейцария ввела ограничения в воздушном пространстве из-за встречи Путина и Байдена
Швейцария ввела ограничения на использование воздушного пространства в связи с проведением 16 июня в Женеве встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, заявил официальный представитель швейцарского Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Стефан Хофер.
«Меры об ограничении воздушного пространства вступили сегодня в силу и будут осуществляться до 17.00 по местному времени (18.00 мск) 17 июня», – отметил он, передает ТАСС.
Согласно решению правительства Швейцарии, ВВС страны будут осуществлять функции воздушной полиции и вести усиленное наблюдение за воздушным пространством. Речь идет о воздушном пространстве Женевского региона с условным центром над площадью Наций рядом с женевской штаб-квартирой ООН. При этом коммерческие полеты в международный аэропорт Женевы и вылеты из него ограничения не затронут.
Кроме того, меры безопасности усилены у отеля InterContinental в Женеве, где должен остановиться президент США Джо Байден перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным. Перед подъездами в гостиницу установлены бетонные блоки, дежурят полицейские, останавливающихся прохожих поторапливают, призывая побыстрее идти дальше.
Перед входом в пятизвездочный InterContinental уже висит американский флаг, на площадке перед ним группа сотрудников правоохранительных органов, очевидно, получает последние инструкции на день. Близлежащие зеленые насаждения закрыты забором с колючей проволокой и черной полиэтиленовой пленкой. В небе барражирует вертолет. К отелю продолжают прибывать все новые наряды полицейских, в том числе на мотоциклах.
«В течение дня меры здесь будут еще в значительной мере усилены. Вы пока еще можете пройти вдоль отеля, но, пожалуйста, не нужно ничего фотографировать», – сообщил один из сотрудников правоохранительных органов.
Байдена ожидают сегодня в Женеве в середине дня, он проведет переговоры с руководством Швейцарии. Его кортеж, скорее всего, последует в отель из аэропорта по улице Ферне, ведущей в центр города. Она входит в зону безопасности, но пока частично открыта, машины останавливают и перенаправляют на другую дорогу лишь примерно за 500 м до гостиницы.
Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи Путина и Байдена.
Песков сообщил о подготовке Путина к саммиту с Байденом
Президент Владимир Путин завершает подготовку к встрече с американским коллегой Джо Байденом, а также в течение дня заслушает доклад министра просвещения Сергея Кравцова, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Завершается подготовка к завтрашнему саммиту. Но помимо этого, естественно, основное внимание все-таки на внутренних делах. Сегодня рабочая встреча у президента, на докладе у него будет сегодня министр просвещения Сергей Кравцов», – рассказал Песков, передает РИА «Новости».
Встреча, по словам пресс-секретаря главы государства, будет хорошей возможностью «еще раз президенту доложить о том, как организуется процесс» проведения экзаменов в условиях непростой эпидемиологической обстановки.
Песков также уточнил, что пресс-конференция Путина состоится сразу после встречи с Байденом. «Я не знаю, будет ли пресс-конференция господина Байдена, но я могу вам официально подтвердить, что пресс-конференция Владимира Путина состоится по итогам встречи, как только закончатся российско-американские переговоры, Владимир Путин выйдет на пресс-конференцию. Время пресс-конференции господина Байдена нам неизвестно», – сказал Песков.
Напомним, Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи Путина и Байдена.
Путин отказался от протокольной встречи в аэропорту Женевы
Президент России Владимир Путин попросил властей Швейцарии не проводить протокольную встречу по прилету в Женеву на саммит Россия – США, сообщает онлайн-издание Tribune de Geneve.
Издание ссылается на мэра Женевы Фредерику Перле, которая сообщила, что президент России полностью отказался от протокольной встречи у трапа с властями Швейцарии. Руководство кантона готовилось к встрече, но будет выполнять пожелание российской делегации, передает РИА «Новости».
Tribune de Geneve также отмечает, что накануне в Университетский госпиталь Женевы приходили представители сил безопасности с собаками-ищейками и отгородили часть коек в палатах интенсивной терапии. Как отмечается, это было сделано в качестве одной из мер подготовки к саммиту, так как делегациям оказывается не только помощь в вопросах безопасности, но и медицинская поддержка.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. Во вторник вечером в Женеве приземлился самолет с российской делегацией. Байден также прибыл в Женеву. Президент России прибудет в Женеву непосредственно перед переговорами.
В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов.
Глава Бундестага назвал встречу Путина и Байдена «знаком надежды»
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Россия играет важную роль в мире, предстоящая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена является «знаком надежды», заявил глава Бундестага ФРГ, бывший министр финансов Германии Вольфганг Шойбле в интервью немецкой редакционной группе Funke.
«Тот факт, что Путин и Байден встретятся и поговорят друг с другом, является знаком надежды. Мы все рады в лице президента Байдена иметь партнера, который осознает ответственность Соединенных Штатов за то, чтобы мир не утрачивал стабильность», – приводит слова Шойбле ТАСС.
По его словам, не нужно было в прошлом «называть Россию региональной державой». «Россия – большая и важная страна, с которой нужно сотрудничать на принципах уважения ради поиска ответов по таким глобальным темам, как климат, стабильность и борьба с голодом», – добавил политик. При этом, по его словам, нужно четко высказывать несогласие по таким вопросам, как ситуация в Белоруссии или на Украине.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Во вторник вечером в Женеве приземлился самолет с российской делегацией. Байден также прибыл в Женеву. Президент России прибудет в Женеву непосредственно перед переговорами.
В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов.
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