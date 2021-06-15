Китай заявил о несостоятельности попыток вбить клин между Москвой и Пекином

Попытки отдельных государств вбить клин между Пекином и Москвой и испортить китайско-российские отношения обречены на провал, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя слова президента России Владимира Путина о Тайване.

Лицзянь заявил, что в Китае высоко ценят слова Владимира Путина, передает ТАСС.

«Наша солидарность крепка, как скала, равно как и дружба между двумя странами. Истинное золото не боится огня. Мы хотим сказать всем тем, кто пытается вбить клин между Китаем и Россией: их начинания обречены на провал. Надеемся, что они перестанут двигаться по неверному пути, откажутся от игр с нулевой суммой, создания блоков и конфронтации», – подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что Пекин и Москва создали эталон отношений между мировыми державами, вместе отстаивают итоги Второй мировой войны, а также справедливость на международной арене.

Ранее Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил о том, что Китай не пытается решить проблему Тайваня военным путем, поэтому рассуждать о возможности такого развития событий неуместно.

«Вам что, разве известно о планах Китая военным путем решать проблему Тайваня? Мне об этом ничего не известно. Как мы часто говорим, в политике неуместно сослагательное наклонение. Поэтому «если бы, чтобы, кабы» – я не могу комментировать ничего, что не является реалиями сегодняшнего мира», – сказал российский лидер.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае.

С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.

Ранее сенат США одобрил выделение 250 млрд долларов на противостояние Китаю. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США испуганы технологическим прорывом Китая.