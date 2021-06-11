США испуганы технологическим прорывом Китая

Американская элита начинает реализацию грандиозной задачи – первой такой со времен лунной гонки с СССР. Сотни миллиардов долларов будут вложены в развитие национальной науки и технологии, и все потому, что буквально в затылок Америке дышит Китай. В каких областях знаний и изобретений КНР уже обошла США?

Умные люди не раз говорили, что великому государству нужен великий враг. Без Карфагена – врага, который оспаривает лидерство и несет угрозу существованию – любой Рим после краткого периода триумфа начинает гнить и вырождаться.

Ровно эта судьба постигала Соединенные Штаты после окончания холодной войны и распада Советского Союза. Деиндустриализация, раскол общества, перерасход ресурсов, обеднение и люмпенизация среднего класса и даже утеря технологического лидерства в ряде областей – ко всему этому пришли Штаты.

Новый китайский мир

И в конце 2010-х годов XXI века американцы неожиданно столкнулись с тем, что они больше не держава № 1. По крайней мере в том, что касается науки и технологий. Еще в 2019 году Китай обошел Соединенные Штаты по общим расходам на исследования – и в некоторых областях обошел уже и по технологиям.

Про китайский 5G (сверхбыстрые сети сотовой связи) не говорит только ленивый. Американские производители не могут успешно конкурировать с той же китайской Huawei (продукция которой еще лет десять назад считалась ширпотребом). Поэтому Штаты вынуждены были вводить масштабные санкции против Huawei, а также на встречах с европейскими партнерами постоянно отговаривать их от внедрения китайских сетей 5G.

Про полупроводники и говорить не приходится – Штаты уже потеряли лидерство в этой области. Если в 1990 году на долю США приходилось 37% от мирового производства полупроводников, то в 2021 году уже 12%. Да, пока считается, что китайские фирмы не могут производить такие же сложные полупроводники, как делают в Америке – но они успешно работают над преодолением этого технологического разрыва.

Китайцы находятся впереди планеты всей в области производства беспилотников, причем беспилотников различного назначения – как гражданского (китайская DJI контролирует до 80% мирового производства гражданских беспилотников – у ближайшего конкурента, американской компании Intel, лишь 45% рынка), так и военного. Ряд экспертов утверждают, что китайские боевые БПЛА дешевле и эффективнее, чем распиаренные турецкие «Байрактары».

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И боевые дроны – это не единственное китайское достижение в военной сфере. Да, у американцев мощнее флот и вооруженные силы, однако китайцы нивелируют это преимущество при помощи технологий. Помимо самих дронов, в китайских НИИ создают новейшие инструменты в области кибероружия, гиперзвуковых ракет (пусть в этом вопросе китайцы и отстают от россиян), технологий электронного подавления. Ну и, естественно, квантовых вычислений, где китайцы, по мнению ряда экспертов, уже обогнали американцев. Со всеми этими технологиями американские корабли превращаются в груду даже не ходящего, а плавающего железа, которое в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях (то есть возле китайских берегов) не сможет эффективно помешать военным планам КНР в японском и тайваньском вопросах.

Более того, китайцы успешно черпают часть своих научных возможностей из США. Газета ВЗГЛЯД уже писала о том, что китайские студенты составляют до трети от общего числа иностранных студентов в американских вузах, а этнические китайцы – до половины всех сотрудников в американских лабораториях. Что на долю людей с китайскими фамилиями приходится до 10% регистрируемых в США патентов. И в Штатах искренне считают, что значительная часть этих исследователей принимала участие в глобальной китайской программе кражи американских технологий. Кражи, которая и вывела Китай на первое место в мире по ряду отраслей.

Рим наносит ответный удар

И сейчас «у США появляется возможность нанести удар и ответить на нечестную конкуренцию со стороны коммунистического Китая», говорит сенатор Роджер Уикер. Под этой возможностью он имел в виду так называемый Акт об инновациях и конкуренции (будем называть его просто Актом), который был принят 8 июня Сенатом 68 голосами за.

По сути, этот Акт представляет собой целый пакет законопроектов на 2400 страницах, направленных на сдерживание КНР и противодействие Китаю. Среди предложенных инициатив есть, например, призыв защищать права человека в Синьцзяне (китайской провинции, где местные мусульмане-уйгуры крайне недовольны методами правления Пекина), а также призыв к официальным лицам США не посещать Олимпийские игры в китайской столице в 2022 году. Однако львиная часть законопроектов касается инвестиций в национальные исследования и промышленность в объеме 250 млрд долларов.

Инициативу уже называют крупнейшей инвестицией в американскую науку со времен программы «Аполлон» (лунная гонка).

В целом деньги пойдут на развитие программ искусственного интеллекта, создание новейших компьютеров, квантовых вычислительных систем, робототехники, биотехнологии, исследований в области генома и синтетической биологии и т. п. Одним из основных элементов Акта является законопроект, нацеленный на закрепление американского лидерства в области искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений и передового производства.

«Наш посыл очень прост. Если мы хотим, чтобы американские рабочие и американские компании находились на лидирующих позициях в мире, то федеральное правительство должно инвестировать в науку, фундаментальные исследования и инновации, как мы делали это в течение десятилетий после Второй мировой войны. Тот, кто выиграет технологическую гонку за будущее, станет глобальным экономическим лидером, и этот статус окажет серьезное влияние на его внешнюю политику и национальную безопасность», – заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

Конкуренция по-американски

В КНР уже назвали Акт «параноидальным заблуждением» и попыткой «лишить Китай законного права на развитие через технологии и разрыв экономических связей».

Казалось бы, эти претензии безосновательны. Каждое государство имеет право инвестировать в свои разработки, а также заниматься импортозамещением – и параллельно вводить протекционистские меры на своем рынке. Однако США параллельно с инвестированием в свою науку вводят настоящие и незаконные санкции против китайской, ограничивая их возможности на глобальном рынке. Это уже не протекционизм, а нечестная конкуренция.

Впрочем, американские политики на китайские претензии внимание не обращают. «Во всем мире авторитарные режимы чувствуют запах крови в воде. Они верят в то, что разрываемые внутренними противоречиями демократии (такие, как наша) не могут собраться и вложиться в национальные приоритеты. Вложиться так, как это могут сделать авторитарные и централизованные государства с сильной вертикалью. Они искренне хотят, чтобы мы облажались, дабы затем присвоить себе мантию мирового экономического лидерства и взять под контроль процесс инноваций», – говорит Чак Шумер.

Что же касается нечестных методов конкуренции, то Штаты не считают их чем-то неправильным или даже нерыночным – для Вашингтона это привычный формат работы. Кроме того, США приводят разные и разноплановые мотивы для своего протекционизма.

Возьмем, например, вложения в области производства микросхем. Американцы апеллируют к тому, что действительно ощущается огромная нехватка микросхем – и продлится она как минимум до конца 2023 года. Ряд компаний – например, Ford и GM – вынуждены из-за этого сокращать производство (в среднем на современную машину приходится от 50 до 150 микросхем, и без них она банально не поедет). Тут, правда, не говорится о том, что нехватка была создана отчасти искусственно – благодаря санкциям против китайских компаний.

Еще одним мотивом для вложений в увеличение производства микросхем на территории США являлось желание снизить зависимость американской промышленности от тайваньских производителей. Американские эксперты утверждают, что в условиях геополитического конфликта с Китаем и претензий Пекина на Тайвань эта зависимость является угрозой безопасности Штатов. Правда, они забывают отметить, что вентиль конфликта находится в руках США. И если Вашингтон не будет играть тайваньским вопросом, не будет стимулировать жителей острова объявлять независимость от материка, то и никаких силовых акций со стороны КНР не предвидится.

Враг объединяет

У этого Акта есть не только внешнеполитические и экономические, но и внутриполитические выгоды для США. Его принятие объединило демократов и часть республиканцев.

Напомним, что стабильность американской политической системы зиждется на совместной работе демократов и республиканцев, когда законы принимаются и имплементируются конгрессменами и сенаторами от обеих партий (то есть, например, демократами и левыми республиканцами или же республиканцами и правыми демократами). Однако за последние годы по ряду причин партии превратились из партнеров в самых настоящих врагов, и им сейчас снова нужно искать общий язык и налаживать сотрудничество. Лучшим способом для этого является разговор на немногие оставшиеся общие темы, одной из которых и является противостояние Китаю. Поэтому Чак Шумер прав, когда называет Акт «важнейшим двухпартийным достижением последних лет».

Джо Байден, разумеется, тоже уже поддержал законопроект. «В то время как другие страны вкладываются в свои исследовательские программы, мы не можем от них отставать. Америка должна оставаться самой инновационной и продуктивной нацией на Земле», – заявил хозяин Белого дома. Так что американский Рим можно поздравить – китайский Карфаген начал его мобилизовывать.