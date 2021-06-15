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Названа возможная длительность переговоров Путина и Байдена
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Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня, включая узкий и расширенный составы, рассчитаны почти на пять часов, сообщил источник, знакомый с ходом подготовки встречи.
Согласно плану, переговоры должны начаться в среду в 13.15 по местному времени в узком составе. По данным источников, в 14.30 стороны начнут переговоры в расширенном составе, причем они состоят из двух частей, передает РИА «Новости».
Спустя четыре часа 45 минут с момента начала переговоров лидеры будут готовы рассказать о деталях встречи на пресс-конференциях.
Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи Путина и Байдена.
Путин осадил журналиста NBC за некорректное поведение
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому телеканалу NBC заявил, что поведение журналиста Кира Симмонса было некорректным, поскольку тот не раз перебил главу государства.
В ходе интервью Симмонс несколько раз перебил российского лидера, после чего Путин заметил, что в интересах интервьюера дать ему ответить на поставленные вопросы, передает РИА «Новости».
В частности, в ходе интервью речь зашла о том, что в России некоторым представителям оппозиции и журналистам присваивают статус иностранных агентов. Путин напомнил, что закон об иноагентах был принят в США еще 30-е годы, он гораздо более жесткий, чем у России.
«Но, господин президент, просто в Америке мы называем то, что Вы сейчас делаете, «а сами-то вы что, на себя посмотрите» – вот так говорят в Америке. Прямой вопрос задам, откровенный», – сказал журналист NBC.
«Дайте мне ответить, Вы же мне задали вопрос. Вам не нравится мой ответ, и Вы меня сразу прерываете. Это некорректно», – сказал глава российского государства.
По мнению Симмонса, Путин считает, что страны не должны вмешиваться во внутренние дела других стран и не должны комментировать политику, однако президент России «делает именно это».
«Нет. Если Вы наберетесь терпения и дадите мне сказать до конца то, что я хочу сказать, Вам все станет ясно. Но Вам не нравится мой ответ, Вы не хотите, чтобы мой ответ слышали Ваши зрители, вот в чем проблема. Вы затыкаете мне рот. Разве это свобода выражения собственного мнения? Или это свобода выражения собственного мнения по-американски?» – отреагировал Путин.
Напомним, Путин дал интервью в преддверии саммита Россия–США в Женеве, в том числе заявив о деградации отношений США и России до самой низкой планки, назвал НАТО рудиментом холодной войны, а также прокомментировал учения НАТО у границы с Россией.
Путин высказался о возможном преемнике
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Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что полностью связал всю свою судьбу с судьбой страны, и ждет того же от своего преемника.
«Вы знаете, я настолько связал всю свою судьбу с судьбой страны, для меня в жизни нет никакой другой, более значимой задачи, чем укрепление России. Поэтому если я увижу, что какой-то человек, даже если критически относится к каким-то сферам моей деятельности, но я увижу, что это человек с конструктивными взглядами, человек предан стране, готов положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь, как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю все, чтобы такие люди были поддержаны», – цитирует РИА «Новости» главу государства.
Путин также выразил уверенность в том, что после его ухода с поста президента в России ничего не обрушится. Он напомнил, что в 2000 году страна «балансировала на грани сохранения своего суверенитета», за чертой бедности находилось катастрофическое число людей, экономика находилась в плачевном состоянии. Теперь же, по его словам, ситуация изменилась.
«Сейчас много проблем, но ситуация абсолютно другая. Придет когда-то обязательно на мое место другой человек. И почему все это должно рухнуть, что ли? Мы боролись с международным терроризмом – слава богу, задушили его на корню. Это должно опять возродиться, что ли? Думаю, что нет. Другое дело, что на политической сцене могут появляться разные люди, с разными взглядами. Ну и хорошо», – подчеркнул Путин.
На вопрос журналиста, будет ли Путин ожидать от своего преемника защиты, какую он в прошлом сам оказал Борису Ельцину, президент ответил, что не думает об этом.
«Я даже не думаю об этом, это вопросы вообще третьестепенного значения. Самое главное – это судьба страны и ее народа», – сказал он.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что преемниками Путина могут стать председатель правительства Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Тем временем Путин призвал чиновников заниматься работой, а не искать ему преемников.
В США назвали источник силы, который «не нравится России»
G7 и НАТО являются невероятным источником силы для Вашингтона, что не нравится России и Китаю, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в преддверии саммита США и России.
По его словам, саммит лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина «не проходит в вакууме». Блинкен уточнил, что американский президент участвовал в саммите G7 и НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой MSNBC.
«Эти демократические альянсы для нас – невероятный источник силы, уникальный актив, который не нравится России, не нравится Китаю», – сказал госсекретарь США.
Ранее страны НАТО в итоговом заявлении по итогам саммита в Брюсселе указали, что не стремятся к конфронтации и не представляют собой угрозы для России.
До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжит стремиться к диалогу с Россией, не усматривая в этом проявление слабости, и приветствует предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Также он заявил, что НАТО ответит «широкой комбинацией средств» на усиление военного потенциала России.
Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден точно знает, чего ожидать от российского лидера на предстоящих переговорах. «Он готовился к этому моменту 50 лет», – сказала Псаки.
NBC без пояснений привела слова Путина о «лиге сексуальных реформ»
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Телекомпания NBC предпочла буквальный и дословный перевод интервью президента России Владимира Путина, включая цитаты и фразеологизмы, сообщают информационные агентства.
Рассуждая о внутренней политике США, Путин использовал пословицу «нечего на зеркало пенять, когда рожа крива». Ее перевели дословно – «don't be mad at the mirror if you are ugly». Ряд западных СМИ взяли эту фразу для заголовков, передает ТАСС.
Дословно перевели и цитаты из художественных произведений, причем приводятся они без кавычек. Так, Путин процитировал «Золотого теленка» Ильфа и Петрова. В книге, желая остановить жалобы Паниковского на то, что тот беден и его не любят девушки, Остап Бендер заявляет: «Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ». Путин предложил «жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ», чтобы остановить поток обвинений в адрес России в связи с приписываемыми Москве кибератаками. NBC перевела его слова как «you can take your complaint to the International League of Sexual Reform». Никаких пояснений к заявлению Путина NBC не приводит. Слова из песни «За того парня» из фильма «Семнадцать мгновений весны» «что-то с памятью моей стало» перевели как «something wrong with my memory».
При этом интервью публиковалось частями. NBC, сильно монтируя беседу, убрала отдельные фразы. К примеру, цитата из «Золотого теленка» есть только в полной стенограмме. Однако NBC обещала показать полную версию встречи.
Журналист Кир Симмонс рассказал, что Путин продолжал беседу даже после окончания записи интервью. По его словам, Путин продолжал убеждать его в том, что Запад финансирует оппозицию в России.
Напомним, Путин впервые за три года дал интервью американским СМИ. В беседе с NBC он заявил о развитии политической системы России и деградации отношений США и России до самой низкой планки. Путин во время интервью заявил, что поведение Симмонса было некорректным, поскольку тот не раз перебивал его.
Уилан попросил Байдена вернуть его в США «к семье и собаке»
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Американец Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж, попросил американского президента Джо Байдена вернуть его в США, свидетельствует аудиозапись.
Она была сделана 30 мая в ходе разговора Уилана с родителями. В начале записи брат осужденного Дэвид сообщил, что Пол Уилан просил обнародовать ее перед саммитом России и США. На записи Уилан, обращаясь к Байдену, заявил: «Умоляю вас покончить с этим ужасающим делом с дипломатией вокруг заложников». Уилан заверил, что «невиновен», а задержание называет «несправедливым». Он утверждает, что «не было никакого преступления шпионажа». «Секретный процесс без улик доказывает этот факт», – сказал он.
Также Уилан отметил, что обращается к Байдену «после 30 месяцев задержания со стороны российского правительства – а это вдвое дольше, чем американцев держали в заложниках в Тегеране» в 1979–1981 годах. По версии Уилана, его арест – это «похищение американского туриста». Уилан сказал, что его поддерживают члены Конгресса США и американские граждане, которые требуют «немедленных решительных действий». «Пожалуйста, верните меня домой к моей семье и моей собаке Флоре, там мое место. Спасибо, господин президент, за намерение вернуть меня домой», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что может рассмотреть обмен заключенными между Россией и США. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков сообщил, что в рамках механизма Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц Россия готова передать США американских граждан, но Уилан в их число не входит.
Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
Бывший американский морской пехотинец, гражданин США, Канады, Ирландии и Великобритании Пол Уилан в декабре 2018 года приехал в Москву на свадьбу к другу и был задержан по подозрению в сборе данных о российской спецслужбе в пользу США. У него обнаружили документы, содержащие гостайну. Рассмотрение дела шло в закрытом режиме. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно ездил в Россию с 2007 года. Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.
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Путин рассказал о ситуации с Навальным
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С блогером Алексеем Навальным в заключении будут обращаться не хуже, чем с кем-либо другим, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC News.
«С ним будут обращаться не хуже, чем с кем-либо другим», – сообщил Путин о Навальном, передает РИА «Новости».
Также Путин отверг обвинения в том, что Навального якобы пытались убить. Президент подчеркнул, что Россия не занимается убийствами политических оппонентов. «У нас нет такого обычая – кого-либо убивать», – сказал российский президент, передает ТАСС.
Президент отметил, что если человек прикрывается политической деятельностью для решение своих дел, в том числе коммерческих, то должен ответить за это «соответствующим образом».
При этом обвинения в свой адрес в убийствах оппозиционеров российский лидер назвал «словесным несварением». Он подчеркнул, что работа по выявлению тех, кто «идет против закона» в стране будет продолжена.
Ранее директор ФСИН Александр Калашников заявил, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях.
Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В колонии Навальный должен провести около двух с половиной лет.
В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Байдена в Женеве
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе встречи в Женеве обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
«Это состояние и перспективы развития российско-американских отношений, основные вопросы стратегической стабильности, вопросы информационной безопасности, вопросы борьбы с киберпреступностью. Отдельно будут обсуждены конкретные нерешенные вопросы двусторонних отношений, затем тематика экономического сотрудничества, климат, Арктика и, естественно, противодействие коронавирусу», – рассказал Ушаков, передает РИА «Новости».
Он добавил, что после обсуждения этих вопросов «на десерт оставлены региональные проблемы». В этом блоке Ушаков назвал такие темы, как ближневосточное урегулирование, ситуация в Сирии, Ливии, Афганистане, обстановка на Корейском полуострове, иранская ядерная программа. Отдельное внимание планируется уделить Нагорному Карабаху, внутриукраинскому кризису и обстановке в Белоруссии, добавил Ушаков.
По его словам, в числе региональных проблем предполагается обсудить и ситуацию на Украине, если одна из сторон не затронет эту тему в ходе встречи раньше, что вполне возможно. Это будет зависеть от того, как пойдет дискуссия, пояснил он.
«Это те темы, которые согласованы в повестке дня, но вы прекрасно понимаете, что президенты могут по своему усмотрению затронуть любую тему. Могут затрагиваться и вопросы, которые заранее не согласованы и в повестке дня не обозначены», – уточнил Ушаков.
Он также упомянул, что стратегическая стабильность станет одной из ключевых тем саммита. Он отметил, что «за последние годы в этой сфере накопилось немало серьезных проблем, обусловленных рядом односторонних шагов США». В числе таких шагов Ушаков назвал выход из договора по ПРО, ДРСМД и договора об открытом небе. По его словам, сейчас особенно актуальна задача запуска системного диалога по вопросам стратегической стабильности. «Россия исходит из того, что целью такого диалога должна стать совместная выработка нового «уравнения безопасности», учитывающего все факторы, влияющие на глобальную стабильность», – заявил Ушаков.
Говоря об отдельных пунктах повестки, он отметил, что на саммите планируется рассмотреть перспективы торгово-инвестиционного сотрудничества двух стран. Помощник президента указал, что в прошлом году товарооборот уменьшился на 9% – до 23,8 млрд долларов. Однако за первые четыре месяца этого года экспортно-импортный поток, по его словам, увеличился почти на 16% (10,2 млрд долларов). Ушаков добавил, что американские предприниматели заинтересованы в полноценной работе на российском рынке.
Как ожидается, на встрече будут затрагиваться также вопросы информационной безопасности. «В последнее время в США все чаще звучат абсурдные обвинения в адрес России в попустительстве киберпреступности. При этом наша страна неоднократно предлагала США восстановить диалог по вопросам информбезопасности – для предметного и конструктивного обсуждения всех имеющихся вопросов», – напомнил помощник президента.
Кроме того, по его словам, одним из важных вопросов повестки будет экология и климат. Он указал, что природоохранная проблематика – одна из тех областей, где у двух стран есть общие интересы и схожие подходы.
Также Ушаков указал, что американская сторона, вероятно, поднимет тему Алексея Навального. «Я говорил: президенты могут поднять любую тему. Мы же с вами понимаем, что, наверное, американская сторона эту тему поднимет. Об этом очень много на этот счет сигналов, в том числе даже из Великобритании, Брюсселя. Будут поднимать, конечно», – сказал Ушаков, говоря о том, будет ли фигурировать в повестке встречи тема Навального.
Он также отметил, что президент России в последнее время тоже несколько раз говорил об этом, в том числе в недавнем интервью американской телекомпании NBC.
Помощника Путина также спросили, могут ли на саммите в Женеве затрагиваться вопросы, связанные с ситуацией в Белоруссии. «Президенты могут поднять любую тему, в том числе и Белоруссию. Но я опять-таки не исключаю, что американцы эту тему затронут. Тем более, они обсуждали это все с союзниками», – ответил Ушаков.
Он также не исключил, что Россия и США в Женеве обсудят проблемы дипучреждений, аресты россиян в третьих странах. «В частности, речь пойдет о незаконном захвате российской дипсобственности в США и ухудшающихся условиях функционирования наших загранучреждений. Будет также затрагиваться проблематика незаконных арестов наших граждан по американским запросам в третьих странах. С 2008 года таких случаев насчитывается уже около 60», – сказал Ушаков.
Помощника президента спросили, обсуждалась ли на стадии подготовки саммита возможность освобождения задержанных в России американцев, в частности осужденного за шпионаж Пола Уилана. «Эти вопросы обсуждаются по линии МИД, по другим каналам. Я назвал в числе согласованных тем специально: «конкретные нерешенные вопросы двусторонних отношений». Здесь много вопросов, в том числе то, что американцы наших (граждан) отлавливают во всех частях света. Но это касается только вот этого одного аспекта, а нерешенных вопросов очень много, в том числе по линии работы дипломатических представительств двух стран и по другим линиям», – ответил он.
Ушаков уточнил, что с 2014 года американцами было принято очень много санкций и сделано много «различных совершенно неоправданных шагов» в отношении работы диппредставительств, так что все они функционируют в усеченном режиме, что достаточно сложно. «Более того, была, можно сказать, сворована наша собственность там, которая официально была зафиксирована везде, договоренности есть. Много что есть обсуждать, и это все будет обсуждаться под рубрикой «нерешенные вопросы двусторонних отношений». Хотя бы если часть мы сдвинем с места, уже будет неплохо», – заключил он.
Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов.
Байден велел просящейся в НАТО Украине избавиться от коррупции
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Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе, заявил президент США Джо Байден.
Байдена спросили, поддерживают ли США предоставление Украине плана действий по членству в НАТО. Как заявил в ответ президент США, это зависит от того, отвечает ли Украина критериям НАТО. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым.
Он подчеркнул, что решение вопроса зависит не только от него, но и от остальных членов НАТО. Украина «должна убедить» страны НАТО, «а это нелегко». Байден напомнил, как в бытность вице-президентом США в Верховной раде заявил, что у Украины есть шанс превратиться в демократическую страну, которая не управляется олигархами, передает ТАСС.
При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины. Байден не считает, что сложившиеся отношения с Россией и ситуация на самой Украине являются для Киева непреодолимой преградой при вступлении в НАТО. Пока США намерены «делать все возможное, чтобы Украина оказалась в состоянии продолжать сопротивляться физической агрессии со стороны России».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетовал на то, что НАТО не указало временные рамки процесса вступления страны в альянс. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что его страна «провела достаточно реформ» для получения плана действий по членству в НАТО, а «отрицать это было бы циничным лицемерием». По его мнению, главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас – это нежелание посылать такой сигнал» России.
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Путин прокомментировал учения НАТО у границы с Россией
Президент России Владимир Путин в интервью NBC отметил, что учения Североатлантического альянса и США проходят в непосредственной близости от российских границ, и задал вопрос, что было бы, если бы Россия сделала то же самое.
Когда главу государства спросили о недавних передвижениях войск России близ украинской границы, которые вызвали страх вторжения, Путин напомнил, что Россия осуществляет военные учения на собственной территории. При этом он указал, что НАТО на рутинной основе осуществляет военные учения вблизи российской границы, и упомянул об учениях США на Аляске, которая, «находится вблизи российской границы», сообщает телеканал, передает РИА «Новости».
«Представьте, если бы мы послали свои войска непосредственно к вашим границам. Каков бы был ваш ответ?» – заявил Путин.
Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжит стремиться к диалогу с Россией, не усматривая в этом проявление слабости, и приветствует предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Названо время встречи Путина и Байдена в Женеве
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Встреча президентов России и США начнется в среду, 16 июня, в 13.00 по Женеве (14.00 мск), но сколько она продлится, сказать пока сложно, особых проблем в согласовании параметров переговоров не было, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.
«В 13 часов по Женеве, по Москве – 14», – сообщил Ушаков, добавив, что Путин прилетит в Швейцарию в этот же день.
По словам Ушакова, время, отведенное на переговоры, есть, но говорить о нем смысла сейчас нет. «Даже не буду называть, поскольку все зависит от того, как пойдет дискуссия и как президенты будут настроены, какие проблемы затронут больше времени, чем мы запланировали. Просто сейчас это глупо даже говорить», – пояснил помощник президента, передает РИА «Новости».
Он добавил, что очередность обсуждения вопросов также согласована, хотя в нее могут быть внесены коррективы. «Как это будет на самом деле, я не знаю, но президенты могут полностью переиграть и начать обсуждать какой-то другой вопрос. Просто то, что мы с американцами, с партнерами наваяли, кажется логичным и для них, и для нас», – отметил он.
При этом, рассказал Ушаков, каких-либо проблем при согласовании тем не возникло. «Нет, я бы не сказал. Естественно, в ходе переговоров были какие-то разногласия, нестыковки. Но потом достаточно быстро вышли на общее понимание и формата, и тем, которые будут обсуждаться. Это же в общем-то самое простое – согласовать темы и договориться, в каком количественном составе кто из участников будет присутствовать. Но все остальное сложнее, содержание очень сложное», – подчеркнул он.
В Кремле также рассказали хронологию встречи. «Путина встречает на вилле «Ля Гранж» президент Швейцарии, затем приезжает Байден, происходит традиционное совместное фотографирование, потом несколько слов скажет президент Швейцарии, приветствует участников саммита, пожелает успеха, и затем наш президент и президент США проходят в библиотеку на первом этаже – и начинаются переговоры», – сообщил он.
По словам помощника президента, переговоры будут состоять из трех частей. «Первое – это беседа в узком составе, потом переговоры в расширенном составе, которые будут иметь продолжение: узкий состав, расширенный состав, затем небольшой перерыв на чай-кофе и затем переговоры продолжаются. После этого стороны организуют каждая для своего президента пресс-конференцию, и на этом саммит завершается», – заявил Ушаков.
В ходе беседы узкого состава президентов будут сопровождать с российской стороны – министр иностранных дел Сергей Лавров, а с американской стороны – госсекретарь Энтони Блинкен. «Начинаться переговоры в узком составе будут в присутствии Лаврова и переводчиков. А в расширенном составе будут идти через синхрон. Только помимо членов делегаций будут еще записывающие присутствовать. А что касается, захотят ли президенты отойти в сторонку и поговорить по-настоящему тет-а-тет, я не знаю, это от них зависит», – указал помощник президента.
Говоря о совместной пресс-конференции, он отметил, что именно ее отсутствием эта встреча будет отличаться от других. «Раньше американская сторона в первую очередь более активно, чем мы, еще с советского периода, выступала за проведение совместных пресс-конференций. У нас достигнуто такое понимание, что каждая сторона будет организовывать отдельное общение с прессой», – проинформировал он.
После этого состоится двусторонняя встреча российского президента со швейцарским коллегой, после чего Путин вылетит в Россию.
Что касается состава российской делегации, в нее, помимо Ушакова и Лаврова, войдут пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол РФ в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков. Кроме того, для обсуждения различных вопросов региональной тематики также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев. «То есть можно сделать вывод, что Украина и Сирия будут в числе вопросов, которые затронут президенты», – уточнил Ушаков.
Он также заверил, что для встречи президентов принимаются все необходимые эпидемиологические меры. «Все меры безопасности сверхсерьезные предпринимаются, понятно, и с точки зрения обеспечения здоровья президентов тоже. И американцы, и мы к этому очень серьезно относимся», – сказал Ушаков.
Он отметил, что в последнее время в очном формате проводилось не так много контактов. «Так что, естественно, повышенное внимание к медицинским вопросам будет, конечно», – заверил помощник президента.
Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи Путина и Байдена.
Байден назвал Путина достойным соперником
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Глава российского государства Владимир Путин является достойным соперником, умным и жестким политиком, заявил президент США Джо Байден.
Он напомнил, что «уже встречался» с Путиным. Президент США сказал, что не хочет говорить большего о предстоящем разговоре с Путиным прямо сейчас: «Я буду рад поговорить об этом после того, как (эта встреча) завершится, но не перед ее началом», – передает ТАСС.
Хозяин Белого дома заявил, что «в последнюю очередь стал бы раскрывать перед мировой прессой то, как он будет вести переговоры с противником или тем, кто может быть противником», передает РИА «Новости».
На пресс-конференции журналисты рассказали ему, что Путин в интервью телекомпании NBC рассмеялся после того, когда ему сказали, что Байден назвал его «убийцей». У президента США уточнили, не изменил ли он своей оценки. Рассмеявшись, Байден сказал: «Я тоже смеюсь». Затем он не сразу подобрал слова: «Они на самом деле, я… Ну, послушайте, я имею в виду, что он ясно дал понять, что…». «Ответ следующий: я считаю, что в прошлом он, по сути, признал, что у него были определенные вещи, которые он мог бы сделать или сделал», – сказал глава вашингтонской администрации.
«Но послушайте, когда мне задали этот вопрос в эфире, я ответил честно. Но это не так уж… Я не думаю, что это имеет большое значение с точки зрения следующей встречи, которую мы собираемся провести», – добавил хозяин Белого дома.
На встрече с российским лидером Байден намерен «дать понять президенту Путину, что есть сферы», где Россия и США могут «сотрудничать, если он выберет сотрудничество». Однако, по словам Байдена, если Путин «выберет не идти на сотрудничество, и будет вести себя так, как он делал это в прошлом», то США «ответят на это». По словам президента США, в сферах, где у Москвы и Вашингтона «нет согласия», нужно «четко обозначить красные линии». Он подчеркнул, что взаимодействие России и США отвечает интересам двух стран и интересам всего мира.
Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
Байден считает, что Россия и Китай пытаются вбить клин между трансатлантическими союзниками, но НАТО – «это надежная основа, на которой могут продолжать строиться коллективная безопасность и общее процветание». Обязанности по коллективной обороне Байден назвал «священными». Он рассказал, что обсудил с союзниками по НАТО «агрессивные действия России», в частности, встретился с «восточным флангом союзников». Байден заявил, что «не стремится к конфликту с Россией», но готов «ответить, если Россия продолжит наносящую ущерб деятельность».
Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден точно знает, чего ожидать от российского лидера на предстоящих переговорах. «Он готовился к этому моменту 50 лет», – сказала Псаки.
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СМИ: США обманули СССР ради строительства самолетов
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Соединенные Штаты в 60-е годы прошлого века без ведома Москвы экспортировали через страны третьего мира советский титан для создания сверхзвукового самолета-разведчика SR-71 Blackbird, пишет журналист Тревор Филсет в National Interest.
По мнению журналиста, Blackbird («Черный дрозд») стал своего рода символом мощи американских ВВС, а также изобретательности авиастроителей. Однако США не стоит приписывать заслуги только себе, ведь ключевую роль в создании машины сыграл СССР. Дело в том, что основой для SR-71 стал самолет-разведчик Lockheed A-12, который производили в основном из алюминия. Его аэродинамическая конструкция позволяла летать со скоростью свыше двух тысяч миль в час.
«Такая невероятная скорость подразумевала, что самолету не нужно уклоняться от зенитных ракет или как-то им противодействовать, так как он мог их просто обогнать», – отметил журналист, передает РИА «Новости».
Тем не менее алюминий не справлялся с высокой температурой, которая была неизбежна при таких скоростях, поэтому разработчики начали экспериментировать с титаном – он сочетает в себе легкость и прочность. Но в США его запасов было недостаточно, а СССР активно его экспортировал. В итоге ЦРУ провело операцию по тайной скупке этого металла, задействовав подставные корпорации и страны третьего мира в качестве посредников.
«Конечно, если бы Советский Союз знал, что экспортируемый титан использовали для постройки американских самолетов, он бы точно его не продавал. И даже если бы Соединенные Штаты не назвали цель импорта, в Москве наверняка насторожились из-за того, что Вашингтон внезапно заинтересовался таким количеством металла», – подытожил Филсет.
Сверхзвуковой самолет Lockheed SR-71 совершил первый полет в конце декабря 1964 года, а в 1998-м его вывели из эксплуатации. Всего произвели 32 такие машины.
Британские СМИ: Байден не может изменить Путина ни лестью, ни принуждением
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Комментируя предстоящую встречу президентов России и США, британская газета The Times пишет, что главе Белого дома Джо Байдену не под силу «изменить характер правления» российского лидера Владимира Путина, потому он должен продемонстрировать, что Вашингтон не примирится с нынешним курсом Москвы.
Издание отмечает, что «на кону стоят существенные геополитические проблемы», а «единственный надежный способ нормализации отношений – это внушить руководству России, что агрессия будет встречена терпеливым сдерживанием, а не потворством», приводит перевод статьи ИноПресса.
«В то время, когда Китай прибегает к морским провокациям и агрессивной дипломатии, Байдену необходимо стабилизировать отношения с Россией и гарантировать, что западные демократии не столкнутся одновременно с двумя экспансионистскими вызовами. Этого нельзя достичь, выдавая желаемое за действительное – это требует как готовности выслушивать опасения союзников, так и терпеливой приверженности сдерживанию российских провокаций», – говорится в статье.
При этом, утверждает редакция газеты, «стремясь к более стабильным отношениям, Байден должен четко дать понять, что США будут продолжать укреплять оборону Польши и стран Балтии. Это не эскалация, а приверженность коллективной безопасности». «Байден не может изменить характер правления Путина ни лестью, ни принуждением. Вместо этого его задачей будет передать сигнал о том, что США не примирятся с нынешним курсом России и не перестанут защищать права человека и правовые нормы», – заключает издание.
Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи Путина и Байдена.
США запретили ввозить собак из России
С 14 июля в США запрещается ввозить собак из более чем 110 стран и регионов мира, включая Россию, сообщили американские Центры по контролю и профилактике заболеваний.
Ведомство пояснило, что запрет введен, так как «эти страны … представляют риск по ввозу собачьего бешенства». Запрет является «временным», но продолжительность его пока не оговаривается. Он коснется, в частности, России, Белоруссии, Грузии, Казахстана, материкового Китая, Молдовы, Украины, стран Африки, Южной Америки, Карибского бассейна и Азиатского региона. На вошедшие в черный список страны приходится около 6% всех импортируемых в США собак.
Указывается, что «недостаточно привитые от вируса бешенства собаки не защищены от вируса и представляют угрозу общественному здоровью». Запрет должен защитить США от «повторного возникновения вируса собачьего бешенства в стране», передает РИА «Новости».
Исключения возможны в крайних случаях, для этого требуется как минимум за шесть недель до планируемого въезда оформить заявку. Если разрешение не выдадут, то обратно животное отправится за счет владельца.
В США все собаки первый раз прививаются от бешенства в три-четыре месяца, а затем по достижении года. У взрослых собак прививка делается раз в три года. Согласно официальному заявлению властей, вирус собачьего бешенства был искоренен в США в 2007 году. Ежегодно выявляют около 5 тыс. случаев бешенства у животных, 90% – в дикой природе. С 1960 по 2018 год в США были зафиксированы 127 случаев заражения бешенством человека, четверть из них – в результате укуса больной бешенством собаки во время заграничной поездки.
Путин заявил о «подтаскивании» украинской техники к линии соприкосновения в Донбассе
Украина постоянно подтаскивает личный состав и военную технику в район конфликта на юго-востоке страны, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.
По его словам, Россия постоянно проводит плановые учения на своей территории. При этом в Москве не обращают внимания, если в соседних государствах, например, на Аляске в США проводятся маневры, передает РИА «Новости».
«А вот что происходит сейчас: сейчас на наших южных границах происходят учения Defender Europe. 40 тыс. личного состава, 15 тыс. единиц военной техники, часть из них переброшена с американского континента прямо к нашим границам», – отметил он.
Путин напомнил, что со времен СССР расширение НАТО на восток произошло дважды.
Ранее советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что снижение интенсивности обстрелов украинских позиций в Донбассе связано с предстоящей встречей лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Ранее сообщалось, что украинские диверсанты напали на наблюдательный пост в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), пять ополченцев убиты.