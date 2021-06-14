Прага выделит 200 тыс. евро на создание бизнес-центра в Москве

Министерство иностранных дел Чехии выделит 200 тыс. евро на создание в Москве бизнес-центра, в котором фирмы республики смогут представлять для российских партнеров свою продукцию и вести двусторонние переговоры, сообщило пражское издание Ihned.

«МИД Чехии намерен помочь тем предприятиям республики, бизнес которых пошатнулся в результате дипломатических разногласий с РФ. После резкого сокращения числа чешских дипломатов в Москве фирмы лишились поддержки в поиске партнеров в РФ, а также в оформлении виз. Поэтому МИД окажет помощь в создании нового бизнес-центра в Москве, в том числе, выделением дотации в размере 200 тысяч евро», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Предполагается, что подобный центр мог бы начать свою деятельность уже осенью 2021 года. «Мы ведем переговоры с (чешскими) Торговой палатой и Союзом промышленности и транспорта, которые выступили с идеей создать, по образцу Германии или Австрии, представительство бизнесменов непосредственно в России», – сообщил представитель департамента экономической дипломатии МИД Марек Свобода.

В годы социализма в Москве уже существовал бизнес-центр тогдашней Чехословакии, активно способствуя развитию сотрудничества ее предприятий с советскими партнерами.

Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. 23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия. Это стало ответом на высылку российских дипломатов из США и разгоревшийся дипломатический скандал с Чехией.