Сурков: Минские соглашения – во многом заслуга Путина

Бывший помощник президента России Владислав Сурков в интервью WarGonzo заявил, что Минские соглашения – это во многом личная заслуга самого президента России Владимира Путина.

«Минские соглашения – это во многом личная заслуга самого Путина. Они так сформулированы, что я выгоднее для Донбасса не могу представить соглашений. И я удивлен, что тогда благодаря его влиянию благодаря тому, что достойно очень держалось ополчения, эти не только все страны Европы их признали и Америка, но и очень быстро это стало документом Совбеза ООН. От них теперь просто так не отмахнешься. Они крайне выгодны и русскому делу на Украине, и России. Я могу доказать это вам с этими соглашениями на столе. Это одно из высших достижений российской дипломатии», – приводит его слова Страна.ua.

Сурков также рассказал о сути Минских соглашений, отметив, что их базой является «решение Совбеза ООН, где прописаны параметры особого статуса». «Собственно, особый статус – это то, ради чего все это затевается. Что такое особый статус, о котором есть даже закон принятый? Я автор этого закона, соавтор вместе с украинскими товарищами и с теми, кто тогда воевал, поскольку именно их тогдашние успехи позволили это соглашение заключить достаточно успешно, на мой взгляд, для России и для всего русского мира», – цитирует экс-помощника президента RT.

По его словам, наделение Донбасса соответствующим статусом в рамках Минских соглашений означает, что «в Донбассе не действуют законы Украины».

«Повторяю, это закон Украины – о том, что на Донбасс не распространяются законы Украины. Это главное в этих соглашениях... Максимум, на что может претендовать Украина, на мой взгляд, по этим соглашениям – это... то, что я называю символическим суверенитетом над Донбассом. Пример тут трудно привести, но можно. Например, Канада, Австралия. Там глава государства – британский монарх, но на самом деле, как мы понимаем, это ни о чем. Но это там написано», – пояснил он.

Ранее президент России Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель заявили, что минские соглашения остаются безальтернативной основой урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.