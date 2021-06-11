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Собянин заявил о росте числа москвичей с тяжелой формой коронавируса
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В Москве достаточно много пациентов с коронавирусом находятся на аппаратах ИВЛ, тяжесть заболевания ухудшается, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
«Мы видим, что тяжесть заболевания как минимум не улучшается, наоборот, ухудшается, у нас достаточно много москвичей лежит в реанимации на ИВЛ. Опасность реальная, она высокая, большая», – передает его слова РИА «Новости».
Однако противоэпидемические меры в Москве на фоне роста числа случаев коронавируса ужесточать не планируется. «Безусловно, я уже дал такие указания своим службам, будут контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора. Мы не усилим эти требования, но те, которые были установлены, их надо выполнять», – отметил Собянин.
Градоначальник пояснил, что весенний пик пандемии сдвинулся. «Думали, что весенний пик пандемии придется на апрель-май, как в прошлом году, на самом деле он сдвинулся на июнь-июль месяц, и этот пик достаточно высок», – пояснил он.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее заявила, что москвичам на фоне роста числа случаев коронавируса в столице следует носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию и по возможности сократить контакты. По словам Раковой, рост заболеваемости связан с тем, что граждане не соблюдают действующие меры.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург предположил, что увеличение числа случаев заболеваемости коронавирусом в России может быть связано с ростом мобильности людей и более активным общением летом.
При этом, по словам главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко, коронавирус стало сложнее лечить, потому что он мутировал.
За минувшие сутки в России выявили 12 505 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания.
Украина изменила правила пересечения границы для иностранцев
На Украине начали действовать новые правила пересечения государственной границы для иностранцев, сообщила госпогранслужба страны.
В соответствии с новыми правилами, на Украину можно въехать при наличии сертификата о вакцинации (включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях – в нем есть китайская вакцина от Sinopharm, но нет российского препарата «Спутник V»). Документ должен быть выдан на английском языке, следует из сообщения, опубликованного на сайте Госпогранслужбы Украины.
В качестве альтернативы для въезда на Украину иностранцу потребуется предъявить отрицательный ПЦР-тест и экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, сделанные не более чем за 72 часа до пересечения госграницы. Помимо этого обязательна медицинская страховка, покрывающая лечение от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 на весь срок пребывания на Украине.
Напомним, с 1 июля Украина вслед за Евросоюзом собралась ввести ковид-паспорта. В мае Украина договорилась с ЕС о взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса. При этом в начале мае президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Евросоюз в невыполнении договоренностей о поставках вакцин от коронавируса. На этом фоне Грузия, Украина и Молдавия попросили Еврокомиссию помочь с вакцинами от коронавируса.
В феврале правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
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В Москве несколько девушек стали жертвами «лосиноостровского» маньяка
Еще одна девушка в Москве обратилась в полицию после того, как стала жертвой маньяка в парке «Лосиный Остров», до этого о похожем нападении полиции сообщили две студентки.
В ночь на 10 июня на 20-летнюю москвичку напал неизвестный мужчина, он повалил ее на землю, стал раздевать и попытался изнасиловать. Об этом сообщает Рен ТВ.
Девушка рассказала правоохранительным органам, что насильник был кавказской внешности, его рост примерно 170 см. В тот день он был одет в черную кепку, серую майку и черные шорты. Уточняется, что описание мужчины, кроме одежды, совпало с тем, что оставили другие девушки, ставшие жертвами маньяка днем ранее в том же парке.
9 июня две студентки были изнасилованы мужчиной по очереди, девушки рассказали полиции, что мужчина угрожал им ножом, а затем убежал. Правоохранительные органы разбираются в произошедшем, пока неизвестно, в парке действует один человек или разные люди.
Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина изнасиловал в лесу в Подмосковье девочку-подростка, угрожая ей ножом, возбуждено уголовное дело.
Опрос показал отношение россиян к вакцинации от COVID-19
Больше половины россиян (60%) положительно относятся к вакцинации от коронавируса, 17% респондентов заявили, что уже вакцинированы, об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным исследования, представленным в четверг на пресс-конференции Экспертного института социальных исследований в Москве, 55% опрошенных выразили готовность привиться российской вакциной. При этом 16% респондентов ответили, что скорее не стали бы делать прививку, еще 26% отметили, что точно не стали бы делать. Массовую вакцинацию не поддерживают 22% опрошенных, передает ТАСС.
Напомним, что власти Якутии заявили о введении обязательной вакцинации от COVID в республике. Ответственность была возложена на работодателей – им пригрозили штрафом, если сотрудники будут не привиты. Якутский опыт тут же решили изучить и некоторые другие регионы. А ранее о перспективах обязательной вакцинации говорил Дмитрий Медведев.
Премьер Испании призвал разрешить въезд в ЕС привитым «Спутником V»
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Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что руководство Евросоюза должно разрешить въезжать в страны ЕС людям, прошедшим вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутником V».
«Этот вопрос мы обсуждаем в ЕС, надо исходить из здравого смысла. Даже если это вакцины, которые не признаны на европейском континенте (имеется в виду в ЕС), осмеливаюсь сказать, что, очевидно, это вакцины, и поэтому они не должны быть препятствием для передвижения между континентами или приезда в этом случае на европейский континент», – цитирует РИА «Новости» Санчеса.
Напомним, министр туризма Испании Мария Рейес Марото заявила, что приезд российских туристов в Испанию зависит от рекомендаций ЕС, которые касаются уровня распространения коронавируса.
Ранее сообщалось, что официальный визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу Шенгенских виз с 12 мая, при этом пока въезд в страну и другие государства ЕС невозможен из-за пандемии коронавируса.
Проценко заявил о сложностях лечения COVID-19 из-за новой мутации
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Коронавирус стало сложнее лечить, потому что он мутировал, заявил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
«Есть ощущение, что меняется вирус, потому что проверенные методы лечения этого гипервоспаления, или, как мы говорим, цитокиновых бурь, в последнее время мы периодически видим неуспехи терапии, и это заставляет задуматься о том, что вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал», – передает его слова РИА «Новости».
По словам Проценко, вирус стал тяжелее, и разорвать этот порочный круг без вакцинации невозможно. «[Лечение] тяжелее стало, потому что появились пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, которые не отвечают на выработанные за это время [период пандемии в России] методы терапии», – пояснил медик.
Сейчас в больнице в Коммунарке свободны около 20% коечного фонда, передает ТАСС.
«Во всяком случае пока тот уровень популяционного иммунитета, который есть в Москве, требует носить маски... Он глубоко меньше 50 процентов. Говорят о том, что 60+ процентов – это то, когда мы можем начать понятием оперировать», – добавил Проценко.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России выявлено более тысячи случаев коронавируса, которые вызывают опасения, среди них 70% – это британский штамм, 24% – индийский, и 6% – южноафриканский.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 11 699 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что москвичам на фоне роста числа случаев коронавируса в столице следует носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию и по возможности сократить контакты. По словам Раковой, рост заболеваемости связан с тем, что граждане не соблюдают действующие меры.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург предположил, что увеличение числа случаев заболеваемости коронавирусом в России может быть связано с ростом мобильности людей и более активным общением летом.
Гинцбург объяснил летний рост заболеваемости COVID-19 в России
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Увеличение числа случаев заболеваемости коронавирусом в России может быть связано с ростом мобильности людей и более активным общением летом, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
«Наступило лето, общения гораздо больше, мобильность людей увеличивается по сравнению с зимним периодом, поэтому, естественно, рост заболеваемости среди тех, кто не вакцинировался», – передает его слова РИА «Новости».
Ученый пояснил, что те, кто сделал прививку, если даже и заболевают, то в легкой форме. Поэтому, добавил Гинцбург, всем необходимо активно вакцинироваться, чтобы защитить себя и своих близких.
Между тем ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что Россия в данный момент не находится на пороге нового скачка заболеваемости коронавирусом.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 10 407 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания.
В Москве водитель каршеринга сбил подростка на электросамокате
В Москве произошло ДТП с участием водителя каршерингового автомобиля и подростка на электросамокате, сообщил начальник ситуационного Центра, заместитель руководителя Центра организации дорожного движения города Москвы (ЦОДД) Александр Евсин.
На своей странице в Facebook Евсин написал, что 15-летний подросток переезжал пешеходный переход на прокатном электросамокате и был сбит 31-летним водителем каршерингового автомобиля. По его словам, в результате столкновения юноша получил ушибленную рану голени и ссадины на руках, он был госпитализирован для оказания медицинской помощи.
«Памятка для тех, кто хочет перейти пешеходный переход не рискуя своим здоровьем: в соответствии с ПДД необходимо спешиться, или хотя бы (!) пересекать переход строго с пешеходной скоростью, убедившись в безопасности перехода. При этом. Водители, увидев, что машины тормозят перед переходом, вне зависимости от видимости причины торможения, ОБЯЗАНЫ также снизить скорость и исходить из того, что по переходу идёт (едет) человек», – написал представитель ЦОДД.
Накануне сервисы кикшеринга приостановили свою работу в Санкт-Петербурге, операторы Whoosh, Urent, Red Wheels, ScooBee, Eleven, Mangoo убрали с карты все самокаты, взять в аренду это средство передвижения в городе временно невозможно. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и проводил обыски в офисах кикшеринговых компаний в Петербурге. В мае и июне СК возбудил несколько уголовных дел после наезда в Петербурге на людей на электросамокатах.
Напомним, в пресс-центре МВД сообщили, что более 150 дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей каршеринга, в которых погибли восемь человек, произошло с начала этого года в России.
Ракова призвала москвичей сократить свои контакты
Жителям Москвы на фоне роста числа случаев коронавируса в столице следует носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию и по возможности сократить контакты, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Обращаюсь ко всем москвичам с просьбой соблюдать социальную дистанцию, носить маски, перчатки, по возможности сократить свои социальные контакты и при первых признаках простуды не заниматься самолечением, а обращаться к врачу», – передает ее слова ТАСС. Она также призвала сделать прививку от COVID-19.
По словам Раковой, рост заболеваемости связан с тем, что граждане не соблюдают действующие меры.
«Эпидемиологи связывают рост заболеваемости [коронавирусной инфекцией в Москве] с несоблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Мэр сегодня уже объявил, что никаких ограничительных мер, тем более локдаунов, вводиться не будет. В этих условиях основная нагрузка ложится на медицинский персонал», – отметила заммэра столицы.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург предположил, что увеличение числа случаев заболеваемости коронавирусом в России может быть связано с ростом мобильности людей и более активным общением летом.
Между тем заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что Россия в данный момент не находится на пороге нового скачка заболеваемости коронавирусом.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 10 407 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания.
Молдавия захотела наладить выпуск «Спутника V»
Выпуск российской вакцины «Спутник V» планируется наладить в Молдавии, сейчас идут переговоры с российскими партнерами, заявил глава Партии социалистов, экс-президент республики Игорь Додон в эфире телеканала «Первый в Молдове».
«Есть уже опыт многих стран: и Сербии, и Белоруссии, которые запустили производство «Спутника V» у себя. Это не фантастика – мы хотим запустить производство «Спутника V» в Молдавии и уже начали об этом переговоры с нашими партнерами из России», – приводит слова Додона ТАСС.
Он подчеркнул, что «уверен в успехе, так как фармацевтическая отрасль в Молдавии всегда была и остается на достойном уровне». Додон полагает, что важно наладить выпуск российской вакцины как можно раньше, потому что по аналогии с осенью прошлого года можно ожидать нового всплеска пандемии.
Лидер социалистов также сообщил, что на следующей неделе в Кишинев прибудет еще одна партия вакцины «Спутник V». «Я намерен сделать себе прививку из этой партии», – отметил он.
Напомним, в конце мая Грузия, Украина и Молдавия попросили Еврокомиссию помочь с вакцинами от коронавируса. Ранее в том же месяце лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский отправился в Москву с целью обсудить поставку российской вакцины в качестве гуманитарной помощи. Вакцинация «Спутником V» началась в Приднестровье 6 мая.
В апреле президент Молдавии Майя Санду поблагодарила Россию за доставленную в республику в качестве гуманитарной помощи партию вакцины «Спутник V». В феврале Додон объявил о регистрации в республике «Спутника V». При этом он обвинил Санду в попытках помешать регистрации препарата.
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В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима
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Правительство Москвы решило усилить контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах, заявил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
«Эпидемиологическая обстановка в Москве ухудшается, количество заболевших растет. В этой связи с сегодняшнего дня усиливается контроль за использованием гражданами средств индивидуальной защиты в общественных местах, в том числе в общественном транспорте и метрополитене, торговых и развлекательных центрах, а также других местах скопления граждан», – цитирует Данчикова РИА «Новости».
Он добавил, что штраф за нарушение требований составляет от 4 до 5 тыс. рублей.
Усилен контроль за предприятиями и организациями, не соблюдающими эти правила, планируются постоянные контрольные проверки совместно с полицией и Роспотребнадзором. Особое внимание уделят торгово-развлекательным центрам, кафе, барам, ресторанам, летним верандам при них и ночным клубам.
«За нарушение установленных законодательством требований юридическим лицам грозит штраф от 300 тыс. рублей до 1 млн рублей. В случае повторных нарушений может быть приостановка деятельности до 90 суток», – сказал Данчиков.
По его словам, ответственное поведение и соблюдение установленных ограничений позволит избежать роста заболевших и не вводить новые запреты.
В среду оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что число новых случаев коронавируса в Москве стало наибольшим с 16 января – 4124. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов пояснил, что всплеск заболеваемости коронавирусом скоротечен, он объясняется халатным отношением к ношению масок.
Шойгу рассказал, как удалось защитить армию от коронавируса
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что вакцинацию от коронавируса прошли почти 93% российских военнослужащих и членов их семей, это, по его словам, позволило защитить армию от коронавируса.
«Мы завершили вакцинацию практически на 93%, включая не только военнослужащих, но и их родственников», – рассказал Шойгу на пленарном заседании Общественного совета при Минобороны, об этом сообщает РИА «Новости». По его словам, это позволило военному ведомству не допустить критических показателей по заболеваемости и по летальности.
Шойгу объяснил, что вакцинированы военнослужащие всех элементов стратегических ядерных сил. По словам министра, все мероприятия Минобороны проходят с соблюдением мер профилактики коронавируса, продолжается прививочная кампания.
«В рамках оказания помощи населению специалистами военно-строительного комплекса за девять месяцев в 23 регионах построено 30 многофункциональных медицинских центров. Они оснащены самым современным оборудованием», – рассказал министр.
В апреле сообщалось, что вакцинацию от коронавируса в Вооруженных силах России прошли более 660 тыс. человек.
В России выявили 11,7 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 11 699 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 11 699 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 15,7% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5245, Санкт-Петербурге – 859, Московской области – 801.
Всего в стране выявлено 5 167 949 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 771 995 человек, из них 10 096 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 383 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 125 278 человек.
Накануне, 9 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 10 407. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1292.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
СМИ анонсировали отмену Германией ограничений на въезд
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Германия с 1 июля намерена отменить ограничения на въезд граждан из стран с показателями заражаемости ниже 200 на 100 тыс. человек в течение семи дней, сообщило издание Bild.
В Германии определяют степень заражаемости на 100 тыс. населения для введения определенных мер для борьбы с распространением коронавируса. Заражаемость свыше 200 для регионов Германии является критической, передает РИА «Новости».
Глава МИД ФРГ Хайко Маас подтвердил снятие ограничений. «С приходом лета в Германию возвращаются надежда и уверенность. Во многих местах заболеваемость снижается, все больше людей прививаются. После долгих месяцев локдауна мы можем наслаждаться нормальной жизнью, это относится также и к поездкам», – сказал он.
По его словам, ФРГ с 1 июля отменит общую рекомендацию отказа от поездок в регионы риска. Однако Германия будет внимательно следить за эпидемиологической ситуацией в мире и выпускать рекомендации по странам с особо высоким уровнем заболеваемости.
«Поскольку в будущем у нас в Европе будут четкие общие правила обращения с вакцинированными, выздоровевшими и протестированными людьми, мы сможем сделать следующий шаг: спустя более чем год мы можем отменить общее предупреждение о поездках в зоны риска, где уровень заболеваемости на 100 тыс. человек в течение недели не превышает 200. Это [решение] вступает в силу с 1 июля и по всему миру», – передает слова Мааса ТАСС.
Напомним, 1 июня представительства ФРГ и Франции в России возобновили прием заявок на выдачу шенгенских виз.
Собянин объявил об открытии в Москве дополнительных больниц из-за ситуации с COVID-19
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Руководство Москвы в скором времени откроет дополнительные больницы для борьбы с COVID-19, заявил мэр города Сергей Собянин.
«К сожалению, ситуация продолжает оставаться сложной. Мы видим день ото дня новый всплеск заболевания. Расширяется количество больничных коек, которые задействованы. <...> В ближайшие дни мы открываем еще несколько больниц», – цитирует Собянина ТАСС.
Он отметил, что правительство города пока не собирается вводить локдаун, оно считает, что сможет справиться с ростом заболеваемости без этой меры.
«Тем не менее, прошу ресторанный бизнес, общепит, всех, кто занимается торговым сервисом, придерживаться санитарных норм. Это наша с вами общая задача для поддержания экономики города. Ну и, конечно, агитировать своих коллег, друзей как можно быстрее сделать вакцинацию», – сказал он, передает РИА «Новости».
Пациенты с коронавирусом сейчас занимают порядка 10 тыс. коек, указал градоначальник.
До этого сообщалось, что правительство Москвы решило усилить контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах, в организациях и на производствах.
В среду оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что число новых случаев коронавируса в Москве стало наибольшим с 16 января – 4124. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов пояснил, что всплеск заболеваемости коронавирусом скоротечен, он объясняется халатным отношением к ношению масок.
Суд разделил пополам имущество Петросяна и Степаненко
Хамовнический суд Москвы вынес решение по разделу совместно нажитого имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко, в итоге бывшие супруги получили по 50 % от всего заявленного добра.
Хамовнический суд Москвы вынес окончательное решение по дележу совместного нажитого имущества Евгения Петросяна и его бывшей жены Елены Степаненко. Процесс проходил в закрытом режиме, делать и аудио- и видеозаписи не разрешалось, передает «Пятый канал».
Изначально Степаненко хотела все 80%. Опись предметов заняла 500 страниц. Адвокат Петросяна Сергей Жорин отметил, что фигурируемые в СМИ цифры о миллиардной стоимости некоторых объектов преувеличены.
«Я не уполномочен назвать стоимость совместно нажитого имущества, но могу сказать, что в числе такого есть большая коллекция книг, многие из которых стоят не так уж и дорого – есть книги по 100-150 рублей, то как оценила экспертиза», – заявил Жорин.
Помимо книг бывшие супруги делили большую коллекцию картин – у Петросяна были произведения Айвазовского, Шишкина и Боголюбова. Также в активах были несколько автомобилей, шесть парковочных мест, 12 квартир, особняк в Подмосковье стоимостью 160 млн рублей, роскошные апартаменты в Зачатьевском переулке площадью 516 кв. метров и стоимостью примерно 300 млн рублей. Теперь там живет Степаненко, но Петросян попросил ее вернуть коллекцию книг и фарфоровых клоунов.
Ранее Петросян рассказал о разводе с Еленой Степаненко. «Мне жалко дуэт, дуэт у нас получился, и мне его жаль. Я хотел бы его сохранить», – сказал он. По словам Петросяна, он предлагал Степаненко расстаться мирно, однако ей «захотелось войны».
Напомним, 16 ноября 2018 года брак Петросяна и Елены Степаненко после 32 лет совместной жизни был расторгнут судом, при этом супруги продолжили делить имущество, которое оценили в 1,5 млрд рублей.
Позже появились слухи о женитьбе Петросяна на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Как стало известно спустя время, Петросян и Бруханова стали родителями.