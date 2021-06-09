Ракова призвала москвичей сократить свои контакты

Волонтер движения «Мы вместе» рассказала о самоотверженности соцработников в период пандемии

«Соцработники – люди с огромным сердцем. Понимая, что рискуют своим здоровьем, а, возможно, и собственной жизнью, они в период пандемии все равно приходили на помощь людям»,– сказала газете ВЗГЛЯД активистка движения «Мы вместе» из Свердловской области Жанна Рябцева. Во вторник в России отмечается День социального работника.

«Во время пандемии в самое пиковое время в Свердловской области работало 3500 волонтеров, ребят из общественных организаций. В их числе были и сотрудники Министерства соцполитики, которых мы теперь тоже называем волонтерами, поскольку они занимались не только своей основной деятельностью, но и работали сверхурочно, просто по собственному желанию, – скажем, принимали заявки, которые приходили на «горячую линию». Они действовали вместе с нами, плечом к плечу – в рамках акции «Мы вместе»», – рассказала победитель предварительного голосования «Единой России», руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области, активистка движения «Мы вместе» Жанна Рябцева.

«В общей сложности мы вместе отсортировали 40 тысяч продуктовых наборов, которые фонд «Русь» собрал для многодетных семей и пожилых людей в Свердловской области. К нам приходило много заявок от пожилых людей, – тех, кто живет одиноко, у кого нет связки с Министерством соцполитики. Наши волонтеры вместе с соцработниками шли тогда домой к таким многодетным и пожилым людям. После этого уже волонтеры воспринимались рядовыми гражданами тоже как соцработники. Теперь все эти люди у рядовых жителей области вызывают колоссальное доверие и уважение», – пояснила Рябцева.

«Благодаря акции «Мы вместе» пожилые люди узнали, что могут быть под защитой в такое сложное время, когда действовал режим самоизоляции. В то время наше местное Министерство соцполитики совместно с авиакомпанией «Уральские авиалинии» и аэропортом Кольцово организовывало доставку горячего питания по всей области – тем, кто нуждался. В отдаленных районах нам были особенно благодарны», – вспоминает активистка.

«Тогда у волонтеров был закрыт доступ в больницы. И вот заболела ковидом многодетная семья в поселке Верхнее Дуброво. Всю семью госпитализировали. И внутри ковидного отделения больницы семья не могла получить детское питание и лекарства. В нашем рабочем чате уже были к тому моменту и сам министр соцполитики Андрей Злоказов, и все волонтерские организации. Мы позвонили министру с просьбой выручить – и ведомство пришло на помощь», – рассказывает Рябцева.

«Конечно, та поддержка, которая оказывается государством, очень важна для волонтеров. Но в том числе важно и признание их заслуг. Ясно, что во время пандемии удалось справиться только благодаря совместным усилиям. И вот сегодня президент поблагодарил соцработников за то, что они оказались рядом с теми, кому было трудно. Не бросили, не оставили в беде, шли до конца. Это дорогого стоит. Соцработники – люди с огромным сердцем. В их профессиональный праздник хочется пожелать им оставаться такими же неравнодушными, здоровья, удачи и всего самого доброго», – подчеркнула активистка.



Во время пандемии именно социальные работники разъясняли волонтерам тонкости работы с людьми, и они консультируют добровольцев до сих пор, добавила Рябцева. «Мы с ними работали плечом к плечу. Они всегда находились на связи, очень помогали нам, потому что не во всех отдаленных районах были волонтеры. Мы делились с соцработниками экипировкой, защищавшей нас от заражения. Совместная работа в условиях риска скрепила нас, сдружила. И сегодня хочется от всей души поздравить их с праздником», – рассказала она.

«Как напомнил сегодня в разговоре с соцработниками президент России, в разгар пандемии никто не знал, как это все будет разворачиваться и чем закончится. Несмотря на то что у волонтеров есть свои семьи, они никого не бросили. Как сказал Владимир Владимирович, основная категория подопечных у социальных работников – многодетные семьи и тяжелобольные люди. Понимая, что рискуют своим здоровьем, а, возможно, и собственной жизнью, соцработники все равно приходили на помощь, понимали, что без них многие люди просто погибнут», – подытожила Рябцева.



День соцработника учрежден указом президента в 2000 году. Сегодня в сфере соцобслуживания населения работают свыше 460 тысяч человек.

Деятельность социальных работников в России во время распространения коронавируса была самоотверженной, а порой и героической. Они трудились на пределе сил и выполняли свой долг, несмотря на огромную нагрузку и все сложности, заявил президент Владимир Путин во вторник в ходе встречи по видеосвязи с сотрудниками социальной сферы.

Как считает глава государства, самоотверженные действия социальных работников в период пандемии, безусловно, заслуживают безмерной благодарности и признательности. Путин выразил уверенность, что каждый гражданин России «прочувствовал особое человеческое измерение их труда, осознал, что на деле, в реальной жизни означает служение обществу, какие поступки обладают великой нравственной силой и душевной щедростью».