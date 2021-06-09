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Ракова призвала москвичей сократить свои контакты
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Жителям Москвы на фоне роста числа случаев коронавируса в столице следует носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию и по возможности сократить контакты, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Обращаюсь ко всем москвичам с просьбой соблюдать социальную дистанцию, носить маски, перчатки, по возможности сократить свои социальные контакты и при первых признаках простуды не заниматься самолечением, а обращаться к врачу», – передает ее слова ТАСС. Она также призвала сделать прививку от COVID-19.
По словам Раковой, рост заболеваемости связан с тем, что граждане не соблюдают действующие меры.
«Эпидемиологи связывают рост заболеваемости [коронавирусной инфекцией в Москве] с несоблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Мэр сегодня уже объявил, что никаких ограничительных мер, тем более локдаунов, вводиться не будет. В этих условиях основная нагрузка ложится на медицинский персонал», – отметила заммэра столицы.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург предположил, что увеличение числа случаев заболеваемости коронавирусом в России может быть связано с ростом мобильности людей и более активным общением летом.
Между тем заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что Россия в данный момент не находится на пороге нового скачка заболеваемости коронавирусом.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 10 407 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания.
Украина изменила правила пересечения границы для иностранцев
На Украине начали действовать новые правила пересечения государственной границы для иностранцев, сообщила госпогранслужба страны.
В соответствии с новыми правилами, на Украину можно въехать при наличии сертификата о вакцинации (включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях – в нем есть китайская вакцина от Sinopharm, но нет российского препарата «Спутник V»). Документ должен быть выдан на английском языке, следует из сообщения, опубликованного на сайте Госпогранслужбы Украины.
В качестве альтернативы для въезда на Украину иностранцу потребуется предъявить отрицательный ПЦР-тест и экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, сделанные не более чем за 72 часа до пересечения госграницы. Помимо этого обязательна медицинская страховка, покрывающая лечение от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 на весь срок пребывания на Украине.
Напомним, с 1 июля Украина вслед за Евросоюзом собралась ввести ковид-паспорта. В мае Украина договорилась с ЕС о взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса. При этом в начале мае президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Евросоюз в невыполнении договоренностей о поставках вакцин от коронавируса. На этом фоне Грузия, Украина и Молдавия попросили Еврокомиссию помочь с вакцинами от коронавируса.
В феврале правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
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Минздрав подтвердил эффективность «Спутника V» для ревакцинации
Вакцины «Спутника V» и «Спутника Лайт» могут эффективно применяться для повторной вакцинации, в том числе для тех, кто был изначально привит ими, сообщила пресс-служба Минздрава России.
«Обе вакцины – «Спутник V» и «Спутник Лайт» – могут эффективно использоваться для ревакцинации, в том числе тех граждан, кто изначально прививался ими», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
В Минздраве уточнили, что препарат «Спутник Лайт» показан к применению у лиц в возрасте от 18 до 60 лет, так как именно в этой возрастной группе она успешно прошла испытания на эффективность. Среди людей более старшего возраста применяется вакцина «Спутник V», разрешенная к применению у всех совершеннолетних граждан.
Ранее в понедельник заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев заявил, что для ревакцинации от коронавируса после «Спутника V», возможно, потребуется другая вакцина, но исследования в этой области еще идут.
Между тем глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что россиянам, вероятнее всего, будет нужна ревакцинация от коронавируса в дальнейшем.
Гинцбург объяснил летний рост заболеваемости COVID-19 в России
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Увеличение числа случаев заболеваемости коронавирусом в России может быть связано с ростом мобильности людей и более активным общением летом, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
«Наступило лето, общения гораздо больше, мобильность людей увеличивается по сравнению с зимним периодом, поэтому, естественно, рост заболеваемости среди тех, кто не вакцинировался», – передает его слова РИА «Новости».
Ученый пояснил, что те, кто сделал прививку, если даже и заболевают, то в легкой форме. Поэтому, добавил Гинцбург, всем необходимо активно вакцинироваться, чтобы защитить себя и своих близких.
Между тем ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что Россия в данный момент не находится на пороге нового скачка заболеваемости коронавирусом.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 10 407 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания.
Молдавия захотела наладить выпуск «Спутника V»
Выпуск российской вакцины «Спутник V» планируется наладить в Молдавии, сейчас идут переговоры с российскими партнерами, заявил глава Партии социалистов, экс-президент республики Игорь Додон в эфире телеканала «Первый в Молдове».
«Есть уже опыт многих стран: и Сербии, и Белоруссии, которые запустили производство «Спутника V» у себя. Это не фантастика – мы хотим запустить производство «Спутника V» в Молдавии и уже начали об этом переговоры с нашими партнерами из России», – приводит слова Додона ТАСС.
Он подчеркнул, что «уверен в успехе, так как фармацевтическая отрасль в Молдавии всегда была и остается на достойном уровне». Додон полагает, что важно наладить выпуск российской вакцины как можно раньше, потому что по аналогии с осенью прошлого года можно ожидать нового всплеска пандемии.
Лидер социалистов также сообщил, что на следующей неделе в Кишинев прибудет еще одна партия вакцины «Спутник V». «Я намерен сделать себе прививку из этой партии», – отметил он.
Напомним, в конце мая Грузия, Украина и Молдавия попросили Еврокомиссию помочь с вакцинами от коронавируса. Ранее в том же месяце лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский отправился в Москву с целью обсудить поставку российской вакцины в качестве гуманитарной помощи. Вакцинация «Спутником V» началась в Приднестровье 6 мая.
В апреле президент Молдавии Майя Санду поблагодарила Россию за доставленную в республику в качестве гуманитарной помощи партию вакцины «Спутник V». В феврале Додон объявил о регистрации в республике «Спутника V». При этом он обвинил Санду в попытках помешать регистрации препарата.
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В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима
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Правительство Москвы решило усилить контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах, заявил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
«Эпидемиологическая обстановка в Москве ухудшается, количество заболевших растет. В этой связи с сегодняшнего дня усиливается контроль за использованием гражданами средств индивидуальной защиты в общественных местах, в том числе в общественном транспорте и метрополитене, торговых и развлекательных центрах, а также других местах скопления граждан», – цитирует Данчикова РИА «Новости».
Он добавил, что штраф за нарушение требований составляет от 4 до 5 тыс. рублей.
Усилен контроль за предприятиями и организациями, не соблюдающими эти правила, планируются постоянные контрольные проверки совместно с полицией и Роспотребнадзором. Особое внимание уделят торгово-развлекательным центрам, кафе, барам, ресторанам, летним верандам при них и ночным клубам.
«За нарушение установленных законодательством требований юридическим лицам грозит штраф от 300 тыс. рублей до 1 млн рублей. В случае повторных нарушений может быть приостановка деятельности до 90 суток», – сказал Данчиков.
По его словам, ответственное поведение и соблюдение установленных ограничений позволит избежать роста заболевших и не вводить новые запреты.
В среду оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что число новых случаев коронавируса в Москве стало наибольшим с 16 января – 4124. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов пояснил, что всплеск заболеваемости коронавирусом скоротечен, он объясняется халатным отношением к ношению масок.
В Москве 700 посетителей ТРЦ эвакуировали из-за угрозы взрыва
Из московского торгово-развлекательного центра «Хорошо!» эвакуировали около 700 человек, неизвестный сообщил о «минировании» ТРЦ, сообщил источник в экстренных службах.
«Поступило анонимное сообщение от неизвестного с угрозой взрыва ТРЦ «Хорошо!», расположенного на Хорошевском шоссе, 27. Работников и посетителей в целях безопасности эвакуируют. Всего вышли около 700 человек», – рассказал источник ТАСС.
Уточняется, что на месте работают правоохранители и сотрудники экстренных служб, проводится проверка.
Ранее неизвестный сообщил об угрозе взрыва вылетающего из Шереметьево самолета Москва – Симферополь. Кинологи провели проверку на борту.
Напомним, 16 мая поступили угрозы минирования всех железнодорожных вокзалов и автостанций в Москве. Кинологи не первый раз проверяют анонимные сообщения о минировании. Поступали также сообщения об угрозе взрыва Ярославского и Киевского вокзалов. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ сообщала о блокировке нескольких иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о «минировании».
Иммунолог объяснил всплеск заболеваемости коронавирусом в Москве
Наблюдающийся в Москве всплеск заболеваемости коронавирусом скоротечен, он объясняется халатным отношением к ношению масок, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
«Этот рост сиюминутный, временный. Люди расслабились и фактически перестали пользоваться масками. В метро фактически никто (их не носит)», – пояснил Жемчугов, говоря о повышении числа новых случаев коронавируса в столице, передает РИА «Новости».
Он добавил, что в Москве до сих пор есть некоторое количество людей без антител к коронавирусу. «Они и заболевают. Главное сейчас – не допустить, чтобы больше стало погибающих, потому что сократились койки. Надо, чтобы всем всего хватало: упорядочить систему госпитализации и лечения, оно должно быть точным и прицельным», – указал специалист.
По его словам, что в приросте новых случаев есть плюс, это быстрее позволяет формировать «иммунную прослойку» в обществе. «Если мы считали, что в начале года в Москве, по словам мэра, было 50-60% людей с антителами, то сейчас, я думаю, уже близится к 90%», – сказал Жемчугов.
В среду оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что число новых случаев коронавируса в Москве стало наибольшим с 16 января – 4124.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 10 тыс. 407 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания.
Волонтер движения «Мы вместе» рассказала о самоотверженности соцработников в период пандемии
«Соцработники – люди с огромным сердцем. Понимая, что рискуют своим здоровьем, а, возможно, и собственной жизнью, они в период пандемии все равно приходили на помощь людям»,– сказала газете ВЗГЛЯД активистка движения «Мы вместе» из Свердловской области Жанна Рябцева. Во вторник в России отмечается День социального работника.
«Во время пандемии в самое пиковое время в Свердловской области работало 3500 волонтеров, ребят из общественных организаций. В их числе были и сотрудники Министерства соцполитики, которых мы теперь тоже называем волонтерами, поскольку они занимались не только своей основной деятельностью, но и работали сверхурочно, просто по собственному желанию, – скажем, принимали заявки, которые приходили на «горячую линию». Они действовали вместе с нами, плечом к плечу – в рамках акции «Мы вместе»», – рассказала победитель предварительного голосования «Единой России», руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области, активистка движения «Мы вместе» Жанна Рябцева.
«В общей сложности мы вместе отсортировали 40 тысяч продуктовых наборов, которые фонд «Русь» собрал для многодетных семей и пожилых людей в Свердловской области. К нам приходило много заявок от пожилых людей, – тех, кто живет одиноко, у кого нет связки с Министерством соцполитики. Наши волонтеры вместе с соцработниками шли тогда домой к таким многодетным и пожилым людям. После этого уже волонтеры воспринимались рядовыми гражданами тоже как соцработники. Теперь все эти люди у рядовых жителей области вызывают колоссальное доверие и уважение», – пояснила Рябцева.
«Благодаря акции «Мы вместе» пожилые люди узнали, что могут быть под защитой в такое сложное время, когда действовал режим самоизоляции. В то время наше местное Министерство соцполитики совместно с авиакомпанией «Уральские авиалинии» и аэропортом Кольцово организовывало доставку горячего питания по всей области – тем, кто нуждался. В отдаленных районах нам были особенно благодарны», – вспоминает активистка.
«Тогда у волонтеров был закрыт доступ в больницы. И вот заболела ковидом многодетная семья в поселке Верхнее Дуброво. Всю семью госпитализировали. И внутри ковидного отделения больницы семья не могла получить детское питание и лекарства. В нашем рабочем чате уже были к тому моменту и сам министр соцполитики Андрей Злоказов, и все волонтерские организации. Мы позвонили министру с просьбой выручить – и ведомство пришло на помощь», – рассказывает Рябцева.
«Конечно, та поддержка, которая оказывается государством, очень важна для волонтеров. Но в том числе важно и признание их заслуг. Ясно, что во время пандемии удалось справиться только благодаря совместным усилиям. И вот сегодня президент поблагодарил соцработников за то, что они оказались рядом с теми, кому было трудно. Не бросили, не оставили в беде, шли до конца. Это дорогого стоит. Соцработники – люди с огромным сердцем. В их профессиональный праздник хочется пожелать им оставаться такими же неравнодушными, здоровья, удачи и всего самого доброго», – подчеркнула активистка.
Во время пандемии именно социальные работники разъясняли волонтерам тонкости работы с людьми, и они консультируют добровольцев до сих пор, добавила Рябцева. «Мы с ними работали плечом к плечу. Они всегда находились на связи, очень помогали нам, потому что не во всех отдаленных районах были волонтеры. Мы делились с соцработниками экипировкой, защищавшей нас от заражения. Совместная работа в условиях риска скрепила нас, сдружила. И сегодня хочется от всей души поздравить их с праздником», – рассказала она.
«Как напомнил сегодня в разговоре с соцработниками президент России, в разгар пандемии никто не знал, как это все будет разворачиваться и чем закончится. Несмотря на то что у волонтеров есть свои семьи, они никого не бросили. Как сказал Владимир Владимирович, основная категория подопечных у социальных работников – многодетные семьи и тяжелобольные люди. Понимая, что рискуют своим здоровьем, а, возможно, и собственной жизнью, соцработники все равно приходили на помощь, понимали, что без них многие люди просто погибнут», – подытожила Рябцева.
День соцработника учрежден указом президента в 2000 году. Сегодня в сфере соцобслуживания населения работают свыше 460 тысяч человек.
Деятельность социальных работников в России во время распространения коронавируса была самоотверженной, а порой и героической. Они трудились на пределе сил и выполняли свой долг, несмотря на огромную нагрузку и все сложности, заявил президент Владимир Путин во вторник в ходе встречи по видеосвязи с сотрудниками социальной сферы.
Как считает глава государства, самоотверженные действия социальных работников в период пандемии, безусловно, заслуживают безмерной благодарности и признательности. Путин выразил уверенность, что каждый гражданин России «прочувствовал особое человеческое измерение их труда, осознал, что на деле, в реальной жизни означает служение обществу, какие поступки обладают великой нравственной силой и душевной щедростью».
Собянин объявил об открытии в Москве дополнительных больниц из-за ситуации с COVID-19
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Руководство Москвы в скором времени откроет дополнительные больницы для борьбы с COVID-19, заявил мэр города Сергей Собянин.
«К сожалению, ситуация продолжает оставаться сложной. Мы видим день ото дня новый всплеск заболевания. Расширяется количество больничных коек, которые задействованы. <...> В ближайшие дни мы открываем еще несколько больниц», – цитирует Собянина ТАСС.
Он отметил, что правительство города пока не собирается вводить локдаун, оно считает, что сможет справиться с ростом заболеваемости без этой меры.
«Тем не менее, прошу ресторанный бизнес, общепит, всех, кто занимается торговым сервисом, придерживаться санитарных норм. Это наша с вами общая задача для поддержания экономики города. Ну и, конечно, агитировать своих коллег, друзей как можно быстрее сделать вакцинацию», – сказал он, передает РИА «Новости».
Пациенты с коронавирусом сейчас занимают порядка 10 тыс. коек, указал градоначальник.
До этого сообщалось, что правительство Москвы решило усилить контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах, в организациях и на производствах.
В среду оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что число новых случаев коронавируса в Москве стало наибольшим с 16 января – 4124. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов пояснил, что всплеск заболеваемости коронавирусом скоротечен, он объясняется халатным отношением к ношению масок.
В России выявили 10,4 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 10 407 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 10 407 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 16,2% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4124, Санкт-Петербурге – 852, Московской области – 781.
Всего в стране выявлено 5 156 250 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 761 899 человек, из них 9814 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 399 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 124 895 человек.
Накануне, 8 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9977. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 430.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Система распознания лиц в метро Москвы обнаружила более 20 опасных преступников
В московском метро обнаружили, благодаря видеоаналитике, более тысячи разыскиваемых граждан, в том числе 21 подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений, сообщили в столичном департаменте транспорта.
В Telegram-канале департамента говорится, что с начала года умная система видеоаналитики «Сфера» помогла обнаружить в метро уже 1032 человека.
Кроме того, среди них были люди, «которые пытались скрыться после совершения убийства, грабежа и разбоя – всего 21 человек, обвиняемый в особо тяжких преступлениях».
Также в дептрансе уточнили, что со «Сферой» затеряться в потоке людей в городском транспорте больше не получится. «Система преобразовывает лицо пассажира, прошедшего через турникет, в уникальный биометрический ключ и сверяет с базами правохранителей. Если человек находится в федеральном розыске, система распознаёт его и в течение нескольких секунд оповестит сотрудников полиции», – добавили в ведомстве.
В дептрансе подчеркнули, что система работает в метро с сентября прошлого года. Также она помогает находить потерявшихся детей и пожилых людей. За неполные шесть месяцев 2021 года камеры помогли найти 115 человек, которых потеряли близкие.
Ранее стало известно, что на 85 станциях Московского метрополитена установят специальные мультимедийные экраны с камерами видеонаблюдения, которые смогут распознавать быстрые движения, пересечения линий и «праздношатания».
Новая система видеонаблюдения в метро Москвы нацелена на определение «праздношатающихся» людей, на обычных пассажиров система не будет обращать внимания.
Европарламент одобрил введение коронавирусных сертификатов
Европейский парламент большинством голосов проголосовал за введение в Евросоюзе (ЕС) коронавирусного цифрового сертификата, следует из обнародованных итогов голосования.
Решение по сертификатам состоит из нескольких документов, депутаты поддержали все решения абсолютным большинством голосов. После этого решение должно пройти процедуру технического оформления, оно официально вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС, передает РИА «Новости».
Коронавирусный сертификат формально будет запущен в ЕС 1 июля, однако такой документ уже выдают в тестовом режиме, его получили более 1 млн европейцев.
В марте Европейская комиссия представила законопроект о внедрении цифровых коронавирусных сертификатов, которые будут содержать три варианта данных: информацию о прививке от COVID-19, об отрицательном ПЦР-тесте или же о факте перенесенного заболевания и наличии иммунитета.
Речь идет о прививках, централизованно одобренных в ЕС. Однако страны союза будут иметь право самостоятельно признавать у себя и другие вакцины.
Сертификат можно будет использовать с помощью мобильного телефона и QR-кода. Сертификаты должны, с одной стороны, исключить дискриминацию, а с другой – позволить ускорить возвращение к свободному передвижению населения между странами союза.
Ожидается также, что вакцинированные жители ЕС, получившие сертификат, будут освобождены от обязанности сдавать тесты и соблюдать карантин в путешествиях по Евросоюзу.
Европейские сертификаты, возможно, будут доступны и приезжающим в ЕС вакцинированным соответствующим образом гражданам третьих стран, подобный механизм в данный момент находится в разработке.
Еврокомиссия предлагала сделать использование COVID-сертификатов внутри ЕС временным – пока ВОЗ не отменит международную чрезвычайную ситуацию. Ожидается, что коронавирусный сертификат будет введен на территории ЕС на строго ограниченное время – 12 месяцев.
Еврокомиссия также выделит 100 млн евро, чтобы максимально удешевить для граждан проведение тестов для внесения информации в COVID-сертификат.
Ранее были названы возможные сроки ослабления ограничений на въезд в ЕС.
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Премьер Японии поставил под сомнение проведение Олимпиады
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что Олимпиады не будет, если он не сможет защитить жизнь народа в условиях пандемии. Об этом он рассказал на дебатах председателей парламентских партий.
«Защита жизни народа – это мой долг. И я все время говорю, что если не смогу (защитить), то проводить (игры) не будем. Защитить – моя ответственность. Если не смогу защитить, значит не будем проводить. Это само собой разумеется. Это первоначальное условие», – цитирует его РИА «Новости».
Уточняется, что так он ответил на вопрос главы Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии о том, какова может быть причина для проведения Олимпиады, если эксперты из правительственного комитета считают опасным проведение игр из-за угрозы распространения коронавируса.
Ранее сообщалось, что решение о допуске проживающих в Японии болельщиков на Олимпийские и Паралимпийские игры будет принято в июне, не исключен вариант проведения Игр полностью без болельщиков.
Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования перенесли на 23 июля – 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. 25 марта эстафета олимпийского огня стартовала в Японии.
Роспотребнадзор опроверг новый подъем заболеваемости COVID в России
Россия в данный момент не находится на пороге нового скачка заболеваемости коронавирусом, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Делать заключение о том, что мы находимся на пороге нового подъема, неверно. Но сейчас многие продолжают игнорировать меры предосторожности, не осознают необходимость вакцинации и способствуют циркуляции вируса среди населения. Нечасто видишь соблюдение мер предосторожности в общественном транспорте, на предприятиях, в различных общественных местах. Если эти обстоятельства будут сохраняться, то периодические подъемы заболеваемости вполне объяснимы и будут наблюдаться и сейчас, и далее», – передает ее слова ТАСС.
За минувшие сутки в России выявили 10 407 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания.
Москве со второй попытки вынесли приговор напавшему на геев на Курском вокзале мужчине
Басманный суд Москвы со второй попытки приговорил к девяти годам Антона Бережного, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью двум мужчинам на Курском вокзале, в результате чего один из них скончался, сообщила пресс-секретарь суда.
В ведомстве заявили, что суд приговорил Бережного к лишению свободы сроком на девять лет, передает РИА «Новости».
Отмечается, что отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима, а до вступления приговора в силу – в СИЗО.
В ходе заседания присяжные единодушно признали Бережного виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений. По мнению присяжных, подсудимый заслуживает снисхождения.
В суде Бережной заявил о раскаянии и извинился перед выжившим потерпевшим.
По данным следствия, в ночь на 29 июня 2019 года перед входом в здание Курского вокзала Антон Бережной совершил нападение с ножом на Романа Едалова и Евгения Ефимова из-за их сексуальной ориентации. Едалов погиб от ножевого ранения, Ефимов получил легкое ранение. Бережного обвинили в убийстве и побоях, в суде он признал свое участие в происшествии, но сообщил, что не планировал убийство. Присяжные решили, что не подсудимый причинил смерть потерпевшему, в связи с чем был оставлен без ответа вопрос о его виновности в убийстве. Тем же приговором Бережной был признан виновным в побоях, приговорен к 1 году и 11 месяцам ограничения свободы и освобожден в зале суда.
В сентябре 2020 года Мосгорсуд отменил оправдательный приговор присяжных Бережному. В настоящее время дело слушается повторно в Басманном суде Москвы. Мера пресечения ему не избиралась. Во вторник Бережной пропал с заседания в Басманном суде Москвы перед оглашением вердикта присяжных. Басманный суд Москвы объявил его в розыск.
1 июня подсудимый Антон Бережной пропал с заседания в Басманном суде Москвы перед оглашением вердикта присяжных. Накануне Антона Бережного арестовали и поместили под стражу до 4 августа.