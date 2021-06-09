В России выявили 10,4 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 10 407 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 10 407 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 16,2% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4124, Санкт-Петербурге – 852, Московской области – 781.

Всего в стране выявлено 5 156 250 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 761 899 человек, из них 9814 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 399 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 124 895 человек.

Накануне, 8 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9977. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 430.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.