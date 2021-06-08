В России выявили 10 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 9977 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9977 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 15% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3817, Санкт-Петербурге – 846, Московской области – 776.

Всего в стране выявлено 5 145 843 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 752 085 человек, из них 8883 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 379 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 124 496 человек.

Накануне, 7 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9429. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 548.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.