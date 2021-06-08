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В России выявили 10 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 9977 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9977 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 15% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3817, Санкт-Петербурге – 846, Московской области – 776.
Всего в стране выявлено 5 145 843 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 752 085 человек, из них 8883 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 379 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 124 496 человек.
Накануне, 7 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9429. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 548.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Выяснилось, как власти России узнали об угрозе коронавируса
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Российские власти узнали об опасности надвигающейся пандемии коронавируса от главы Сбербанка Германа Грефа, который пообщался с китайскими партнерами, рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он отметил, что хорошо помнит этот день, было около 10 часов утра воскресенья, тогда ему позвонил Греф, который до этого пообщался с китайскими товарищами, передает «Regnum».
«Звонит Герман Греф и говорит: «Тут полный кирдык, мы сейчас общались с китайцами, там просто катастрофа. У них валится производство, этот вирус всех косит. Нужно срочно закрывать страну, иначе будет поздно». Поговорили, и он трубку повесил. Ладно, звоню вице-премьеру Татьяне Голиковой, выяснилось, что Греф уже и ей позвонил. Говорю: «Тань, создаем штаб, нужно собираться и оперативно принимать решения», – сказал Белоусов.
Также он добавил, что российские власти не получали никакой внятной информации от китайских коллег. По его словам, было лишь видно, что китайцы полностью блокируют город Ухань и его окрестности.
«Информацией китайцы не очень-то делились. Они сами не очень понимали, что у них там происходит. Мы только видим, что они изолировали Ухань, а что за занавесом – мы не знаем», – отметил вице-премьер.
Кроме того, Белоусов рассказал, что закрытие границы было единственным возможным вариантом действий в сложившейся ситуации, хотя это и несло значительные издержки.
Напомним, вспышку коронавируса впервые зафиксировали в конце 2019 года в китайском Ухане. А 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сотни миллионов людей по всему миру не имеют доступа к вакцинам от коронавирусной инфекции, а помощь этим нуждающимся странам ничтожна, поскольку «своя рубашка ближе к телу».
Актер российских сериалов Артем Анчуков умер от COVID
Актер Артем Анчуков, известный по ролям в известных сериалах, скончался от коронавируса в 39 лет, сообщила певица Татьяна Буланова.
«Сегодня утром Артема не стало», – написала Буланова в своем Instagram, добавив, что причиной смерти стал коронавирус.
Артем Анчуков родился в 1981 году, снимался в таких сериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Легенда об Ольге», «В час беды», «Молодежка» и многих других российских сериалах. Также он записал с Булановой две песни – «Разные судьбы» и «Мосты».
Кабмин введет упрощенный вариант въезда в страну для трудовых мигрантов
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Правительство России рассматривает введение упрощенного въезда для трудовых мигрантов, чтобы избежать подрыва экономики страны, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Мы сейчас отрабатываем тему, чтобы все-таки упрощенный вариант завоза сделать и обязательную вакцинацию», – сказал Хуснуллин в эфире программы Тины Канделаки «Специальный гость» на RTVI, передает РИА «Новости».
Как отметил вице-премьер, отсутствие трудовых мигрантов – основная проблема в строительной отрасли России на сегодняшний день. «Очень большие риски, это подрыв экономики страны, то есть мы просто развиваться не будем», – подчеркнул он.
Хуснуллин подчеркнул, что отсутствие рабочих мигрантов на стройках России в период пандемии коронавируса «еще как ударило» по отрасли.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что вопрос о вакцинации от коронавируса мигрантов и иностранных студентов правительство России будет решать в ближайшее время.
Напомним, в начале мая президент Владимир Путин заявил, что России не хватает рабочих рук в целых отраслях экономики, отметив, что власти делают все, чтобы приезжающие в страну трудовые мигранты чувствовали себя комфортно. В марте Путин на заседании коллегии МВД призвал решать вопросы допуска иностранной рабочей силы в Россию в соответствии с реальными потребностями экономики и исходя из защиты интересов россиян на рынке труда.
Глава набсовета Фонда ЖКХ Сергей Степашин заявил, что на российские стройки в ближайшее время могут приехать около 300 тыс. мигрантов.
Между тем директор ФСИН Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных в сферах, в которые обычно привлекаются трудовые мигранты. Вице-премьер заявил, что инициатива ФСИН по привлечению заключенных к работе на стройках сейчас прорабатывается.
Ученые назвали разницу между течением коронавируса у женщин и мужчин
Мужчин чаще госпитализируют из-за коронавируса, также смертность от этого заболевания у них выше из-за сопутствующих заболеваний, к такому выводу пришли ученые, пишет Le Monde.
Исследователи утверждают, что мужчины чаще страдают от диабета или хронических сердечно-сосудистых заболеваний, или болезней дыхательной системы, это увеличивает риски тяжелого течения коронавируса, пишет Рен ТВ.
Также ученые установили, что у перенесших болезнь в легкой форме пациенток через шесть месяцев после инфекции была более эффективная иммунная защита, чем у мужчин.
«Известно, что женщины, как правило, вырабатывают более надежный гуморальный и клеточный ответ, чем мужчины, независимо от того, сталкиваются ли они с другими инфекционными заболеваниями или вакцинацией. Побочная сторона этой более широкой реактивности заключается в том, что женщины чаще подвержены аутоиммунным заболеваниям», – рассказали ученые. Также эксперты предполагают, что разное течение болезни может быть связано с тем, что у женщин две X-хромосомы, в которой сосредоточены многие гены иммунитета, а у мужчин – только одна.
Ранее американский ученый предсказал появление COVID-26 и COVID-32.
Трамп призвал выставить Китаю счет на 10 трлн долларов из-за COVID-19
Все страны мира должны потребовать от Китая выплатить не менее 10 трлн долларов из-за распространения коронавируса, заявил экс-президент США Дональд Трамп.
На съезде республиканцев Северной Каролины он сказал, что государствам нужно «объединиться и выставить Китаю счет». Эти средства должны «компенсировать те убытки», которые Китай, по мнению Трампа, «причинил». Он уточнил, что 10 трлн долларов – это «нижний порог, и ущерб намного больше». Кроме того, бывший президент США предложил, чтобы все страны отказались от своих долговых обязательств перед Китаем, передает ТАСС со ссылкой на C-SPAN.
Напомним, Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Сейчас версия об искусственном происхождении коронавируса постепенно выдвигается на первый план в США и Великобритании.
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Экс-глава минздрава Бразилии возмутился количеством ввезенного в страну «Спутника V»
Бывший министр здравоохранения Бразилии, федеральный депутат Александр Падилья выразил сожаление в связи с тем, что Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) разрешило для импорта в страну недостаточное количество российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Падилья указал, что одобрение вакцины «Спутник V» приблизит Бразилию к целям по вакцинации населения, однако подчеркнул, что число доз «недостаточное», передает РИА «Новости».
Он считает, что правительство Бразилии при затягивании с одобрением российской вакцины допустило «изначальную ошибку». По мнению экс-министра, администрации Жаира Болсонару стоило выбрать более инициативный подход в получении документации, которая подтверждает безопасность вакцины.
«Бразилии предложили эту вакцину в августе прошлого года, правительство могло бы создать комитет по обмену информацией, чтобы прояснить любые сомнения – этого не произошло», – заявил бывший министр.
Напомним, в конце апреля бразильский регулятор отказался разрешить импорт и использование в стране «Спутника V». При этом глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки Бразилии Паулу Баррозу подтвердил безопасность российской вакцины против коронавируса.
Разработчики препарата обвинили Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии в политизации вопроса.
20 мая в Бразилии выпустили первую партию «Спутника V». В начале мая фармацевтическая компания Uniao Quimica решила начать производство «Спутника V» в Бразилии, не дожидаясь одобрения препарата национальным регулятором.
В начале июня Бразилия разрешила импорт и применение «Спутника V».
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Состояние заболевшего COVID настоятеля афонского Ватопедского монастыря ухудшилось
Состояние здоровья настоятеля афонского Ватопедского монастыря старца Ефрема ухудшилось из-за коронавируса, потребовалась немедленная интубация, сообщают СМИ.
У Ефрема 21 мая был обнаружен COVID-19, его перевезли самолетом с Афона в Афины и госпитализировали с коронавирусом в больницу по рекомендации его лечащих врачей, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство церковных новостей «Ортодоксия».
В пятницу по решению врачей Ефрема интубировали, чтобы предотвратить осложнения, связанные с его основными заболеваниями. Отмечается, что его состояние контролируемое.
В предыдущие дни игумен получал лекарства в отделении интенсивной терапии, а через два дня его перевели в отделение реанимации для увеличения подачи кислорода. Его состояние было стабильным, утром в пятницу у него поднялась температура.
С самого начала болезни Ефрема Константинопольский патриарх Варфоломей позвонил на Афон и выразил поддержку старцу и братству. Пожелания скорейшего выздоровления направили предстоятели Албанской церкви Анастасий и церкви Австралии Макарий, священнослужители.
В феврале 2019 года Ефрему сделали операцию стентирования в Киеве. Туда его направил Константинопольский патриарх Варфоломей участвовать в «интронизации» предстоятеля «новой церкви» Украины Епифания Думенко. По сообщениям СМИ, помимо проблем с сердцем, у Ефрема сахарный диабет.
Ватопедский монастырь известен в России: в 2011 году в Москву и другие российские города игумен Ефрем привез пояс Богородицы, святыне поклонились более 3,5 млн человек, в том числе высшие руководители государства.
Ранее сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл установил ответственность священнослужителей за несоблюдение указаний, которые направлены на противодействие коронавирусу.
Напомним, от осложнений коронавирусной инфекции умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, а также скончался почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов. Также от COVID умер священник Богоявленского кафедрального собора в Елохове, а в Курске скончался епископ Железногорский и Льговский Вениамин.
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Вернувшихся из-за рубежа москвичей оштрафовали на 17 млн рублей за отсутствие ПЦР-тестов
Жителей Москвы, которые с 1 августа 2020 года вернулись из других стран и не предоставили данные о проведенном ПЦР-тестировании на коронавирус, оштрафовали почти на 17 млн рублей, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по столице.
«Управление Роспотребнадзора по г. Москве продолжает осуществлять контроль за внесением гражданами, вернувшимися из зарубежных стран, результатов тестов на COVID-19 на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)», – говорится в сообщении.
Как напомнили в Роспотребнадзоре, после прилета в Россию граждане должны сдать ПЦР-тест в аэропорту или любой другой лаборатории, а затем в течение трех дней внести результаты на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). По данным ведомства, с 1 августа 2020 года гражданам, вернувшимся их-за рубежа и не занесшим результаты тестирования на COVID-19 на ЕПГУ, направлено 6438 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении. Составлено 3622 протокола по ч. 2 ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ). Данная статья предусматривает для граждан административную ответственность в виде штрафа.
«Протоколы об административных правонарушениях в отношении 2873 граждан направлены в районные суды. По результатам дел, рассмотренных в настоящее время судами, 1343 гражданам присуждены штрафы на сумму 16 млн. 974 тыс. рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах и по ним назначены даты заседаний», – добавляется в сообщении.
С 1 мая Роспотребнадзор ужесточил требования к приезжающим из-за рубежа россиянам. Россияне, прибывающие из-за рубежа, должны сдавать тесты на коронавирус дважды, с интервалом не менее суток.
Вакцинация «Спутником V» начинается в Словакии
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В понедельник в Словакии начнут вакцинацию от коронавируса с использованием российской вакцины «Спутник V», сообщил минздрав страны.
Вакцинация будет проводиться «поэтапно». В понедельник прививки «начнут делать в Братиславском (Западная Словакия) и Жилинском краях (север республики), во вторник подключится Нитрянский край (Западная Словакия), в четверг – Тренчанский (запад страны) и Банскобыстрицкий край (Центральная Словакия)». В субботу и воскресенье «Спутник V» начнут использовать «в остальных краях Словакии – Трнавском (Западная Словакия), Прешовском и Кошицком (восток республики)», передает ТАСС.
В марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения теперь уже бывшего премьера Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины. В частности, власти Словакии настаивали, что полученная ими российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet. После этого РФПИ обвинил словацких экспертов в саботаже и попросил вернуть «Спутник V» для передачи нуждающимся странам. Однако в итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины.
Названо число находящихся на ИВЛ пациентов с коронавирусом в России
Около 1,5 тыс. пациентов с новой коронавирусной инфекцией в России находятся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в палатах реанимации, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Чуть меньше 1,5 тыс. пациентов находятся в палатах реанимации и интенсивной терапии на искусственной вентиляции легких», – приводит ТАСС слова Мурашко.
Ранее Мурашко говорил, что свыше 70 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией в России проходят лечение в стационарах, а также заявил о близости некоторых регионов страны к победе над COVID.
За минувшие сутки в России выявили 9145 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания.
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Учителям в Испании по ошибке ввели шесть доз вакцины Pfizer
В испанской школе восьми педагогам по ошибке ввели сразу шесть доз вакцины Pfizer от коронавируса, сообщили местные СМИ.
Преподавателей школы в муниципалитете Хельвес в провинции Севилья, в автономном сообществе Андалусия, вакцинировали в пятницу, каждому из них по ошибке ввели содержимое всей ампулы вакцины Pfizer, рассчитанной на шесть доз, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Efe.
Один из преподавателей Висенте Асенсио отметил, что ни у кого из учителей сильных симптомов не проявилось, в понедельник все вышли на работу.
Ранее схожие случаи происходили в Германии и Италии.
Сейчас в Андалусии полностью вакцинированы 30% населения старше 16 лет, одну дозу получили почти 50%.
В России выявили 9,1 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 9145 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9145 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 14,7% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2897, Санкт-Петербурге – 857, Московской области – 775.
Всего в стране выявлено 5 117 274 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 729 077 человек, из них 8565 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 399 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 123 436 человек.
Накануне, 4 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8947. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 198.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Китай дал оценку обвинениям в создании коронавируса
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Утверждения о появлении нового коронавируса в лаборатории Китая ничем не отличаются от прозвучавших около 20 лет назад заявлений о том, что Ирак якобы обладает оружием массового уничтожения (ОМУ), заявил пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй.
«Происхождение COVID-19 является научным вопросом и должно коллективно изучаться учеными всего мира, а не политизироваться. Любые выводы должны быть сделаны в соответствии с процедурами ВОЗ и на основе научно обоснованных методов», – приводит слова дипломата ТАСС.
По его словам, «кампания политизации изучения происхождения [коронавируса] и дискредитации Китая ничем не отличается от лжи о наличии у Ирака оружия массового уничтожений».
В минувшее воскресенье 45-й президент США Дональд Трамп призвал выставить Китаю счет на 10 трлн долларов за распространение коронавируса. В конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. После этого в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.
В мае США обвинили Китай в недостаточном сотрудничестве с международными экспертами при расследовании обстоятельств появления нового коронавируса. В Белом доме подчеркнули, что Китай должен предоставить более полный доступ к лаборатории в Ухане. Президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID-19 и подготовить через 90 дней новый отчет по этой теме. В Китае осудили попытки Вашингтона обвинить Пекин в «лабораторной утечке» коронавируса.
Бывший президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Госдепартамент заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона.
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Черногория разрешила российским туристам приезжать без ПЦР-тестов
Россияне могут посетить Черногорию без ПЦР-тестирования на коронавирус, виза им также не требуется, заявил министр экономического развития Черногории Яков Милатович на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Могу сказать, что граждане России могут сейчас въезжать в Черногорию так же, как они въезжали до пандемии, что означает отсутствие требований тестов, безвизовый въезд», – цитирует его ТАСС.
Также он добавил, что Черногория надеется на восстановление авиасообщения с Россией в ближайшее время. «Полеты были отменены в марте прошлого года и так и не восстановлены. Но учитывая такие факты, как прекрасная эпидемическая ситуация в стране, которая на данном этапе, возможно, одна из лучших в Юго-Восточной Европе в сравнении с такими странами, как Кипр, Греция, Турция и Хорватия, сейчас великолепный момент для того, чтобы возобновить рейсы», – поделился министр.
Милатович обратил внимание на внимание на стабилизацию эпидемической обстановки в Черногории, по его словам, по всей стране только 600 активных случаев, что составляет 0,1% населения. Министр рассказал, что правительство предприняло ряд мер в связи с наступлением туристического сезона.
Также он рассказал, что Черногория в ближайшие дни ожидает поставки около 40 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V».
Ранее Турция упростила правила въезда для туристов из России, позволив приезжать в страну с сертификатом о прививке от коронавируса вместо ПЦР-теста. В Ростуризме сообщили, что россияне могут получить возможность отправиться на отдых в Турцию к июлю текущего года.
Российским болельщикам вернули деньги за билеты на Олимпиаду в Токио
Все российские болельщики, подтвердившие свой отказ от билетов на соревнования Олимпийских игр в Токио, получили обратно свои деньги, сообщила директор по связям компании Match Hospitality – официальный авторизированный продавец билетов на летние Игры в Токио и зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине Мария Изотова.
«Все болельщики, которые подтвердили свой отказ от билетов, получили обратно свои деньги. Оргкомитет Игр в Токио установил дату 20 мая, чтобы к этому сроку возврат билетов был завершен. Мы связались с покупателями, всем были отправлены соответствующие заявления на возврат. Те, кто их подписали, уже все получили», – приводит ТАСС слова Изотовой.
Ранее сообщалось, что решение о допуске проживающих в Японии болельщиков на Олимпийские и Паралимпийские игры будет принято в июне, не исключен вариант проведения Игр полностью без болельщиков.
Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования перенесли на 23 июля – 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. 25 марта эстафета олимпийского огня стартовала в Японии.