Глава Нафтогаза предсказал войну после запуска «Северного потока – 2» Американский эсминец «Лабун» направился в Черное море В США сыронизировали над позицией Байдена по «Северному потоку – 2» 11 июня 2021, 08:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент США Джо Байден непоследователен в своем отношении к «Северному потоку – 2», и это иронично, написал в статье для журнала National Interest автор Майкл Рубин. Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству российского трубопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. В середине мая США отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, сославшись на противоречие национальным интересам Штатов. Публицист отметил, что Вашингтон пошел на такой шаг ради улучшения отношений с Берлином и другими союзниками в Европе. «Однако логика этого расчета неубедительна», – передает РИА «Новости» слова Рубина. Автор считает ироничным начатое Байденом «продвижение» российского проекта и одновременное сворачивание тех трубопроводов, от которых Соединенные Штаты могли бы получить выгоду. Колумнист напомнил, что в январе американский лидер подписал указ, блокирующий строительство трубопровода Keystone XL на границе Канады и США. «Если бы изменение климата действительно было «величайшей угрозой для Америки», как сказал Байден американским войскам во время своего визита в Европу, то он бы усилил сопротивление «Северному потоку – 2», а не дал бы ему зеленый свет», – говорится в статье. Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что для США было просто бессмысленно вводить новые санкции против «Северного потока – 2», поскольку первая нитка трубопровода уже достроена.

Глава Нафтогаза предсказал войну после запуска «Северного потока – 2» 11 июня 2021, 07:21

Фото: Pavlo_bagmut/Zuma/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Руководитель украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко утверждает, что завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» якобы может привести к началу полномасштабной войны. Витренко на этой неделе посетил Вашингтон. Он попытался убедить американских законодателей принять новые меры против «Северного потока – 2». По версии главы «Нафтогаза», завершение проекта будет «означать, что пророссийская позиция продвигается за счет Запада». «Худшее развитие событий – это не только то, что мы с 2024 года потеряем большую часть ВВП», – передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg слова Витренко. По его версии, «самое худшее то, что это повышает риск полномасштабной войны». «Худшее развитие событий – это когда украинцы, и не только украинцы, но и многие страны Восточной Европы, по сути, увидят, что Запад не подкрепил свои слова делами, это стало бы сильным ударом по прозападному выбору этих стран», – посетовал глава «Нафтогаза». Как отмечается в материале, сенатор Джин Шахин и группа других членов верхней палаты Конгресса США от обеих партий заявили, что намерены продолжать добиваться введения санкций в отношении «Северного потока – 2». В пятницу глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что «Северный поток – 2» якобы «угрожает европейской энергобезопасности и в действительности подрывает безопасность некоторых» американских «близких партнеров, включая Украину и другие государства на восточном фланге НАТО». Оператор «Северного потока – 2» объявил старт пусконаладочных работ на первой ветке 10 июня 2021, 18:47

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

На первой нитке газопровода «Северный поток – 2» уже завтра начнутся пусконаладочные работы, которые займут несколько месяцев, сообщила компания-оператор Nord Stream 2 AG. «Морская часть первой нитки «Северного потока – 2» технически завершена. 4 июня была закончена трубоукладка, сегодня осуществлен захлест – уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой. С завтрашнего дня начинаются пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом», – передает сообщение оператора РИА «Новости».



Трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются, они проводятся в соответствии со всеми необходимыми разрешениями. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. Захарова не нашла смысла в словах Блинкена о последствиях эксплуатации «Северного потока - 2» 10 июня 2021, 17:50

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Россия не понимает заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о необходимости «поиска путей смягчения последствий» от эксплуатации газопровода «Северный поток – 2», заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. «Не понимаем заявления о необходимости ... поиска путей смягчения негативных последствий от эксплуатации газопровода, это сейчас звучит от госсекретаря США, многих экспертов ... Любые рассуждения на эту тему подразумевают либо недобросовестную конкуренцию, либо попытки политизировать ситуацию. И то, и другое абсолютно лишено какого-либо смысла. Потому что за словами должны идти какие-либо факты», – передает ее слова РИА «Новости». Захарова подчеркнула, что от проекта «Северный поток – 2» нет никаких негативных последствий для Европы и европейского континента нет. «Зачем они вообще затевали противоборство с абсолютно коммерческим, выгодным и прозрачным энергетическим проектом, который их континент никаким образом не касался? Это дело европейцев, нас, это дело тех стран, которые находятся на континенте – как выстраивать свое взаимодействие, мы как-то сами решим. Поэтому если говорилось и говорится о негативных последствиях в связи с окончанием этой жуткой информационной политической кампании, пусть сами и комментируют, что они имеют в виду», – добавила дипломат. Напомним, Блинкен заявил, что Вашингтон добивается от Германии «автоматических» мер против последствий работы «Северного потока – 2». По словам Блинкена, если все ухищрения вокруг «Северного потока – 2», направленные на сохранение прокачки российского раза по территории Украины, не сработают, украинцам компенсируют финансовые потери за утерянные транзитные сборы. «Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – добавил Блинкен. Между тем президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. Мишустин прекратил действие меморандума между Россией и США по «открытой суше» 10 июня 2021, 20:27 Текст: Елена Мирошниченко

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия меморандума между Россией и США «О понимании в отношении открытой суши», документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Принять распоряжение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о прекращении применения Меморандума о понимании между правительством РФ и правительством Соединенных Штатов Америки в отношении «открытой суши», подписанного в городе Вашингтоне 17 июня 1992», – говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Уточняется, что уведомить американскую сторону о принятом решении должен МИД России. Напомним, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что правительство России готовит распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши», в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок. Захарова назвала беспрецедентным сравнение Госдепом ФБК и «Свидетелей Иеговы» 10 июня 2021, 10:38

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Сравнение ФБК** (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент) с сектой «Свидетели Иеговы*» (признана экстремистской), сделанное Госдепом США, является беспрецедентным, заявила представитель МИД Мария Захарова. «Это удивительное заявление... Заметьте, это не Министерство иностранных дел России сравнило две секты. А это был, так сказать, посыл наших американских партнеров, которые непосредственно провели параллели между этими двумя структурами, сравнили реакцию России и их деятельность. Но, правда, они забыли сказать, что у нас есть наше внутреннее законодательство, что оно применяется точно так же, как оно применяется в различных других странах, но, я считаю, что это войдет в историю», – сказала Захарова в эфире передачи «Полный контакт с Владимиром Соловьевым», передает РИА «Новости». Она отметила, что такое сравнение беспрецедентно. «Вот так вот взять и сравнить ФБК** и Навального с «Свидетелями Иеговы*» – это действительно, так сказать, уравнять в общественном сознании две структуры, проведя параллель между сектами... Но мы теперь, вооружившись этим заявлением Госдепа, не забудем об их емком и очень четком сравнении», – указала представитель ведомства. Напомним, Госдепартамент США сравнил решение суда против ФБК с вынесенным в 2017 году решением суда о признании экстремистской организацией «Свидетелей Иеговы». В среду Мосгорсуд признал ФБК, Фонд защиты прав граждан (оба включены Минюстом в реестр НКО – иностранных агентов) и общественное движение «Штабы Навального» экстремистскими организациями. ФБК по решению суда ликвидирован. Заседание проходило в закрытом режиме. По оценке прокуратуры, подавшей иск, связанные с блогером Алексеем Навальным структуры «занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». Эксперт объяснил суть новой Атлантической хартии США и Британии 10 июня 2021, 11:14

Фото: Tasos Katopodis, Kay Nietfeld/

Global Look Press

Текст: Елена Лексина,

Наталья Макарова

«Эта хартия свидетельствует об отказе западных лидеров признать реалии современного мира и желании навязать всем устаревшую модель мироустройства», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя намерение премьер-министра Великобритании и президента США принять новую Атлантическую хартию по «защите демократии». «Скорее всего, этот документ будет направлен против России и Китая. Для Джо Байдена и, вероятно, Бориса Джонсона главная линия водораздела в мировой политике проходит между либерально-демократическими режимами и всеми остальными. В этом смысле Россия и Китай – наиболее явные противники», – считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, новую хартию наверняка поддержат страны Евросоюза и члены НАТО. «Но проблема в том, что формулировка целей этого документа порождает очень большую «серую зону». Если это альянс демократий, то к кому относится Турция – к авторитарным или демократическим государствам? С одной стороны, она движется в сторону авторитаризма с религиозным уклоном. С другой – не включить ее в этот союз нельзя, поскольку Турция – основа южного фланга НАТО и вторая по величине армия альянса после американской», – отметил собеседник. «В схожей ситуации оказывается и Саудовская Аравия», – добавил Кортунов. Кроме того, по мнению эксперта, многие восточноевропейские страны выступают против России, но далеко не все готовы бороться с Китаем. «Так что здесь очень много нюансов», – рассуждает политолог. Эксперт отметил и ключевые различия нового документа с Атлантической хартией 1941 года. «Тогда было ясно, кто друг и кто враг. Также были определены базовые принципы, по которым можно отделить первых от вторых. В новой хартии этой ясности нет, поэтому, вероятнее всего, серьезного значения это соглашение иметь не будет. Оно больше похоже на демонстрацию намерений, чем на какие-то практические шаги», – пояснил Кортунов. Политолог предполагает, что для Байдена важность документа определяется желанием показать России ценность либеральной демократии. «Для него это не пустой звук. Что касается Джонсона, то он пытается найти новую внешнеполитическую роль для Великобритании. После выхода из Евросоюза она уже не может играть роль посредника между Европой и США. При этом Лондон не хочет превратиться во второй Пуэрто-Рико, то есть в подмандатную США территорию без права голоса на Капитолийском холме», – утверждает Кортунов. По мнению эксперта, России лучше всего проигнорировать это соглашение, по крайней мере, пока на его основе не последуют какие-то конкретные внешнеполитические шаги. «В таком случае по линии российского МИД наверняка будут предприняты ответные меры», – прогнозирует политолог. Кроме того, проведение исторических параллелей с Атлантической хартией 1941 года выглядит искусственным, считает собеседник. Он напомнил, что Советский Союз в числе первых присоединился к хартии, и это стало основой антигитлеровской коалиции. «У Рузвельта и Черчилля хватило мудрости и здравого смысла не увязывать этот документ с вопросом о ценностях. Если бы они тогда заняли позицию противопоставления демократических стран авторитарным, то антигитлеровская коалиция не сложилась бы, и мировая история пошла бы по другому пути. Не факт, что нам удалось бы остановить фашизм», – отметил собеседник. «А нынешняя хартия свидетельствует об отказе западных лидеров признать реалии современного мира и желании навязать всем устаревшую модель мироустройства. Поэтому сравнения с 1941 годом выглядят, повторюсь, искусственными», – заключил Кортунов. Напомним, в результате переговоров главы британского правительства Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена в четверг стороны должны принять новую Атлантическую хартию по «защите демократии», об этом сообщила канцелярия премьера Великобритании. Отмечается, что готовящийся документ по своему духу будет похож на Атлантическую хартию 1941 года, подписанную премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем (1874-1965) и 32-м президентом США Франклином Рузвельтом (1882-1945), в которой были заложены основы будущего послевоенного мира, пишет ТАСС. Новая Атлантическая хартия будет состоять из восьми ключевых тем, по которым Джонсон и Байден планируют «работать сообща на благо человечества». «Многие из них опираются на наши многолетние ценности, включая защиту демократии, коллективную безопасность, строительство справедливой и устойчивой глобальной торговой системы. Однако хартия также будет посвящена актуальным вызовам, в частности мерам по борьбе с кибератаками, изменением климата, защите биоразнообразия и, разумеется, противостоянию пандемии коронавируса и восстановлению экономики», – указывается в заявлении. «Если перед Черчиллем и Рузвельтом был поставлен вопрос, как помочь миру восстановиться после разрушительной войны, то сегодня мы имеем дело с абсолютно другим, но не менее пугающим вызовом – как восстановить экономику после пандемии коронавируса. В связи с этим сотрудничество между Великобританией и США – самыми близкими партнерами и величайшими союзниками – будет ключевым для будущей мировой стабильности и процветания», – сказал Джонсон. В заявлении подчеркивается, что в результате встречи Джонсона и Байдена стороны планируют «усилить борьбу с пандемией коронавируса» и начать теснее взаимодействовать друг с другом для предотвращения будущих вспышек. «Ожидается, что два лидера согласятся активизировать совместную работу по геномному секвенированию и определению штаммов», – указывается в нем. Кроме того, Джонсон и Байден в ходе встречи обсудят углубление американо-британских связей в сфере безопасности и обороны. «Отношения между нашими странами в области безопасности уже можно назвать самыми близкими, глубокими и значимыми в мире. В будущем мы будем сильнее сотрудничать в космосе и киберпространстве, включая борьбу с онлайн-преступностью и незаконными финансовыми потоками», – сказано в тексте. В распространенном канцелярией Джонсона заявлении отмечается, что Великобритания и США намерены работать над возобновлением авиасообщения между странами в кратчайшие сроки. Также стороны хотят обсудить пути укрепления экономических отношений, в том числе ситуацию с торговыми пошлинами в связи с неурегулированным спором по делу о субсидировании авиаконцернов Airbus и Boeing, который рассматривается Всемирной торговой организацией. Атлантическая хартия, подписанная Черчиллем и Рузвельтом 14 августа 1941 года на военно-морской базе Арджентия на Ньюфаундленде, считается одним из основных документов антигитлеровской коалиции. Принципы, изложенные в этой декларации, легли в основу создания ООН и всего политико-экономического миропорядка после Второй мировой войны. 24 сентября 1941 года согласие с принципами хартии выразили представители СССР, а также ряда правительств, находившихся в изгнании. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Бундестаг отклонил резолюцию с требованием отказаться от «Северного потока – 2» 10 июня 2021, 23:30

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Предложенная фракцией «Союз-90»/«Зеленые» резолюция о пересмотре курса Германии в отношении России отклонена, сообщила пресс-служба Бундестага. Против проголосовало большинство парламентариев. Предложение отказались поддержать «фракции ХДС/ХСС, Социал-демократической партии Германии, «Альтернативы для Германии» и Левой партии». При этом свободные демократы воздержались, так что за резолюцию голосовали только сами «зеленые», передает ТАСС. Документ под названием «Пересмотр курса в политике в отношении России – последовательно защищать права человека, демократию и европейский миропорядок» предлагал признать, что для энергоснабжения Европы «не нужен новый газопровод, такой как «Северный поток – 2». Кроме того, утверждалось, что он якобы «вреден для климата». Берлин призывали «отказаться от проекта». Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. На первой нитке начнутся пусконаладочные работы. Госдеп заявил о скором возвращении посла США в Москву 10 июня 2021, 22:33

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Администрация США рассчитывает, что американский посол Джон Салливан вернется в Москву в ближайшие недели, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. Сейчас посол «активно участвует в подготовке к предстоящей встречи» президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, «контактирует с представителями Белого дома и госдепартамента». При этом Прайс заявил, что Салливана не «изгоняли» и не «заставляли уехать» из России, он вернулся в США для «консультаций с членами новой администрации», передает РИА «Новости». Напомним, замглавы МИД Сергей Рябков не исключил, что послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет. 16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан вылетел из Москвы в Вашингтон. Американцы предсказали неутешительный для Байдена итог саммита с Путиным 11 июня 2021, 09:01

Фото: Chris Kleponis,Kremlin Pool/

Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Читатели Wall Street Journal ответили сенатору Робу Портману, давшему президенту США Джо Байдену совет перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным. Издание опубликовало статью конгрессмена, вернувшегося из турне по Украине, Литве и Грузии, где он встретился с главами этих стран и с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Портман посоветовал Байдену занять на переговорах жесткую позицию, поднять вопросы по ситуации в Белоруссии и «выступить против Путина в вопросе Украины». Кроме того, он призвал содействовать принятию Украины и Грузии в НАТО, а также пересмотреть решение по «Северному потоку – 2». Некоторые из читателей WSJ поспешили объяснить сенатору, что его советы расходятся с объективной реальностью. «Соединенные Штаты больше не в силах служить делу демократии в мире. Этот поезд ушел в ноябре прошлого года. <...> На этой неделе Путин разорвет Байдена на части, как жареного цыпленка, прямо у всех на глазах. <...> Команда Джо Байдена настолько слаба, что Соединенные Штаты предстанут еще большим посмешищем на мировой арене», – передает РИА «Новости» слова читателя с именем William Gianopulos. «Портман как будто живет в каком-то другом времени и месте – в черно-белую эпоху Джимми Стюарта. Путин вряд ли мог бы радоваться сильнее. Это будет как в поединке Майка Тайсона и Майкла Джонсона: 39 секунд – и нокаут», – привел аналогии из спорта Jeffrey Ihnen. «Путин играет в шахматы, а Байден – в шашки. Этим все сказано», – продолжил в том же ключе Marjoy Smith. «Байден скорее играет с шашками. Я сомневаюсь, что он на самом деле способен играть в шашки – если, конечно, рядом с ним нет помощников, нашептывающих ему на ухо», – добавил Robert Hutchings. «Да, несомненно, президент Байден призовет Путина отступить, как это когда-то сделал его бывший босс, президент Обама. И президент Путин обратит на этот призыв ровно столько же внимания, сколько в прошлый раз – нисколько!» – заключил Richard Lindo. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдут 16 июня в Женеве на вилле «Ла Гранж» возле древнеримских руин в окружении уникальных розариев. Вилла находится на территории одноименного парка на берегу Женевского озера. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Мишустин заявил о сокращении зависимости России от нефтегазовых доходов 10 июня 2021, 12:54 Текст: Наталья Ануфриева

Поступления в федеральный бюджет России в первом квартале 2021 года оказались значительно выше прогнозных показателей, при этом зависимость от нефтегазовых доходов сокращается, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая заседание правительства. Мишустин заявил, что «поступления доходов существенно превысили прогноз, они выросли почти до 5,3 трлн рублей», передает ТАСС. При этом «доля нефтегазовых поступлений уменьшилась до 30,5%, а значит, зависимость от сырьевой составляющей продолжает сокращаться». Ранее сообщалось, что в первом квартале 2021 года доходы федерального бюджета составили почти 5,3 трлн рублей, расходы – чуть более 5 трлн рублей. В марте газета ВЗГЛЯД писала о том, что России обещают непредвиденные сверхдоходы. Госдеп обещал продолжить борьбу с «Северным потоком – 2» 11 июня 2021, 00:59

Фото: Jens Büttner/dpa/

picture-alliance/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Трубопровод «Северный поток – 2» является геополитическим проектом России, заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс. Он заявил, что «Северный поток – 2» якобы «угрожает европейской энергобезопасности и в действительности подрывает безопасность некоторых» американских «близких партнеров, включая Украину и другие государства на восточном фланге НАТО», передает ТАСС. Как отметил Прайс, у президента США Джо Байдена «будет возможность встретиться» с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита G7, чтобы «обсудить тесные и глубокие отношения» двух стран. В Госдепе признали, что «в любых отношениях, даже если они являются столь важными и широкими, как эти, имеются сферы противоречий». «И речь идет об одной из них», – сказал Прайс. По его словам, США «продолжат принимать меры в отношении лиц и компаний, участвующих в попадающей под санкции деятельности, чтобы демонстрировать сохраняющееся несогласие» со строительством трубопровода. В Вашингтоне «Северный поток – 2» считают «плохой сделкой» для европейских партнеров США. Прайс заявил, что США будут продолжать усилия, чтобы Россия «не смогла использовать энергию в качестве инструмента принуждения в отношении Украины или какой-либо другой страны», передает РИА «Новости». Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. На первой нитке начнутся пусконаладочные работы. США повысили прогноз по урожаю пшеницы в России 11 июня 2021, 06:40

Фото: Pavlo Pakhomenko/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В 2021 году Россия может получить второй по размеру урожай пшеницы, который будет уступать только рекордному урожаю 2017 года, следует из прогноза минсельхоза США. Американское ведомство повысило прогноз по урожаю пшеницы в России с 85 до 86 млн тонн. США также снизили прогноз по экспорту с 39,5 до 38,5 млн тонн в нынешнем сельскохозяйственном году (с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года), в 2021–2022 сельхозгоду ожидается экспорт 40 млн тонн, передает ТАСС. Напомним, Минсельхоза России ожидает в 2021 году урожай пшеницы в 81 млн тонн. Экспорт, согласно прогнозу российского ведомства, составит 37 млн тонн. В 2017 году Россия собрала рекордный урожай пшеницы – 86,003 млн тонн (в чистом весе). Россия упрекнула США в «бряцании оружием» на Балтике 11 июня 2021, 01:56 Текст: Антон Антонов

Посольство России в США раскритиковало Пентагон за участие американских бомбардировщиков Boeing B-52H Stratofortress в учениях НАТО Baltops–2021 («Балтийская операция – 2021»). Дипломаты заявили, что использование B-52H, которые могут нести ядерное оружие, является «очередной провокацией». Как подчеркнуло посольство, такое «бряцание оружием» лишь «нагнетает напряженность в Европе» и «омрачает атмосферу» перед саммитом России и США. Российская сторона призвала Вашингтон «пересмотреть подходы к безопасности на континенте», а также «прекратить опасную активность у границ» России, передает ТАСС. Напомним, 6 июня крупные военные учения НАТО и США Baltops начались в регионе Балтийского моря, участие принимают около четырех тысяч военнослужащих из 18 стран, 40 военных кораблей, 60 самолетов. Российский СУ-35 сопроводил самолет ВВС США над акваторией Тихого океана 10 июня 2021, 16:34 Текст: Елена Мирошниченко

Российский истребитель СУ-35 обнаружил и сопроводил стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США над акваторией Тихого океана, сообщил отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа. «Десятого июня 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Тихого океана была обнаружена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель», – цитирует сообщение РИА «Новости». Уточняется, что для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель Су-35 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота. «Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», – отметили в сообщении. В пресс-службе подчеркнули, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы России не было допущено. Ранее сообщалось, что российский МиГ-31 сопроводил самолет патрульной авиации ВВС США над Баренцевым морем. Американский эсминец «Лабун» направился в Черное море 11 июня 2021, 08:48 Текст: Дмитрий Зубарев

Американский ракетный эсминец «Лабун» движется в сторону Черного моря для проведения операций по обеспечению безопасности, сообщает Шестой флот ВМС США. Корабль ВМС США «Лабун» начал движение в северном направлении в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море в регионе. ВМС США регулярно работает с нашими союзниками по НАТО и партнерами в Черном море», – передает РИА «Новости» сообщение флота. BREAKING: #USSLaboon (DDG58) began its northbound transit into the #BlackSea to conduct #maritimesecurity operations in the region. The @USNavy routinely operates with our @NATO Allies & partners in the Black Sea!#PowerForPeace pic.twitter.com/4bnFTyuOgQ — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) June 11, 2021 Эскадренный миноносец ВМС США «Лабун» типа «Арли Берк», введенный в эксплуатацию в 1995 году, имеет на вооружении две пусковые установки системы «Иджис», которые позволяют нести до 56 крылатых ракет «Томагавк», оснащаемых ядерными боеголовками. Также на борту корабля размещается вертолет SH-60 «Си Хок». Экипаж эсминца составляет 337 человек. Напомним, 10 мая американский корабль береговой охраны «Гамильтон» зашел в Одесский морской порт после учений, проведенных в Черном море с участием ВМС Украины. Ранее в Национальном центре управления обороной России сообщили, что Черноморский флот следит за действиями сторожевого корабля «Гамильтон» береговой охраны США, зашедшего в Черное море. Шестой флот ВМС США информировал, что корабль вошел в Черное море «для поддержки союзников и партнеров по НАТО».