|
|
Блинкен назвал «худший» для США итог ситуации с «Северным потоком – 2»
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Худшим для Вашингтона итогом строительства «Северного потока – 2» были бы отравленные отношения с Германией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Худший возможный исход был бы, с нашей точки зрения: строительство трубопровода завершено, отношения с Германией отравлены, отсутствие стимула у Германии сесть за стол переговоров, чтобы добиться успехов в работе по смягчению серьезных негативных последствий от прохода газа через этот трубопровод», – передает РИА «Новости» слова Блинкена на слушаниях в международном комитете Сената.
Глава внешнеполитического ведомства США заявил об этом, объясняя сенаторам, почему Штаты воздержались от введения санкций против компании-оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG.
«Германия теперь села за стол, мы активно вовлечены в работу с ними», – заключил госсекретарь.
В воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон может отозвать исключение из санкций для Nord Stream 2 AG.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Блинкен: США возместят Украине транзитные потери от запуска «Северного потока – 2»
|
|
США готовы «возместить» Киеву возможную потерю трансферных платежей из-за запуска газопровода «Северный поток – 2», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Он также отметил, что Вашингтон готов сделать так, чтобы Россия «не могла использовать газ как инструмент принуждения». По словам главы американского ведомства, Штаты будут добиваться конкретных действий и мер, чтобы сократить «негативные» последствия строительства «Северного потока – 2».
Помимо этого, Блинкен заявил, что Вашингтон добивается от Германии «автоматических» мер против последствий работы «Северного потока – 2». «Германия села за стол переговоров. Мы тесно работаем с ними и будем настаивать, чтобы мы увидели предпринятые ими реальные шаги, конкретные действия», – передает его слова РИА «Новости».
«Мы хотим обеспечить, чтобы если Россия действует возмутительно в других областях, был определенный автоматизм в ответе, который мы предпримем совместно с Германией и другими», – сказал Блинкен.
Он также подчеркнул, что достройка трубопровода и его ввод в эксплуатацию разные вещи. Вашингтон намерен и дальше работать над тем, чтобы газопровод не заработал.
«Все это на столе переговоров, мы работаем над этим очень активно. Мы, конечно, имеем возможности действовать против тех, кто предоставляет страховки и другие разрешения для того, чтобы трубопровод заработал», – заявил он.
Между тем ранее Блинкен заявил, что Вашингтон может отозвать исключение из санкций для Nord Stream 2 AG.
Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников.
Москва отказалась обсуждать условия смягчения или отмены санкций США
|
|
Россия не придает особого значения заявлениям из Вашингтона о том, что исключение из санкций США для оператора проекта «Северный поток – 2» может быть отозвано, вне зависимости от возможных дальнейших действий Штатов будут начаты поставки газа по этому газопроводу, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Рябков заявил, что «когда с американской стороны был сигнал о том, что вроде как, в этом санкционном угаре намечается некая пауза, мы особого значения не придали, и сейчас, когда опять пошли сигналы противоположного свойства, мы не зацикливаемся на этом», так как «достроить «Северный поток – 2» у нас получится, санкционный прессинг кое в чем помешал, но не сорвал (проект)», передает РИА «Новости».
«Вне зависимости от того, какие возможны дальнейшие решения с американской стороны, думаю, этот проект, обеспечивающий поставки в Европу самого экологически чистого в мире газа – это я адресую свой сигнал министру энергетики США, которая что-то говорила на тему того, что газ грязный – поставки начнутся и пойдут на благо укрепления энергетической безопасности стран, которые будут его получать», – добавил он.
По словам Рябкова, никаких отклонений от российской линии на принципиальное неприятие американской санкционной политики быть не может.
«Никаких обсуждений условий, критериев смягчения или отмены американских санкций мы вести не будем. Пройдет время, я уверен, США поймут насколько ущербна, бессмысленна и бесполезна их санкционная политика, не только в отношении России, но и в отношении других стран», – заключил замминистра.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон может отозвать исключение из санкций для Nord Stream 2 AG.
Эксперт в области энергетики Игорь Юшков заявил газете ВЗГЛЯД, что США вполне могут продолжить санкционную кампанию против «Северного потока – 2», добиваться запрета на эксплуатацию газопровода, на покупку идущего через него газа.
Глава австрийской OMV дал совет Украине в связи с «Северным потоком – 2»
|
|
Киев должен предложить Газпрому привлекательные условия транзита газа в Европу, а не мешать «Северному потоку – 2», не вступая в конкурентную борьбу, заявил глава австрийской энергокорпорации OMV Райнер Зеле.
«Сделайте привлекательное предложение, и если вы предложите «Газпрому» транзитные мощности на хороших условиях, то он, безусловно, его рассмотрит. Понимаете? Нельзя выиграть конкуренцию, не вступая в борьбу», – ответил Зеле на телеканале «Россия 1», отвечая на вопрос о попытках Киева мешать строительству газопровода «Северный поток – 2», передает РИА «Новости».
Ранее на ПМЭФ президент России Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается.
Напомним, против «Северного потока – 2» активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии. Как отмечал вице-премьер Александр Новак, Москва надеется на завершение строительства «Северного потока – 2» до конца 2021 года.
На Украине объяснили, кто виноват в достройке «Северного потока – 2»
Украинское руководство продемонстрировало неспособность грамотно строить политику по сохранению транзита газа через страну в вопросе противостояния строительству «Северного потока – 2», заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.
Он напомнил, что строительство газопровода финансируют, в том числе, европейские компании. «Германия, естественно, заинтересована в достройке «Северного потока – 2», тем более что это превращает ее в хаб, центр распределения газа в Европе, и все эти функции, по сути, отнимаются у Украины», – заявил Суслов в эфире украинского телеканала, передает РИА «Новости».
Он добавил, что отдельные украинские чиновники при этом высказываются в антиевропейском ключе, но их высказывания неправомерны. «Каждый в этом мире, особенно в международных отношениях, борется исключительно за свои интересы», – указал бывший министр.
По мнению Суслова, если Киев потеряет доходы от транзита голубого топлива, то только потому, что руководство Украины не смогло грамотно выстроить политику по сохранению этого источника.
«Потому что оно постоянно делало заявления общего плана, о том, что Запад нам поможет, что США не дадут достроить (газопровод). Рассказывал [президент Владимир] Зеленский, что Германии этот газопровод не выгоден, а Германия слушала, слушала, да и обеспечила все необходимые условия для его достройки. Потому что Германия теперь будет получать значительную часть доходов от транзита газа, те деньги, которые раньше получала Украина», – подвел итог бывший министр.
Ранее Зеленский заявлял, что действия президента США Джо Байдена в последнее время ослабляют уверенность Киева в непоколебимой поддержке со стороны США. При этом он сказал, что США – «образцовая цивилизация, образцовая демократия в мире».
Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников.
Блинкен: США могут изменить позицию по санкциям в отношении оператора «Северного потока – 2»
|
|
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон может отозвать исключение из санкций для Nord Stream 2 AG.
«Мы выпустили решение об исключении из санкций по причинам национальной безопасности для (компании) Nord Stream 2 AG и ее гендиректора. Это исключение может быть отозвано», – цитирует Блинкена РИА «Новости». Также он добавил, что «физическое строительство трубопровода было уже свершившимся фактом».
Блинкен отметил, что введение санкций против германской компании могло «отравить» США отношения с Берлином и не дало бы Германии «стимулов» для дальнейших переговоров.
«Теперь же Германия вернулась за стол переговоров, и мы активно общаемся с ней, чтобы посмотреть, что можно, нужно и необходимо сделать (...) чтобы обеспечить, чтобы транзитные платежи, которые Украина может потерять в будущем из-за того, что этот трубопровод обошел Украину, были возмещены», – заявил Блинкен.
Госсекретарь добавил, что нужно заранее договориться с Германией о том, чтобы предпринять действия, если Россия якобы захочет использовать «Северный поток – 2» для давления на какие-либо страны.
Напомним, Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников.
Украинский политолог объяснил озвучивание Зеленским претензий к Байдену
|
|
«Слова Зеленского являются маркером того, что инструменты закулисной дипломатии исчерпаны», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Руслан Бортник, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что действия главы американского государства Джо Байдена ослабляют уверенность Киева в непоколебимой поддержке со стороны США.
«Сейчас отношения между командой Зеленского и лидерами Германии, Франции и США действительно не очень хорошие. Публичность высказываний украинского президента говорит о том, что в этом направлении инструменты закулисной дипломатии исчерпаны», – убежден директор Украинского института политики Руслан Бортник.
По его словам, Зеленский понимает, что дальнейшее развитие событий, включая отказ Байдена от введения санкций против «Северного потока – 2» ради сохранения хороших отношений между Берлином и Вашингтоном, будет бить по его репутации, имиджу, а также по интересам страны, которую он представляет.
«С одной стороны, Зеленский пытается оказать публичное давление на лидеров Запада, а с другой – снять с себя ответственность за будущее ухудшение ситуации вокруг Украины», – поясняет собеседник.
Бортник добавил, что «публичные обвинения лидеров западных стран усиливают кризис в этих странах, ведь эти обвинения подхватывает оппозиция, например, «Зеленые» в Германии или антироссийские группы внутри американского истеблишмента».
«Но это все не означает отказ Запада от поддержки Украины, – подчеркивает эксперт. – Двухпартийный консенсус внутри США и консенсус внутри европейских элит будет требовать сохранения поддержки Киева в его противостоянии с Кремлем».
«Поэтому Зеленский будет лишен эффективной для себя международной коммуникации с лидерами США, Франции, Германии, но в то же время Запад продолжит поддерживать Украину», – заключил политолог.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что действия главы американского государства Джо Байдена в последнее время ослабляют уверенность Киева в непоколебимой поддержке со стороны США.
Зеленский пожаловался на решение США отказаться от введения санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG. В Киеве оказались «очень неприятно удивлены». По словам президента Украины, он «искренне полагал, что когда дело касалось «Северного потока – 2», США, скажем так, оставались последним оплотом». Зеленский сказал, что «был удивлен несколько раз». Так, «помимо самого решения США, вторым сюрпризом безусловно стал тот факт», что Зеленский узнал о нем «из прессы». Он подчеркнул, что «отношения между стратегическими партнерами должны быть прямыми».
Президент Украины отметил, что решение США «определенно не направлено на поддержку Украины». Он отметил, что в ходе разговора с Байденом получил «прямые сигналы» относительно газопровода. При этом украинский лидер сказал, что все эксперты сходятся в том, что Байден знает Украину «лучше бывших президентом» и разбирается во многих вопросах.
Кроме того, Зеленский сравнил отказ США от санкций против оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG с «уловками» американского баскетболиста Майкла Джордана.
Замглавы МИД Украины Евгений Енин сообщал о намерении Зеленского провести переговоры с Байденом перед его встречей с президентом России Владимиром Путиным. Зеленский сообщил, что представители Байдена не консультировали его по поводу грядущего саммита.
Ранее Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт назвал условия введения санкций США против оператора «Северного потока – 2»
|
|
США вполне могут продолжить санкционную кампанию против «Северного потока-2», добиваться запрета на эксплуатацию газопровода, на покупку идущего через него газа, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Так он прокомментировал заявление Госдепа о том, что США могут вернуться к санкциям против компании Nord Stream 2 AG – оператора газопровода.
«Еще в 2019 году США могли ввести санкции против компании NordSrteam AG 2. Тогда в Вашингтоне посчитали, что ухудшение американо-европейских отношений не соответствует национальным интересам. Ведь под вторичные американские санкции могла попасть Германия, как участница проекта, и европейские регуляторы – инстанции, отвечающие за разрешение на проект. Теперь Соединеенные Штаты предупреждают, что могут поменять подход», – отметил Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.
В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил – Вашингтон может пересмотреть отношение к NordStream 2 AG, и ввести против нее санкции. Глава Госдепа отметил – ранее введение таких мер против фирмы-оператора могло «отравить» Вашингтону отношения с Берлином и не дало бы Германии стимулов для дальнейших переговоров c США.
Но теперь администрация Джо Байдена считает завершение строительства трубопровода свершившимся фактом, отметил Блинкен. По его словам, на нынешнем этапе США ведут с Германией переговоры о возможных дальнейших шагах, касающихся экспорта Россией природного газа в Европу и обеспечения интересов Украины. И сейчас США оставляют за собой право изменить позицию по санкциям против Nord Stream 2 AG.
«Для этого решения должны возникнуть существенные основания, то есть уже должно произойти ухудшение американо-европейских отношений», – заметил Юшков. В обмен на отказ от санкций против Nord Stream 2 AG и от вторичных санкций против Германии, американцы могут потребовать от европейских партнеров пойти навстречу Вашингтону по «каким-то другим вопросам», полагает эксперт. «Логика такова – если вы этого не сделаете, мы вернем санкции», – заметил Юшков.
В частности, США могут ввести запрет на эксплуатацию газопровода, на покупку идущего через него газа, предположил собеседник. «Посыл для Европы такой: торг продолжается, не думайте, что США теперь не будут использовать вопрос санкций против «СП-2» как рычаг давления на европейцев. Также в Вашингтоне намекают, что Россия в этом вопросе может ни на что не рассчитывать. Американцы дают понять, что отмена санкций – это не реверанс в сторону России, а элемент отношений исключительно между Соединенными Штатами и Европой», – полагает Юшков.
По мнению эксперта, если переговоры на высшем уровне между США и Россией потерпят неудачу, если начнется новый виток американо-российской напряженности, тогда Соединенные Штаты могут ввести эти санкции. «Они примут такое решение уже без учета своих отношений с европейцами, лишь бы ослабить Россию», – считает Юшков.
«В декабре 2019 года, было обозначено два пункта в санкциях против «Северного потока-2»: запрет на финансирование этого проекта и запрет на оказание услуг по строительству. Оба этих пункта продолжают действовать, – напомнил собеседник. – Однако финансирование успели выделить до введения санкций, и этот пункт санкций де-факто не сработал. А запрет на строительство привел к тому, что иностранные компании забрали свои суда-трубоукладчики, и Газпрому понадобился год, чтобы подготовить свои суда». В январе 2021 года российский трубоукладчик «Фортуна» также попал в «черные списки» США, а недавно туда включили и остальные суда, задействованные в проекте «СП-2», заметил Юшков.
В минувшую пятницу Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток-2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства газопровода.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США захотели продления транзита газа через Украину в ЕС на много лет
|
|
США рассматривают возможность договориться с европейскими странами о продлении на много лет соглашений с Киевом о прокачке российского газа через территорию Украины, чтобы Киев не лишился транзитных сборов после начала работы трубопровода «Северный поток – 2», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Есть целый ряд действий, которые мы рассматриваем, которые надо рассмотреть и нам, и, конечно, Германии, и остальным странам, чтобы в конечном счете предпринять эти действия. (...) Один из вариантов – это возможность по сути продлить существующее соглашение о транзите на много лет вперед, чтобы Украина продолжала получать прибыль от транзитных сборов», – приводит слова Блинкена ТАСС.
«Если это не сработает, то я думаю, что [можно] найти способы компенсировать Украине финансовые потери за транзитные сборы, которых она лишится. Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – сказал госсекретарь США на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам.
Глава американской дипломатии также упомянул возможность модернизации энергетической инфраструктуры самой Украины. «Существует также и другой аспект, который действительно важен в этой ситуации, и о котором часто забывают. Это то, что собственный энергетический потенциал Украины и потенциал энергоэффективности в значительной степени остается нереализованным. И если Украина будет использовать энергоресурсы более эффективно, чем она делает сейчас, то многие рычаги воздействия, которые Россия могла бы приобрести, были бы в значительной степени ослаблены», – сказал он.
Накануне Блинкен заявил, что США готовы «возместить» Киеву возможную потерю трансфертных платежей из-за запуска газопровода «Северный поток – 2».
В минувшую пятницу президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2021 объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Глава государства также отметил, что Россия могла бы прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пушков оценил жалобы Зеленского на Байдена после отказа от санкций против «Северного потока – 2»
|
|
Украинское руководство совершило серьезную ошибку, посчитав себя «центром мира» из-за конфликта с Россией, так прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского об отмене санкций США против «Северного потока – 2» сенатор Алексей Пушков.
«Могли бы хотя бы предупредить...». Это обиженный Зеленский о решении США по «Северному потоку – 2». Но – не предупредили. И это логично. В Киеве серьезно ошиблись, посчитав себя центром мира из-за конфликта с Россией. В долгосрочном плане, особенно в контексте схватки в «большом треугольнике» в виде США, России и Китая, имеющей действительно решающее значание для судеб мира, Украина – не более чем тактический инструмент Запада в этой схватке», – заявил Пушков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Вашингтон может использовать Киев по необходимости, также он может проигнорировать Украину, особенно если «на кону куда более важные вещи».
«В сентябре 2015 года на Генассамблее ООН в Нью-Йорке (пятый президент Украины Петр) Порошенко отчаянно пытался попасться на глаза (сорок четвертому президенту США Бараку) Обаме, а тот его всячески избегал. И так было не раз. Киев со своими неумеренными запросами и криком «Пустите нас немедля в Европу! И в ЕС! И в НАТО» немало надоел и европейцам. И после периода, когда Запад носился с Украиной, как с писаной торбой, чем немало развратил Киев, сообщив ему во многом ложное ощущение собственной значимости, наступил период усталости от Украины», – вспомнил сенатор.
Ранее Зеленский заявил, что действия Байдена в последнее время ослабляют уверенность Киева в непоколебимой поддержке со стороны США. При этом он сказал, что США – «образцовая цивилизация, образцовая демократия в мире».
Также Зеленский сравнивал отказ США от санкций против оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG с «уловками» американского баскетболиста Майкла Джордана.
Между тем в понедельник СМИ сообщили, что американская администрация решила отказаться от встречи Байдена с Зеленским перед саммитом российского и американского лидеров в Женеве.
ФРГ призвала сохранить транзит газа через Украину после запуска «Северного потока – 2»
Транзит газа через Украину после запуска газопровода «Северный поток – 2» необходимо сохранить, это имеет центральное значение для правительства ФРГ, заявил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт в комментарии для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Для правительства ФРГ центральное значение имело и имеет то, что Украина должна сохранить за собой статус страны – транзитера газа и с запуском «Северного потока – 2», – цитирует ТАСС Зайберта.
По его словам, подписав договор о транзите, который был заключен при посредничестве ЕС и правительства ФРГ, Россия и Украина подали важный сигнал касательно обеспечения безопасности газоснабжения Европы.
«И мы ожидаем, что этот совместный пакет соглашений будет соблюдаться», – добавил он.
Ранее глава австрийской энергокорпорации OMV Райнер Зеле заявил, что Киев должен предложить Газпрому привлекательные условия транзита газа в Европу, а не мешать «Северному потоку – 2», не вступая в конкурентную борьбу.
Чижов заявил о готовности России к проблемам при эксплуатации «Северного потока – 2»
Россия готова к проблемам, которые могут создавать на Западе при эксплуатации «Северного потока – 2», заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
«Я думаю, что и мы, и компания-оператор – это международная компания, зарегистрированная, кстати говоря, в Швейцарии, – к этому готовы», – сказал Чижов в эфире телеканала «Россия-1» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), рассуждая о возможности появления проблем при эксплуатации «Северного потока – 2», передает ТАСС.
Ранее на ПМЭФ президент России Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается.
Напомним, против «Северного потока – 2» активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии. Как отмечал вице-премьер Александр Новак, Москва надеется на завершение строительства «Северного потока – 2» до конца 2021 года.
Новак: Строительство «Северного потока – 2» завершится до конца года
Проект «Северный поток – 2» будет достроен до конца года, а затем его введут в эксплуатацию, сказал вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала «Россия-1» в интервью для передачи «Москва. Кремль. Путин».
«Те работы, которые сегодня ведутся, будут закончены до конца года, и проект будет введен в эксплуатацию», – цитирует его ТАСС.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. При этом он подчеркнул, что с энергетической точки зрения газ, который пойдет по трубопроводу «Северный поток – 2», является лучшим и самым чистым в мире.
До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом США решили ввести новые санкции против российских организаций и участвующих в строительстве судов.
Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что США могут предпринять попытки помешать сертификации газопровода «Северный поток – 2», когда строительство будет завершено, но Москва готова к любому развитию событий.
Блинкен опроверг слова Зеленского о санкциях против Nord Stream 2 AG
Госсекретарь США Энтони Блинкен отверг высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вашингтон не поставил заранее Киев в известность о своем недавнем решении отказаться от применения санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG.
«Для протокола: мы действительно поделились с украинскими партнерами нашими намерениями, касавшимися трубопровода [«Северный поток – 2»]. Возможно, эта информация не дошла непосредственно до президента [Украины Владимира] Зеленского. Безусловно, она должна была», – приводит ТАСС заявление госсекретаря на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США.
В воскресенье Зеленский выразил недоумение по поводу того, что о решении Соединенных Штатов отказаться от использования ограничительных мер против компании-оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG Киев не был предупрежден заблаговременно. «Помимо самого решения США, вторым сюрпризом, безусловно, стал тот факт, что я узнал об этом из прессы», – подчеркнул Зеленский. В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон может отозвать исключение из санкций для Nord Stream 2 AG.
В мае госсекретарь Энтони Блинкен передал Конгрессу доклад, в котором говорится, что «в национальных интересах США отказаться от санкций в отношении [компании-оператора «Северного потока – 2»] Nord Stream 2 AG, ее исполнительного директора Маттиаса Варнига и должностных лиц». Ранее в госдепартаменте заявляли, что администрация США намерена использовать все инструменты, чтобы не позволить достроить «Северный поток – 2».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Польша захотела консультаций с США перед саммитом Путина и Байдена
Варшава пытается организовать польско-американские консультации перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня в Женеве, сообщают СМИ.
Газета Rzeczpospolita сообщила со ссылкой на свои источники, что «Польша добивается консультаций с Байденом перед встречей США – Россия 16 июня», передает РИА «Новости».
Отмечается, что в Варшаве очень обеспокоены последними действиями США, которые касаются России, в частности, отказом от санкций против газопровода «Северный поток – 2».
«Несколько независимых источников подтверждают, что американский президент не предупредил ни Польшу, ни Украину о том, что больше не намерен блокировать строительство газопровода «Северный поток – 2». Возможностей для консультаций было много, в том числе телефонный разговор месяцем ранее госсекретаря (США) Энтони Блинкена с главой МИД Збигневом Рау», – говорится в сообщении.
По мнению издания, «лучшим способом для решения польских проблем была бы отдельная встреча президента Польши Анджея Дуды с Байденом во время саммита НАТО в Брюсселе 14 июня, за два дня до переговоров в Женеве лидеров США и России».
При этом пока Байден «договорился здесь только о двусторонних консультациях с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом», потому «польские попытки продолжаются уже много недель», и если бы они закончились неудачей, «по крайней мере, какой-то компенсацией мог бы стать отдельный разговор в бельгийской столице Збигнева Рау с Энтони Блинкеном».
«Однако пока американский президент договорился здесь только о двусторонних консультациях с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Поэтому польские попытки продолжаются уже много недель. Если бы они закончились неудачей, по крайней мере, какой-то компенсацией мог бы стать отдельный разговор в бельгийской столице Збигнева Рау с Энтони Блинкеном», – говорится в сообщении.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон может отозвать исключение из санкций для Nord Stream 2 AG.
Эксперт в области энергетики Игорь Юшков заявил газете ВЗГЛЯД, что США вполне могут продолжить санкционную кампанию против «Северного потока – 2», добиваться запрета на эксплуатацию газопровода, на покупку идущего через него газа.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России отвергли обвинения в использовании энергетического сотрудничества для давления на ЕС
Обвинения в том, что Россия пытается использовать энергетическое сотрудничество с Евросоюзом в политических целях, не соответствуют действительности, заявил замглавы МИД России Александр Грушко, выступая на «Примаковских чтениях».
По его словам, энергетика является сильной стороной российско-европейского сотрудничества, которую можно использовать для движения вперед и в других областях, передает РИА «Новости».
«К сожалению, получилось так, что и эта сфера оказалась сверхполитизированной, пошли разговоры об использовании энергетики Россией как инструмента политического и даже гибридного воздействия. Конечно, все это не соответствует действительности. И многие проблемы, которые необходимо решать в наших отношениях, должны решаться прежде всего началом движения к здравому смыслу. И сфера энергетического сотрудничества обладает всем потенциалом для того, чтобы посмотреть на него непредвзято и четко определять интересы всех сторон», – отметил Грушко.
Ранее на ПМЭФ президент России Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается.
Против «Северного потока – 2» активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии. Между тем вице-премьер Александр Новак отмечал, что Москва надеется на завершение строительства «Северного потока – 2» до конца 2021 года.