|
|
Вандалы осквернили памятник «Матрос и солдат» в Севастополе
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Неизвестные разрисовали краской памятник «Матрос и солдат» в Севастополе, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба прокуратуры города.
«Установлено, что из хулиганских побуждений на постамент памятника, расположенного в Хрустальной бухте, красителем белого и розового цвета нанесены изображения и надписи различного содержания», - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия).
Памятник матросу и солдату высотой 40 метров находится на мысе Хрустальный. Он построен в память о победе в Великой Отечественной Войне.
Ранее неизвестные разрисовали портреты героев Великой Отечественной войны на стеле в городе Артеме Приморского края.
В Крыму оценили отказ «Белавиа» выполнять полеты на полуостров
|
|
У белорусской авиакомпании «Белавиа» есть уникальный шанс стать первым иностранным авиаоператором в Крыму, заявил глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец.
«Политическая конъюнктура меняется быстро, и нишу экономической выгоды могут молниеносно перехватить другие иностранные авиакомпании, с которыми переговоры уже ведутся», – рассказал он РИА «Новости». Он также отметил, что после произошедшего с самолетом Ryanair и отменой рейсов белорусской авиакомпании «Белавиа» нельзя «откидывать шанс» с полетами в Крым.
Чегринец считает, что согласие по этому вопросу сейчас важно в равной степени и для Крыма, и для Минска.
Ранее сообщалось, что белорусская авиакомпания «Белавиа» не планирует выполнять рейсы в Крым, пока нет «политического признания» воссоединения региона с Россией.
Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Ряд стран уже запретил самолетам белорусских авиакомпаний входить в свое воздушное пространство. Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение.
Управляемый искусственным интеллектом дрон впервые убил человека
|
|
Военный квадрокоптер Kargu-2, находясь в автономном режиме работы, впервые в истории убил человека во время вооруженного конфликта в Ливии в 2020 году, сообщает журнал New Scientist со ссылкой на исследование ООН.
Инцидент произошел в марте 2020 года, однако об этом стало известно только сейчас из исследования ООН. Дрон был произведен в Турции и работал в «высокоэффективном автономном режиме», то есть был запрограммирован для атаки целей без необходимости команд от оператора. Kargu-2 оснащаются взрывчаткой и могут быть наведены на цель для самоподрыва, сообщает «Коммерсант».
Погибший был участником Ливийской национальной армии, которая воюет против регулярной армии правительства Ливии в Триполи.
В апреле главный конструктор группы компаний ZALA Aero (входит в группу компаний «Калашников» госкорпорации «Ростех») Александр Захаров сообщал, что российские специалисты создали первую в мире систему «воздушного минирования» против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
«Белавиа» отказалась выполнять рейсы в Крым
|
|
Белорусская авиакомпания «Белавиа» не планирует выполнять рейсы в Крым, пока нет «политического признания» воссоединения региона с Россией, заявил гендиректор компании Игорь Чергинец.
По его словам, необходимо «политическое признание Крыма как части России». «Будет политическое решение – будем смотреть», – сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE». Как пояснил гендиректор белорусской авиакомпании, пока Крым находился под контролем Украины, «Белавиа» выполняла рейсы на полуостров с перерывами, связанными с коммерческими вопросами, передает РИА «Новости».
Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Ряд стран уже запретил самолетам белорусских авиакомпаний входить в свое воздушное пространство. Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Госдуме призвали Белоруссию признать Крым российским
|
|
В интересах Белоруссии признать российский статус Крыма и начать налаживать тесные экономические отношения с полуостровом, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.
«Меня удивляет, почему Белоруссия после такого отношения со стороны западных стран до сих пор не приняла справедливого и братского решения признать российский статус Крыма и начать налаживать тесные экономические связи с регионом», – цитирует РИА «Новости» Шеремета.
Парламентарий выразил надежду на то, что Минск самостоятельно примет верное решение. «Для Белоруссии, учитывая складывающуюся геополитическую обстановку, пришло время принять правильное решение и поддержать исторический выбор крымчан. Мы не давим на Белоруссию и хотим, чтобы они самостоятельно приняли для себя такое решение», – отметил Шеремет.
По мнению депутата, на фоне западных санкций Белоруссии также было бы выгодно сотрудничество с Крымом в области развития транспортных и туристических связей.
Ранее сообщалось, что белорусская авиакомпания «Белавиа» не планирует выполнять рейсы в Крым, пока нет «политического признания» воссоединения региона с Россией. Глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец заявил, что у белорусской авиакомпании «Белавиа» есть уникальный шанс стать первым иностранным авиаоператором в Крыму.
Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Ряд стран уже запретил самолетам белорусских авиакомпаний входить в свое воздушное пространство. Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение.
Глава немецкой делегации высоко оценил Крымский мост
|
|
Глава немецкой делегации Виктор Триппель восхитился мостом через Керченский пролив и ведущей к нему федеральной трассой «Таврида».
«В своей жизни я дважды принимал участие в строительстве мостов. Очень много езжу по странам Евросоюза, но такого восхитительного сооружения, как Крымский мост, еще нигде не видел. Это очень серьезное, массивное и прочное сооружение. Мост реально существует, он очень красив и качественно сделан. Ощущения, что ты едешь по мосту, вообще не было, кажется, что это просто продолжение крымского автобана», – рассказал он РИА «Новости».
При этом глава делегации нашел и минус Крымского моста – ограничение скорости.
«Единственный недостаток новой трассы – ограничение скорости. По таким дорогам в Германии с такой малой скоростью не ездят», – отметил Триппель.
Ранее сообщалось, что делегация из Германии, которая находится с ознакомительным визитом в Крыму, сочла водную блокаду полуострова со стороны Украины вопиющим нарушением международных норм и обязательств.
Немецкая делегация прибыла в Крым в субботу, 22 мая. Визит проходит в рамках проекта народной дипломатии «Мирный Крым – своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов». В состав группы вошли 25 граждан ФРГ.
США провалили испытания противоракет SM-6 для системы ПРО Aegis
Испытания противоракет SM-6 корабельной системы противоракетной обороны (ПРО) США Aegis для перехвата баллистических ракет на конечном участке полета завершились неудачей, они не смогли поразить цель. Об этом сообщило агентство по ПРО Минобороны США.
Уточняется, что цель испытания заключалась в демонстрации возможностей корабля с системой ПРО Aegis обнаруживать, отслеживать, перехватывать и уничтожать баллистическую ракету средней дальности с помощью двух противоракет Standard Missile 6 [SM-6] Dual II. «Однако перехват не был выполнен», – говорится в заявлении.
Власти приступили к проверке, в рамках которой тщательно проанализируют результаты испытаний, чтобы определить причину «проблем, которые, возможно, препятствовали успешному перехвату».
Ранее в США назвали Москву лучшим местом для выживания при ядерной войне. Журналист Калеб Ларсон в статье для National Interest отметил, что у России есть план модернизации противоракетной обороны. Речь идет о системе, предварительно названной А-235, которая должна устранить недостатки систем ПРО предыдущего поколения, особенно в борьбе с гиперзвуковыми ракетами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На Западе рассказали о способном заставить врага «убегать как девчонка» «Ночном охотнике»
|
|
Российский вертолет Ми-28 заставит любого противника «с криками броситься наутек» в противоположном направлении, пишет канадский портал HotCars.
Автор статьи Бенни Кик отметил, что Россия – один из лучших производителей военной авиации в мире. За последние сто лет на каждый конфликт, в котором Москва принимала участие, у русских был культовый самолет или вертолет, который остался в памяти людей.
«Во Вторую мировую войну это был Ил-2, во Вьетнаме – МиГ-21», – передает РИА «Новости» слова Кика.
Как подчеркивает Кик, комплектации Ми-28НМ позавидует любой пилот, а вооружение вертолета заставит врага «убегать как девчонка».
По его мнению, основное преимущество модернизированной версии воздушного судна заключается в способности выполнять все необходимые функции при любых погодных условиях и в любое время дня и ночи.
«Радиолокационная станция и авионика российской разработки гарантируют, что у Ми-28НМ не будет слепых зон во время песчаных и снежных бурт или любых других неблагоприятных погодных условий», – пишет автор.
Кик также добавил, что новые мощные двигатели Klimov VK2500P, а также улучшенные лопасти несущего винта позволят увеличить максимальную скорость на 13% и крейсерскую - до десяти процентов. Этот небольшой прирост в условиях напряженных военных действий «может решить вопрос жизни и смерти» для тех, кого вертолет создан защищать, заключил эксперт.
В ноябре исполнительный директор «ОДК-Климов» Александр Ватагин заявил, что ОДК приступила к серийному производству новейшего двигателя ВК-2500П, предназначенного для модернизированного ударного вертолета Ми-28НМ.
Напомним, 20 мая источник в авиастроительной отрасли в кулуарах выставки HeliRussia заявил, что промышленность в этом году передаст Минобороны новую партию новейших ударных вертолетов Ми-28НМ, поставки которых начались в конце 2020-го.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Патрушев рассказал о роли ядерного потенциала в новой Стратегии нацбезопасности
|
|
В новой редакции Стратегии национальной безопасности России отражены положения о поддержании ядерного потенциала и готовности ВС к боевому применению, а также уделено внимание подготовке россиян к военной службе, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.
«Изменение военно-политической обстановки, усиление военных опасностей и военных угроз потребовали уточнения задач, реализуемых в рамках стратегического национального приоритета «Оборона страны». Особое внимание уделено поддержанию на достаточном уровне потенциала ядерного сдерживания и готовности Вооруженных сил к боевому применению, сохранению лидерства в разработке и производстве перспективного вооружения», – сказал он в интервью «Российской газете».
Также, по его словам, в обновленной Стратегии также уделено внимание «морально-политическому» и психологическому состоянию военнослужащих и подготовке россиян к военной службе.
Подводя итоги реализации предыдущей редакции Стратегии нацбезопасности, секретарь Совбеза отметил, что Россия надежно защищена от военных угроз, а ее экономика доказала свою устойчивость и способность противостоять внешнему давлению. По его словам, этот документ, принятый в конце 2015 года, способствовал сохранению внутренней стабильности в обществе, наращиванию экономического, политического, военного и духовного потенциалов России.
Как подчеркнул Патрушев, Стратегия нацбезопасности должна корректироваться каждые шесть лет, и подготовка проекта нового документа в этой сфере продолжалась около года.
Новую редакцию Стратегии национальной безопасности страны Совбез по поручению главы государства подготовил в феврале.
Американцам напомнили про «вселяющий ужас» в НАТО ядерный арсенал России
|
|
Россия обладает наибольшим арсеналом тактического ядерного оружия в мире, и это «должно вселять ужас» в участников Североатлантического Альянса (НАТО), говорится в статье американского издания журнала National Interest.
Автор публикации Марк Эпископос обратил внимание на модернизацию российских вооруженных сил. По его словам, сейчас Россия располагает от 3 до 6 тыс. единиц тактического ядерного оружия. Речь идет о боеголовках, унаследованных от Советского Союза, а также новых мощных системах вооружений, разработанных в последние годы, передает РИА «Новости».
«Есть один аспект российского военного планирования, который вряд ли изменится в ближайшее время – это стремление Москвы полагаться на тактическое ядерное оружие в качестве основного сдерживающего фактора против Организации Североатлантического договора (НАТО)», – говорится в материале Эпископоса.
Подчеркивается, что большая часть тактического ядерного оружия России задействована в ВМФ, например, на новейших многоцелевых подлодках проекта 885М «Ясень-М» и фрегате проекта 22350 «Адмирал Горшков». При этом автор статьи подчеркнул, что Москве запасы этого вооружения нужны не для наступательных операций.
«Российская военная доктрина рассматривает тактические ядерные боеголовки как защиту от НАТО – не только средство сдерживания, но и один из способов России играть по общим правилам в случае тотальной войны, которой никто не желает», – пояснил публицист.
Эпископос считает, что с экономической точки зрения для России более выгодно хранить большие запасы тактического ядерного оружия, нежели участвовать в гонке других видов вооружений с НАТО.
Напомним, в апреле президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что процесс совершенствования и укрепления вооруженных сил России идет постоянно. По словам главы государства, к 2024 году доля современной техники в российский армии составит 76%, а в ядерной триаде уже в 2021 году превысит 88%. Также он подчеркнул, что работа над всеми современными военными комплексами России идет в соответствии с планами, включая «Посейдон, «Буревестник» и другие системы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Истребитель Су-57 решили научить управлять роем беспилотников «Охотник»
|
|
Летчик истребителя пятого поколения Су-57 сможет одновременно координировать действия четырех новейших тяжелых ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Охотник», сообщил источник в авиастроительной отрасли.
«Сейчас прорабатываются возможности управления из кабины Су-57 несколькими ударными беспилотниками. Предполагается, что истребитель будет вести с собой от двух до четырех «Охотников», – приводит слова источника ТАСС.
Ранее в Военно-промышленной комиссии назвали планируемые сроки начала поставок БПЛА «Охотник» в войска. Летные испытания этого беспилотника начались в августе 2019 года. В сентябре того же года «Охотник» совершил первый совместный полет с истребителем Су-57.
Во второй половине 2021 года «Охотник» в рамках летных испытаний впервые применит оружие по воздушным мишеням. Речь идет «о стрельбах внутрифюзеляжными ракетами класса «воздух – воздух», которые ранее были отработаны на Су-57».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какая роль отводится БПЛА «Охотник», зачем этим аппаратам искусственный интеллект и как все это будет работать в связке с истребителем Су-57?
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стратегический подводный ракетоносец «Князь Олег» вышел на испытания
|
|
Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» проекта 955А (шифр «Борей-А») 30 мая начал первый испытательный выход в море, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Князь Олег» 30 мая вечером начал первый испытательный выход в Белое море», – приводит слова источника ТАСС.
Как уточнил источник, в ходе испытаний подлодке предстоит выполнить учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» из акватории Баренцева моря из подводного положения по цели на полигоне Кура на Камчатке.
Ранее глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов назвал срок передачи стратегической АПЛ «Князь Олег» Военно-морскому флоту (ВМФ).
Напомним, 12 июня 2020 года в боевой состав ВМФ России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта 955А. Минобороны также рассматривает возможность постройки атомных подлодок нового проекта «Борей-К», которые могли бы стать носителями крылатых ракет.
В боевом составе ВМФ России находятся четыре ракетоносца проектов 955/955А. Кроме «Князя Олега» еще три лодки проекта 955А находятся на «Севмаше» в разных стадиях строительства. Каждая из лодок проектов 955/955А несет по 16 МБР «Булава». При этом в Военно-промышленной комиссии допустили возможность постройки более десятка «Бореев».
Турция заявила, что не откажется от российских С-400
Турция не может принять предложения других стран об отказе от использования российской системы ПВО С-400, поскольку она будет находиться полностью под контролем местных специалистов, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
«С-400 на 100% будут под нашим контролем. Мы направили многих техников на обучение. Российских военных в Турции не будет», – заявил Чавушоглу в ходе визита в Афины, передает РИА «Новости» со ссылкой на TRT Haber
«Но при этом мы не можем принять предложение от другой страны о том, чтобы мы не использовали С-400», – добавил министр.
Ранее сообщалось, что Анкара получила от Вашингтона письмо, которое станет началом диалога по решению проблемы с новейшими истребителями F-35, поставки которых были заморожены США из-за приобретения Турцией российских систем ПВО С-400.
В марте посол США в Турции Дэвид Саттерфилд заявил, что единственный доступный Анкаре способ решить разногласия с Вашингтоном – это отказаться от российских ЗРК. Однако глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что вопрос о приобретении Турцией российских комплексов ПВО С-400 окончательно закрыт.
Вице-премьер назвал цели модернизации российской армии
Модернизация российской армии производится исключительно в оборонительных целях, заявил вице-премьер России Юрий Борисов.
«Наша задача – обеспечить гарантированную безопасность страны, мы не собираемся кого-то завоевывать. И делать это надо эффективно и дать понять всем, кто хочет посягнуть на наши территории, что это очень опасное занятие – ходить к нам с такими мыслями и намерениями», – заявил Борисов в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
Ранее президент Владимир Путин отметил, что уникальность новых видов вооружения в России была подтверждена в реальных боевых действиях в Сирии.
До этого Путин заявил, что техническая модернизация армии и флота требует внедрения новых форм и способов действий войск, для чего нужно развивать военную науку и учитывать появление оружия в ряде стран на новых физических принципах.
Депутат: Ситуация подталкивает нас к созданию большого союзного государства
|
|
«Рано или поздно Минск установит прямое авиасообщение с Республикой Крым, никуда в «Белавиа» не денутся», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель комитета Госдумы по делам СНГ, коммунист Леонид Калашников. Ранее авиакомпания «Белавиа» отказалась от приглашения открыть рейсы на Симферополь, мотивируя тем, что Белоруссия не признает полуостров частью России.
«Сама жизнь должна убедить Лукашенко признать Крым российским. Это касается не только Белоруссии. Своим недавним собеседникам из других стран СНГ я говорил: «Вы сколько угодно можете называть себя союзниками Москвы, когда вам нужна российская помощь. Но ясно же, что вы не станете воевать за своего союзника, если вы до сих пор даже не признали Крым российским. В таком случае вы – неполноценные союзники», – заявил секретарь ЦК КПРФ по международным делам, председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
Глава государства не может прямо об этом сказать своим коллегам из бывшего СССР, поскольку он связан определенными президентскими обязанностями, дипломатическим этикетом, предполагает депутат-коммунист.
«Но я и мои коллеги прямо об этом говорят. На будущее: когда наши неполноценные союзники окажутся под угрозой и запросят у Москвы защиты, мы не будем им помогать, так как они ранее не признали Крым частью нашей страны», – предупредил Калашников.
«Мне коллега-депутат из одной бывшей союзной республики жаловался: мол, мы находимся в окружении. Если мы признаем Крым, нашей республике Запад перестанет помогать и так далее». Я отвечаю: «Вот Белоруссия не признала полуостров частью России. И в отношениях с Западом это ей нисколько не помогло. Так что Запад все равно не станет вас спасать». А в целом мое мнение таково: ситуация подталкивает нас, Белоруссию, Армению, Киргизию к тому, чтобы создавать большое союзное государство, возвращаться к СССР», – считает Калашников.
Ранее Калашников заявил, что признание Крыма должно стать официальным, публичным условием статуса союзника России.
Ведущий эксперт белорусского аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич считает, что признать Крым российским президента Александра Лукашенко может заставить только какая-то еще более серьезная угроза его власти, чем нынешние угрозы.
«Какие именно? Трудно себе представить. Пока в Минске нет ощущения, что Москва ставит в качестве жесткого условия своей поддержки признание Крыма частью России. Нет и утечек с переговоров о том, чтобы российские официальные лица предлагали Белоруссии сделку вроде «признание Крыма в обмен на деньги» или что-то вроде этого. Этот фактор и определяет поведение Лукашенко», – пояснил белорусский политолог.
«Нет в Минске и уверенности в том, что Россия собирается присоединить Белоруссию, лишить ее государственности. Как это видится из Минска, в Москве хотят лишь теснее привязать Белоруссию к России в экономической, дипломатической, военной и других сферах, сделать ее более зависимой от России. Игра в «дорожные карты» – это как раз такая политика на постепенное лишение Белоруссии права вести независимую внешнюю, военную и социально-экономическую политику. Белоруссия этому всячески сопротивлялась ранее и сопротивляется до сих пор», – напомнил Карбалевич.
Лидеры стран Евросоюза на своей недавней встрече в верхах обсудили опасность поглощения Белоруссии со стороны России, сообщила испанская газета Pais. Глава Евросовета Шарль Мишель даже настоял, чтобы дебаты носили максимально конфиденциальный характер, – лидерам стран запретили пользоваться телефоном, пишет газета. По мнению источников издания, эта мера позволила политикам открыто выразить свое мнение о возможных последствиях в связи с инцидентом.
Источники считают, что на этой встрече обсуждался риск того, что президент Владимир Путин, якобы «воспользуется растущей изоляцией Александра Лукашенко, чтобы включить Белоруссию в своего рода федерацию». В статье отмечается, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель был первым, кто упомянул о «риске поглощения Белоруссии».
На переговорах в Сочи, состоявшихся в минувшие выходные, Лукашенко детально проинформировал российского коллегу Владимира Путина о ситуации вокруг борта Ryanair. Путин поручил МИД России отслеживать судьбу задержанной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги.
Президенты также согласовали вопрос о перечислении республике 500 млн долларов второго транша госкредита с российской стороны. Кроме того, главы государств поручили министерствам транспорта двух стран «организовать все аспекты воздушного сообщения».
Также в выходные белорусская авиакомпания «Белавиа» заявила, что не планирует выполнять рейсы в Крым, пока нет «политического признания» воссоединения региона с Россией. «Меня удивляет, почему Белоруссия после такого отношения со стороны западных стран до сих пор не приняла справедливого и братского решения признать российский статус Крыма и начать налаживать тесные экономические связи с регионом», – заявил по этому поводу РИА «Новости» депутат Госдумы Михаил Шеремет.
В Симферополе выпало более месячной нормы осадков
Сильный ливень обрушился на Симферополь в субботу. Выпало 48 миллиметров осадков – более месячной нормы, сообщил Гидрометцентр Крыма.
В соцсетях опубликованы видео и фото подтопления некоторых улиц в различных частях города. Некоторые легковые автомобили были затоплены, вода поступала в торговые центры и магазины. С отводом воды в городе не справляется существующая дренажная сеть. На некоторых улицах повалило деревья, были повреждены автомобили, никто не пострадал, передает РИА «Новости».
"Наблюдался очень сильный дождь в Симферополе и в Белогорске. По данным метеостанции аэропорта Симферополь, выпало за день 48 миллиметров осадков, по данным метеостанции на улице Снайперов, – 36. Месячная норма в мае в Симферополе составляет 44 миллиметров", – сообщили в гидрометцентре.
Сильный ливень прошел в Белогорском районе, там, по данным метеопоста, выпало 43 миллиметров осадков. Дожди прошли и в других районах полуострова.
Предупреждение было объявлено ранее из-за прохождения холодного фронта. 29 мая и 30 мая ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду.
Как сообщили в Южной пригородной пассажирской компании, в результате сильного ливня три электропоезда пригородного сообщения между Симферополем и Севастополем не вышли в рейсы утром из-за подмыва грунта на одном из перегонов.
Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала газете ВЗГЛЯД, что уже сейчас можно отправиться в горы, в начале первой половины лета начнут открываться курорты Краснодарского края, в середине июля наступит сезон в Карелии, а ближе к сентябрю комфортная для отдыха погода будет на юге Приморского края.