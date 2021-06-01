Минфин сообщил об увеличении «детского бюджета» более чем на 37% В Общественной палате оценили новые предложения «Единой России» по поддержке семей с детьми Российское движение школьников представило песню о детях-героях 1 июня 2021, 14:44 Текст: Наталья Ануфриева

К международному Дню защиты детей Российское движение школьников (РДШ) совместно с продюсерским центром Игоря Матвиенко написали песню «Дети-герои», посвященную героическим подвигам детей в России. Исполнителями песни стали участники телепроекта «Голос. Дети»: Габриель Александров, Елизавета Рогозина, Ева Темнюк, София Медведева, Варвара Бутко, Андрей Аверин, Анна Кочуровская, Полина Данильченко и Арсений Слесарев, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД. «Главная цель Дня защиты детей – это заострить внимание общественности на реальных детских проблемах и защите детей. Мы же посчитали важным в этот день обратить внимание на тех ребят, кто в силу разных и часто непредвиденных обстоятельств принял быстро и мужественно совершенно взрослые решения. Они пришли на помощь тем, кто оказался в беде, и рискуя собственной жизнью, спасли другие – стали сами настоящими защитниками! Дети-герои среди нас, они заслуживают нашего внимания, общей благодарности и восхищения. Но задача каждого взрослого – сделать все, чтобы дети не рисковали своей жизнью и не взрослели раньше времени. Мы должны стремиться обеспечить каждому ребенку в стране доброе и безопасное детство!», – пояснила исполнительный директор РДШ Ирина Плещева. Премьера клипа состоится на Первом канале в телепередаче «Доброе утро» 1 июня. Главной сюжетной линией клипа стала идея – для подвига не важен возраст, клип рассказывает о реальных историях подвигов современных детей разного возраста и включает в себя кадры с документальной хроникой подвигов детей-героев. Также в клипе принял участие Рустам Набиев, который лишился ног, оказавшись под завалами обрушенной казармы. «Даже взрослому человеку в критической ситуации бывает сложно принять верное решение, рискнуть своей жизнью ради помощи другому человеку, а когда на такой поступок решается ребенок – это настоящий подвиг. И День защиты детей стал отличным поводом, чтобы рассказать миру о юных героях России. Истории этих ребят вселяют веру, ведь в нашей стране также как и прежде воспитывают отважных и добрых людей. Ну а мне лично было приятно передать маленьким героям эту благодарность языком музыки, который понимает любое чуткое и храброе сердце», – добавил композитор и продюсер Игорь Матвиенко. Дальнейшая ротация клипа будет осуществляться на музыкальных телеканалах и различных площадках социальных сетей.

В Барнауле взорвался батут, на котором играли дети 30 мая 2021, 13:56 Текст: Елена Мирошниченко

В Барнауле взорвался батут, на котором играли дети, следствие начало проверку, сообщила старший помощник руководителя СУСК по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. «Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия, начата доследственая проверка, другие подробности пока неизвестны. Следователи проведут осмотр места происшествия и выяснят все обстоятельства произошедшего», – цитирует ее РИА «Новости». Информационное агентство отмечает, что в местных пабликах в соцсетях пишут, батут взорвался у одного из торговых центров в районе Докучаево. Двух девочек отбросило на трамвайные рельсы. О состоянии пострадавших не сообщается. Ранее сообщалось, что в результате обрыва аттракциона в торгово-развлекательном центре на востоке Москвы пострадал ребенок. Медведев назвал дискриминацией повышенный тариф на такси с детским креслом 31 мая 2021, 16:45

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Ситуация с наценкой на заказ такси с детским креслом является дискриминацией, считает председатель «Единой России», замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. «Дискриминация на самом деле, это правда... Я, честно говоря, даже не знал, что звонишь (в службу заказа такси), а тебе говорят: «Так, у тебя ребенок есть? Тогда поездка будет дороже». Это кроме возмущения ничего не вызывает...», – цитирует его ТАСС. При этом Медведев сделал оговорку, что понимает, что у таксистов «хлеб не простой». Лидеров единоросов считает, что задача компаний-перевозчиков и самих таксистов состоит в том, чтобы их транспортное средство соответствовало предъявляемым требованиям. «Мы же не сомневаемся в том, что машина должна быть исправной? Сомнений нет. Если вышел на трассу, не дай Бог что не исправно – все, уголовная ответственность. А здесь чего? Ну приведи тогда машину в соответствие, чтобы там могли дети размещаться», – сказал Медведев. По мнению председателя «Единой России», в случае такси должно быть тоже самое, что и в сфере услуг, где в кафе созданы условия для посетителей с детьми, для них есть специальные столики и кресла. Руководитель Центра социально-культурного развития семьи и молодежи в Перове Татьяна Яковлева рассказала, что сейчас в России недостаточно машин такси оборудовано детскими креслами. «Когда такая машина появляется и есть возможность ее заказать, то с родителей взимается дополнительная плата за услугу детского удерживающего устройства, что, на мой взгляд, является необоснованным, скажем так, налогом на детей и дискриминацией. Плата, взимаемая с ребенка, не должна превышать оплаты проезда в такси взрослого», – сказала она. Ранее сообщалось, что в столице и Московской области завершился первый этап тестирования системы цифрового профиля водителя такси, в полном объеме система заработает в столичном регионе в августе. Появились данные о состоянии пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге девочки 31 мая 2021, 00:12 Текст: Антон Никитин

Врачи областной детской клинической больницы № 1 в Екатеринбурге проводят операцию пострадавшей в результате стрельбы девятилетней девочке, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Идет операция, врачи борются за ее жизнь. Также оказывается помощь второму раненому, который доставлен в другую больницу Екатеринбурга. Врачи также оказывают ему необходимую помощь», – приводит слова представителя пресс-службы ТАСС. Напомним, в воскресенье бывший полицейский открыл стрельбу из охотничьего карабина по прохожим со своего балкона в Екатеринбурге, в результате пострадали два человека, среди которых девочка и сотрудник Росгвардии, который одним из первых приехал на место стрельбы в Екатеринбурге. Стрелявший задержан. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь правоохранителя. Соседка открывшего стрельбу рассказала, что мужчина якобы служил в Чечне, после чего у него «поехала крыша». По ее словам, стрелявший ранее уже совершил убийство. Составлен «портрет» среднестатистического должника по алиментам в Москве 30 мая 2021, 06:56 Текст: Антон Антонов

Среднестатистический неплательщик алиментов в Москве – это мужчина в возрасте от 30 до 42 лет со средней суммой задолженности 226 тыс. рублей, сообщили сотрудники столичного главка ФССП. В Москве 1 июня, в Международный день защиты детей, пройдет акция «Судебные приставы – детям». В рамках акции составлен «портрет» среднестатистического должника по алиментам, который проживает в столице, передает РИА «Новости». В главке также сообщили, что из всех должников по алиментам только 9,5% составляют женщины, остальные 90,5% – мужчины (более 20 тыс. человек). 42% неплательщиков алиментов получают зарплату, и с их источников дохода взыскиваются средства на содержание ребенка. В остальных случаях должники работают неофициально, имея редкие заработки, которые невозможно установить. В Москве 339 должников с задолженностью более 1 млн рублей, они «находятся на особом контроле». На днях правительственная комиссия одобрила законопроект об ответственности за неполную выплату алиментов: теперь выплата мизерной суммы не убережет должника от уголовного дела. В ОП предложили ввести отцовский капитал в размере 639,4 тыс. рублей 1 июня 2021, 04:56 Текст: Антон Никитин

Председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, член Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко предложил ввести в России отцовский многодетный капитал в 639,4 тыс. рублей. «По итогам ежегодного послания президента Правительству поручено до 1 июля подготовить предложения по формированию единой системы поддержки российских семей с детьми. С целью реализации данного поручения предлагаем разработать новый федеральный проект «Многодетная страна», включив его в национальный проект «Демография», – приводит РИА «Новости» текст письма Рыбальченко в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой. Так, в новый федеральный проект общественники предлагают включить дополнительные меры поддержки многодетных семей, которые учитывали бы успешный опыт ряда регионов, в частности, Сахалинской области, где доля инвестиций на поддержку многодетных семей составляет более 40% от всех инвестиций в семейную политику. Сейчас на поддержку многодетных семей направляется менее восьми процентов от всех инвестиций, однако этого, считает Рыбальченко, недостаточно. «В рамках данной инициативы федерального проекта «Многодетная страна» предлагаем реализовать следующий комплекс мер: ввести федеральный многодетный (отцовский) капитал в размере федерального материнского капитала 639,4 тыс. рублей, предоставляемый при рождении трех и более детей в одной семье... Расширить направления использования федерального материнского капитала при рождении третьего или последующих детей. Ввести ежемесячное пособие в размере 2,5 тыс. рублей на каждого ребенка в многодетной семье, выплачиваемое до совершеннолетия младшего ребенка», – говорится в обращении. Кроме того, общественники предлагают ежемесячную выплату на третьего и последующих детей в возрасте до трех лет во всех регионах всем семьям, независимо от доходов. Среди прочих инициатив – разработка и введение системы семейного налогообложения для многодетных семей как альтернативы индивидуальному налогообложению на доходы физических лиц, с понижением налоговой ставки с увеличением числа детей в семье и работающих членов семьи. Семья с пятью детьми и вовсе не должна платить налогов. «Обеспечить возможность получения бесплатного высшего профессионального образования для детей из многодетных семей на условиях целевого контракта. Освободить от налогов на единственное имущество (земельный участок, дом, жилье, дачу, автомобиль и другое транспортное средство). ... Ввести субсидии при найме жилья для многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в размере не менее 50% от стоимости найма», – прописано в предлагаемом комплексе мер. Общественники также считают необходимым утроить размер родового сертификата для многодетных мам, предусмотрев дополнительные медицинские услуги, обеспечить индексацию пенсии работающих многодетных родителей на уровне неработающих пенсионеров, снизить пенсионный возраст для многодетных отцов на один год за каждого ребенка и предусмотреть государственную поддержку семейного отдыха многодетных семей до 50%. Напомним, в марте в ОП предложили создать программу отцовского капитала. В марте 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий программу материнского капитала. Теперь выплаты могут получить семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Около 60% россиян назвали правомерным физическое наказание детей 31 мая 2021, 18:02

Фото: Андрей Стенин/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Приблизительно 60% россиян, считают, что в определенных ситуациях физическое наказание детей является правомерным, сообщила социолог, генеральный директор «Михайлов и партнеры. Аналитика» Людмила Горюнова. «Около 60% россиян считают правомерным физическое наказание для детей в определенных ситуациях. Чаще всего, конечно, называли различные делинквентные случаи – это (наказание) за наркотики, воровство, алкоголь. Но в том числе звучали варианты «за хамство, неуважение». <...> Есть даже позиции «за невыполнение домашних обязанностей», – цитирует ее ТАСС. Уточняется, что всего 36% опрошенных заявили, что нельзя наказывать детей ни в какой ситуации. 50% респондентов старшего поколения отметили, что видят отрицательные последствия физического наказания детей: они становятся агрессивнее, срываются на младших братьях и сестрах. 61% опрошенных рассказали, что их регулярно наказывали в детстве. «Исходя из этого мы можем сделать вывод, что двое из трех детей подвергаются физическому наказанию в достаточной степени регулярности. Причем, в принципе, четверть опрошенных сказали, что это было либо периодически, либо часто», – рассказал Горюнова. Исследование было проведено агентством «Михайлов и партнеры» в рамках социологического проекта «Мы считаем» среди 1600 человек в возрасте от 14 до 55 лет во всех регионах России. Президент группы компаний «Михайлов и Партнеры» Марианна Максимовская заявила, что наиболее важной целью проведения опросов такого плана должно стать ускорение принятия закона о борьбе с домашним насилием. «Также очень важно, чтобы было более четкое понимание у людей, куда идти в том случае, если что-то происходит дома или в другой семье ты видишь что-то ужасное. Было бы, наверно, очень здорово, если бы мы могли помочь этим процессам более четко сформироваться в стране и умах всех россиян», – сказала она. Ранее сообщалось, что Конституционный суд (КС) России обязал законодательные власти изменить норму Уголовного кодекса, чтобы защитить жертв домашнего насилия, и признал несоответствующей конституции ст. 116.1 УК России о нанесении побоев лицом, подвергнутым административному наказанию. Из школы-интерната в Нигерии похитили 200 учеников 31 мая 2021, 00:46 Текст: Антон Никитин

Группа вооруженных лиц в воскресенье напала на школу-интернат в городе Тегина на западе Нигерии и похитила 200 учеников, сообщило местное издание Vanguard. По словам местных жителей, в воскресенье во второй половине дня боевики ворвались на территорию школы, захватили 200 учеников и скрылись, передает ТАСС. Официальный представитель штата Нигер подтвердил Reuters факт нападения на школу и похищения учеников, однако отказался назвать число захваченных боевиками школьников. Напомним, в марте боевики напали на колледж в нигерийском штате Кадуна и похитили десятки учениц. В феврале боевики похитили около 300 учениц в нигерийском штате Замфара, однако девочек удалось освободить. По имеющимся данным, с начала 2021 года из школ и вузов в Нигерии было похищено более 700 учащихся. Решением местных властей на севере Нигерии с марта закрыты более 600 школ. Учащиеся переведены в другие учебные заведения в более безопасных районах страны. Одновременно усилены меры безопасности в работающих школах и вузах. Пострадавшую при стрельбе в Екатеринбурге девочку прооперировали 31 мая 2021, 08:00 Текст: Антон Никитин

Пострадавшую при стрельбе в Екатеринбурге девятилетнюю девочку прооперировали ведущие хирурги Областной детской клинической больницы, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости». Накануне в Екатеринбурге мужчина открыл со своего балкона стрельбу по прохожим из охотничьего карабина. В результате пострадали девочка и сотрудник Росгвардии, который одним из первых приехал на место происшествия. Стрелявший задержан. Им оказался бывший инспектор ППС. Задержанного направят на психиатрическую экспертизу. Следственный комитет опубликовал видеокадры задержания. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь правоохранителя. По словам соседки открывшего стрельбу, мужчина якобы служил в Чечне, после чего у него «поехала крыша». Она также утверждает, что стрелявший ранее уже совершил убийство. В Пензе спустя 13 лет судят мужчину за убийство 12-летней девочки 31 мая 2021, 22:19 Текст: Елена Мирошниченко

В Пензе состоится суд над мужчиной, который уже отбывает срок за убийства и аферы, по обвинению в ограблении и убийстве 12-летней девочки в 2008 году, сообщило областное управление СК России. «Завершено расследование уголовного дела по обвинению 36-летнего жителя Пензы... Следствием собраны доказательства, включая результаты судебно-генетической экспертизы, позволившие установить личность злоумышленника и подтвердить его причастность к грабежу и убийству 12-летней девочки... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – цитирует сообщение РИА «Новости». Мужчина обвиняется по статьям УК РФ «Убийство малолетней с целью скрыть другое преступление» и «Грабеж». Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Уточняется, что он уже судим за совершение убийства двух лиц и несколько эпизодов мошенничества, в связи с чем в настоящее время отбывает наказание в виде 19 лет лишения свободы. Как сообщается, следствие в октябре 2020 года сообщило о раскрытии убийства прошлых лет. По данным следствия, вечером 26 апреля 2008 года молодой человек на улице Гагарина в Пензе заметил 12-летнюю девочку, которая шла в сторону магазина, затащил ее в недостроенное здание, потребовал передать мобильный телефон и золотые украшения – цепочку с крестиком, серьги и кольцо, после чего расправился с жертвой, избив ее до смерти найденным на месте камнем. Ранее сообщалось, что суд назначил убийце девятилетней девочки из Борского района Нижегородской области пожизненное заключение в колонии особого режима. В Общественной палате разъяснили идею выплаты отцовского капитала 1 июня 2021, 13:42

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

На данный момент в России очень мало мер поддержки многодетных семей, поэтому отцовский капитал материально поможет семьям с тремя и более детьми, а также, возможно, повысит рождаемость в стране, сказала газете ВЗГЛЯД заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова. Председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, член Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко выступил с предложением ввести в России многодетный (отцовский) капитал, который будет выдаваться при рождении трех и более детей в одной семье в размере федерального материнского капитала 639,4 тыс. рублей. «Третьего ребенка, как правило, рожают в семьях, где совершенно точно есть папа. Поэтому обычно шуточно говорят, что первого ребенка рожают для общества, второго – для себя, а третьего – для папы, потому и капитал ему. Материнский капитал есть, да и третий ребенок появляется в семьях, где есть папа, который там уже достаточно долго находится. Соответственно, это своего рода поддержка и мотивация отца», – говорит Зимова. Она рассказывает, что общественники предлагают тратить отцовский капитал именно на автомобиль, поскольку когда в семье рождается третий ребенок, появляется необходимость в собственной машине. За рулем зачастую находится именно отец семейства, поэтому актуально именно ему выдавать капитал. «Это еще одна мера поддержки для многодетных, но все зависит от того, как это будет реализовано правительством. На данный момент у нас очень мало в стране мер поддержки для многодетных, поэтому это может быть разовый отцовский капитал, либо ежемесячная поддержка. По опыту Сахалина мы можем увидеть, что там большой пакет мер социальной поддержки семей с детьми, серьезно поднялась рождаемость за несколько лет», – поясняет собеседник. Одной из самых популярных мер Сахалинской области была признана регулярная выплата в размере 2,5 тыс. рублей на ребенка в многодетной семье, продолжает член ОП. Соответственно, она не исключает того, что отцовский капитал может быть не разовой выплатой, а регулярной, и осуществляться в течение определенного времени, например, до совершеннолетия каждого ребенка. «Может быть этот отцовский капитал будет потрачен на лечение или еще что-то. Но главное, что акцент будет сделан именно на поддержке многодетной семьи. Она им так или иначе важна. Для семьи с одним или двумя детьми у нас сейчас достаточно много мер поддержки, поэтому им на данный момент достаточно», – заключила Зимова. Во время форума «Большой семейный совет», который проводился в одном из центров детского творчества в Москве, участники предложили ввести ряд новых мер, касательно многодетных семей. В том числе рассмотрели возможность снижения налоговой нагрузки, получать компенсацию вместо земельного участка и другие инициативы. В Алтайском крае объявили внеплановую проверку аттракционов 30 мая 2021, 16:47 Текст: Елена Мирошниченко

После опрокидывания батута в Барнауле, на котором играли дети, губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил провести внеплановую проверку аттракционов в регионе, сообщает пресс-служба правительства. «В связи с происшествием с детьми на батуте в Барнауле 30 мая губернатор Виктор Томенко поручил заместителю председателя правительства Александру Лукьянову организовать внеплановую проверку аттракционов. Проверку будет проводить инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. Деятельность этой краевой инспекции координирует Лукьянов», – цитирует сообщение РИА «Новости». Напомним, в воскресенье в Барнауле перевернулся батут, на котором играли дети, следствие начало проверку. В результате падения пострадали два ребенка, они находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. В Екатеринбурге убивших приемного сына-инвалида родителей признали виновными 31 мая 2021, 18:24 Текст: Ксения Панькова

Суд Екатеринбурга рассматривал дело семейной пары, которую обвиняют в убийстве приемного сына-инвалида, произошедшем в 2018 году, присяжные признали их виновными, сообщили в прокуратуре. «Присяжные признали их виновными в совершении преступления (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), – приводит E1.ru сообщение. В июле 2018 года супруги находились в своей квартире на улице Колхозников с детьми. Среди них был опекаемый ребенок 2011 года рождения. По данным прокуратуры, приемные родители плохо относились к нему из-за плохого поведения. Отмечается, что обвиняемые, зная, что мальчик находится в беспомощном состоянии и не может оказывать сопротивление, совместно нанесли ему множество ударов в область головы, шеи, туловища и конечностей руками, ногами и твердыми предметами. «От действий опекунов на теле ребенка осталось множество ран и ссадин, также он получил закрытую черепно-мозговую травму, осложнившуюся отеком головного мозга, которая стала причиной смерти мальчика, – добавили в ведомстве. Для женщины-опекуна попросили 9 лет лишения свободы, для ее мужа – 9 лет и 11 месяцев. В мае 2020 года женщину приговорили к 12 годам колонии, она успела отсидеть 4 месяца. А дело мужа рассматривали отдельно. Оба дела вернули в прокуратуру для устранения многочисленных нарушений. Мы пообщались с Гилой после выхода на свободу, она рассказала, что у ребенка была тяжелая болезнь. Отмечается, что эту семью еще до преступления обвиняли в жестоком обращении с собакой. Семья уверяла, что ребенка не били, а он сам упал в ванной. В апреле жительница Калифорнии Лилиана Каррильо призналась, что убила трех своих детей, чтобы «защитить» их от отца, якобы замешанного в торговле людьми. Ребенок упал в емкость с дезраствором в детсаду на Сахалине 31 мая 2021, 08:20 Текст: Дмитрий Зубарев

Ребенок попал в емкость с дезинфицирующим раствором в детском саду на Сахалине, вертолет санитарной авиации готовится доставить его в больницу, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона. «Борт санитарной авиации готовится к вылету в Ноглики. Экстренная помощь потребовалась полуторагодовалому ребенку. Утром мальчик был доставлен в ЦРБ из детского сада. В дошкольном учреждении ребенок попал в емкость с дезинфицирующим средством», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. На месте ребенку оказал первую помощь медицинский работник детского сада, после чего малыша доставили в районную больницу, сообщили в пресс-службе «В ЦРБ была экстренно оказана помощь реанимационной бригадой, проведены КТ-исследования и другие диагностические и лечебные мероприятия», – сообщили в правительстве, отметив, что сейчас состояние ребенка стабилизировано, принято решение о его направлении в детскую больницу Южно-Сахалинска для дальнейшего наблюдения и лечения. Ранее ребенок отравился конфетой с метадоном в петербургском детсаду. Анонсирована встреча Путина с кавалерами ордена «Родительская слава» 31 мая 2021, 15:32 Текст: Ксения Панькова

В Международный день защиты детей, 1 июня, президент Владимир Путин в режиме видеосвязи проведет встречу с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», сообщила пресс-служба Кремля. «В беседе в режиме видеосвязи примут участие многодетные семьи из Калужской, Волгоградской, Омской и Амурской областей, из Ингушетии, Пермского края, а также Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов», – приводит РИА «Новости» сообщение. Отмечается, что орденом «Родительская слава» награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин в понедельник примет уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову, а также по видеосвязи примет участие в открытии завода Aurus в Татарстане. Путин поздравил участников фестиваля «Большая перемена» с Днем защиты детей 1 июня 2021, 12:49 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин поздравил участников и гостей Всероссийского фестиваля «Большая перемена» с Международным днем защиты детей и подчеркнул, что у школьников в России должны быть широкие возможности, чтобы найти свое призвание. «У каждого из вас есть свои таланты и способности. Кто-то уже знает, что его привлекает, интересует больше всего: естественные или гуманитарные знания, участие в научных экспериментах или спортивные состязания. Понимаю, что не все еще определились со своими пристрастиями. И у школьников нашей страны должны быть широкие возможности для того, чтобы понять, почувствовать свое призвание. Фестиваль призван помочь вам именно в этом», – сказал президент в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля. Путин отметил, что к конкурсу «Большая перемена» присоединились в этом году более 2 млн участников. «За последние годы у нас появилось множество конкурсов, площадок, где можно реализовать свой потенциал, получить новые знания (…) Одним словом, возможностей для выбора много. И только от вас зависит, захотите ли вы ими воспользоваться», – подчеркнул глава государства. «Задача взрослых, государства – везде, на всей территории России создавать необходимые условия для того, чтобы вы могли раскрыть, проявить свои способности, найти собственный путь в жизни», – добавил российский лидер. «Верю в вас! Дерзайте, мечтайте, ставьте перед собой большие, амбициозные цели и смело, решительно достигайте вершин в своем деле», – обратился президент к школьникам. В Международный день защиты детей в Москве на набережной Парка Горького проходит Всероссийский фестиваль «Большая перемена». Участники смогут встретиться с представителями крупнейших российских компаний, руководителями федеральных ведомств, ведущих вузов, блогерами и учеными.