Шойгу анонсировал массовое применение авиации на российско-белорусских учениях «Запад»

На российско-белорусских учениях «Запад-2021», которые запланированы на сентябрь, будет массово применяться военная авиация, сообщил на селекторном совещании глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«В ходе специальных учений по видам обеспечения и совместного российско-белорусского стратегического учения «Запад-2021» планируется массовое применение авиации, будет создана сложная воздушная обстановка», – передает РИА «Новости» слова министра.

Шойгу уточнил, что в этой связи весь авиаперсонал должен быть «в полном объёме готов к действиям в таких условиях».

«Кроме того, необходимо, чтобы аэродромы, вертолётные площадки и авиационная техника, задействованные в учениях, строго соответствовали установленным требованиям безопасности полетов», – добавил он.

Ранее первый замдиректора – руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил, что пограничники в ходе предстоящего командно-штабного учения «Запад-2021» отработают задачи противодействия попыткам диверсантов и террористов попасть в страну извне.