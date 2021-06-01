Песков ответил на вопрос о возобновлении авиасообщения с Египтом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал называть дату возобновления авиасообщения с курортами Египта, указав, что инспекционные поездки в страну уже были, и решение по их итогам будет принимать оперативный штаб правительства.

Песков сказал, отвечая на вопрос о датах возобновления авиасообщения между Россией и Египтом, что «после того, как будут сделаны все доклады в оперативный штаб правительства, именно штабом будет принято соответствующее решение», передает РИА «Новости».

Он подтвердил, что в Хургаду и Шарм-эль-Шейх приезжали с проверками российские специалисты, сказав, что «действительно такие инспекционные поездки имели место», и российские специалисты «на месте со всем ознакомились».

На вопрос, известны ли даты принятия этого решения, представитель Кремля сказал, что «это целиком и полностью прерогатива оперативного штаба». На вопрос, известно ли ему, прошли ли проверки российских инспекторов аэропорты Египта, Песков повторил, что «нужно дождаться решения штаба».

Ранее стало известно, что Россия продолжит контроль безопасности авиасообщения с Египтом.

Напомним, 23 апреля Египет сообщил о полном возобновлении авиасообщения с Россией. Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом.