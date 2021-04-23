Авиакомпании вывезли из Турции еще 4,6 тыс. российских туристов В Кремле подтвердили восстановление авиасообщения между Россией и Египтом Египет сообщил о полном возобновлении авиасообщения с Россией 23 апреля 2021, 13:14

Фото: Khaled Elfiqi/EPA/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Москва и Каир договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами, в том числе между городами России и курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада, сообщила пресс-служба президента Египта. Представитель египетского лидера Бассам Рад сообщил, что «в ходе телефонного разговора президента Абдель Фаттаха ас-Сиси с президентом России Владимиром Путиным (...) достигнуто соглашение о полном возобновлении авиасообщения между аэропортами двух стран, в том числе аэропортами Хургады и Шарм-эш-Шейха», передает РИА «Новости». Отмечается, что стороны успешно взаимодействуют в сфере туризма, а египетские аэропорты соответствуют необходимым критериям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий песков подтвердил информацию о договоренности сторон о возобновлении авиасообщения с Шарм-эш-Шейхом и Хургадой. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что чартеры на курорты Египта могут быть запущены через 7-14 дней после возобновления авиасообщения, передает ТАСС. Напомним, авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года, но египетские курорты по-прежнему остаются закрыты для чартеров из России. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия променяла Турцию на Египет со скидкой.

Эксперт: Отдых в Египте дешевым уже не будет 20 апреля 2021, 18:50

Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Текст: Татьяна Косолапова

Что Египет, что Италия будут очень востребованы российским туристом, поскольку народ хочет отправиться за границу, заявил газете ВЗГЛЯД первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович. При этом отдых в этих странах может быть значительно дороже, чем до пандемии коронавируса. Замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что в скором времени откроются чартерные рейсы на египетские курорты – в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. При этом точные сроки пока все еще неизвестны. Также стало известно о возобновлении авиасообщения с Италией, которая готова принимать российских туристов уже этим летом. «У нас большинство людей мотивированы поездкой за границу прежде всего отдыхом на берегу теплого моря. И то, и другое (отдыхать и купаться) можно делать как в Италии, так и в Египте, вопрос только в какие месяцы. Плохо, что Египет никак не называет сроки, потому что «ближайшее время» – понятие растяжимое. Люди не могут заранее планировать свой отдых, на майские хотят куда-нибудь съездить очень много людей», – говорит Канторович. В мае и июне, по словам собеседника, в Египте купаться можно и нужно, в этот сезон там даже лучше, чем в Турции, с которой из-за сложной эпидемиологической ситуацией ранее Россия ограничила авиасообщение до лета. В Италии же в этот период холоднее, но зато в июле-августе там считается самая комфортная погода для туристов, а в Египте в это время уже жарковато. «Те, кто мотивирован культурно-познавательными целями, скорее всего выберут для путешествия Италию, хотя в Египте тоже есть, что посмотреть. Кроме того, многое зависит от цены, которую сейчас сложно предсказать. Тем более важно, будут ли чартерные рейсы. Где будет дешевле, туда и поток туристов однозначно будет больше», – считает вице-президент АТОР. Он также подчеркнул, что не стоит беспокоится о безопасности полетов в Египет, поскольку раз специалисты на протяжении долгого времени проверяли аэропорты Египта на безопасность и допустили полеты, то волноваться не о чем. Напомним, в 2015 году был введен запрет на авиасообщение между Россией и Египтом после крушения российского самолета А321, который следовал по маршруту Шарм-эль-Шейх - Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту 224 человека погибли. Причиной трагедии назван теракт – взрыв заранее заложенной бомбы на борту лайнера. «Вообще, в те страны, которые будут открыты, однозначно отправятся многие россияне, потому что народ уже устал за время пандемии сидеть в четырех стенах. Хотя, пока неизвестно, как в результате всех этих последствий кризиса, а также сокращения рабочих мест, у россиян обстоят дела с деньгами. У нас и в лучшие-то годы позволить себе путешествовать за границей могли процентов шесть населения в год, а загранпаспорта есть меньше, чем у 30 % граждан», – рассуждает Канторович. Но поездки, по мнению эксперта, все-таки подорожают сравнительно с «доковидными» временами, поскольку за это время упал курс рубля, а также увеличилась стоимость авиаперевозок. Но если же все-таки откроют чартеры, то будет «менее дорого», полагает вице-президент АТОР. «Что касается требований к туристам, то пока речь идет только о сдаче анализов на коронавирус – это дополнительные расходы. Какие-то страны уже принимают провакцинированных путешественников, им достаточно сертификата о том, что гражданин привился российской вакциной Спутник V. Правда, пока это мало где принимается, например, в Грузии. Тем более, пока справки выдаются на русском языке, а это значит, что при выезде за границу потребуется перевод на английский язык и нотариальное заверение, что также для туриста увеличивает расходы», – полагает собеседник. В целом эксперт полагает, что спрос на поездки что по одному, что по второму направлению среди российских туристов будет очень высоким. Ранее власти Греции пообещали снять ограничения на число посещающих страну российских туристов с 14 мая. Кроме того, бывший депутат Европарламента, лидер партии «Греция – другой путь» Нотис Мариас высказался, что страна вполне может воспользоваться моментом и отменить визы для путешественников из России. Черногория объявила о снятии всех ограничений для въезда туристов из России 20 апреля 2021, 19:28 Текст: Алексей Дегтярев

Власти Черногории намерены отменить все ограничения для въезда российских туристов, сообщил министр финансов страны Милойко Спаич. «Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон – 2021 для граждан Российской Федерации, республики Белоруссия, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование», – заявил Спаич в соцсетях, передает ТАСС. Ранее российское руководство приняло решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами. Газета ВЗГЛЯД писала, что потенциальные российские туристы интересуются в Сети билетами в Грузию, Сербию, Хорватию, Марокко, ЮАР и Черногорию. В посольстве Египта рассказали о скором возобновлении авиасообщения с Россией 20 апреля 2021, 16:19 Текст: Елизавета Булкина

Чартерное авиасообщение между Россией и египетскими курортами Шарм-эш-Шейха и Хургады вскоре возобновится, однако точной даты пока нет, заявил советник по СМИ египетской дипмиссии Ахмед Абдель Моэз. «В ближайшее время, но конкретной даты еще нет», – передает его слова РИА «Новости».



Ранее замглавы МИД Михаил Богданов заявил, что Москва рассчитывает, что чартеры на египетские курорты – в Хургаду и Шарм-эш-Шейх – будут открыты в ближайшее время. В оперштабе по борьбе с коронавирусом заявили, что решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта пока не принято, в случае принятия такого решения о нем сообщат дополнительно. Греция объявила о поэтапном снятии ограничений из-за пандемии 21 апреля 2021, 19:49 Текст: Евгения Шестак

В Греции с 3 мая начнут снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. Отменить ограничения рекомендовали в министерстве здравоохранения Греции. Отмечается, что возвращение к привычной жизни будет поэтапным, передает РИА «Новости». Мицотакис сообщил, что 3 мая откроются предприятия общепита. Первое время гости смогут располагаться исключительно на открытых верандах. Также станет короче комендантский час, он будет начинаться с 23.00. С 10 мая возобновят работу начальная и средняя школа. Прием туристов Греция возобновит 15 мая. Попасть в страну смогут путешественники с тестом на коронавирус или прививкой. Также с 15 мая граждане снова смогут перемещаться между регионами. Будут разрешены и некоторые культурные мероприятия, сказал премьер. Премьер подчеркнул, что на Пасху поездки между регионами запрещены. «Наша цель – безопасная Пасха и свободное лето. Но первое не должно подорвать второе. Вот почему мы не должны путешествовать на Пасху. В Аттике и крупных городах по-прежнему много людей с COVID. Их массовое движение несет в себе риск распространения вируса повсюду. И мы знаем, что госпитализация в регионе затруднена. Поэтому мы должны думать не только о нашем отпуске, но и о здоровье жителей наших деревень и островов», – сказал Мицотакис. По его словам, некоторых это может расстроить, но это единственный возможный вариант, который позволит сразу после Пасхи перейти к большей либерализации деятельности. Ранее министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что власти страны снимут ограничения на число посещающих страну российских туристов с 14 мая. Авиакомпаниям выплатят компенсацию за ограничение полетов в Турцию 20 апреля 2021, 15:48 Текст: Алексей Дегтярев

Российские авиакомпании могут рассчитывать на компенсацию недополученных доходов за ограничение полетов в Турцию, сообщили в пресс-службе Минтранса. «Минтранс России готовит обоснование необходимости компенсаций авиакомпаниям недополученных доходов за полеты в Турцию в период с 15 апреля по 1 июня. Также готовится соответствующий проект постановления правительства», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Ранее сообщалось, что с 15 по 18 апреля авиакомпании вернули из Турции в Россию 39,4 тыс. россиян, для их перевозки потребовалось 179 рейсов. Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции. Росавиация назвала число вернувшихся во вторник из Турции россиян 21 апреля 2021, 21:51 Текст: Абдулла Шакиров

Авиакомпании перевезли 20 апреля из Турции в Россию 6,7 тыс. россиян, 25 рейсов выполнили российские авиакомпании, пять рейсов – турецкие, сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта. Из Танзании в Россию во вторник вернулись 56 человек. В вывозной кампании принимают участие девять российских перевозчиков: «Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «Азур Эйр», «Северный ветер», «Роял Флайт», «ЮТэйр», «Победа» и «Ред Вингс», сказано на сайте Росавиации. С 15 по 18 апреля из Турции в Россию вернулись 39,4 тыс. человек, из Танзании – более 1,7 тыс. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции. Во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригласил российскую делегацию ознакомиться с принимаемыми Анкарой мерами по обеспечению безопасности туристов в курортных регионах республики и допустил возможность отправки делегации в Москву. Авиакомпании вывезли из Турции еще 4,6 тыс. российских туристов 22 апреля 2021, 22:18 Текст: Абдулла Шакиров

Российские и турецкие авиакомпании вывезли из Турции еще около 4,6 тыс. россиян, совершив 20 рейсов, сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта. Перевозчики из России выполнили в среду 16 рейсов из Стамбула и Антальи в Москву, Санкт-Петербург, Самару, Уфу и Казань, турецкие авиакомпании – четыре рейса из Стамбула в Москву, передает РИА «Новости». В Росавиации сообщили, что рейсы из Танзании в среду не выполнялись, ближайшие полеты из Занзибара запланированы на 24 и 25 апреля. Днем ранее авиакомпании перевезли из Турции в Россию 6,7 тыс. россиян, из Танзании – 56. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции. Во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригласил российскую делегацию ознакомиться с принимаемыми Анкарой мерами по обеспечению безопасности туристов в курортных регионах республики и допустил возможность отправки делегации в Москву. Российским туристам разъяснили правила поведения в Турции во время локдауна. Путин высказался об упрощении процедуры получения электронных виз иностранцами 21 апреля 2021, 13:18 Текст: Алексей Дегтярев

Приезжающие в Россию после открытия границ иностранные туристы должны иметь возможность получить электронную визу за четыре дня, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. «Как только позволит эпидемиологическая ситуация, мы обязательно снимем еще действующие ограничения, и к нам вновь поедут миллионы туристов со всех концов света. Задача конкретная: чтобы из большинства стран можно было дистанционно, без лишних формальностей и всего за четыре дня оформить электронную визу для поездок в Россию», – заявил он. Кроме того, глава государства заявил о льготных кредитах для строительства и восстановления гостиниц. «В ближайшее время будет запущена программа льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц, другой туристической инфраструктуры», – заявил он. Ставка по таким кредитам рассчитана на 15 лет, она будет составлять 3-5%, указал глава государства. Он назвал несколько пилотных проектов: развитие Шерегеша, горнолыжного центра Кузбасса, создание курорта «Балаклавская бухта» в Севастополе, укрепление туриндустрии на Алтае и в Калининградской области. «С учетом ресурсов инфраструктурных кредитов новый импульс получат целые туристические кластеры, например, регионы Центральной России смогут на качественно новом уровне обустроить и расширить маршруты Золотого кольца», – заявил Путин. При этом развитие туризма должно затронуть малые города, такие как Боровск, Гороховец, Муром, Палех, Старая Русса, Таруса, Тутаев, Кисловодск. В ходе послания президент также предложил продлить программу возврата 20% затрат на туристические поездки. Также глава государства заявил, что у всех граждан России должна быть возможность сделать прививку от коронавируса Российским туристам разъяснили правила поведения в Турции во время локдауна 22 апреля 2021, 14:19 Текст: Елизавета Булкина

В Турции вводится локдаун на три дня. Несмотря на приостановку авиасообщения с Россией, в стране остаются российские туристы. Глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин пояснил, что на россиян и других иностранцев действие комендантского часа не распространяется. Россияне в Турции должны так же, как и остальные, соблюдать масочный режим, однако ограничений на их передвижение не накладывается. Путешественникам рекомендовано носить с собой ваучер отеля и электронный код, который они получают за 72 часа до вылета в Турцию, чтобы избежать проблем с законом. «Российские туристы продолжают отдых. На них никогда комендантский час не распространялся и не будет распространяться. На территории отелей все работает в обычном режиме. Последние организованные туристы из России прилетели в Турцию 14 апреля. Они все примерно к майским праздникам на своих рейсах планово вернутся», – передает слова Горина «Ридус». По словам эксперта, в Турции на данный момент находятся приблизительно 29 тыс. россиян, которые улетели по туристической путевке. «По состоянию на 15 апреля 50 тыс. организованных туристов находились в Турции. 43% от этого количества отдыхающих вернулись в Россию 18 апреля. Соответственно, сейчас там остались туристы, у которых срок поездки заканчивается примерно 30 апреля. Также в Турции сейчас отдыхают самостоятельные туристы, которые полетели туда прямыми и транзитными рейсами. Их вывозом занимается Росавиация. Выполняется большое количество плановых и дополнительных рейсов», – уточнил глава транспортного комитета АТОР. МВД Турции в четверг сообщило, что турецкие власти вводят круглосуточный комендантский час с пятницы по воскресенье на фоне роста распространения коронавируса в стране. Во время действия комендантского часа граждане Турции могут покидать свои дома только для посещения продуктовых магазинов и аптек с 10.00 до 17.00, визитов к врачам и выгула собак. На прошлой неделе суточный прирост заболеваемости в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая. Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня. В АТОР предупредили о возможном закрытии Турции и после 1 июня 22 апреля 2021, 13:03 Текст: Алексей Дегтярев

Поездки в Турцию для российских туристов, скорее всего, будут недоступны и после 1 июня, заявил первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович. «Мне кажется, что 1 июня не откроется, потому что я пока не вижу каких-то изменений в эпидемиологической ситуации в Турции. По логике вещей, Турцию надо было запретить еще раньше, чем это сделали. Непонятно, почему так не сделали, поэтому непонятно и когда откроют», – пояснил Канторович Ura.ru. Эксперт Общественной палаты России по туризму Роман Бобылев отметил, что проблемы могут быть не только из-за самой Турции. «Мы забываем об эпидситуации в России. Может же быть и обратная история, что граждан России не будут пускать в связи со всплеском заболеваний», – пояснил он. С 15 по 18 апреля из Турции в Россию вернулись 39,4 тыс. человек, из Танзании – более 1,7 тысячи. Напомним, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции. 22 апреля в Турции ввели круглосуточный комендантский час с пятницы по воскресенье на фоне роста распространения коронавируса в стране. В Ростуризме назвали процент качественного номерного фонда в отелях России 21 апреля 2021, 18:54 Текст: Елизавета Булкина

В России лишь 10% общего номерного фонда отелей можно отнести к современному и качественному, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Информацию об этом передает ТАСС. Ранее сообщалось, что стоимость проживания в Сочи на майские праздники в среднем выросла на 50% после ограничения полетов в Турцию. Минобрнауки оценило предложение Путина по поддержке студенческого туризма 21 апреля 2021, 14:59 Текст: Абдулла Шакиров

Министерство науки и образования положительно оценивает инициативу президента России Владимира Путина, предложившего студентам, путешествующим по стране, предоставлять места в кампусах и общежитиях вузов, рассказал глава ведомства Валерий Фальков в эфире канала «Россия 24». «В первой части послания, если вы обратили внимание, впервые прозвучала идея студенческого туризма. Мы его поддержим. Наши студенты, конечно, с удовольствием путешествуют, и мы хотим сделать точками, местами их проживания лучшие кампусы, которые есть в некоторых наших университетах», – передает слова министра РИА «Новости». Фальков также сообщил, что в ближайшие недели Минобрнауки запустит программу поддержки региональных вузов «Приоритет – 2030». Кроме того, по словам главы ведомства, до 1 мая будут распределены бюджетные места на 2022 год, большую часть которых отдадут регионам, передает ТАСС. В ходе послания Федеральному собранию президент заявил, что студенты, которые будут путешествовать по стране, в рамках пилотного проекта получат возможность жить в кампусах и общежитиях вузов. Также Путин сообщил, что в российских вузах вскоре появятся еще 45 тыс. бюджетных мест, и не менее 70% из них – для регионов. Вице-премьер назвал сроки запуска нацпроекта по туризму 21 апреля 2021, 15:26 Текст: Евгения Шестак

Нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» будет запущен в ближайшее время, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. «В ближайшее время запускается национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Он позволит нам развивать туристические макротерритории по всей стране – Юг России, Большое Золотое кольцо, Большая Волга, Байкал, Дальний Восток, Русская Балтика и т. д.», – цитирует ТАСС Чернышенко. Также он отметил, что в ближайшее время правительство просчитает новые параметры программы туристического кешбэка за отдых России. «Президент в послании озвучил, что будет реализована программа поддержки студенческого и школьного туризма, включая частичную компенсацию затрат на приобретение турпутевок по России, будем также поощрять участников молодежных конкурсов, олимпиад и участников», – сказал Чернышенко. По его словам, по обычным турам условия до конца года будут сохранены – возврат 20% от стоимости тура, по детскому отдыху кешбэк составит 50%. Вице-премьер подчеркнул, что правительство выделило 2 млрд рублей, сейчас идет очередной этап реализации программы, которой уже воспользовались 588 тыс. человек. Россияне купили туры с кешбэком на 12,5 млрд рублей, путешественникам было возвращено почти 2,4 млрд рублей. В среду президент Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию предложил продлить программу возврата 20% затрат на туристические поездки, чтобы как можно больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах. Большинство россиян предпочли провести майские праздники в России 22 апреля 2021, 18:35 Текст: Абдулла Шакиров

Порядка 75% российских туристов решили провести майские праздники в путешествиях по России, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров страны (АТОР) Майя Ломидзе. «На майские праздники 75% – Россия на данный момент, 35% – Куба, Мальдивы, Арабские Эмираты, Сербия, Сейшелы», – передает слова Ломидзе ТАСС. Туроператоры положительно оценили продажи на майские праздники, отметила директор АТОР. По словам Ломидзе, рост спроса на внутрироссийские курорты составил от 20% до 50% в сравнении с 2019 годом, при этом общий объем продаж туров упал более чем на 70%. Также она сообщила, что четверть туристов, купивших путевки до конца июня, приобрели их в рамках программы туристического кешбэка. Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин сообщил, что продажи туров в регионах России увеличились в два раза в связи с действием программы туристического кешбэка. Член общественного совета при минкурортов Крыма Наталья Стамбульникова предсказала наплыв туристов на полуостров в мае. В Кремле подтвердили восстановление авиасообщения между Россией и Египтом 23 апреля 2021, 14:03

Фото: Wolfgang Minich/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путина провел телефонный разговор с египетским коллегой Абдельфаттахом Сиси, в рамках беседы было подтверждено восстановление в полноформатном режиме авиасообщения между Россией и Египтом, сообщает пресс-служба Кремля. «С учетом завершившейся совместной работы по обеспечению высоких стандартов авиационной безопасности в египетских аэропортах достигнута принципиальная договоренность о восстановлении полноформатного авиасообщения между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет, что отвечает дружественному характеру отношений двух стран и народов. Условлено, что компетентные службы отработают практические параметры возобновления рейсов из России в города Хургада и Шарм-эш-Шейх», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Кроме того, в ходе беседы было констатировано, что вступивший в силу в январе 2021 года Договор о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве между Россией и Египтом будет способствовать дальнейшему наращиванию двустороннего взаимодействия в различных областях. «В данном контексте рассмотрен ход реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах, а также тематика противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая поставки российских вакцин и локализацию их производства в Египте», – указали в Кремле. Кроме того, лидеры обменялись мнениями относительно предпринимаемых обеими странами усилий по содействию урегулированию в Ливии. Ранее пресс-служба президента Египта сообщила, что Москва и Каир договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами, в том числе между городами России и курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада. Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года, но египетские курорты по-прежнему оставались закрыты для чартеров из России. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия променяла Турцию на Египет со скидкой.