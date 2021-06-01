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Погребинский оценил слова Зеленского об угрозе союза России и Белоруссии
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«Появление реального союза России и Белоруссии создает угрозу для элит, которые сегодня узурпировали власть на Украине», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал заявление Зеленского об «опасности» в создании Москвой и Минском «настоящего союзного государства».
«Если дело закончится тем, что будет создано «настоящее союзное государство», то граница между Украиной и Белоруссией станет фактически границей между Украиной и «государством-агрессором», как у нас называют Россию», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что видит «опасность» для Украины в создании «настоящего союзного государства» между Россией и Белоруссией.
«Мы наблюдаем за тем, как Россия и Белоруссия настойчиво сотрудничают друг с другом. Они могут включить туда (в интеграционные процессы) оборону, и тогда эти страны смогут оказывать на нас серьезное давление», – приводит слова Зеленского ТАСС.
«На мой взгляд, это можно рассматривать как угрозу, но не государству, – подчеркнул Погребинский, – а элитам, которые сегодня узурпировали власть в стране. Они опираются на националистическое меньшинство, устраивают жизнь по лекалам этого меньшинства, оправдывают откровенных убийц в судах и осуждают людей за политические взгляды».
При этом эксперт добавил, что сам Зеленский мало что понимает в военной тактике. Видимо, ему объяснили, что было время, когда Белоруссия и президент страны Александр Лукашенко были дружескими для Украины вплоть до того, что Лукашенко с симпатией по-отечески относился к Зеленскому, напомнил политолог.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил мнение, что дальнейшее сближение России и Белоруссии якобы несет в себе угрозу для безопасности Украины. Между тем в воскресенье белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что Союзное государство России и Белоруссии предполагает, что обе страны сохраняют суверенитет, передавая часть полномочий в наднациональную структуру.
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На Западе посоветовали США пересмотреть отношение к Украине
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США пора признать, что Украина не только не похожа на процветающую демократическую страну в американском стиле, но и тот факт, что она скатывается к авторитаризму, пишет The National Interest.
Как отметил эксперт издания Тед Карпентер, официальные лица США очень любят изображать Украину смелой демократией, страдающей от агрессии со стороны «авторитарной России». Однако эта идеализированная картинка никогда не соответствовала реальности.
По его мнению, особое беспокойство в последнее время вызывают действия президента страны Владимира Зеленского, в которых автор увидел диктаторские замашки, передает РИА «Новости».
В частности, он приводит в качестве примера закрытие на Украине нескольких пророссийских СМИ на основе расплывчатых доводов, а также арест Виктора Медведчука, которого эксперт назвал главным критиком Владимира Зеленского.
Эксперт считает, что не стоит рассматривать Киев в качестве важного и полезного партнера в области безопасности, так как это не способствует реализации реальных целей внешней политики. Кроме того, это лишь провоцирует Россию, что совершенно не отвечает интересам Соединенных Штатов. «Попытки выставить Украину образцом демократии, заслуживающим защиты США по моральным соображениям, притянуты за уши. Они являют собой либо умышленную слепоту, либо наихудший вид цинизма», – пишет Карпентер.
Автор статьи находит доказательства своим утверждениям в истории. Так, он считает, что «мошеннические» действия США можно было увидеть еще при администрации Барака Обамы, которая поддержала Майдан на Украине в 2014 году.
Эксперт говорит о том, что помощник госсекретаря Виктория Нуланд и посол США в Украине Джеффри Пайетт поощряли демонстрантов, которые хотели свергнуть легитимное правительство, тогда как американские лидеры называли вспыхнувшие протесты «продемократическим восстанием украинцев против коррумпированного правления президента Виктора Януковича».
Однако политика пришедшего к власти Петра Порошенко демонстрировала все более авторитарный характер, считает автор. Это, по его мнению, проявлялось в преследовании политических диссидентов, усилении цензуры и ограничении въезда критиковавших украинские власти иностранных журналистов.
Тем не менее ситуация при Владимире Зеленского стала только хуже, отметил Карпентер.
Ранее Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.
Зеленский увидел угрозу в «настоящем союзе» России и Белоруссии
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит «опасность» в создании «настоящего союзного государства» между Россией и Белоруссией.
«Мы наблюдаем за тем, как Россия и Белоруссия настойчиво сотрудничают друг с другом. Они могут включить туда (в интеграционные процессы) оборону, и тогда эти страны смогут оказывать на нас серьезное давление», – приводит слова Зеленского ТАСС.
«С этой стороны мы видим опасность для нас – вплоть до создания настоящего союзного государства между Россией и Белоруссией», – заявил президент Украины в интервью немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил мнение, что дальнейшее сближение России и Белоруссии якобы несет в себе угрозу для безопасности Украины. Между тем в воскресенье белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что Союзное государство России и Белоруссии предполагает, что обе страны сохраняют суверенитет, передавая часть полномочий в наднациональную структуру.
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Генсек НАТО объяснил причину отказа Украине и Грузии на участие в саммите альянса
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет приглашать Грузию и Украину на саммит альянса, который пройдет 14 июня в Брюсселе, поскольку в нем будут участвовать только страны – члены НАТО.
«В саммите будут участвовать только страны – члены НАТО, потому что встреча будет короткой. Возможно, в следующий раз будет выделено больше времени, чтобы пригласить партнеров», – сказал он, отвечая на вопросы о том, будут ли приглашены на саммит лидеры Украины и Грузии, передает ТАСС.
Он также затруднился ответить на вопрос, когда пройдут встречи высокого уровня с партнерами альянса. Говоря о перспективе членства Украины и Грузии в Североатлантическом альянсе, генсек НАТО напомнил, что «реформы оборонного сектора – лучший способ евроатлантической интеграции» для Украины и Грузии, передает РИА «Новости».
Также он указал, что НАТО в последние годы увеличила свое присутствие в Черном море, как благодаря трем государствам-членам, так и таким партнерам, как Грузия и Украина. «Мы обмениваемся информацией, наращиваем потенциал, обеспечиваем присутствие НАТО на суше, в воздухе и на море в черноморском регионе», – добавил генсек альянса.
Макрон согласовал с Москвой и Киевом встречу глав МИД в нормандском формате
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским о проведении встречи в нормандском формате (Берлин, Москва, Киев, Париж) на уровне МИД.
«Мы договорились с президентом России Владимиром Путиным, с которым у нас был разговор несколько недель назад, и президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым мы также общались, провести дискуссию на уровне министров», – сказал французский лидер на пресс-конференции по итогам 22-го заседания франко-германского совета министров, передает ТАСС.
По словам Макрона, дискуссия на уровне МИД «позволит зафиксировать прогресс, который может быть достигнут на встрече глав государств и правительств». Он подчеркнул, что считает нормандский формат наиболее полезным для урегулирования кризиса на Украине. «Я постоянно задаюсь вопросом о том, что еще более полезного мы могли бы сделать. <…> И я не вижу ничего более полезного, чем нормандский формат и тот прогресс, которого мы добились за последние месяцы в контексте украинского кризиса. Нам нужна решительность и постоянство», – сказал лидер Франции.
По его словам, скандал с вынужденной посадкой борта авиакомпании Ryanair в Минске не повлияет на дискуссии в данном формате. «Это никак не связано с Белоруссией», – отметил Макрон.
Напомним, украинская сторона предложила провести встречу советников и глав МИД «нормандской четверки». Президент Украины Владимир Зеленский хочет включить в нормандский формат США, Великобританию и Канаду. Замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что Москва готова принять участие в новых переговорах в нормандском формате, если предложат значимую повестку дня.
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На Украине опубликовали третью часть «прослушки Медведчука»
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В Сети появилась третья часть записей якобы телефонных разговоров главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука с представителями России.
Запись была опубликована на YouTube-канале Bihus.info, который позиционирует себя как команду журналистских расследований.
«Угольные контракты и переговоры с оккупантами – что скрывает третья часть «прослушки Медведчука»? С началом войны часть украинского угля оказалась под контролем оккупантов. И пока власть уверяла, что Украина покупать уголь у боевиков не будет, Медведчук уже вел переговоры», – говорится в описании к видео.
Bihus.info заявляет, что Медведчук во время телефонных разговоров в 2014-2015 годах якобы обсуждал поставки угля на Украину из ДНР и ЛНР с занимавшим тогда должность замглавы правительства России Дмитрием Козаком и предлагал ему в обмен на уголь поставлять на неподконтрольные Киеву территории продовольственные товары.
Речь в опубликованных материалах слышна отчетливо, но в них нет полных записей разговоров: приводятся вырезанные части, за которыми следуют пояснения от «расследователей».
Ранее были опубликованы две части телефонных разговоров, в которых, как утверждается, Медведчук общается с представителями России, а также ДНР и ЛНР. Сам политик заявлял, что опубликованные записи, которые легли в основу уголовного дела в отношении него, были сфальсифицированы. Медведчук отметил, что это «чистая провокация, изготовление так называемой фабрикой фейков того, кто и что говорил, кто с кем общался и кто чем занимался».
13 мая суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна этим и намерена «идти дальше».
ГПУ подозревает Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. В свою очередь глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде.
Кипр закрыл свое воздушное пространство для Белоруссии
Белорусским самолетам запрещено до 28 августа заходить в кипрское воздушное пространство, а кипрским – в белорусское, говорится в уведомлении Службы аэронавигационной информации департамента гражданской авиации министерства транспорта Кипра.
«Всем операторам воздушных судов, зарегистрированным в Республике Беларусь, не разрешается входить в воздушное пространство и/или выполнять (рейсы) в/из аэропортов Республики Кипр. Всем операторам воздушных судов, зарегистрированным в Республике Кипр, не разрешается входить в воздушное пространство и/или выполнять (рейсы) в/из аэропортов Республики Беларусь», – цитирует уведомление РИА «Новости». Уточняется, что все рейсы в/из Беларуси и Республики Кипр приостановлены.
Под ограничения не попадают рейсы гуманитарные, скорой помощи и самолеты, оказавшиеся в чрезвычайной ситуации. Ограничения введены с 28 мая до 28 августа.
Вместе с тем авиакомпания «Белавиа» сообщила о приостановке полетов в Ларнаку.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Стало известно о тайной встрече ЕС из-за опасений «поглощения» Россией Белоруссии
Страны-участницы Евросоюза провели закрытую встречу, на которой обсудили опасность поглощения Белоруссии Россией, сообщили СМИ.
По информации испанской газеты Pais, внеплановый саммит состоялся спустя сутки после того, как самолет авиакомпании Ryainair перенаправили в Минск, передает РИА «Новости».
По данным Pais, встреча лидеров стран ЕС проходила в закрытом формате, чтобы избежать возможных утечек. Глава Евросовета Шарль Мишель настоял на том, чтобы дебаты носили конфиденциальный характер, при этом лидерам стран запретили пользоваться телефоном. По мнению источников издания, эта мера позволила политикам открыто выразить свое мнение о возможных последствиях в связи с инцидентом.
Источники считают, что на этой встрече обсуждался «риск того, что президент России Владимир Путин, якобы воспользуется растущей изоляцией Александра Лукашенко, чтобы включить Белоруссию в своего рода федерацию». В статье отмечается, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель был первым, кто упомянул о «риске поглощения Белоруссии».
Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.
Глава авиакомпании Ryanair обвинил власти Белоруссии в «воздушном пиратстве» и «угоне» лайнера. В Международной организации гражданской авиации (ИКАО) заподозрили власти Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции (о международной гражданской авиации), открыв расследование в связи с инцидентом. Россия выступила за честное и транспарентное расследование незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации.
Законодатели США, Британии и стран ЕС призвали отстранить Белоруссию от ИКАО, приостановить возможности Минска использовать Интерпол и другие международные организации. Брюссель в ответ на действия Минска решил запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. ЕС начал проработку секторальных санкций против Белоруссии.
Газета ВЗГЛЯД писала, что за инцидент с рейсом Ryanair в Минске Запад хочет наказать Россию.
Депутат: Ситуация подталкивает нас к созданию большого союзного государства
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«Рано или поздно Минск установит прямое авиасообщение с Республикой Крым, никуда в «Белавиа» не денутся», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель комитета Госдумы по делам СНГ, коммунист Леонид Калашников. Ранее авиакомпания «Белавиа» отказалась от приглашения открыть рейсы на Симферополь, мотивируя тем, что Белоруссия не признает полуостров частью России.
«Сама жизнь должна убедить Лукашенко признать Крым российским. Это касается не только Белоруссии. Своим недавним собеседникам из других стран СНГ я говорил: «Вы сколько угодно можете называть себя союзниками Москвы, когда вам нужна российская помощь. Но ясно же, что вы не станете воевать за своего союзника, если вы до сих пор даже не признали Крым российским. В таком случае вы – неполноценные союзники», – заявил секретарь ЦК КПРФ по международным делам, председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
Глава государства не может прямо об этом сказать своим коллегам из бывшего СССР, поскольку он связан определенными президентскими обязанностями, дипломатическим этикетом, предполагает депутат-коммунист.
«Но я и мои коллеги прямо об этом говорят. На будущее: когда наши неполноценные союзники окажутся под угрозой и запросят у Москвы защиты, мы не будем им помогать, так как они ранее не признали Крым частью нашей страны», – предупредил Калашников.
«Мне коллега-депутат из одной бывшей союзной республики жаловался: мол, мы находимся в окружении. Если мы признаем Крым, нашей республике Запад перестанет помогать и так далее». Я отвечаю: «Вот Белоруссия не признала полуостров частью России. И в отношениях с Западом это ей нисколько не помогло. Так что Запад все равно не станет вас спасать». А в целом мое мнение таково: ситуация подталкивает нас, Белоруссию, Армению, Киргизию к тому, чтобы создавать большое союзное государство, возвращаться к СССР», – считает Калашников.
Ранее Калашников заявил, что признание Крыма должно стать официальным, публичным условием статуса союзника России.
Ведущий эксперт белорусского аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич считает, что признать Крым российским президента Александра Лукашенко может заставить только какая-то еще более серьезная угроза его власти, чем нынешние угрозы.
«Какие именно? Трудно себе представить. Пока в Минске нет ощущения, что Москва ставит в качестве жесткого условия своей поддержки признание Крыма частью России. Нет и утечек с переговоров о том, чтобы российские официальные лица предлагали Белоруссии сделку вроде «признание Крыма в обмен на деньги» или что-то вроде этого. Этот фактор и определяет поведение Лукашенко», – пояснил белорусский политолог.
«Нет в Минске и уверенности в том, что Россия собирается присоединить Белоруссию, лишить ее государственности. Как это видится из Минска, в Москве хотят лишь теснее привязать Белоруссию к России в экономической, дипломатической, военной и других сферах, сделать ее более зависимой от России. Игра в «дорожные карты» – это как раз такая политика на постепенное лишение Белоруссии права вести независимую внешнюю, военную и социально-экономическую политику. Белоруссия этому всячески сопротивлялась ранее и сопротивляется до сих пор», – напомнил Карбалевич.
Лидеры стран Евросоюза на своей недавней встрече в верхах обсудили опасность поглощения Белоруссии со стороны России, сообщила испанская газета Pais. Глава Евросовета Шарль Мишель даже настоял, чтобы дебаты носили максимально конфиденциальный характер, – лидерам стран запретили пользоваться телефоном, пишет газета. По мнению источников издания, эта мера позволила политикам открыто выразить свое мнение о возможных последствиях в связи с инцидентом.
Источники считают, что на этой встрече обсуждался риск того, что президент Владимир Путин, якобы «воспользуется растущей изоляцией Александра Лукашенко, чтобы включить Белоруссию в своего рода федерацию». В статье отмечается, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель был первым, кто упомянул о «риске поглощения Белоруссии».
На переговорах в Сочи, состоявшихся в минувшие выходные, Лукашенко детально проинформировал российского коллегу Владимира Путина о ситуации вокруг борта Ryanair. Путин поручил МИД России отслеживать судьбу задержанной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги.
Президенты также согласовали вопрос о перечислении республике 500 млн долларов второго транша госкредита с российской стороны. Кроме того, главы государств поручили министерствам транспорта двух стран «организовать все аспекты воздушного сообщения».
Также в выходные белорусская авиакомпания «Белавиа» заявила, что не планирует выполнять рейсы в Крым, пока нет «политического признания» воссоединения региона с Россией. «Меня удивляет, почему Белоруссия после такого отношения со стороны западных стран до сих пор не приняла справедливого и братского решения признать российский статус Крыма и начать налаживать тесные экономические связи с регионом», – заявил по этому поводу РИА «Новости» депутат Госдумы Михаил Шеремет.
Адвокат рассказал о «панических атаках» у задержанной в Минске Сапеги
Задержанная в Минске россиянка София Сапега иногда испытывает панические атаки, но не высказывает жалоб, сообщил один из ее адвокатов Александр Филанович.
«Относительно состояния Софьи: с ее слов, чувствует себя нормально, понимает, где находится. Иногда случаются панические атаки, но в целом она с ними справляется. Жалоб не высказывает» , – цитирует его РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что городской суд Минска отказал в удовлетворении жалобы на задержание гражданки России Софии Сапеги, рассмотрение жалобы проходило в закрытом режиме.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва де-юре может поднять вопрос о переводе задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги из Белоруссии в Россию. В то же время официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российское посольство в Минске находится в постоянном контакте с родителями задержанной белорусскими правоохранителями россиянки Софии Сапеги.
Экс-премьер Украины раскрыл план «расправы» Зеленского над Донбассом
Президент Украины Владимир Зеленский собирается развязать большую войну в Донбассе, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
Азаров заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что Киев хотел весной предоставить возможность неонацистам «расправиться» с регионом, передает РИА «Новости».
«Сосредоточили на линии разграничения ударную группировку 136 тыс. военнослужащих, более 500 танков, ракетные системы и так далее, и так далее. То есть генштаб (...) Ну, генштаб не из дураков же Украины состоит. Учитывая всю разведывательную информацию, предусмотрел нанесение трех рассекающих ударов, причем в очень короткое время, с тем, чтобы Россия не успела оказать помощь, выйти на границу, а далее заявить на весь мир, что вот мы, так сказать, восстановили территориальную целостность Украины. Вот такой план был», – заявил он.
Экс-премьер считает, что России удалось «остудить горячие головы» в Киеве благодаря проведению учений на юге и западе страны и тем самым избежать вооруженного конфликта.
«Те маневры, которые Россия провела, особенно с высадкой десанта, причем крупных достаточно сил, отрезвило их. (...) Последовал откат назад», – пояснил политик.
Напомним, в конце апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности, а националистические настроения на Украине провоцируют вооруженный конфликт в Донбассе.
До этого Зеленский заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. Полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. Однако он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Грузия, Украина и Молдавия попросили Еврокомиссию помочь с вакцинами от коронавируса
Премьер-министры недавно созданного «Ассоциированного трио» – Грузии, Украины и Молдавии совместно призвали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен поддержать эти страны программы Евросоюза «Восточное партнерство» в вопросе выделения им вакцин от коронавируса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Пресс-служба правительства Грузии сообщила, что в обращении отмечается «молниеносная» поддержка ЕС этих стран по вопросу борьбы с коронавирусом, вызовами в социальной и экономических сферах из-за пандемии. Однако, говорится в письме, для победы над пандемией сейчас обязательна массовая и безопасная вакцинация.
Поэтому премьер-министры просят Еврокомиссию в рамках механизма распределения вакцин помочь этим странам «Восточного партнерства» Евросоюза.
Напомним, 17 мая министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдавии Дмитрий Кулеба, Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой подписали меморандум о создании «ассоциированного трио», которое будет усиленно сотрудничать по вопросам европейской интеграции.
Тихановская заявила о желании белорусов усиления санкций против Минска
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала к усилению санкционного давления на власти республики, заявив, что этого хотят жители страны.
«После сфальсифицированных выборов реакция Европейского союза была довольно быстрой. Евросоюз ввел три санкционных пакета. Мы считаем, что санкции могли бы быть более сильными, но Европейский союз оставил немного пространства для усиления санкций. Мы хотим большего, хотим большего давления на режим», – сказала Тихановская, передает «Интерфакс».
По ее словам, с декабря не наблюдалось мощных действий против Белоруссии, внимание ушло в сторону из-за других событий в мире. В связи с этим Тихановская призвала усилить давление на Минск. «Я надеюсь, что четвертый пакет санкций будет шире. Готовится и пятый пакет, так как люди Белоруссии хотят этого», – заявила она в Таллине на совместной с президентом Эстонии пресс-конференции.
На прошлой неделе Тихановская заявила о подготовке к новой фазе протестов в республике. В обращении она назвала белорусского лидера Александра Лукашенко нелегитимным лидером страны. Тем временем Россия пообещала помощь Белоруссии в случае введения санкций ЕС.
Россия увеличила число авиарейсов в Белоруссию
Россия увеличивает число регулярных авиарейсов с Белоруссией по маршруту Москва – Минск до десяти раз в неделю, также возобновится ежедневное железнодорожное сообщение из Полоцка и Гомеля в Москву, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
«Принято решение об увеличении с 10 июня количества авиарейсов с Белоруссией по маршруту Москва – Минск до десяти раз в неделю на взаимной основе. С 10 июня будет возобновлено железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршрутам Гомель – Москва и Полоцк – Москва на ежедневной основе, а также увеличено количество вагонов в поездах «Ласточка» по маршруту Москва – Минск», – приводит сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией ТАСС.
Накануне премьеры России и Белоруссии обсудили взаимодействие в сфере транспорта, энергетики и в налоговом администрировании.
Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение. Однако «Белавиа» отказалась выполнять рейсы на полуостров до «политического признания Крыма как части России». В Крыму подчеркнули, что согласие по этому вопросу сейчас важно в равной степени и для Крыма, и для Минска.
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Зеленский анонсировал создание президентского университета на Украине
Украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал создание в стране президентского университета, который будет готовить специалистов в сфере информационной и кибербезопасности, искусственного интеллекта и нанотехнологий, аэрокосмической, энергетической.
«На Украине будет создан президентский университет. Это учреждение высшего образования, которое будет готовить людей будущего, которое соберет в одном месте лучших преподавателей и будет обучать специалистов, которые смогут решать важные государственные задачи для защиты нашего государства в очень важных, приоритетных, самых актуальных направлениях», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.
По его словам, университет будет готовить специалистов в сфере информационной и кибербезопасности, специалистов по искусственному интеллекту и нанотехнологиям, аэрокосмической, энергетической сфере и сфере биотехнологий.
В свою очередь министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что в университете будут работать социальные гарантии, в частности, будет бесплатное обучение и гранты на обучение.
По его словам, если представители бизнеса захотят взять на работу молодого специалиста, который обучался в президентском университете, они должны будут компенсировать государству в трехкратном размере затраты на его подготовку. «Старт образовательного процесса – 1 октября 2023 года», – уточнил министр.
Ранее юрист Андрей Портнов выиграл суд у министерства образования Украины по делу о содержании школьных учебников. По мнению Портнова, в них участники майдана представлены героями.
В ЛНР заявили об обстреле ВСУ школы и детского сада
Украинские силовики обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Луганской народной республике поселок Золотое-5, повреждены школа и детский сад, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По его словам, обстрел был зафиксирован 31 мая с направления подконтрольного украинским силовикам поселка Золотое-4, в его результате повреждения получили Золотовская средняя школа №4 имени Романа Салькова и детский сад «Березка», передает РИА «Новости».
«Фиксация последствий нарушения режима прекращения огня проводится представительством ЛНР в СЦКК, о результатах будет сообщено дополнительно», – сказал представитель ЛНР.
Накануне в ЛНР сообщили, что украинские силовики оборудуют позиции у линии соприкосновения в Донбассе, а также минируют местность.
Напомним, 7 мая украинские силовики обстреляли поселок шахты имени Челюскинцев на западе Донецка, попав снарядом на площадку детского сада, пострадавших нет.