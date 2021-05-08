Анонсирован показ фильма «Африка» ко Дню Победы Депутат Рады заявил о беде на Украине Россияне назвали важнейшее произведение о Великой Отечественной войне 8 мая 2021, 08:46 Текст: Елизавета Булкина

Самым важным произведением о Великой Отечественной войне большинство респондентов назвали роман «А зори здесь тихие» Бориса Васильева, следует из данных опроса книжного сервиса MyBook. «Специально ко Дню Победы MyBook провел опрос среди пользователей с целью выяснить, какую книгу о Великой Отечественной войне они считают самой важной, сколько произведений подобной тематики они уже прочли и прослушали и считают ли, что такую литературу стоит изучать в школе. Более 95% россиян уверены, что знакомиться с литературой о войне крайне важно, при этом 55% опрошенных прочитали и прослушали больше 10 книг по этой теме», – передает сообщение сервиса ТАСС. Роман «А зори здесь тихие» важнейшим произведением о Великой Отечественной войне считают более 66% опрошенных. На втором месте – произведение «Судьба человека» Михаила Шолохова, на третьем оказалась «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого. Кроме того, 93% респондентов считают важным знакомиться с литературой о войне в школе. 77% россиян отмечают, что такие произведения помогают в изучении истории своей страны, дают возможность лучше понимать ценность жизни (62%), увидеть события глазами очевидцев (44%) и воспитывать патриотические чувства (34%). Ранее результаты опроса ВЦИОМ показали, что среди фильмов о Великой Отечественной войне россияне больше всего любят картину «В бой идут одни старики».

Путин поздравил последнюю женщину-ветерана КНДР с Днем Победы 6 мая 2021, 08:23 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем Победы в Великой Отечественной войне последнюю оставшеюся в живых в КНДР женщину-ветерана 105-летнюю Ли Ен Сук. «Примите сердечные поздравления с праздником – Днем Победы. В нынешнем году исполняется 80 лет с трагической даты начала Великой Отечественной войны – самой жестокой и кровопролитной в истории ХХ века. Она принесла с собой неисчислимые страдания и боль потерь, оставила глубокий, незаживающий след в судьбе каждой семьи, каждого человека. Но Вы и Ваши товарищи, весь народ – с честью выполнили высокую освободительную миссию – сокрушили нацизм, спасли народы Европы от порабощения. Наш долг – бережно хранить память о великом подвиге победителей и передать ее будущим поколениям», – говорится в тексте поздравления, опубликованном в Facebook посольства России в КНДР. Путин также пожелал женщине-ветерану доброго здоровья, успехов и благополучия. Поздравление президента России и букет цветов от себя лично передал российский посол в КНДР Александр Мацегора. В посольстве отметили, что Ли Ен Сук являлась бойцом 88-й отдельной бригады Дальневосточного фронта Красной Армии, принимавший участие в боях за освобождение Кореи от японских милитаристов. Ранее Путин поздравил с наступающим Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны, отметив, что 9 Мая остается главным праздником в России. Российские школьники создали в Minecraft монумент «Родина-мать зовет!» 5 мая 2021, 18:52 Текст: Наталья Ануфриева

К празднованию Дня Победы Российское движение школьников (РДШ) возвело монумент «Родина-мать зовет!» на российском сервере игры Minecraft, где 7 мая состоится масштабный онлайн-квест, сообщает пресс-служба движения. Идея появления памятника в виртуальном мире принадлежит школьнику из Смоленска – учащемуся четвертого класса 33 школы Михаилу Гусеву, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД. «Мы с родителями любим ездить на море на машине. И мама с папой всегда строят путь так, чтобы я и мой брат могли узнать что-то новое. Мы ездили через Ростов-на-Дону и видели там памятник тачанке, но больше всего мне запомнился памятник «Родина-мать зовет!». Он был очень большим и величественным. Поэтому я и решил к 9 мая построить его в своей любимой игре – Minecraft. Я часто играю на сервере, созданном РДШ, и поэтому решил обратиться за помощью именно к ним. Отзывчивая администрация помогла мне с постройкой и сняла видео с тем, что получилось!», – рассказал юный игрок. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru) Монумент «Родина-мать зовет!» стал одной из самых крупных достопримечательностей сервера и теперь будет выполнять функцию ориентира для игроков. Также на территории памятника созданы мини-игры для привлечения внимания к нему. Установлен памятник в примерном месте расположения Волгограда в реалиях игровой территории. В воссоздании памятника активисты РДШ уделили внимание высокой детализации, адекватному отображению материалов и внешнего вида памятника. 7 мая в 17.00 по Москве Российское движение школьников проведет на сервере квест, посвященный Великой Отечественной войне. «Наш мир, ежедневная жизнь все быстрее перетекают в цифровое пространство, но есть вещи, которые должны быть вечно с нами. Это память о Победе, образ которой продолжает светить нам из прошлого, формируя настоящее. Важно оцифровать его и нести с собой дальше. Очень здорово, что активисты РДШ, которые самостоятельно развивают сервер игры Minecraft «Виртуальная Россия», уже этим озаботились. Они возвели памятник «Родина-мать» в виртуальном пространстве, показав, что это важно для них на самом деле, в мире реальном. Ведь для человеческого подвига нет границ и рамок», – отметила Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева. Кроме того, в продолжении эксклюзивной постройки на российском сервере в игре Minecraft скульптуры «Родина-мать зовет!» активисты РДШ предложили дополнительную активность. Это создание наклейки «Родина-мать зовет!» для распространения в парках и городских общественных пространствах. Наклейки можно использовать на автомобилях, в квартире, на страницах школьных дневников и других предметах. ФСБ представила документы об участии бывших осужденных в разведгруппах в Финляндии 7 мая 2021, 09:19 Текст: Алина Назарова

ФСБ России в преддверии Дня Победы опубликовала архивные документы об участии бывших осужденных в составе разведгрупп, действовавших на территории Финляндии и Северной Норвегии. Еще в апреле 1940 года Германия высадкой воздушных и морских десантов захватила основные порты Норвегии, а к середине лета 1940 года установила контроль над всей территорией Норвегии. Это стало началом разработки плана войны в Заполярье, где Мурманская операция (план «Зильберфукс» – «Полярная лиса») была составной частью плана «Барбаросса». Боевые действия в Заполярье начались в ночь на 22 июня 1941 года с массированных авианалетов на города, промышленные объекты, погранзаставы и базы военно-морского флота. 29 июня началась наземная операция на Кольском полуострове, где в ходе тяжелых двухмесячных боев удалось остановить наступление войск вермахта, а Северный флот получил приказ начать боевые действия в территориальных водах Норвегии, передает ТАСС. С первых дней войны перед контрразведчиками Заполярья – Управления НКВД-НКГБ Мурманской области и Северного флота – встала задача организовать разведывательно-диверсионную работу в тылах противника. Требовалась как можно более полная развединформация о состоянии береговых укреплений, гаваней, движении судов, аэродромах и оборонительных сооружениях противника и передвижениях войск. Под руководством начальника УНКВД Мурманской области старшего майора госбезопасности Ручкина готовились советско-норвежские разведгруппы и партизанские соединения для выявления расположения германских войск в Норвегии. Благодаря полученным от них сведениям было уничтожено от 80 до 120 немецких военных кораблей. «Из-за больших потерь на фронтах, понесенных Красной Армией в первые месяцы войны, призывной контингент органам безопасности практически перестали выделять. В связи с этим мурманские контрразведчики стали комплектовать разведывательно-диверсионные отряды и группы (РДО и РДГ) из патриотически настроенных заключенных лагерей, расположенных на Кольском полуострове», – говорится в статье, сопровождающей архивные документы. Там отмечается, что «из числа лиц, освобожденных из исправительно-трудовых лагерей НКВД, подбирались и командиры групп и отрядов, и рядовые разведчики-диверсанты. Брали в первую очередь кандидатов, имеющих военную подготовку, то есть бывших военнослужащих. В первую очередь рассматривались кандидаты, имеющие хорошую физическую подготовку, выносливые, знающие радиодело, умеющие ходить на лыжах и т. п. При этом решение освобождать или нет конкретного заключенного, принимали не сотрудники госбезопасности, а обладавшее всей полнотой власти в прифронтовых областях военное командование». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 ноября 1941 года в местностях, объявленных на военном положении, некоторые категории заключенных, например, бывшие военнослужащие, осужденные за малозначительные должностные, хозяйственные и воинские преступления, освобождались с передачей в части действующей армии. Между тем, согласно опубликованным документам, бывших осужденных военнослужащих стали набирать в разведгруппы ранее – в опубликованном рукописном документе от 4 августа 1941 года с грифом «совершенно секретно» утверждается план направления группы из 6 «бывших осужденных не за к-р (контрреволюционные) преступления» в целях установления группировки немецко-финских войск и проведения диверсий в районе Саямиярви (Финляндия). Среди обнародованных документов справка о подобранных кандидатах одной из разведгрупп, а также докладная записка начальника УНКВД Мурманской области заместителю наркома внутренних дел СССР Кобулову о действиях разведывательно-диверсионных и интернациональных разведгрупп с участием норвежцев и финнов на территории Финляндии и Северной Норвегии. В конце 1941 года численность разведчиков-диверсантов УНКВД Мурманской области составляла около 40 человек, позднее – свыше 70. Только за первые три месяца диверсионно-разведывательные отряды и группы совершили восемь рейдов в глубокий тыл противника, каждый боец участвовал в четырех-семи подобных походах. Один из обнародованных документов – «план командировки в тыл противника» – с подробно поставленными задачами действий в тылу врага. В статье отмечается, что подобный контингент набирался и в спецподразделения Красной Армии, например, в отдельные гвардейские батальоны минеров. «Блицкриг» в Арктике не удался – части вермахта не достигли в Заполярье ни одной из поставленных целей – выйти к Мурманской железной дороге, захватить базы Северного флота и Мурманск. Мурманский фронт был единственным участком советско-германского фронта, где войска противника были остановлены уже в нескольких десятках километров от границы. В результате была обеспечена свобода действий Северного флота в Баренцевом и Белом морях, в том числе защита северных конвоев. Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне 7 мая 2021, 15:50 Текст: Алина Назарова

Среди фильмов о Великой Отечественной войне россияне больше всего любят картину «В бой идут одни старики», свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. По данным исследования, картина «В бой идут одни старики» нравится 27% россиян, второе место поделили фильмы «А зори здесь тихие» и «Офицеры» (по 14% соответственно), на третьей позиции – «Они сражались за Родину» (12%), говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ. Отвечая на вопрос: «Если бы 9 мая у вас была возможность спеть со своими близкими песни, посвященные Великой Отечественной войне, какие песни вы бы спели в первую очередь?», большинство респондентов назвали «День Победы» (59%) и «Катюшу» (57%), также опрошенные вспомнили «Смуглянку» (31%) и «Журавли» (21%). Также отмечается, что для россиян День Победы – самый важный праздник (69%), на втором месте – Новый год (63%), на третьем – 8 Марта (29%). Также у более половины граждан (56%) День Победы ассоциируется с военным парадом, у 50% – с Георгиевской ленточкой, у 43% – с акцией «Бессмертный полк», у 37% – с Вечным огнем, у 36% – с музыкой и песнями военных лет, у 35% – с торжественным салютом. Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 5 мая. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. В Кремле анонсировали переговоры Путина с президентом Таджикистана накануне Дня Победы 5 мая 2021, 09:43 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин 8 мая проведет переговоры с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он утвердительно ответил на вопрос о проведении отдельной встречи глав государств, помимо совместного участия в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы. «Переговоры планируются накануне Дня Победы в Москве», – передает слова представителя Кремля ТАСС. По словам Пескова, Путин и Рахмон обсудят ситуацию на границе Таджикистана и Киргизии. Напомним, президент Таджикистана Эмомали Рахмон приедет в Москву на парад Победы. Ранее Песков сообщил, что приглашения на празднование Дня Победы в Москве не рассылались, но это не значит, что лидеры стран не могут приехать. Нарышкин принял участие в церемонии переноса частицы Вечного огня в Словакию 5 мая 2021, 14:53 Текст: Евгения Шестак

Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин принял участие в церемонии переноса Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Словакию. Нарышкин отметил, что частица священного пламени от Могилы Неизвестного солдата передана представителям гражданского объединения «Мотоциклисты Словакии». Байкеры привезут эту частицу к себе на родину, чтобы зажечь памятные огни в Братиславе, Банска-Бистрице, Зволене, Липтовски-Микулаше, Свиднике. Они зажгут частицы Вечного огня в специальных лампадах в памятных местах в 150 населенных пунктах в рамках историко-мемориальной акции «Путь героического огня», передает РИА «Новости». В торжественном мероприятии приняли участие заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов, а также представители Министерства иностранных дел России, Российского исторического и Российского военно-исторического обществ, «У нас в России хорошо помнят о боевом братстве стран антигитлеровской коалиции, о героизме словацких патриотов, участников антифашистского сопротивления, участников словацкого национального восстания. Память о совместной борьбе с фашизмом является нашим общим нравственным ориентиром. Она укрепляет дружбу и сотрудничество между нашими странами и является строгим предупреждением о том, что трагедия, произошедшая в середине XX века, никогда не должна повториться», – сказал Нарышкин. Также он подчеркнул, что, изгнав нацистского врага со своей территории, Советский Союз избавил от фашистского ига несколько стран Центральной и Восточной Европы. «Более миллиона бойцов и командиров Красной армии отдали свои жизни вдали от родной земли. Благодарная память об этой освободительной миссии по-прежнему живет в сердцах многих жителей стран Европы, хранят эту память и в Словакии, которую освободили войска и части Красной армии. При этом около 17 тыс. наших бойцов остались лежать в словацкой земле», – сказал председатель Российского исторического общества. Отмечается, что зажжение частиц Вечного огня позволит символически выразить благодарность и уважение солдатам и офицерам Красной Армии, освободившим Словакию от немецко-фашистских захватчиков в годы Второй мировой войны. Напомним, президент Владимир Путин отмечал, что 9 мая остается главным праздником в России. Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в ЛНР 5 мая 2021, 22:13 Текст: Антон Антонов

Члены молодежного совета при администрации Луганска присоединились к международной акции «Георгиевская ленточка», сообщили в пресс-службе администрации. В рамках акции «раздали свыше тысячи георгиевских лент и флажков с надписью «Спасибо». Акция продлится в ЛНР до 7 мая. Член Молодежного совета, участница акции Карина Матковская заявила: «Мы говорим спасибо и преклоняемся перед всеми ветеранами поколения победителей». Она подчеркнула, что «защитники, которые воевали и трудились, прошли нелегкий путь нечеловеческих испытаний», чтобы молодежь могла «учиться, создавать семьи, жить в своих домах, чувствовать себя независимыми», передает РИА «Новости». Напомним, акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Ее партнером и одним из главных организаторов с 2015 года является движение «Волонтеры Победы» при поддержке Росмолодежи и Роспатриотцентра. Как сообщила руководитель движения Ольга Амельченкова, ленточки в 1,5 тыс. населенных пунктов России и за рубежом в 2021 году будут раздавать более 30 тыс. добровольцев. Организаторы «Бессмертного полка онлайн» напомнили о скором окончании приема заявок 5 мая 2021, 17:14 Текст: Наталья Ануфриева

До конца приема заявок в «Бессмертный полк онлайн» осталось меньше трех дней. Трансляция начнется 9 мая в 15.00 по местному времени каждого из регионов, напомнили организаторы. Старт приема заявок был дан две недели назад, и за это время к прошлогодним более чем 2,5 млн анкет уже присоединилось более 800 тыс., следует из сообщения на сайте «Бессмертного полка России». Отмечается, что акцию поддержали «вдова недавно ушедшего Василия Семеновича Ланового, Народного артиста СССР, Сопредседателя Центрального штаба Бессмертного полка России – Народная артистка России Ирина Купченко, а также Народный артист России Олег Газманов, актер театра и кино Игорь Петренко и певица Полина Гагарина». В 2020 году трансляция полка продолжалась более 20 суток, в этом году «благодаря партнерам потоки трансляции будут разбиты по регионам, и каждый увидит своего ветерана именно в том городе, откуда он родом». В связи с этим прием новых заявок ограничен 7 мая, чтобы успеть сформировать все региональные потоки. Подчеркивается, что большое внимание было решено уделить вопросам кибербезопасности, а также модерированию получаемых заявок. Во избежание попадания в полковые колонны военных преступников работают более 12 тыс. модераторов – это добровольцы из Бессмертного полка России, движения «Волонтеры Победы» и других общественных организаций, а также нейросеть Сбербанка. Из-за большого объема поступающей информации проверка может занять несколько дней. При этом модераторы уже пресекли ряд провокационных попыток размещения портретов нацистских преступников: «Данные о разместивших их людях будут переданы в Следственный комитет России. Напомним, что в этом году вступил в силу закон об усилении уголовной ответственности за реабилитацию нацизма, к чему можно отнести размещение фото нацистских преступников в рядах онлайн шествия». Трансляция пройдет во всех регионах страны 9 мая, начало в 15.00 по местному времени. Посмотреть ее можно будет на сайте проекта 2021.polkrf.ru, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», на телеканалах, а также в онлайн кинотеатрах ОККО, IVI.RU, MORE.TV и платформе Смотрим.ру. По любым вопросам работы проекта можно получить консультацию по номеру горячей линии 8 (800) 20 -1945- 0. Ранее в Музее Победы прошла премьера Международной сцены «Бессмертного полка». Еврейская община Москвы возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата 6 мая 2021, 13:32 Текст: Наталья Ануфриева

В четверг Еврейская община Москвы возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата возле Кремлевской стены. Памятное мероприятие было проведено в честь 26 Ияра, который по еврейскому календарю пришелся в 1945 году на 9 мая, а также является праздником – Днем спасения и освобождения, передает газета «Известия». Эта дата является религиозным продолжением Дня Победы и Днем благодарности еврейского народа Красной армией за спасение от нацизма. В торжественной церемонии, прошедшей в Александровском саду, приняли участие главный раввин России Берл Лазар и вице-президент Российского еврейского конгресса Герман Захаров. Анонсирован показ фильма «Африка» ко Дню Победы 7 мая 2021, 20:24 Текст: Евгения Шестак

Два художественных проекта, посвященных Великой Отечественной войне, стартуют в рамках празднования 76-й годовщины Дня Победы – 55-минутный художественный фильм «Африка» и второй сезон цикла новелл «Про людей и про войну», сообщили в Институте развития интернета. В основе этих проектов – воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны. Эти проекты вошли в число победителей первой сессии конкурса на создание интернет-контента для молодежи, который проводит Институт развития интернета с помощью федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура», сообщается на портале национальныепроекты.рф. «Африка» – военная мелодрама о семилетнем мальчике, сражающемся за жизнь в оккупированной деревне на окраине блокадного Ленинграда, и его дружбе с военным псом-героем. «В основе ленты реальные события, рассказы тех, кто пережил войну. Сценарий фильма создан на собирательном образе четвероногих воинов, спасителей и лучших друзьях человека во времена Великой Отечественной войны», – сказал режиссер картины Дарья Биневская. Кроме того, в канун Дня Победы на YouTube -канале цикла короткометражных фильмов «Про людей и про войну» состоится премьера двух из десяти эпизодов второго сезона проекта. Этот сезон строится на основе историй, предложенных зрителями проекта и повествующих об их родственниках, переживших войну. «Мы пригласили зрителей принять участие в продолжении проекта и предложили им присылать нам истории своих родных, которые прошли войну. За полгода мы получили сотни писем, пронзительных, трогательных, драматичных. Выбирать среди них было крайне непросто», – отмечает продюсер проекта Анна Чижова. Всего в этом году при поддержке Института развития интернета выйдет несколько проектов, посвященных Великой Отечественной войне, в том числе третий сезон социального шоу «Пережить, чтобы помнить», где участники пытаются повторить подвиги героев проекта. Первые серии появятся уже в июне. Нацпроект «Культура» – национальный проект Российской Федерации на период 2019–2024 годов. Он состоит из трех подразделов: «Культурный досуг», «Творческие люди» и «Цифровая культура». В центре проекта - расширение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей для жителей не только крупных городов, но и отдаленных населенных пунктов. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году. В Музее Победы прошла премьера Международной сцены «Бессмертного полка» 5 мая 2021, 10:31 Текст: Елизавета Булкина

Артисты из 12 стран мира выступили на премьере Международной сцены «Бессмертного полка» в Музее Победы. На сцене выступили представители Армении, Грузии, Египта, Испании, Казахстана, Колумбии, Кубы, Сербии, Узбекистана, Киргизии, Южной Кореи и России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «С самого детства я чувствовал любовь ко всему русскому. Не могу объяснить, почему это происходило, но каждый раз, когда какая-нибудь музыка меня волновала, оказывалось, что это была музыка русского автора… А ваш замечательный праздник – День Победы – это дань героизму, величию, единству народа, которым я восхищаюсь и который люблю», – рассказал кубинец Улисес Карл. Встреча в Музее Победы должна была состояться еще год назад – в честь празднования 75-летия Великой Победы. В начале 2020 года жюри Международной сцены под председательством сопредседателя Бессмертного полка России, народного артиста СССР, Героя Труда России Василия Ланового определило финалистов проекта. Но в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире проведение сцены было перенесено. Напомним, 9 мая, как и планировалось, «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева сообщила, что традиционное шествие «Бессмертного полка» в нынешнем году в России может пройти 24 июня, если позволит ситуация с коронавирусной инфекцией. Путин поздравил евреев с Днем спасения и освобождения 7 мая 2021, 11:06 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поздравил евреев с Днем спасения и освобождения, отметив, что праздник объединил людей вокруг непреходящих гуманистических идеалов и ценностей. Самый молодой еврейский праздник – День спасения и освобождения – приурочен к капитуляции нацистской Германии и установлен на 26 ияра по иудейскому календарю (день и месяц, совпадающие с 9 мая 1945 года). Поскольку в 2021 году эта дата выпадает на субботу 8 мая (шаббат), основные мероприятия прошли 6 мая, передает РИА «Новости». «Поздравляю вас по случаю Дня спасения и освобождения... За прошедшие годы он объединил людей вокруг непреходящих гуманистических идеалов и ценностей, получил широкую поддержку общественных, религиозных организаций, Российского еврейского конгресса», – говорится в поздравлении на сайте Кремля. Президент выразил уверенность, что торжественное празднование Дня спасения и освобождения укрепляет связь времён и поколений, обогащает исторические, религиозные, духовные традиции иудаизма, а также служит патриотическому воспитанию молодежи. «И конечно, особые слова признательности и благодарности – нашим дорогим ветеранам. Желаю вам мира, счастья и благополучия», – заключил Путин. «Волонтеры Победы» начали поздравлять ветеранов с 9 мая 6 мая 2021, 17:20 Текст: Наталья Ануфриева

Участники движения «Волонтеры Победы» проводят для ветеранов индивидуальные концерты под окнами, навещают их и вручают им подарки, цветы и Письма Победы, рассказали в пресс-службе организации. Так, активисты организовали выступление для Кузнецова Александра Михайловича – последнего Героя Советского Союза, живущего в Нижегородской области. К поздравлению присоединился и глава города Юрий Шалабаев, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД. Александр Михайлович участвовал в боях Великой Отечественной войны с апреля 1942 года. Воевал на Брянском, Центральном, 1-м, 2-м Украинских и 1-м Белорусском фронтах. Сначала был командиром взвода батальонных минометов, затем командовал ротой противотанковых ружей. Участвовал в битве на Курской дуге, форсировал реки Десну, Припять, Днепр. Для него активисты – добровольцы и концертная группа, состоящая из баяниста и вокалиста, –исполнили самые известные песни военных лет. В Орле активисты Движения и творческие коллективы посетили героев, среди которых были Науменко Василия Андреевича и Алексашина Ивана Борисовича. Возле домов ветеранов прошли праздничные концерты, также добровольцы прочли героям Письма Победы и вручили им открытки, сделанные детьми в детских садах города. Василий Андреевич прошел большой боевой путь от рядового до полковника. В 1941 году в 17-летнем возрасте был призван на фронт в городе Витебске, участвовал в освобождении Риги. «Попал я сразу на батарею, наводчиком был. Потом комбат узнал, что я связист, и перевел меня в связь. Это уже в конце войны. Я первым на батарее узнал, что закончилась война – на телефоне дежурил. Пошел, растолкал комбата, говорю: «Война закончилась!». А он: «Ты что мне тут голову морочишь?», – рассказал ветеран. В 60-е годы, после войны, он служил на Кубе, обучал военному делу молодых офицеров. Дважды встречался с Фиделем Кастро, Че Геварой. Иван Борисович был призван в РККА Тиховским РВК Орловской области 12 мая 1941 года. Войну встретил на Ленинградском фронте. Служил в 59-м гвардейском стрелковом полку 21-й гвардейской стрелковой дивизии командиром взвода 45 мм пушек в звании гвардии старшего сержанта. Был пять раз ранен. Имеет награды: орден Красной Звезды, орден Славы III степени, орден Отечественной войны I степени, медаль «За отвагу». Также «Волонтеры Победы» навестили участников войны в Барнауле. Вместе с депутатом Городской Думы Иваном Нифонтовым и руководителем регионального отделения движения Алиной Горловой активисты поздравили с наступающим Днем Победы ветеранов Петра Яковлевича Тимченко, Анастасию Петровну Политыко, Петра Михайловича Медведенко. Герои получили праздничные наборы, открытки и Письма Победы с теплыми словами благодарности от жителей России. Волонтеры Победы рассказали о своей деятельности за рубежом 6 мая 2021, 10:25 Текст: Елизавета Булкина

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» в год 75-летия Победы открыло международные представительства в 50 странах мира. Добровольцы за рубежом поздравляют ветеранов и работают для сохранения памяти о Великой Отечественной войне. В этом году активисты также примут участие в ключевых событиях празднования Дня Победы. «Добровольцы из разных стран мира, среди которых Киргизия, Армения, Латвия, Польша, Германия, Египет и другие, включаются в благоустройство памятных мест и воинских захоронений за рубежом, поздравляют ветеранов, рассказывают в разных форматах об истории Великой Победы молодежи. Команды Волонтеров Победы в других странах – это прямое доказательство того, что и за рубежом обычные люди помнят подвиг советских солдат и вклад Советского Союза в общую Победу», – приводятся слова руководителя Волонтеров Победы Ольги Амельченковой в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Так, С 6 по 10 мая Волонтеры Победы проведут первый Международный обмен добровольцев. Лучшие активисты движения из Киргизии отправятся в Республику Крым и наоборот. Также обмен произойдет между Ямало-Ненецким автономным округом и Египтом. Помимо участия в праздничных мероприятиях, волонтеры обменяются опытом, поделятся знаниями в организации масштабных патриотических акций, познакомятся с культурой и местными обычаями, посетят достопримечательности и памятные места. В Латвии Волонтеры Победы проводят акцию «Георгиевская ленточка», несмотря на то, что органы власти недоброжелательно относятся к символике Красной армии и всячески стараются очернить подвиг советских солдат. В 2020 году в первом чтении латвийский Сейм проголосовал за запрет на публичное использование Георгиевской ленточки. Волонтеры Победы Латвии решили передавать желающим символ воинской славы по почтовым ящикам. Для получения ленточки жители республики оставляли заявку на странице странового отделения движения на Facebook. В Бельгии прошла акция «Сад Памяти». В городе Льеж у интернационального мемориала Куант Волонтеры Победы благоустроили территорию памятника, провели очистку аллеи памяти, высаженную в прошлом году, и посадили новые молодые ели. Также в преддверии Дня Победы активисты движения в Бельгии поздравили и вручили подарки ветерану Ивану Башкатову. Кроме того, Волонтеры Победы по всему миру принимают участие в шествии «Бессмертный полк онлайн» и рассказывают о своих героях, увековечивая память о них и всех участниках и жертв Великой Отечественной войны. Генеральная репетиция парада Победы началась в Москве 7 мая 2021, 10:04 Текст: Алина Назарова

На Красной площади российской столицы началась генеральная репетиция парада Победы, которая включает проход пеших расчетов, проезд механизированной колонны техники и пролет авиации. По Красной площади пройдут 37 пеших парадных расчётов, в которых участвуют свыше 12 тыс. военнослужащих. В парадных коробках пройдут офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетских корпусов и участников Всероссийского движения «Юнармия», представители других силовых ведомств и казачьего войска, передает РИА «Новости». После проедет механизированная колонна, в составе которой более 190 образцов военной техники, в том числе легендарные танки Т-34, а также новейшие Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата», боевые машины пехоты «Курганец», артиллерийские комплексы «Коалиция-СВ». По площади проследуют оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», зенитные ракетные комплексы «Бук-М3» и «Тор-М2», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» и системы С-400 «Триумф». Также в составе механизированной колонны задействованы пусковые установки стратегического ракетного комплекса «Ярс». Затем над Красной площадью пройдёт парадный строй авиации, включающий 76 летательных аппаратов. Вначале пролетят три тяжелых вертолёта Ми-26, за ними – пятерки вертолетов Ми-8, Ми-24/Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н. После в небе появятся группы самолетов: тройка военно-транспортных Ил-76, имитирующие дозаправку в воздухе «заправщик» Ил-78 и Ту-95МС, имитирующие дозаправку Ил-78 и Ту-160, стратегический ракетоносец Ту-160 в сопровождении четырёх Су-35С, следом четверки истребителей Су-35С и фронтовых бомбардировщиков Су-24. Группа из ракетоносца Ту-160 в сопровождении четырех Су-35С демонстрируется в воздушной части парада впервые. Затем над столицей пройдут четвёрки новых авиационных комплексов – самолетов-носителей гиперзвуковых ракет «Кинжал» МиГ-31К и истребителей пятого поколения Су-57. После пролетит эскадрилья из десяти самолетов Липецкого авиацентра, включающая фронтовые бомбардировщики Су-34, истребители Су-30СМ и Су-35С. Предпоследним над Москвой появится «кубинский бриллиант» – единый строй из девяти самолетов Су-30СМ и МиГ-29 пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи». Замыкать репетицию традиционно должны шесть штурмовиков Су-25, которые выпустят дыма в цветах российского флага. Как сообщали в Минобороны, весь личный состав военнослужащих, принимающий участие в тренировках и обеспечении военного парада, прошел в добровольном порядке полный курс вакцинации от COVID-19. Ранее на Красной площади прошли две ночных репетиции парада – 29 апреля и 4 мая, где были задействованы пешие расчеты и колонна техники. Авиация пролетела над Москвой в рамках тренировки парада 5 мая утром.