Продлен прием заявок для участия в онлайн-акции «Бессмертный полк» Путин отметил важность работы финалистов конкурса «Послы Победы» 7 мая 2021, 12:38 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин направил приветствие финалистам всероссийского конкурса «Послы Победы», отметив их вклад в восстановление военных памятников и захоронений. «Сегодня в Москве вновь собрались активные, неравнодушные, энергичные юноши и девушки из разных регионов страны – достойные представители общественного движения «Волонтеры Победы», – сообщил президент, слова которого приводятся в телеграмме на сайте Кремля. Он указал, что участники конкурса посвятили себя большому и очень нужному делу: восстановлению памятников погибшим героям и благоустройству воинских захоронений, воплощению в жизнь множества интересных просветительских, патриотических проектов, поддержке ветеранов, которые в нынешнее непростое время особенно нуждаются в заботе и внимании. Столь востребованная, истинно подвижническая деятельность заслуживает самого глубокого признания, указал президент. «Убежден, что вы с пользой проведете эти дни в нашей столице, внесете значимый вклад в подготовку празднования 9 мая, а ваше движение будет и впредь развиваться, вовлекать в свои ряды новых единомышленников как в России, так и за ее пределами», – уверен Путин. В рамках конкурса «Послы Победы» ведется отбор лучших волонтеров, которые будут помогать в проведении парада на Красной площади и акции «Бессмертный полк», передает ТАСС.

Путин: Российские вакцины от COVID просты и надежны как автомат Калашникова 6 мая 2021, 15:53 Текст: Евгения Шестак

Препараты от коронавируса, созданные российскими учеными, просты и надежны, как автомат Калашникова, заявил президент Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой. «На сегодняшний день наши препараты - они все известны, вот сейчас «Спутник Лайт» появился, появится уже сегодня - наши препараты основаны на технологиях и платформах, которые применялись как раз десятилетиями. Они тоже весьма современны, и на сегодняшний день, без всякого сомнения, являются наиболее надежными и наиболее безопасными», – цитирует РИА «Новости» Путина. По его словам, российские препараты «надежны как автомат Калашникова». «Это не мы сказали, это сказал один из европейских специалистов, и я думаю, что он безусловно прав. Просты и надежны как автомат Калашникова», – отметил президент. Также он добавил, что Россия – единственная страна в мире на сегодняшний день, которая передает технологию производства вакцин в другие страны. В четверг в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что в России зарегистрирована однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник лайт». Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина «Спутник Лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения COVID-19. Срок действия «Лайта» будет в три-четыре раза меньше, чем у препарата «Спутник V», состоящего из двух компонентов. Препарат будет использоваться государствами, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины, не на территории России. Путин объяснил порядок открытия границ 6 мая 2021, 18:30 Текст: Евгения Шестак

Решения об открытии границ будут приниматься на основе наблюдений за ситуацией с коронавирусом в разных странах, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что при наступлении сезона отпусков в странах, где туристическая отрасль является основой экономики, санитарно-эпидемиологическая ситуация является чрезвычайно опасной, сообщает РИА «Новости». «Но мы, надеюсь, с помощью специалистов будем внимательно отслеживать с нашими коллегами в этих странах ситуацию, которая там реально складывается, и принимать соответствующие решения для наших туристов», – добавил Путин. Также глава государства уточнил, что власти заинтересованы в том, чтобы люди могли свободно передвигаться и полноценно отдыхать. Ранее вирусолог Алексей Аграновский заявил, что россиянам пока не следует спешить выезжать за границу, так как в некоторых странах сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка. Путин поздравил последнюю женщину-ветерана КНДР с Днем Победы 6 мая 2021, 08:23 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем Победы в Великой Отечественной войне последнюю оставшеюся в живых в КНДР женщину-ветерана 105-летнюю Ли Ен Сук. «Примите сердечные поздравления с праздником – Днем Победы. В нынешнем году исполняется 80 лет с трагической даты начала Великой Отечественной войны – самой жестокой и кровопролитной в истории ХХ века. Она принесла с собой неисчислимые страдания и боль потерь, оставила глубокий, незаживающий след в судьбе каждой семьи, каждого человека. Но Вы и Ваши товарищи, весь народ – с честью выполнили высокую освободительную миссию – сокрушили нацизм, спасли народы Европы от порабощения. Наш долг – бережно хранить память о великом подвиге победителей и передать ее будущим поколениям», – говорится в тексте поздравления, опубликованном в Facebook посольства России в КНДР. Путин также пожелал женщине-ветерану доброго здоровья, успехов и благополучия. Поздравление президента России и букет цветов от себя лично передал российский посол в КНДР Александр Мацегора. В посольстве отметили, что Ли Ен Сук являлась бойцом 88-й отдельной бригады Дальневосточного фронта Красной Армии, принимавший участие в боях за освобождение Кореи от японских милитаристов. Ранее Путин поздравил с наступающим Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны, отметив, что 9 Мая остается главным праздником в России. Российские школьники создали в Minecraft монумент «Родина-мать зовет!» 5 мая 2021, 18:52 Текст: Наталья Ануфриева

К празднованию Дня Победы Российское движение школьников (РДШ) возвело монумент «Родина-мать зовет!» на российском сервере игры Minecraft, где 7 мая состоится масштабный онлайн-квест, сообщает пресс-служба движения. Идея появления памятника в виртуальном мире принадлежит школьнику из Смоленска – учащемуся четвертого класса 33 школы Михаилу Гусеву, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД. «Мы с родителями любим ездить на море на машине. И мама с папой всегда строят путь так, чтобы я и мой брат могли узнать что-то новое. Мы ездили через Ростов-на-Дону и видели там памятник тачанке, но больше всего мне запомнился памятник «Родина-мать зовет!». Он был очень большим и величественным. Поэтому я и решил к 9 мая построить его в своей любимой игре – Minecraft. Я часто играю на сервере, созданном РДШ, и поэтому решил обратиться за помощью именно к ним. Отзывчивая администрация помогла мне с постройкой и сняла видео с тем, что получилось!», – рассказал юный игрок. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru) Монумент «Родина-мать зовет!» стал одной из самых крупных достопримечательностей сервера и теперь будет выполнять функцию ориентира для игроков. Также на территории памятника созданы мини-игры для привлечения внимания к нему. Установлен памятник в примерном месте расположения Волгограда в реалиях игровой территории. В воссоздании памятника активисты РДШ уделили внимание высокой детализации, адекватному отображению материалов и внешнего вида памятника. 7 мая в 17.00 по Москве Российское движение школьников проведет на сервере квест, посвященный Великой Отечественной войне. «Наш мир, ежедневная жизнь все быстрее перетекают в цифровое пространство, но есть вещи, которые должны быть вечно с нами. Это память о Победе, образ которой продолжает светить нам из прошлого, формируя настоящее. Важно оцифровать его и нести с собой дальше. Очень здорово, что активисты РДШ, которые самостоятельно развивают сервер игры Minecraft «Виртуальная Россия», уже этим озаботились. Они возвели памятник «Родина-мать» в виртуальном пространстве, показав, что это важно для них на самом деле, в мире реальном. Ведь для человеческого подвига нет границ и рамок», – отметила Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева. Кроме того, в продолжении эксклюзивной постройки на российском сервере в игре Minecraft скульптуры «Родина-мать зовет!» активисты РДШ предложили дополнительную активность. Это создание наклейки «Родина-мать зовет!» для распространения в парках и городских общественных пространствах. Наклейки можно использовать на автомобилях, в квартире, на страницах школьных дневников и других предметах. Байден выразил надежду на встречу с Путиным в июне 4 мая 2021, 22:27

Фото: Bastiaan Slabbers/

Zuma/Global Look Press, kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Глава американского государства Джо Байден заявил, что надеется встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время своей поездки в Европу в июне. Отвечая на вопрос о том, рассчитывает ли он на встречу с Путиным в рамках своего визита в Европу, Байден заявил, что «надеется и ожидает, что так и будет», передает РИА «Новости». «Мы над этим работаем», – приводит его слова ТАСС. Напомним, американский президент позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин и Эрдоган обсудили производство вакцины «Спутник V» в Турции 5 мая 2021, 17:06

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, обсудив борьбу с распространением коронавируса, организацию поставок вакцины «Спутник V» в Турцию и Нагорный Карабах, сообщила пресс-служба Кремля. «Подробно, в деталях обсуждена тематика борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в том числе с учетом сложившейся в Турции эпидемиологической ситуации», – сообщается на сайте Кремля. Путин в ходе разговора подчеркнул готовность России к наращиванию практического сотрудничества в борьбе с коронавирусом, в частности речь идет об организации с мая поставок российской вакцины «Спутник V» в Турцию. Также прорабатываются возможности налаживания совместного производства вакцины на турецких предприятиях. «Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил за оказываемое российской стороной содействие. По обоюдному мнению, предпринимаемые противоэпидемические меры позволят добиться кардинального улучшения обстановки и возобновить двусторонние связи в туристической сфере», – говорится в сообщении. Также лидеры отметили конструктивный характер взаимодействия России и Турции, направленного на дальнейшую стабилизацию в Сирии, и выразили настрой на дальнейшую скоординированную работу в целях продвижения межсирийского диалога в рамках Конституционного комитета. Вместе с тем Путин и Эрдоган обсудили Нагорный Карабах, в том числе в контексте деятельности российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня. Лидеры договорились о продолжении личных контактов и развитии регулярного двустороннего диалога по другим каналам. Ранее Эрдоган заявил, что Турция в рамках договоренностей с Россией получит «внушительное количество» вакцины «Спутник V». На прошлой неделе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара закупила российскую вакцину «Спутник V» и нацелена на совместное производство препарата. Сообщалось, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» поступит в Турцию в мае. Болсонару назвал себя «очень похожим» на Путина 6 мая 2021, 07:58 Текст: Антон Антонов

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что он и глава российского государства Владимир Путин «очень похожи». Болсонару отметил, что «никогда этого не отрицал». Он поблагодарил Путина за освобождение бразильца Робсона Оливейры, которого встречал в аэропорту. По словам Болсонару, Россия «очень интересна» Бразилии, передает ТАСС. В 2019 году Оливейру, водителя экс-футболиста московского «Спартака» Фернандо, арестовали при попытке провоза запрещенного в России лекарственного препарата – гидрохлорида метадона. Ему грозил срок по обвинению в контрабанде наркотиков. Болсонару заявлял, что в Бразилии это лекарство можно приобрести в аптеке при наличии рецепта и что Оливейра не собирался нарушать закон. Путин оценил признание Moderna лучшей вакциной от коронавируса 6 мая 2021, 18:45 Текст: Евгения Шестак

Возможная надежность американской вакцины от коронавируса Moderna станет понятна лишь через десять лет, а российские препараты надежны сейчас, заявил президент России Владимир Путин, комментируя признание Moderna лучшей вакциной от COVID-19. «Так я понимаю, что на мировых площадках решили поддержать американскую вакцину Moderna, с которой борется американо-европейская другая компания Pfizer, причем борется у себя на рынке достаточно агрессивно. Насколько я представляю себе, в том числе и из докладов наших специалистов, коллеги за рубежом, в США говорят о том, что это будет совершенно инновационный препарат, очень современный», – цитирует ТАСС президента. По его словам, будет ли это так на самом деле, будет понятно только лет через десять после многолетнего применения и анализа результатов. Он отметил, что российские препараты основаны на технологиях, «которые применялись десятилетиями». В свою очередь один из ведущих вирусологов Бельгии Марк ван Ранст отметил, что признание Moderna лучшей вакциной против коронавируса – геополитически мотивированный шаг, российский препарат «Спутник V» ничуть не хуже победившего на конгрессе вакцин конкурента, передает РИА «Новости». Специалист подчеркнул, что Moderna, «Спутник V» и Pfizer демонстрируют беспрецедентную эффективность против COVID-19: данный показатель у указанных препаратов превышает 90%. «На данном этапе они находятся на одном уровне эффективности; нет особого смысла выносить Moderna или две другие в победители», – добавил он, отметив, что данный факт не умаляет качества менее эффективных препаратов, таких как AstraZeneca, Johnson&Johnson и Novavax. «Спутник V» был разработан первым, и с самого начала мы наблюдали в основном политические реакции, высказываемые с целью преуменьшить заслуги российских ученых... Вручение этой награды Moderna, вероятно, в основном – экономическое решение», – сказал он. По словам директора НИЦЭМ имени Гамалеи Александра Гинцбурга, признание вакцины от коронавируса разработки американской компании Moderna лучшей среди подобных препаратов – экономическо-политическое решение Всемирного конгресса. «Количество смертей от РНК-содержащих вакцин, к каким относится Moderna, намного превышает число смертей от вакцины AstraZeneca», – отметил глава центра. «Цена вопроса порядка 100 млрд долларов. Признать «Спутник V» – это отдать деньги Российской Федерации, а конгресс был, напомню, в Вашингтоне», – добавил Гинцбург. Ранее препарат от Moderna победил в номинации «Лучшая вакцина от COVID» Всемирного конгресса вакцин-2021. «Спутник V» и препарат AstraZeneca попали в шорт-лист номинации, кроме того, высокую оценку получила вакцина от компаний Pfizer и BioNTech. Критерии отбора и выбора победителя неизвестны. Блинкен: Разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США 4 мая 2021, 21:33 Текст: Алина Назарова

Возможный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена лицом к лицу пойдет на пользу странам, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Думаю, также полезно, чтобы два президента смогли говорить напрямую, лицом к лицу. … Президент Байден твердо считает, что важно говорить ясно и прямо, и один из лучших способов сделать это – встретиться лицом к лицу», – сказал Блинкен в интервью Financial Times, передает РИА «Новости». По его словам, дипломатия заключается именно в прямом общении. «Меня как дипломата всегда поражало, что люди порой думают, что это (дипломатия) вызывает вопросы или показывает слабость. Но общение с кем-либо ведь не исключает слово «нет» из вашего словаря», – добавил Блинкен. Он повторил ранее выраженную позицию, что США предпочитают «более предсказуемые» отношения с Россией и не добиваются эскалации, но готовы отвечать на «безрассудные и агрессивные действия». Он также заявил, что страны могут сотрудничать по ряду вопросов, таким как стратегическая стабильность. Ранее Блинкен заявил, что президент США Джо Байден хочет провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о стабилизации отношений двух стран. Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев провел по телефону беседу с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и обсудил возможную встречу Путина и Байдена. Акция «Письмо Победы» стартовала в России 4 мая 2021, 19:02 Текст: Алина Назарова

Волонтеры Победы в преддверии 9 мая запустили акцию «Письмо Победы», в рамках которой каждый может сказать ветеранам «спасибо» и написать письмо-поздравление со словами благодарности. Для того, чтобы принять участие в акции, нужно разместить пост-письмо на личных страницах в социальных сетях с хэштегом #ПисьмоПобеды или отправить свое письмо на почту проекта pismo@vsezapobedu.com. Написать письмо можно знакомому ветерану или узнать у активистов движения об участниках Великой Отечественной войны, которым было бы приятно получить слова благодарности. Все пожелания будут напечатаны на специальных бланках и вручены героям ко Дню Победы с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер. «Акция будет действовать в течение всего года. Надеюсь, что за это время каждый ныне живущий герой получит письмо и поймет, что его помнят и ценят его подвиг», – заявила руководитель движения Ольга Амельченкова, слова которой приводятся в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. Вручения писем начнутся в преддверии Дня Победы по всей стране и за рубежом. В Москве слова благодарности из рук Волонтеров Победы получит и Антонина Алексеевна Белозерова. До военных лет она поступила в медицинское училище и закончила его в июне 1941 года. В апреле 1942 года написала заявление в райвоенкомате города Сокол Вологодской области о том, что добровольно хочет идти на защиту Родины. В это время формировался отдельный батальон из девушек с 18 лет, куда Антонина Алексеевна и была зачислена. После войны в начале 1946 года поступила на работу в институт им. Склифосовского в должности хирургической медсестры. Также 6 мая добровольцы Тюменской области вручат написанные слова благодарности жителю блокадного Ленинграда Владимиру Романовичу Кноль. Когда началась блокада, Владимиру Романовичу было всего 12 лет. В марте 1942 года вместе со своей семьей он смог покинуть город по Дороге жизни. В том же году в жизни ветерана и начался период работы в сельском хозяйстве, который продлился более 50 лет. Владимир Романович награжден медалью «За доблестный труд в Великую Отечественную войну 1941-1945 годов», орденом Трудового Красного Знамени, а также различные многочисленные почетные грамоты и знаки. В Новосибирске 8 мая Письма Победы получит Швецов Иван Григорьевич, участник Великой Отечественной Войны и войны с Японией. 22 февраля 2021 года он отметил 95-летие, и помимо поздравлений с Днем Победы активисты Движения и неравнодушные люди со всей страны написали Ивану Григорьевичу поздравления с юбилеем. В прошлом году в рамках акции было написано более 52 тыс. писем. К акции подключились волонтеры, студенты, школьники и знаменитости со всего мира. Среди них заслуженные артисты России Андрей Мерзликин и Олег Газманов, Герой России Максим Сураев, певец Сергей Жуков, телеведущий Дмитрий Губерниев и другие. ФСБ представила документы об участии бывших осужденных в разведгруппах в Финляндии 7 мая 2021, 09:19 Текст: Алина Назарова

ФСБ России в преддверии Дня Победы опубликовала архивные документы об участии бывших осужденных в составе разведгрупп, действовавших на территории Финляндии и Северной Норвегии. Еще в апреле 1940 года Германия высадкой воздушных и морских десантов захватила основные порты Норвегии, а к середине лета 1940 года установила контроль над всей территорией Норвегии. Это стало началом разработки плана войны в Заполярье, где Мурманская операция (план «Зильберфукс» – «Полярная лиса») была составной частью плана «Барбаросса». Боевые действия в Заполярье начались в ночь на 22 июня 1941 года с массированных авианалетов на города, промышленные объекты, погранзаставы и базы военно-морского флота. 29 июня началась наземная операция на Кольском полуострове, где в ходе тяжелых двухмесячных боев удалось остановить наступление войск вермахта, а Северный флот получил приказ начать боевые действия в территориальных водах Норвегии, передает ТАСС. С первых дней войны перед контрразведчиками Заполярья – Управления НКВД-НКГБ Мурманской области и Северного флота – встала задача организовать разведывательно-диверсионную работу в тылах противника. Требовалась как можно более полная развединформация о состоянии береговых укреплений, гаваней, движении судов, аэродромах и оборонительных сооружениях противника и передвижениях войск. Под руководством начальника УНКВД Мурманской области старшего майора госбезопасности Ручкина готовились советско-норвежские разведгруппы и партизанские соединения для выявления расположения германских войск в Норвегии. Благодаря полученным от них сведениям было уничтожено от 80 до 120 немецких военных кораблей. «Из-за больших потерь на фронтах, понесенных Красной Армией в первые месяцы войны, призывной контингент органам безопасности практически перестали выделять. В связи с этим мурманские контрразведчики стали комплектовать разведывательно-диверсионные отряды и группы (РДО и РДГ) из патриотически настроенных заключенных лагерей, расположенных на Кольском полуострове», – говорится в статье, сопровождающей архивные документы. Там отмечается, что «из числа лиц, освобожденных из исправительно-трудовых лагерей НКВД, подбирались и командиры групп и отрядов, и рядовые разведчики-диверсанты. Брали в первую очередь кандидатов, имеющих военную подготовку, то есть бывших военнослужащих. В первую очередь рассматривались кандидаты, имеющие хорошую физическую подготовку, выносливые, знающие радиодело, умеющие ходить на лыжах и т. п. При этом решение освобождать или нет конкретного заключенного, принимали не сотрудники госбезопасности, а обладавшее всей полнотой власти в прифронтовых областях военное командование». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 ноября 1941 года в местностях, объявленных на военном положении, некоторые категории заключенных, например, бывшие военнослужащие, осужденные за малозначительные должностные, хозяйственные и воинские преступления, освобождались с передачей в части действующей армии. Между тем, согласно опубликованным документам, бывших осужденных военнослужащих стали набирать в разведгруппы ранее – в опубликованном рукописном документе от 4 августа 1941 года с грифом «совершенно секретно» утверждается план направления группы из 6 «бывших осужденных не за к-р (контрреволюционные) преступления» в целях установления группировки немецко-финских войск и проведения диверсий в районе Саямиярви (Финляндия). Среди обнародованных документов справка о подобранных кандидатах одной из разведгрупп, а также докладная записка начальника УНКВД Мурманской области заместителю наркома внутренних дел СССР Кобулову о действиях разведывательно-диверсионных и интернациональных разведгрупп с участием норвежцев и финнов на территории Финляндии и Северной Норвегии. В конце 1941 года численность разведчиков-диверсантов УНКВД Мурманской области составляла около 40 человек, позднее – свыше 70. Только за первые три месяца диверсионно-разведывательные отряды и группы совершили восемь рейдов в глубокий тыл противника, каждый боец участвовал в четырех-семи подобных походах. Один из обнародованных документов – «план командировки в тыл противника» – с подробно поставленными задачами действий в тылу врага. В статье отмечается, что подобный контингент набирался и в спецподразделения Красной Армии, например, в отдельные гвардейские батальоны минеров. «Блицкриг» в Арктике не удался – части вермахта не достигли в Заполярье ни одной из поставленных целей – выйти к Мурманской железной дороге, захватить базы Северного флота и Мурманск. Мурманский фронт был единственным участком советско-германского фронта, где войска противника были остановлены уже в нескольких десятках километров от границы. В результате была обеспечена свобода действий Северного флота в Баренцевом и Белом морях, в том числе защита северных конвоев. Путин посмертно наградил орденом Пирогова боровшихся с COVID-19 медиков 4 мая 2021, 21:15 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Пирогова медиков, боровшихся с пандемией коронавирусной инфекции. «За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, наградить орденом Пирогова Абдураманова Ридвана Ниязовича - врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Центральная городская клиническая больница» (посмертно)», – говорится в документе на портале правовой информации. Кроме того, Путин наградил орденом Пирогова посмертно заведующего отделением Киржачской районной больницы Сергея Белкина, заведующего Александровской районной больницей города Карабанова Михаила Савичева, заведующего центральной городской больницей города Коврова Михаила Толмачева, врача областной клинической больницы Калининградской области Светлану Соловьеву. Посмертно орденом Пирогова за вклад в борьбу с COVID-19 Путин также наградил старшую медсестру Судогодской ЦРБ имени Поспелова Веру Андрееву, старшую медсестру городской больницы №4 города Владимира Ларису Груздеву, медсестру областной клинической больницы Калининградской области Валентину Колодяжную, медсестру областной клинической больницы Калининградской области Надежду Дивак, медсестру городской больницы №4 Оксану Титенко, медсестру Муромской городской больницы №2 Надежду Чванову, кастеляншу Муромской городской больницы №2 Галину Кузнецову, водителя автомобиля Киржачской районной больницы Александра Панкратова. В то же время Путин подписал указ о награждении заместителя директора ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Александра Горелова орденом Пирогова за вклад в организацию работы по предупреждению распространения COVID-19. Также, по указу президента, за вклад в работу по предупреждению распространения коронавируса медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени наградят помощника руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анну Брычеву. Путин объявил благодарность сотрудникам центра Гамалеи 4 мая 2021, 22:56 Текст: Антон Антонов

Президент России Владимир Путин объявил благодарность группе сотрудников Центра имени Гамалеи за активное участие в создании вакцины от коронавируса, сообщается на официальном портале правовой информации. В опубликованном на портале документе говорится, что благодарность объявлена ведущему инженеру лаборатории Анастасии Телегиной, младшему научному сотруднику лаборатории Анне Ковыршиной, водителям Андрею Курнееву и Алексею Лебедеву, передает ТАСС. Путин объявил благодарность учителям, медикам и ученым из регионов за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, также он распорядился о вручении почетных грамот, передает РИА «Новости». В частности, речь идет о сотрудниках Башкирского государственного медицинского университета, Красногвардейской центральной районной больницы в Адыгее, Республиканской клинической больницы имени Каткова в Мордовии, научных сотрудниках, врачах, медсестрах Уфы, Новоуренгойска, Волгограда, ЯНАО, Калужской области и не только, представителях образовательных учреждений Красноярска, Тобольска, Тюмени, Калуги, Курска, Горно-Алтайска, Новосибирска и других городов. В августе Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Она была разработана центром Гамалеи и получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В Кремле анонсировали переговоры Путина с президентом Таджикистана накануне Дня Победы 5 мая 2021, 09:43 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин 8 мая проведет переговоры с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он утвердительно ответил на вопрос о проведении отдельной встречи глав государств, помимо совместного участия в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы. «Переговоры планируются накануне Дня Победы в Москве», – передает слова представителя Кремля ТАСС. По словам Пескова, Путин и Рахмон обсудят ситуацию на границе Таджикистана и Киргизии. Напомним, президент Таджикистана Эмомали Рахмон приедет в Москву на парад Победы. Ранее Песков сообщил, что приглашения на празднование Дня Победы в Москве не рассылались, но это не значит, что лидеры стран не могут приехать. Путин оценил результаты объявления нерабочих дней в мае 6 мая 2021, 17:25 Текст: Евгения Шестак

Решение объявить нерабочими дни с 4 по 7 мая оказалось в целом оправданным, заболеваемость коронавирусом снижается, заявил президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой. Голикова доложила президенту о в целом стабильной ситуации с коронавирусом в России, но отметила, что заболеваемость сильнее всего растет в Москве и Санкт-Петербурге, а также сообщила, что не все граждане соблюдают масочный режим, сообщает ТАСС. Кроме того, вице-премьер признала, что в некоторых регионах темпы вакцинации и тестирования населения снизились. «В целом, насколько я вижу, в том числе, из ваших докладов, решение оказалось оправданным и у нас продолжается снижение заболеваемости. Количество заболевших уменьшается, количество тех, кто выздоровел, увеличивается», – сказал Путин. Глава государства подчеркнул, что продолжается вакцинация от коронавируса, но в некоторых регионах страны снизились ее темпы. «Как видно из информации, которая мне поступает, к сожалению, есть и то, над чем нам нужно подумать, и то, что нужно скорректировать», – заявил Путин. По его словам, это касается, и объемов тестирования, которые также снизились в некоторых регионах за последнее время. Напомним, президент согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Об этом главу государства попросила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова из-за риска роста заболеваемости коронавирусом. 23 апреля соответствующий указ был подписан.