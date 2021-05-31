Эксперт: Запрет многозарядных карабинов не решит проблему стрельбы по прохожим

Запретив или ограничив доступ на какое-либо оружие, проблема с нападением на людей не решится, поскольку найдутся другие инструменты, сказал газете ВЗГЛЯД лидер движения «Право на оружие» Вячеслав Ванеев, комментируя расстрел прохожих в Екатеринбурге.

Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых рассказал, что в квартире стрелявшего с балкона в Екатеринбурге сотрудники полиции обнаружили и изъяли охотничий карабин «Вепрь», из которого и производилось нападение, а также пневматический пистолет «Иж» и пневматическую винтовку «Иж».

«Основные убийства в России осуществляются с помощью столовых ножей. То есть свыше 35 тысяч в год гибнет людей от предметов хозяйственно-бытового назначения. От оружия, при преднамеренном убийстве, порядка 100–150 случаев. Убийств с использованием нелегального оружия – от 1,5 до 7,5 тысяч случаев. Если мы рассмотрим значимость обычного столового ножа и оружия, то увидим огромную разницу. Из этого можно сделать вывод, что ограничивать тот или иной предмет не будет являться выходом из положения, найдутся другие инструменты», – говорит Ванеев.

Он рассказывает, что у стрелков есть понятие «стреляет не оружие, стреляет человек». Соответственно, в России в первую очередь нужно заниматься не ограничением каких-либо инструментов оружия, а людьми, их ментальным здоровьем и проблемами с алкоголем и наркотиками.

«Многозарядный карабин, однозарядный, автоматический или любой другой – все это не имеет значения. Запретив или ограничив доступ на какое-либо оружие, мы не решим проблему», – убежден собеседник.

В Екатеринбурге вечером 30 мая бывший инспектор ППС, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл со своего балкона стрельбу по прохожим. В результате пострадала девятилетняя девочка, ей провели операцию, и сотрудник Росгвардии, которого отпустили из больницы домой после оказания медпомощи. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь правоохранителя.

Напомним, после нападения на школу в Казани президент Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия. В свою очередь глава Росгвардии Виктор Золотов сказал, что необходимо повысить возраст для покупки гражданского оружия.