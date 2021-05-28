МИД выразил протест временному поверенному в делах Украины

Министерство иностранных дел России выразило решительный протест временному поверенному в делах Украины Василию Покотило в связи с провокациями украинских националистов у российского посольства в Киеве.

«26 мая у здания посольства (России в Киеве) представителями украинских организаций радикального националистического толка был устроен некий «перформанс», в ходе которого оказался заблокированным центральный вход в посольство, звучали угрозы и оскорбления в адрес России и российского руководства», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

В связи с этим в МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в России Василий Покотило, которому выражен решительный протест в связи с продолжающимися провокационными акциями у посольства России в Киеве. Также посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста в связи с инцидентом.

«Украинскому дипломату было заявлено, что российская сторона рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Потребовали от украинской стороны принять, наконец, меры по недопущению впредь подобных акций и обеспечить условия для нормальной работы российского дипломатического представительства, его безопасности и неприкосновенности», – указали в МИД.