|
|
Санкции против IT-гигантов решили применять поэтапно
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Меры принуждения к IT-компаниям, нарушающим законы России, будут применяться поэтапно и только после неоднократного игнорирования предписаний Роскомнадзора, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Хинштейн заявил на заседании комитета, на котором рассматривался законопроект, обязывающий крупные IT-компании открывать филиалы или представительства в России, что «реализации мер принуждения предшествует несколько итераций, когда регулятор должен IT-ресурс уведомить и предупредить о неисполнении требований закона, призвать его к тому, чтобы его исполнить», передает ТАСС.
По его словам, санкциям должны предшествовать минимум два предупреждения регулятора.
«Только после того, как происходит игнорирование этих требований, уведомлений, возникает право применения мер принуждения. При этом опять же начиная с наиболее мягкой формы, такой как информирование пользователей о нарушении ресурсом российского законодательства. Затем градус мер принуждения, естественно, начинает возрастать. Самая крайняя и острая фаза – это блокировка», – пояснил парламентарий, назвав возможность ограничения доступа к ресурсам-нарушителям «механизмом сдерживания», который не планируется применять на практике.
Ранее стали известны санкции против IT-компаний за отказ открыть представительство в России.
Между тем российский суд оштрафовал Twitter на 27,9 млн рублей за неудаление запрещенного контента, Google оштрафовали на 3,5 млн рублей за выдачу ссылок на заблокированные ресурсы.
В Москве полиция задержала хватавшего за ягодицы пассажирок метро мужчину
|
|
Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене задержали молодого человека, который трогал за ягодицы пассажирок московского метро, мужчину задержали на следующий день после того, как одна из пострадавших девушек обратилась в полицию.
«Мотив своих действий задержанный вразумительно объяснить не смог», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве, сообщает Рен ТВ. Уточняется, что «охотника» задержали на станции «Пушкинская», им оказался 19-летний житель столицы. В полиции отметили, что мужчина в течении длительного времени совершал подобные действия на территории столичного метро.
В отношении задержанного был составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Молодому человеку назначено наказание в виде административного ареста сроком на десять суток.
Ранее сообщалось, что в городе Сатки Челябинской области женщина в очереди на флюорографию разделась для посетителей медучреждения и начала приставать к ним.
Белоруссия прекратила поставлять на Украину бензин А-95
|
|
Белоруссия приостановила поставку на Украину бензина А-95, сообщил директор «Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.
«Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации – закрыть поставку бензина А-95 на Украину, где за их продуктом 50% рынка. С другой стороны, еще один сигнал нам, третий за эту весну», – написал он в Facebook.
По данным директора «Консалтинговой группы «А-95», переговоры по поставкам продолжаются. «Но задача стоит нестандартная – найти 50 тысяч тонн «пятого». Без моря не обойтись, а я даже не помню, когда в последний раз эта марка приходила морем», – сообщил Куюн.
Тем временем украинское правительство на внеочередном заседании в пятницу одобрило запрет белорусским самолетам использовать воздушное пространство страны с 00.00 (совпадает с мск) 29 мая.
Ранее Минск пригрозил принять болезненные ответные меры против государств, занявших враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через территорию Белоруссии.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Россия решила выдать Белоруссии обвиняемого в беспорядках
Постановление о выдаче Белоруссии гражданина этой страны, обвиняемого на родине в участии в массовых беспорядках, признали законным, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Из картотеки столичных судебных дел следует, что Казимиров был арестован в России с целью выдачи в январе этого года. При этом в инстанции не смогли уточнить фабулу уголовного дела – когда, где, при каких обстоятельствах он, по данным следствия, стал участником беспорядков, передает РИА «Новости».
«В Московском городском суде рассмотрены жалобы Андрея Сергеевича Казимирова и его защитников на решение заместителя генерального прокурора Российской Федерации о выдаче Казимирова компетентным органам Республики Беларусь... Суд постановил признать решение законным и обоснованным», – сообщили в пресс-службе.
В суде также добавили, что вынесенное сегодня постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано.
Согласно Уголовному кодексу Белоруссии, «Участие в массовых беспорядках, выразившееся в совершении уничтожения имущества или сопровождающееся вооруженным сопротивлением представителям власти» – в стране мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии.
В марте КГБ Белоруссии раскрыл три сценария новых протестов. Также в Белоруссии возбудили дело после призывов к участию в несанкционированных акциях.
Россия отказалась выдавать Украине Януковича
|
|
Россия отказала Украине в экстрадиции бывшего украинского президента Виктора Януковича, планируется повторное обращение с запросом, заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
«Мы подавали запрос об экстрадиции, РФ нам отказала. Конечно, мы еще раз будем подавать запрос об экстрадиции», – приводит РИА «Новости» слова Венедиктовой.
Киевский апелляционный суд в 2020 году оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене, по которому он заочно осужден на 13 лет лишения свободы. Защита экс-президента считает решение политическим и обжаловала его в Верховном суде Украины. Прокуратура планировала обратиться к России с запросом о выдаче Украине экс-президента для отбывания наказания.
Ранее украинская генпрокуратура сообщала, что в ближайшее время может начаться процедура экстрадиции бывшего президента страны Виктора Януковича по делу о захвате власти.
Напомним, на Украине Януковича обвиняют в госизмене, хотя в действительности его незаконно отстранили от власти в феврале 2014 года, после чего ему пришлось бежать из страны.
В 2019 году сообщалось, что Янукович находится на территории Российской Федерации.
«Шатающийся» Порошенко приехал в Донбасс с клубникой для военных
|
|
Бывший президент Украины Петр Порошенко отчитался в интернете, как он в бронежилете и шлеме привез клубнику на передовую в Донбассе. Пользователям соцсетей показалось, что он был пьян.
«Жизнь на передовой не сладкая. И потому улыбка каждого нашего воина очень ценна. Привезли бойцам клубнику. Будем угощать», – написал Порошенко на своей странице в Instagram.
Пользователи неоднозначно отнеслись к поступку украинского экс-президента. Так, некоторые похвалили его за заботу о защитниках и заявили, что это «настоящий главнокомандующий вооруженных сил». Другие заподозрили, что Порошенко таким образом избегает допроса. Визит Петра Порошенко на передовую также зафиксировала съемочная группа украинского Пятого канала. В ролике экс-глава Украины смотрится так, как будто он нетвердо держится на ногах, передает РЕН ТВ.
«Тут, на передовой, – лучшие и настоящие. У них находится время, чтобы снимать вирусные ролики… Благодарю за мужество и операторскую работу… Мы точно не дадим разрушить то, чего достигли потом, кровью, невероятными усилиями», – заявил Порошенко.
Под предлогом поездки в Донбасс Петр Порошенко в четверг, 27 мая, не явился на допрос в Службу безопасности Украины по делу в отношении депутатов Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и Тараса Козака . Этот случай стал уже далеко не первым, когда экс-глава государства игнорирует допросы.
Порошенко не раз обвиняли в том, что он появляется на публике в нетрезвом состоянии. В феврале 2018 года, в частности, украинская журналистка Соня Кошкина опубликовала видео, на котором президент Украины на Мюнхенской конференции находится, предположительно, в нетрезвом виде.
За месяц до этого на церемонии запуска скоростного поезда Киев – Борисполь Порошенко выступил так, что все снова сочли его пьяным.
Министр энергетики США назвала российский газ «самым грязным» на Земле
|
|
Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в ходе слушаний в комитете Палаты представителей американского Конгресса по науке, космосу и технологиям заявила, что получаемый в России природный газ якобы является «самым грязным» на Земле.
Отвечая на вопрос о санкциях в отношении «Северного потока – 2», Грэнхолм заявила, что российский газопровод якобы «транспортирует самый «грязный» на Земле природный газ без какого-либо соблюдения безопасности по выбросам метана», передает РИА «Новости».
«Это плохо для нашего климата», – заявила американская чиновница. Глава Минэнерго США заявила, что Соединенные Штаты считают газопровод «Северный поток – 2» «очень опасным» и выступают против этого проекта.
Ранее Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.
Напомним, в мае 2019 года сразу два представителя министерства энергетики США назвали американский СПГ «свободным газом» и «молекулами американской свободы». В Совфеде высмеяли сравнение американского СПГ с «молекулами свободы».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лавров: Не Кравчуку решать формат работы контактной группы по Донбассу
|
|
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не может решать, в каком формате будет работать переговорный механизм по Донбассу, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Что касается заявления господина Кравчука, в принципе, он, конечно, глава делегации, но не ему решать, как будет дальше работать Контактная группа. Контактная группа создана в контексте пакета документов, который был одобрен на саммите в Минске в феврале 2015 года и затем утвержден резолюцией СБ ООН», – цитирует ТАСС министра.
Ранее Кравчук заявил, что переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе должны быть обязательно перенесены в одну из нейтральных европейских стран – Швейцарию или Финляндию, поскольку из-за ситуации вокруг Белоруссии Минск не может оставаться площадкой переговоров.
Украина и раньше выступала за перенос переговоров по Донбассу из Минска. В частности, Кравчук призывал к этому еще в сентябре прошлого года. Он заявлял о возможности переноса площадки для переговоров по Донбассу в Швецию. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также выражал готовность перенести переговоры по Донбассу из Минска.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Большинство стран Европы уже запретили белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство.
Турция заблокировала «практические действия» НАТО против Белоруссии
|
|
Турция заблокировала принятие заявления НАТО о «практических действиях» в отношении Белоруссии в связи с посадкой самолета Ryanair в Минске, сообщили осведомленные дипломатические источники The Washington Post.
«По данным двух дипломатов, говоривших на условиях анонимности из-за частного характера обсуждений, Турция использовала свое право вето, чтобы заблокировать любые практические действия [НАТО] против Минска, который сохранил официальное партнерство с [Североатлантическим] альянсом», – приводит текст публикации РИА «Новости».
В среду Североатлантический совет обнародовал заявление, в котором союзники по НАТО призвали немедленно провести международное расследование инцидента с самолетом Ryanair в Минске, а также освободить Романа Протасевича и Софью Сапегу.
В четверг организация провела незапланированное заседание 36 дипломатических представителей в Совете ИКАО по поводу инцидента с самолетом Ryanair в воздушном пространстве Белоруссии 23 мая. На нем также присутствовали представители Белоруссии, Ирландии, Литвы, Польши и Украины. По итогам заседания ИКАО решила расследовать инцидент с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
Россия в ходе заседания ИКАО выступила за честное и транспарентное расследование незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации.
Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) расследовать инцидент с самолетом Ryanair. США выступили за срочный созыв заседания ИКАО по действиям Белоруссии. В ИКАО заподозрили власти Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции (о международной гражданской авиации).
Законодатели США, Британии и стран ЕС призвали отстранить Белоруссию от ИКАО, приостановить возможности Минска использовать Интерпол и другие международные организации «для дальнейших атак на демократию в Европе». Генсек НАТО Йенс Столтенберг потребовал международного расследования инцидента с самолетом Ryanair.
Брюссель в ответ на действия Минска решил запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Великобритания, Ирландия, Норвегия, США, Франция, Эстония, а также Бельгия и Германия договорились координировать санкции против Белоруссии.
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) подтвердила получение заявки на официальную приостановку полетов над территорией Белоруссии. Белоруссия пригласила представителей ИКАО, ИАТА, EASA, а также авиационные власти ЕС и США изучить инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Создатель Telegram-канала Nexta попросил Польшу усилить его охрану
Создатель признанных в Белоруссии экстремистскими Telegram-каналов Nexta и Nexta-Live Степан Путило попросил польские власти выделить ему дополнительную охрану.
«Мы просим Польшу о дополнительной охране. Мы опасаемся за свою жизнь и здоровье, поскольку нам поступают угрозы», – сказал он на пресс-конференции в Варшаве, передает ТАСС.
Путило также призвал Евросоюз усилить давление на белорусского президента Александра Лукашенко с целью добиться освобождения бывшего главреда Nexta Романа Протасевича, задержанного в Минске после посадки самолета Ryanair. Среди возможных мер давления он назвал «экономическую, политическую и транспортную блокировку» Белоруссии.
На пресс-конференции присутствовали отец и мать Протасевича, они попросили страны ЕС и США помочь освободить их сына и его подругу россиянку Софию Сапегу.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.
В праймериз «Единой России» за четыре дня приняли участие почти 5 млн человек
В предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы за четыре дня приняли участие почти 5 млн человек, сообщает пресс-служба партии.
Эксперты считают, что партия создала удобную инфраструктуру для проведения дистанционного электронного голосования: еще до окончания процедуры в ней уже приняли участие в четыре раза больше избирателей, чем, к примеру, на всероссийском тестировании, которое в середине мая организовал Центризбирком. Тогда проголосовало 1,2 млн человек, говорится в сообщении на сайте «Единой России».
«(Процедура популярна) благодаря тому, что россияне любят использовать и пробовать новые технологии. «Единая Россия» задает тренды в происходящих процессах (в этой сфере). Чем проще сегодня проявить волеизъявление, тем выше будет осознанность выбора. При помощи электронной процедуры можно не спеша узнать о кандидатах, ознакомиться с их программой на платформе, найти дополнительную информацию о них. А когда мы приходим просто на избирательный участок – нам дают бюллетень. И мы, как правило, остаемся с ним один на один», – отметил директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.
В то же время президент Фонда информационной демократии, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ России Илья Массух считает, что «Единая Россия» создала систему, которой нет аналогов в России. При этом, по его мнению, она не только доступна каждому, но и вызывает доверие граждан, которые могут проверить с помощью индивидуального ключа шифрования, корректно ли учтен их голос после подведения итогов.
«Количество впечатляет. Я не помню, чтобы какая-то партия так активно использовала электронные технологии взаимодействия с избирателями. Параллельно, тоже через «Госуслуги» и также в электронном формате, идет голосование по проектам благоустройства территорий, которое «Единая Россия» проводит вместе с Минстроем на уровне муниципалитетов. За месяц в нем приняли участие, мне кажется, 10 млн человек. Теперь представьте себе масштаб вовлечения людей в электронное предварительное голосование партии», – сказал Массух.
Количество участников электронного предварительного голосования «Единой России» позволяет говорить о том, что процедура действительно повлияет на ход думской кампании, считает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов.
«Интерес к предварительному голосованию вполне можно назвать очень высоким. Более 7 млн зарегистрировавшихся избирателей. Это уже 7% от количества избирателей в России. Почти пять млн проголосовавших за три дня – это очень значимый результат. Лидеры неудивительны: Москва, Свердловская и Московская области, Краснодарский край, Санкт-Петербург. Это регионы и города с большим количеством избирателей и высокой политической активностью. Можно прогнозировать в целом более значительный, чем в 2016 году, масштаб принявших участие в голосовании, и его большее влияние на ход избирательной кампании. Целый ряд конфликтов элит в регионах будут разрешены с помощью этой процедуры», – подчеркнул эксперт.
Директор исследовательского центра «Особое мнение», политконсультант, член Общественной палаты РФ Екатерина Курбангалеева отметила, что система электронного предварительного голосования, особенно при условии верификации через «Госуслуги», повышает степень прозрачности самого голосования и уровень доверия к полученным результатам.
«Любопытно, что организаторы голосования – региональные исполкомы – на местах не имеют доступа к промежуточным результатам голосования за кандидатов, и могут видеть только явку. Таким образом, есть все шансы получить объективный срез поддержки тех или иных претендентов на депутатский мандат. И оценить в целом электоральный потенциал партии на местах», – подчеркнула она, отметив, что уникальный опыт, полученный в ходе электронного предварительного голосования, будет распространяться и дальше. «Это неизбежно, вместе с постепенной цифровизацией большинства социальных и управленческих процессов в нашей стране», – заключила эксперт.
Предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Каждый избиратель сможет проверить, корректно ли учтен его голос, 30 мая, когда начнется подсчет голосов и блокчейн будет опубликован на сайте pg.er.ru. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня.
«Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.
В Британии инцидент с эсминцем у берегов Крыма назвали проходом «через украинские воды»
|
|
Эсминец типа 45 Dragon ВМС Великобритании не был участником какого-либо инцидента в районе Крыма в октябре 2020 года, корабль шел из одного порта в другой прямым путем через украинские воды, говорится в заявлении представителя минобороны Соединенного Королевства, опубликованного Daily Telegraph.
«HMS Dragon шел из одного порта в другой самым прямым путем, следуя по признанному безопасным маршруту для всех международных судов через украинские воды. ВМФ России не препятствовал прохождению HMS Dragon. Корабль не был участником какого-либо инцидента, он воспользовался правом безобидного прохода в рамках Конвенции ООН по морскому праву», – приводит слова представителя британского ведомства ТАСС.
По информации издания, эсминец направлялся из Одессы в Батуми. Издание уточнило со ссылкой на источник в правительстве Великобритании, что командование корабля не рассматривало воды в районе Крыма как российские, поскольку Лондон не признает присоединение полуострова к РФ.
Накануне первый заместитель директора Федеральной службы безопасности – руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов сообщил, что погранслужба ФСБ, ВМФ и ВКС в октябре 2020 года совместно выдворили британский эсминец D35 Dragon из территориальных вод России в районе Крыма.
Напомним, в среду корабли ВМС Британии и Украины провели учения в Черном море. Ранее в мае в Черное море зашел патрульный корабль ВМС Британии «Трент», Незадолго до этого корабли ЧФ значительно увеличили время пребывания в море из-за активности НАТО.
В апреле Россия обвинила страны НАТО в провокациях в Черноморском регионе. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял о переброске войск НАТО к границам России и их концентрации в Причерноморье. В Москве предупредили, что риски инцидентов очень высоки и лучше держаться подальше от Крыма и от Черноморского побережья России. В Кремле подчеркивали, что переброска сил НАТО к границам России ведет к витку напряжения.
В начале апреля в Киеве заявляли о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность. В ВСУ также заявляли о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Польский суд отказался арестовывать российского диспетчера
Польский суд не стал арестовывать одного из российских авиадиспетчеров по делу о смоленской авиакатастрофе, рассмотрение дела двух других авиадиспетчеров было отложено на неопределенный срок, сообщили в пресс-службе окружного суда Варшавы.
«По делу Виктора Р. суд отложил заседание на неопределенный срок», – сообщили в суде, передает РИА «Новости». Уточняется, что отсрочка назначена из-за «неисполнения российской стороной заявки на юридическую помощь в отношении подозреваемого Виктора Р». По той же причине бессрочно было отложено заседание по делу в отношении Николая Краснокутского.
По делу в отношении Павла Плюснина суд решил не удовлетворять ходатайство прокурора, который просил задержать диспетчера. Отказ основан на том, что «доказательный материал, ранее собранный в деле, не является достаточным для принятия с высокой степенью вероятности совершения подозреваемым Павлом П. вменяемого ему преступления».
Суд не пришел к выводу, что Плюснин «каким-либо образом до сих пор препятствовал или будет препятствовать в будущем ходу данного расследования», также суд отметил, что орган предварительного расследования «знает адрес проживания подозреваемого, а действия российской стороны явно затрудняют проведение расследования».
Ранее сообщалось, что польский суд возобновил рассмотрение ходатайства генпрокуратуры республики о временном аресте трех российских диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолета Ту-154М в 2010 году.
Напомним, 10 апреля 2010 года самолет Качиньского, который во главе официальной делегации направлялся на памятные торжества в Катыни, разбился под Смоленском. На борту находились 96 человек, включая восемь членов экипажа.
Польский президент, его супруга, представители руководства Польши и все остальные находившиеся на борту люди погибли.
В апреле СК опроверг версию британских экспертов о взрывчатых веществах в Ту-154 Качиньского.
В августе 2017 года новая польская комиссия утверждала, что «разрушение левого крыла Ту-154М не было инициировано столкновением с березой», а явилось результатом взрыва. Позже Следственный комитет России одобрил поступивший от Польши запрос на очередной осмотр обломков самолета Ту-154М.
Вторая европейская компания отменила рейс в Москву из-за отказа в облете Белоруссии
Вторая европейская авиакомпания отменила запланированный на четверг рейс в Москву после отказа российской стороны выдать разрешение на маршрут, который не проходит через воздушное пространство Белоруссии.
Так, российская сторона не выдала разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на прибытие ее рейса из Вены в Москву в четверг по альтернативному маршруту, который проходил не через воздушное пространство Белоруссии, передает ТАСС.
«Austrian Airlines приостановила полеты над воздушным пространством Белоруссии до дальнейшего уведомления на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA). По этой причине также необходимо скорректировать маршрут полета из Вены в Москву. Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями. Российские власти не дали нам это разрешение. В результате Austrian Airlines была вынуждена отменить сегодняшний рейс из Вены в Москву», – сообщили в Austrian Airlines, комментируя отмену утреннего рейса из Вены в Москву.
До этого стало известно об отмене рейса Air France из Парижа в Москву. В самой авиакомпании сообщили, что рейс был отменен после того, как российская сторона не одобрила план полета в обход воздушного пространства Белоруссии. В Кремле переадресовали авиационным властям вопрос об отмене рейса Air France.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного телеграм-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Болгары оценили отказ Байдена от санкций против «Северного потока – 2»
|
|
Статья болгарского издания «Дневник» об отказе президента США Джо Байдена от новых санкций против газопровода «Северный поток – 2» вызвала бурный отклик со стороны читателей.
«Германия, в отличие от нас (Болгарии), сумела отстоять свои национальные интересы», – выразил мнение Шоршо, передает РИА «Новости».
«Все пропало, теперь жители Восточной Европы будут лапу сосать», – пошутил dfjftriktrcdt.
«Как только Россия разработает северный маршрут, она сможет доставлять газ и прочие товары в любую точку Северного полушария намного быстрее, чем кто-либо другой», – написал Armagedon.
«Почему вас так удивляет решение господина Байдена? У демократов никогда не было сильной внешней политики», – заметил kvasimodo.
«Сплошное разочарование! Байден предал нас (болгар)!» – резюмировал Gunther.
Ранее американский лидер признал, что санкции против «Северного потока – 2» к настоящему моменту контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению.
Также Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Глава Госдепа заявил, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.
Новак ответил на заявление министра США о «самом грязном на Земле» российском газе
|
|
Российский газ, поставляемый в Европу по «Северному потоку», имеет углеродный след, который в четыре раза меньше, чем американский, сообщил вице-премьер Александр Новак.
«Сейчас много хайпа на тему экологичности того или иного товара. Однако, если подходить к этому вопросу серьезно и оперировать объективными данными, то результат может удивить некоторых наблюдателей. Российский газ, поставляемый в Европу через «Северный поток», по данным различных аналитических и консалтинговых агентств, имеет почти в четыре раза меньший углеродный след в пересчете на кВт·ч, чем газ, поставляемый в Европу из США», – передает РИА «Новости» слова Новака.
«В основном это связано с тем, что в США большая часть газа добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов. В свою очередь, Россия уделяет огромное внимание обеспечению экологического лидерства и снабжению наших партнеров чистой энергией», – подчеркнул он.
Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм на слушаниях в Конгрессе заявила, что она не принимала участие в решении администрации президента Джо Байдена вывести из-под санкций компанию-оператора трубопровода «Северный поток – 2», и раскритиковала российский газ как «неэкологичный». Она отметила, что одной из причин опасности трубопровода является то, что он транспортирует «самый грязный» на Земле природный газ без какого-либо соблюдения безопасности по выбросам метана».
Напомним, в мае 2019 года сразу два представителя министерства энергетики США назвали американский СПГ «свободным газом» и «молекулами американской свободы». В Совфеде высмеяли сравнение американского СПГ с «молекулами свободы».