Google оштрафовали на 3,5 млн рублей за выдачу ссылок на заблокированные ресурсы

Компанию Google оштрафовал мировой судья судебного участка Таганского района Москвы на 3,5 млн рублей за выдачу ссылок на заблокированные ресурсы, заявила пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук. В пресс-службе сообщили, что Googl LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 13.40 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн 500 тыс. рублей, передает РИА «Новости».



Компанию признали виновной в повторном неисполнение обязанности по прекращению выдачи по запросам пользователей сведений об информационных ресурсах, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым ограничен на территории России. Ранее компанию Google оштрафовали по двум протоколам на 4 млн рублей за неудаление материалов с запрещенной информацией.

В США вынесли приговор признавшемуся в кибератаке на Tesla россиянину 24 мая 2021, 22:17 Текст: Елена Мирошниченко

В США приговорили к уже отбытому в американской тюрьме сроку в 10 месяцев признавшегося в кибератаке на Tesla гражданина России Егора Крючкова. «Я принимаю соглашение о признании вины господином Крючковым и обязательный срок, установленный в нем... - уже отбытый срок, де-факто 10 месяцев», – судья окружного суда в Неваде Миранда Ду, сообщает РИА «Новости». Также суд постановил депортировать Крючкова из США и наложил на него штраф в 14,8 тысяч долларов, де-факто он может не платить штраф, если у него нет таких денег. Напомним, Крючкова обвинили в том, что он и его сообщники хотели завербовать сотрудника компании в Неваде, чтобы тот внедрил вредоносное программное обеспечение в компьютерную сеть для извлечения данных. После, как утверждается, злоумышленники собирались вымогать деньги у компании под угрозой обнародования добытых данных. Суд в Москве оштрафовал Facebook на 26 млн за неудаление запрещенного контента 25 мая 2021, 19:36 Текст: Елена Мирошниченко

Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал Facebook по восьми протоколам на 26 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента, сообщили в пресс-службе суда. «Компания Facebook признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллиона рублей», – цитирует сообщение РИА «Новости». Уточняется, что суд рассмотрел восемь протоколов, по двум вынесен штраф в размере 4 миллиона рублей за каждый, по шести остальным - в размере 3 миллиона рублей за каждое административное правонарушение. Помимо этого, 10 июня в отношении Facebook суд рассмотрит еще два аналогичных протокола и два протокола по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ (Неудаление информации или интернет-страницы, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявления о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях). Ранее компанию Google оштрафовали по двум протоколам на 4 млн рублей за неудаление материалов с запрещенной информацией. Накануне Роскомнадзор сообщил, что трафик для сервисов американской корпорации Google может быть замедлен из-за недостаточного удаления материалов с запрещенной информацией. По данным ведомства, после того как Twitter по требованию Роскомнадзора удалил 91% запрещенной информации, Google вышел на первое место по количеству неудаленного противоправного контента, наносящего прямой вред российским пользователям. Там подчеркнули, что Google грозит штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей, если в течение суток компания не отреагирует на уведомления Роскомнадзора об удалении запрещенной информации. Роскомнадзор пригрозил западным IT- компаниям оборотными штрафами 27 мая 2021, 00:58

Фото: Sina Schuldt/dpa/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Руководитель Роскомнадзора Андрей Липов сообщил, что уже этим летом на западные компании, не удаляющие запрещенную в России информацию, могут быть наложены оборотные штрафы, если будут зафиксированы повторные нарушения. «Мы зайдем на эту историю. Что касается оборотных штрафов: по одним нарушениям это – до 1/5 от оборота компании, по другим – до 1/10 оборота компании. Суд определяет размер. Я думаю, что уже этим летом мы будем повторные оборотные штрафы выписывать. Мы планируем», – приводит слова руководителя Роскомнадзора ТАСС. При этом он подчеркнул, что это произойдет только в случае повторных нарушений. Липов отметил, что сумму штрафов будет определять суд, скорее всего, речь будет идти о штрафах от оборота компании в России. Он также сообщил, что технологию наложения штрафа предстоит определить «в треугольнике – ФАС, Роскомнадзор, ФНС». Напомним, во вторник суд в Москве оштрафовал компанию Facebook по восьми протоколам на 26 млн за неудаление запрещенного контента. В тот же день американскую компанию Google оштрафовали на 4 млн рублей за неудаление материалов с запрещенной в России информацией. В понедельник Роскомнадзор пригрозил замедлить трафик для сервисов Google из-за недостаточного удаления материалов с запрещенной в России информацией. Эксперт: У российских властей нет цели блокировать иностранные онлайн-ресурсы 24 мая 2021, 20:55 Текст: Григорий Кравченко

Как показывает практика, наиболее эффективно работают те инструменты регулирования цифрового рынка, которые угрожают IT-платформам долгосрочной потерей прибыли. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД член палаты Александр Малькевич, комментируя угрозы Роскомнадзора замедлить трафик сервисов Google из-за недостаточной фильтрации противоправного контента. «В Общественной палате убеждены, что у российских властей нет цели блокировать иностранные онлайн-ресурсы, но есть обязанность добиваться от них исполнения нашего действующего законодательства. Более того, в прошлом году граждане проголосовали за поправки в Конституцию (71 статья) об обязанности государства обеспечивать их цифровые права, защищать нас всех от деструктивного потенциально опасного контента в интернете», – напомнил первый зампред комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Александр Малькевич. Недавние действия Роскомнадзора по замедлению трафика Twitter показали свою эффективность и целесообразность, напомнил эксперт. «Эта соцсеть раньше показательно игнорировала запросы российского ведомства, но теперь она серьезность ситуации осознала, увидела реальную угрозу блокировки на территории России и вступила в официальный диалог с властями нашей страны. Поэтому считаю, что возможное решение замедления трафика компании Google без сомнения принесет свои плоды и обеспечит выполнение законных требований регулятора», – сказал член палаты. «Эти компании заточены на заработок, – по этому поводу не должно быть никаких иллюзий. Поэтому неудобная пользователю площадка, – в данном случае такой может стать YouTube, если Google будет так себя вести, – доход приносить не будет», – пояснил Малькевич. «Значит, необходимо считаться с требованиями Роскомнадзора. Мы в ОП всегда утверждали, что иностранные онлайн-платформы заинтересованы в российском цифровом рынке. Просто они содержат каких-то «болтунов» – блогеров, лоббистов, – которые публично утверждают, что нет, если мы начнем в нашей стране добиваться от них законопослушности, будем наводить порядок в интернете, то это неминуемо приведет к уходу сервисов и компаний из России. Нет, этого не будет!», – восклицает Малькевич. «Мы должны последовательно добиваться от иностранных IT-корпораций соблюдения наших законов на нашей же территории. Ситуация, при которой построение эффективного диалога с такими компаниями сопряжено с трудностями (а это однозначно был случай с Twitter), недопустима, поэтому мы в Общественной палате приветствуем закон о «приземлении» этих иностранных компаний в нашей юрисдикции. Он уже был внесен на рассмотрение Госдумой на прошлой неделе. И считаем, что его вступление в силу поможет наладить эффективное взаимодействие со всеми IT-гигантами, компаниями так называемого бигтеха, избежать необходимости жестких мер в будущем», – добавил эксперт. Малькевич напоминает, что московский офис Google наделен только маркетинговыми функциями и никакие серьезные вопросы не решает. «Поэтому ждем принятия закона», – подытожил эксперт. В понедельник Роскомнадзор заявил, что Google недостаточно фильтрует запрещенный в РФ контент и не удаляет от 20 до 30% ссылок на него. В ведомстве отметили, что объемы и сроки неудаления материалов с детской порнографией, призывами к суициду, наркоконтентом, призывами к участию в незаконных акциях и с иным деструктивным контентом таковы, что в отношении сервисов компании могут быть приняты меры по замедлению трафика, - сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. «После того, как Twitter по требованию Роскомнадзора удалил 91% запрещенной информации, Google вышел на первое место по количеству неудаленного противоправного контента, наносящего прямой вред российским пользователям», – рассказали в ведомстве. Там подчеркнули, что Google грозит штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей, если в течение суток компания не отреагирует на уведомления Роскомнадзора об удалении запрещенной информации. «На сегодняшний день на YouTube не удалено порядка 5 тыс. запрещенных материалов. Больше всего – 3,5 тыс. – с призывами к экстремизму. Более 900 материалов, признанных запрещенными судом», - сказали в ведомстве. Западные соцсети вышли на связь с Роскомнадзором после замедления Twitter 27 мая 2021, 06:58 Текст: Антон Никитин

Западные социальные сети вышли на связь с Роскомнадзором после предпринятых в отношении Twitter мер по замедлению трафика, сообщил глава ведомства Андрей Липов. «Другие западные сервисы тоже вышли после принятых нами мер [в отношении соцсети Twitter] на связь с нами. Один из таких сервисов тоже должен к первой декаде июня предоставить информацию по удалению запрещенной информации и по выполнению иных требований российского законодательства», – приводит слова Липова РИА «Новости». Как уточнил глава Роскомнадзора, диалог с соцсетями был всегда, однако вести его достаточно сложно. «Очень часто в разговоре с ними мы слышим про их исключительность. Мы им про законы, которые они должны на нашей территории выполнять, а они нам – про свою исключительность, про то, как они берут на себя право диктовать нам определенные условия по работе их сервисов на территории нашей страны», – отметил Липов. Кроме того, глава ведомства оценил работу Twitter по устранению новой запрещенной информации, появляющейся на платформе. По мнению Липова, удаление проходит своевременно, однако устаревший блок информации с 2017 года пока до сих пор остается на платформе. Накануне руководитель Роскомнадзора Андрей Липов пригрозил западным IT- компаниям оборотными штрафами в случае выявления повторных нарушений. Напомним, 17 мая Роскомнадзор отменил замедление Twitter на фиксированных сетях после удаления модераторами социальной сети свыше 91% запрещенной в России информации. Ранее Таганский суд Москвы признал законным решение о штрафе компании Twitter в 3,2 млн рублей за неудаление противоправной информации. В начале марта Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. Комментируя решение Роскомнадзора, юрист Александр Журавлев заявил газете ВЗГЛЯД, что давно «сложилась ситуация, при которой Twitter систематически не исполняет требования российского законодательства». Также больше полутора лет данная платформа не оплачивает штрафы. Хинштейн: О входе в интернет по паспорту пока речи не идет 27 мая 2021, 12:50

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, комментируя возможность принятия постановления об отказе от анонимности в Сети, заявил, что «интернета по паспорту» не стоит ждать раньше 2023 года. «Сегодня о регистрации, о входе в интернет по паспорту речи не идет. По крайней мере, в настоящий период. Но в целом я сторонник того, чтобы интернет поступательно становился деанонимизированной средой, и достигать этого нужно не путем запретов и жестких репрессивных мер, а созданием определенных условий и формирования своего рода культуры общения и поведения в интернете», – заявил Хинштейн в интервью «Интерфаксу». По его словам, «это органично соотносится с предложением Роскомнадзора … о проведении психологического тестирования пользователей социальных сетей с тем, чтобы сами владельцы сетей такой мониторинг вели, выявляя лиц, потенциально склонных не только к какому-то девиантному, неадекватному поведению в Сети, но и в целом к совершению каких-то противоправных действий». «Как можно сформировать такую культуру деанонимизации? Через разные инструменты. На мой взгляд, это просто должно стать немодным и неприличным – прятаться за псевдонимом. Потому что когда человек уверен в себе и в своей правоте, ему нет нужды скрывать свое настоящее лицо. Но – повторюсь – сегодня речь не идет о том, что это нужно делать в директивном и ультимативном порядке», – указал Хинштейн. На уточняющий вопрос журналиста он ответил, что «интернета по паспорту» точно не будет до конца 2022 года. Юрист Александр Журавлев, комментируя газете ВЗГЛЯД инициативу лишить пользователей Сети анонимного статуса для борьбы с киберпреступностью, заявил, что к вопросам деанонимизации в интернете необходимо подходить осторожно и взвешенно, соблюдая баланс между личной жизнью граждан и защитой их возможных угроз. Tesla открыла центр хранения данных в Китае 26 мая 2021, 16:21 Текст: Евгения Шестак

Американский производитель электромобилей Tesla создал в Китае центр обработки данных для локального хранения данных о приобретенных китайскими клиентами автомобилях на фоне беспокойства Пекина о возможности шпионажа. По информации CNN, камеры на автомобилях могут вести съемку беспрерывно, электрокар может получить доступ к контактам владельца после синхронизации с телефоном. В связи с этим китайские власти были обеспокоены возможностью шпионажа в случае хранения этих данных за границей, передает ТАСС. Отмечается, что теперь вся информация об автомобилях компании, продаваемых в континентальной части Китая, будут храниться на территории КНР. Со временем Tesla планирует построить больше подобных центров обработки данных. Ранее основатель Tesla Илон Маск опроверг информацию, что электрокары используются для шпионажа в Китае или любой другой стране. «У нас есть мощный стимул обеспечивать конфиденциальность любой информации. Если бы Tesla использовала автомобили для шпионажа в Китае или где бы то ни было, мы бы закрылись», – сказал он. Напомним, китайские власти решили ограничить использование американских машин Tesla военными, так как эти электрокары могут представлять угрозу нацбезопасности. Эксперт: К идее деанонимизации в интернете надо подходить, исходя из принципа «не навреди» 26 мая 2021, 19:00 Текст: Елена Лексина

К вопросам деанонимизации в интернете необходимо подходить осторожно и взвешенно, соблюдая баланс между личной жизнью граждан и защитой их возможных угроз, сказал газете ВЗГЛЯД юрист Александр Журавлев. Так он отреагировал на инициативу лишить пользователей сети анонимного статуса для борьбы с киберпреступностью. «Роскомнадзор по действующему законодательству наделен полномочиями по мониторингу соблюдения закона и может, например, блокировать сим-карты, проверять подлинность их владельцев. Также ведомство является регулятором в интернете», – напомнил Александр Журавлев, глава комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР). Перечисленных выше полномочий недостаточно, чтобы отвечать на современные вызовы, полагает эксперт. Он указал на то, что проблема безнаказанного противоправного поведения в интернете «порождает необходимость предпринимать определенные действия по защите граждан от оскорблений в сети, кибербуллинга, фишинга, хакерских атак». По мнению Журавлева, у Роскомнадзора должны быть возможности получать сведения о пользователях, но на другой чаше весов – это приватность, личная жизнь человека, что порождает вопросы возможного злоупотребления со стороны надзорных органов и других лиц. «Для решения этой проблемы необходимо осторожно и взвешенно подходить к созданию специального регулирования в этой части. Это означает, что при создании такого регулирования государству необходимо соблюсти баланс между личной жизнью граждан и защитой их возможных угроз», – полагает глава профильной комиссии АЮР. Журавлев подчеркнул, что при решении такой сложной задачи не стоит впадать в крайности. «Есть разного рода направления: одни относятся к этому демократично, а другие, наоборот, исповедуют жесткий подход по примеру Китая и Индии, – заметил эксперт. – Здесь необходимо создать что-то среднее. Это действительно будет сложно, потому что нужно будет проработать разные вопросы. Но надо иметь в виду, что у Роскомнадзора уже есть достаточно обширное количество полномочий. Например, пользователи бесплатного Wi-Fi в кафе оставляют свой телефон при регистрации в сети. Этот след приводит к реальному человеку». Юрист напомнил также, что мобильные устройства при заходе в интернет оставляют IP-адреса, которые тоже «могут привести к реальному человеку», поэтому и уже существующие полномочия позволяют Роскомнадзору выявлять нарушителей. «В данном случае при подготовке такого законодательства можно исходить из принципа «не навреди». Но реализовать этот принцип будет не так просто, потому что для подготовки такого регулирования необходимо привлечь всех заинтересованных лиц». В частности, можно привлечь к обсуждению общественные организации, которые занимаются вопросами безопасности в Сети, представителей организаций по защите прав человека, цифровые ведомства и регуляторы, перечислил Журавлев. «При соблюдении баланса интересов всех этих сторон и граждан будет возможно создать соответствующее регулирование», – подытожил юрист. Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, выступая на итоговой коллегии Роскомнадзора, призвал ведомство к активной работе по деанонимизации в интернете для противодействия киберпреступности, сообщает ТАСС. «Если вопросы деанонимизации в Сети в ближайшее время нам сообща не удастся решить, удельная доля IT-преступлений будет только возрастать, угрожая национальной безопасности страны. И в этой связи, коллеги, я, во-первых, хотел бы вас призвать к активной работе в этом направлении, а во-вторых, пользуясь случаем, попросить представить в адрес нашего профильного комитета ту обобщенную практику, которая у ведомства уже накопилась», – сказал Хинштейн. По словам депутата, речь идет об аналитике по делам об экстремистской деятельности, распространении фейк-ньюс, о неуважении к обществу, государственным символам России. «К сожалению, на данный момент у нас этой обобщенной судебной статистики нет», – посетовал он. Парламентарий сослался на «двукратный ежегодный рост преступлений», связанных с IT-сферой. Более 70% мошеннических действий совершаются с использованием интернет-технологий, уверяет депутат. Эксперт: У российских регуляторов должны быть рычаги воздействия на западных IT-гигантов 26 мая 2021, 16:51 Текст: Андрей Самохин

Недопустима ситуация, при которой иностранные компании работают в России «в серую», уклоняются от уплаты налогов и игнорируют решения судов, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Вадим Виноградов. Так он прокомментировал сообщение о расширении полномочий Роскомнадзора, которое на итоговой коллегии ведомства сделал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. «Россия последовательно добивается соблюдения своих законов на собственной территории, применяя к нарушителям меры воздействия. Ситуация, в которой с иностранными IT-гигантами невозможно выстроить эффективный диалог и обеспечить соблюдение цифровых прав граждан, недопустима», – подчеркнул руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты, декан факультета права ВШЭ Вадим Виноградов. Собеседник также назвал недопустимой ситуацию, когда иностранные компании работают на территории нашей страны «в серую», уклоняются от уплаты налогов, не предоставляют никаких отчетов и данных о ведении дел и игнорируют решения судов. «Крупные игроки должны быть легализованы в российском правовом поле – для этого необходимо, чтобы на территории России были открыты их официальные представительства. Законопроект о «приземлении» иностранных IT-компаний будет рассмотрен Госдумой в ближайшее время», – напомнил Виноградов. Декан факультета права ВШЭ подчеркнул, что для предотвращения нарушений законодательства в распоряжении организаций-регуляторов должен быть набор мер воздействия, прежде всего финансовых – например, возможности ограничения российской рекламы на зарубежных ресурсах и запрет проведения платежей в адрес недобросовестных иностранных интернет-компаний. «Не стоит забывать, что IT-корпорации, в первую очередь – частные компании, которые ориентируются на получение прибыли. Поэтому тезис о том, что иностранные онлайн-платформы не заинтересованы в российском цифровом рынке, не имеет под собой оснований. Бизнесу интересно все, что может принести доход», – заметил Виноградов. В среду первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, выступая на итоговой коллегии Роскомнадзора в среду, заявил, что государство не ставит перед собой цель ограничивать присутствие иностранных компаний на российском рынке. При этом Кириенко отметил – полномочия Роскомнадзора будут расширяться, у регулятора появится новый функционал, а также вырастет количество сотрудников. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал усилить регулирование в интернете, который, по его словам, стал своего рода «параллельным миром». «И если в нашем с вами мире существует законодательство действующее... регулирует все и вся, то точно так же должно быть законодательство, которое регулирует все и вся в интернете», – цитировало главу пресс-службы Кремля агентство РИА Новости. Ранее первый зампред комиссии Общественной палаты по развитию информационного общества Александр Малькевич пояснил газете ВЗГЛЯД: «В Общественной палате убеждены, что у российских властей нет цели блокировать иностранные онлайн-ресурсы, но есть обязанность добиваться от них исполнения нашего действующего законодательства. Более того, в прошлом году граждане проголосовали за поправки в Конституцию (71 статья) об обязанности государства обеспечивать их цифровые права, защищать нас всех от деструктивного потенциально опасного контента в интернете». Добавим, что Сергей Кириенко, выступая на 25-м Российском интернет-форуме поддержал идею создания Российского цифрового сообщества (союза), направленного на консолидацию, поддержку IT-специалистов внутри страны, и отметил необходимость постоянного диалога между властью и интернет-сообществом. Роскомнадзор обязал иностранные соцсети локализовать базы данных россиян до 1 июня 26 мая 2021, 12:13 Текст: Елизавета Булкина

Социальные сети Facebook, Twitter и другие должны до 1 июня локализовать базы персональных данных россиян, заявил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер. «До 1 июля соцсети Facebook, Twitter и другие обязаны обеспечить локализацию баз данных российских пользователей», – передает сообщение ведомства ТАСС. Вагнер добавил, что компаниям уже направлены требования о приведении их деятельности в соответствие с этими требованиями. «До 1 июля ожидаем информацию, как это требование исполняется», – сказал замглавы ведомства. Закон «О персональных данных» обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории России. Закон распространяется на иностранные компании, которые не имеют физического присутствия в России, если они осуществляют деятельность, направленную на российскую территорию. За невыполнение требования предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 1 млн до 6 млн рублей, за повторное нарушение – от 6 млн до 18 млн рублей. Ранее Минцифры заявило о необходимости особого режима регулирования личных данных в соцсетях. В Кремле указали на необходимость законов об интернете 26 мая 2021, 14:01 Текст: Наталья Ануфриева

Интернет – это уже «параллельный мир»: там, как и в обычном мире, должно быть свое законодательство для регулирования всех вопросов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков заявил, отвечая на вопрос о том, в какую сторону будут расширяться полномочия Роскомнадзора, что ведомство должно «регулировать законность в интернете», передает РИА «Новости». «Дело в том, что интернет затрагивает уже все области жизни абсолютно, не просто большую часть, а все. Интернет – это просто уже параллельный мир. И если в нашем с вами мире существует законодательство действующее, которое регулирует все и вся, то точно также должно быть законодательство, которое регулирует все и вся в интернете. И вот как раз это и есть функция Роскомнадзора», – пояснил он. Ранее первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заявил, что стоящие перед Роскомнадзором задачи будут только увеличиваться, так как влияние интернета в современной жизни растет и появляются новые риски. Также будут расширяться полномочия ведомства в этой связи. Накануне Google оштрафовали по двум протоколам на 4 млн рублей за неудаление материалов с запрещенной информацией. «Компания признана виновной в совершении административного правонарушения, назначено наказание в виде административного штрафа (по одному протоколу)», – заявили в пресс-службе судебного участка №422 Таганского района Москвы. Кроме того, суд российской столицы оштрафовал Facebook на 26 млн за неудаление запрещенного контента. Роскомнадзор сообщал, что трафик для сервисов и Google может быть замедлен из-за недостаточного удаления материалов с запрещенной информацией. В России резко выросло число краж с банковских счетов 27 мая 2021, 17:10 Текст: Дарья Григоренко

В России за четыре месяца текущего года количество краж с банковских счетов выросло более чем на четверть, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры России. Как следует из сообщения, все большее распространение получают кражи с банковского счета. «Относительно предшествующего года их массив увеличился более чем на четверть (до 57,8 тыс.)», – говорится в тексте сообщения, передает РИА «Новости».



Больше всего хищений со счетов граждан (в расчете на 100 тыс. человек) зафиксировано в Карелии (79,3), Амурской области (76,5) и Удмуртии (72).



Также отмечается, что по итогам первых четырех месяцев текущего года криминогенная обстановка в стране остается относительно стабильной. Было выявлено 679,8 тыс. преступлений. В то же время отмечавшаяся в I квартале тенденция к снижению числа зарегистрированных преступлений (-1,8 %) сменилась сопоставимым по значению ростом (+1,1 %).



Наиболее интенсивно растет количество зарегистрированных преступлений в 46 регионах России. Самый серьезный рост отмечается в Санкт-Петербурге, Чечне и Тува. Ранее мошенники похитили у россиянки рекордную сумму денег. Жертвой злоумышленников стала 54-летняя клиентка крупного банка. Сумма ущерба составила 400 млн рублей. Напомним, что прокуратура Москвы предупредила о новых видах мошенничества с использованием поддельных интернет-сайтов банков. Twitter за день оштрафовали на 9,5 млн рублей 27 мая 2021, 13:45 Текст: Наталья Ануфриева

Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы в четверг оштрафовал Twitter на 9,5 млн рублей за неудаление запрещенного контента, на очереди еще три протокола, сообщила пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук. Гуринчук сообщила, что «Twitter Inc признан виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП («Неудаление информации, доступ к которой должен быть ограничен»)», передает РИА «Новости». Суд рассмотрел половину назначенных на четверг протоколов и вынес решения о трех штрафах в 3 млн рублей, а также 4 и 2,5 млн. Три протокола еще на очереди. Всего в отношении Twitter составлено девять протоколов по данной статье: по первым трем суд оштрафовал компанию 8,9 млн рублей (решение вступило в законную силу). Помимо этого, за неудаление информации суд ранее назначил многомиллионные штрафы компаниям Google, Facebook и Telegram. Ранее суд в Москве оштрафовал Facebook на 26 млн за неудаление запрещенного контента. До этого компанию Google оштрафовали по двум протоколам на 4 млн рублей за неудаление материалов с запрещенной информацией. Российский суд оштрафовал Twitter на 27,9 млн рублей 27 мая 2021, 14:37 Текст: Алина Назарова

По решениям мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы корпорация Twitter должна выплатить штраф в 27,9 млн рублей за неудаление запрещенного контента, сообщила пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук. В четверг суд рассмотрел шесть протоколов и назначил шесть штрафов на общую сумму 19 млн рублей. Ранее по трем протоколам суд назначил 8,9 млн. Таким образом, общая сумма штрафов составила 27,9 млн рублей, передает РИА «Новости». «Twitter Inc признан виновным по части 2 статьи 13.41 КоАП («Неудаление информации, доступ к которой должен быть ограничен»)», – пояснил пресс-секретарь суда. Ранее суд в Москве оштрафовал Facebook на 26 млн за неудаление запрещенного контента. До этого компанию Google оштрафовали по двум протоколам на 4 млн рублей за неудаление материалов с запрещенной информацией. Депутат: Зарубежные IT-гиганты сами заинтересованы в «приземлении» в России 27 мая 2021, 18:31 Текст: Андрей Резчиков

«Пока зарубежные IT-гиганты не открыли свои полноценные филиалы в России, они пользуются незаслуженным конкурентным преимуществом над нашими кампаниями», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Антон Горелкин. Ранее стало известно о том, что российские госкомпании увеличивают расходы на рекламу на иностранных сетевых платформах. «Рынок рекламы в интернете давно перегнал телевидение и составляет больше 200 млрд рублей. Примерно половину этой суммы, по оценкам экспертов, забирают себе большие иностранные интернет-платформы. И это только рекламные бюджеты. Наш сегмент рынка превратился в наиболее привлекательный в Европе. Но при этом возникает большая проблема – целая россыпь западных компаний зарабатывает у нас деньги, но при этом они остаются вне российской юрисдикции», – говорит член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. «Российские компании поставлены в неравное положение. Для иностранных платформ налоговая отчетность – добровольная, поэтому они платят в несколько раз меньше, чем должны бы. Иностранцы используют различные схемы с участием наших рекламных агентств и в результате показывают минимальный объем прибыли», – сказал депутат. «Кроме того, российские компании вынуждены содержать за свой счет службы модерации, они работают с пользователями, то есть тратят деньги, чтобы соответствовать всем требованиям нашего законодательства. Иностранные IT-гиганты избавлены от таких расходов, они по сути ведут себя на российском рынке, как колонизаторы XVII-XVIII века, – и отсюда их соответствующее отношение к нашей стране», – пояснил политик. «С учетом перспективности нашего рынка, мы заслуживаем открытия в России полноценных представительств зарубежных IT-платформ. Недопустимо ущемление прав наших пользователей, как и пренебрежительное отношение к нашим законам, когда годами, иностранцы неохотно и подолгу не удаляют противоправный контент. Это видно на примере Twitter», – напомнил политик. «Пока диалог с иностранными платформами носит крайне хаотичный характер. Взаимодействие удается выстраивать только с отдельными представителями. Мы же хотим создать понятный и прозрачный механизм работы. Для этого и был недавно внесен законопроект о «приземлении» иностранных платформ», – сказал Горелкин, один из авторов этого закона. «Механизм таков: иностранная платформа создает на сайте регулятора – Роскомнадзора личный кабинет. Через этот сервис и происходит обмен юридически значимыми сообщениями. Это оперативно, понятно и позволит регулятору и компаниям выстроить единые правила, а также избежать негативных последствий, которые недавно испытал на себе Twitter», – сказал Горелкин. В марте власти были вынуждены прибегнуть к крайней мере – к замедлению трафика, напомнил депутат. «У Twitter не было управленческой ориентации на наш рынок, ей было не с кем взаимодействовать. А теперь мы все эти вопросы решаем с помощью законопроекта», – утверждает депутат. Одним из критериев включения интернет-компании в реестр регулятора, упоминаемый в новом законе, станет наличие 500 тыс. уникальных пользователей в сутки. «Как посчитать этих пользователей? Очевидно, что счетчики самих компаний могут не быть объективны. Нужен единый измеритель, единый отраслевой стандарт. Мой законопроект о едином измерителе и проект о «приземлении» ментально связаны между собой», – заверил депутат. Горелкин уверен, что крупные иностранные интернет-платформы, которые хотят работать в России, «примут новые условия». Как сообщил в четверг сайт Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР), отечественные госкомпании наращивают затраты на свое продвижение в социальных сетях. За прошлый год доля затрат государственных компаний на социальные сети увеличилась на 3% и составила 3,32 млрд рублей. Больше всего потратили Сбербанк, Банк ВТБ и Ростелеком. Самыми популярными платформами являются Instagram, Facebook и ВКонтакте. На них приходится 80% бюджетов, выделяемых госкомпаниями на продвижение в социальных медиа. 36% опрошенных компаний рассматривают TikTok и YouTube в качестве новых рекламных каналов. В свою очередь, глава того же комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн подчеркивает, что «обеспечить исполнение требования по «приземлению», без предоставления государству инструментов понуждения международных IT-компаний к исполнению законодательства, было бы несколько проблематично». По мнению главы комитета, если государственным органам и госкомпаниям запретить продвижение в иностранных соцсетях, то вреда от этой меры не будет. «Роскомнадзор на днях, на заседании собственной коллегии, назвал четыре самых популярных в России соцсети, и лишь две из них – отечественные: «ВКонтакте» и «Одноклассники». Ограничения для иностранных компаний, очевидно, приведут к перераспределению бюджетов в пользу российских, что само по себе хорошо. Если Twitter, YouTube, Facebook захотят потерять доходы с российского рынка – это их право. Пусть и дальше не исполняют российское законодательство», – пояснил глава комитета. Хинштейн уверен, что российский рынок важен для международных интернет-игроков, потому что это огромная аудитория и существенная прибыль. «Facebook и Google со своих сервисов получают не менее 100 млрд рублей совокупно с российского только рекламного рынка. Очевидно, что они могут себе позволить содержать постоянные, полноценные и компетентные офисы», – подытожил депутат. Как сообщала на прошлой неделе газета ВЗГЛЯД, группа депутатов, в том числе Александр Хинштейн, Антон Горелкин и другие, подготовили проект закона, обязывающий владельцев крупных иностранных интернет-ресурсов открывать официальные представительства в России. «В Государственную думу внесен один из самых важных законопроектов этой сессии – о «приземлении» иностранных IT-компаний в России. Проще говоря, мы хотим обязать крупные зарубежные интернет-компании открывать у нас официальные представительства или филиалы», – пояснял тогда Горелкин.