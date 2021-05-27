Российский суд оштрафовал Twitter на 27,9 млн рублей

Пушков развеял три мифа о работе IT-гигантов в России

«В ходе работы по регулированию деятельности интернет-компаний в нашем информационном пространстве произошло крушение трех мифов», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя состоявшееся в Москве заседание коллегии Роскомнадзора.

«В последний год из-за пандемии коронавируса резко возросло использование интернета. Стало понятно, что необходимо определенное регулирование деятельности глобальных интернет-компаний на территории России», – сказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Эта сфера не может быть оставлена без внимания государства, тем более что глобальные интернет-гиганты имеют тенденцию подменять законодательство других стран своими собственными внутрикорпоративными решениями», – отметил собеседник и добавил, что «в ходе работы по регулированию деятельности интернет-компаний в нашем информационном пространстве произошло крушение трех основных мифов».

Первый миф, по словам Пушкова, заключается в том, что «глобальные интернет-компании самодостаточны, независимы от национальных государств и вправе принимать любые решения и навязывать их государству, поскольку являются частными». «Этот миф не выдержал столкновения с реальностью, причем не только в России, но и в Евросоюзе, Великобритании, Турции, Австралии и ряде других стран. Они встали на защиту своего суверенитета от произвола глобальных интернет-корпораций. Google, Facebook были подвергнуты очень большим штрафам за нарушение антимонопольного законодательства. Россия также идет по этому пути», – отметил сенатор.

«Второй миф состоит в том, что глобальные интернет-игроки могут обойтись без России и считают ее мизерным рынком. Выяснилось, что компании не хотят уходить с нашего рынка. На то есть причины. Например, Google за прошлый год заработал в России 75 млрд рублей. Кроме того, уход из страны чреват потерей рынка на длительную перспективу, а свято место пусто не бывает», – подчеркнул Пушков.

«Еще одним мифом было представление о том, что российское государство только угрожает, но не решится на серьезные шаги, – продолжил сенатор. – Последний год показал, что это не так. У нашего государства есть решимость предписать интернет-площадкам определенное поведение в нашем информпространстве, а именно: обязать их исполнять законы, действующие на территории нашей страны».

Также Пушков обратил внимание на существование законодательной основы. «Мы создали систему законов. За последний год было принято пять законов, которые позволяют достаточно жестко и определенно регулировать деятельность интернет-компаний на нашей территории», – напомнил политик.

«Последний законопроект, который скоро, надеюсь, превратится в закон – «о приземлении» международных гигантов. Они должны будут зарегистрироваться на территории России, открыть офисы или юридические лица, которые будут их представлять в нашей стране. До этого они действовали на нашей территории и зарабатывали деньги, не имея здесь офисов», – пояснил Пушков.

«Теперь будет иначе, – отметил собеседник, – если интернет-компании откажутся регистрироваться, они подвергнутся целому ряду штрафных санкций. Крайняя мера – блокировка».

«При этом, – подчеркнул политик, – мы не заинтересованы в выталкивании международных интернет-гигантов из нашего информационного пространства. Мы лишь предписываем им определенные правила поведения. Если они их примут, то никаких проблем не будет».

Ранее в среду состоялось итоговое заседание коллегии Роскомнадзора. На нем в том числе замглавы ведомства Вадим Субботин рассказал о том, что «ВКонтакте», YouTube, Instagram и «Одноклассники» сохраняют позиции самых популярных социальных сетей в России, сообщает «Российская газета».

Замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер заявил, что социальные сети Facebook, Twitter и другие должны до 1 июня локализовать базы персональных данных россиян. Вагнер добавил, что компаниям уже направлены требования о приведении их деятельности в соответствие с этими требованиями. «До 1 июля ожидаем информацию, как это требование исполняется», – сказал замглавы ведомства.

Закон «О персональных данных» обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории России. Закон распространяется на иностранные компании, которые не имеют физического присутствия в России, если они осуществляют деятельность, направленную на российскую территорию. За невыполнение требования предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 1 до 6 млн рублей, за повторное нарушение – от 6 до 18 млн рублей.