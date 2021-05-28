Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Сочи, где проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

«Лукашенко вылетел в Сочи для переговоров с Путиным», передает РИА «Новости».

Перед этим на встрече с главами делегаций государств-участников заседания глав правительств СНГ Лукашенко заявил, что на переговорах в Сочи рассчитывает договориться с российским лидером о возобновлении авиасообщения между Россией и Белоруссией.

«Если у нас более-менее нормально, если мы выровнялись в этом отношении, всеми правдами и неправдами, ну так давайте открываться друг другу... Если мы закрыты, это не будет способствовать уменьшению заболеваемости. То, что самолёт будет летать или не летать – от этого ничего не изменится. Думаю, с президентом сегодня договоримся на эту тему», – сказал Лукашенко.

Лукашенко заявил также, что эпидемиологическая ситуация в России и в Белоруссии «примерно одинаковая».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Лукашенко состоится в пятницу в Сочи, заявлений по итогам не планируется. В то же время президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя повестку предстоящих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи, заявил, что в основном речь пойдет об экономике.