Росавиация предупредила об увеличении времени выдачи разрешений на пролет через Россию

Росавиация уведомила авиакомпании, что при изменении маршрутов из Европы в Россию и обратно возможно увеличение времени выдачи разрешений из-за роста числа запросов.

Росавиация уведомила авиакомпании, что «при изменении ранее утвержденных маршрутов из/в пунктов Европы в/через воздушное пространство России следует принимать во внимание возможное увеличение времени выполнения процедур для получения разрешения на прилет, вылет и пролет транзитом воздушного пространства Российской Федерации. Увеличение времени выполнения процедур обусловлено увеличением общего количества запросов от авиакомпаний», указали в ведомстве.

При этом там уточнили, что за прошедшие сутки всего российскими авиакомпаниями с использованием воздушного пространства Белоруссии выполнено 134 рейса, также европейские авиакомпании выполнили 113 рейса с использованием воздушного пространства Белоруссии и 53 рейса по альтернативным маршрутам.

Ранее российская сторона выдала австрийской авиакомпании Austrian Airlines разрешение на осуществление в пятницу пассажирского рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту вне воздушного пространства Белоруссии.

Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске, на борту которого находился оппозиционер Роман Протасевич, вызвала резкую реакцию Запада. В итоговом заявлении саммита Евросоюза говорится о том, что белорусским самолетам могут запретить летать в небе ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.