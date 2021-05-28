Газпром попросил суд Польши приостановить дело о штрафе из-за «Северного потока – 2»

Газпром обратился в польский суд с ходатайством приостановить рассмотрение антимонополного штрафа в размере 50 млн евро на российский холдинг по делу о «Северном потоке – 2», следует из отчета компании по МСФО за первый квартал 2021 года.

«19 мая 2021 года «Газпром» подал в компетентный суд Польши ходатайство о приостановлении рассмотрения дела о наложении указанного штрафа на «Газпром» до вынесения судом решения по делу об обжаловании решения антимонопольного органа Польши о предполагаемой концентрации Газпром и иностранных инвесторов в ходе реализации проекта «Северный поток – 2», – говорится в отчете, передает ТАСС.

Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) в июле 2020 года уведомил российский холдинг о наложении такого штрафа «за непредоставление ранее запрошенной антимонопольным органом Польши информации в рамках указанного антимонопольного расследования». В августе Газпром обжаловал это решение в компетентном суде Польши. В отчете поясняется, что штраф не будет подлежать взысканию до момента вступления в силу соответствующего решения суда.

Напомним, в июне 2020 года Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) возбудило дело против Газпрома за то, что тот отказался сотрудничать и предоставить информацию о «Северном потоке – 2». Варшава требовала оштрафовать российскую компанию на 50 млн евро. В августе UOKiK оштрафовало Газпром на 213 млн злотых (около 50 млн евро) за отказ сотрудничать в деле по «Северному потоку – 2».

После этого Газпром подавал в польский суд апелляционные жалобы на действия управления защиты конкуренции и потребителей Польши из-за ограничения доступа к доказательствам, собранным в рамках расследования по «Северному потоку – 2».

Кроме того, один из европейских партнеров Газпрома по строительству газопровода «Северный поток – 2» Shell также подала апелляцию на решение польского регулятора UOKiK, обвинившего Газпром и европейские компании в несогласованном с польскими властями создании совместного предприятия для реализации проекта.