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Евросоюз не признал итоги президентских выборов в Сирии
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Евросоюз (ЕС) не будет признавать результаты президентских выборов в Сирии, победу на которых одержал Башар Асад, эти выборы «не являются ни свободными, ни честными», заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.
Боррель заявил после совещания с 27 главами МИД стран ЕС в Лиссабоне, что данные выборы якобы не привнесут ничего в урегулирование конфликта в Сирии и не приведут к нормализации отношений между мировым сообществом и сирийским режимом, передает Deutsche Welle.
До этого выборы раскритиковали министры иностранных дел ФРГ, Франции, Италии, Великобритании и США.
«Мы осуждаем решение режима Асада провести выборы за рамками, установленными резолюцией 2254 Совбеза ООН, и присоединяемся к голосам сирийцев, включая голоса представителей гражданского общества и сирийской оппозиции, которые назвали это голосование незаконным», – говорится в их совместном заявлении.
Напомним, Асад одержал победу на выборах президента Сирии. 26 мая, в день проведения президентских выборов в Сирии открылись более 12 тыс. избирательных участков.
Наблюдатели от Общественной палаты (ОП) России отметили демократический характер выборов в Сирии и конкуренцию среди кандидатов в президенты.
При этом за день до начала голосования в Сирии США, Великобритания, Германия, Франция и Италия выступили с совместным заявлением, в котором призвали международное сообщество не признавать президентские выборы в республике.
В Москве подчеркивали, что заявления о «нелегитимности» президентских выборов в Сирии являются грубым политическим давлением и вмешательством во внутренние дела республики.
Немецкий политолог объяснил причины нападок ЕС на Москву из-за самолета Ryanair
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«Сейчас в Европе пытаются выстроить сговор Путина и Лукашенко по поводу истории с посадкой самолета Ryanair», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Россия «бросает вызов ценностям» ЕС, а Белоруссия «атакует» суверенитет Европы.
«Урсула фон дер Ляйен высказывается как председатель Европейской комиссии, где не превалирует немецкая или французская точки зрения, а где есть пять-семь стран союза с радикально негативным отношением ко всему, что происходит в России», – отметил немецкий политолог Александр Рар. «Это крикливое меньшинство, которое постоянно подливает масло в огонь, – продолжил эксперт. – Поэтому фон дер Ляйен должна озвучивать консенсусное мнение, хотя это почти невозможно».
По словам Рара, «Лукашенко для Запада маленький человечек, а Белоруссия – слишком маленькая страна, чтобы ее наказывать». «Поэтому они пытаются выстроить сговор Путина и Лукашенко даже по поводу истории с посадкой самолета Ryanair. Хотя этому нет никаких доказательств, более того – Россия не поддержала действия Белоруссии в данной ситуации. Поэтому главным противником Запада в плане либеральных ценностей остается Россия», – отмечает эксперт.
Он также обратил внимание на слова главы Еврокомиссии о том, что «российской экономике не хватает модернизации, так как она очень сильно зависит от энергетических доходов». Как считает Рар, тем самым Урсула фон дер Ляйен озвучивает точку зрения, которая принята в некоторых институтах и СМИ Европы. «Там ровно так и пишут, слово в слово», – подчеркнул эксперт.
«То, что российский бюджет питается не только от продажи нефти и газа, и в целом доля нефтегазовых доходов в бюджете сократилась до трети – знают только те специалисты, кто действительно интересуются Россией. Таких экспертов очень мало», – констатировал Рар.
Политолог также не исключил, что Урсулу фон дер Ляйен постигнет судьба главы Европарламента Давида Сассоли, который попал в российские контрсанкционные списки. «Отношения между ЕС и Россией сегодня практически заморожены. Москва заявляет, что она не заинтересована работать с Евросоюзом, который в течение семи лет не может провести ни один саммит с Россией. При этом Москва продолжит сотрудничать с теми странами ЕС, которые готовы конструктивно с ней работать», – заключил эксперт.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Москва якобы «бросает вызов ценностям и интересам Евросоюза путем саботажа, дезинформации и кибератак». Также фон дер Ляйен связала экстренную посадку самолета Ryanair в Минске с позицией Москвы. В частности, она заявила, что по итогам первого дня саммита «было единогласное осуждение угона самолета» в Белоруссии. Инцидент с посадкой борта в Минске она назвала «атакой на демократию, свободу выражения и суверенитет Европы». По ее словам, требуется «сильная ответная реакция». В связи с этим «будут введены санкции не только против физических лиц, но и против бизнеса и экономических компаний, которые финансируют режим».
Кроме того, глава Еврокомиссии заявила, что сотрудничество Москвы и ЕС в сфере энергетики не будет способствовать модернизации России. По ее словам, экономика России «очень сильно зависит от энергетических доходов».
При этом в декабре сообщалось, что впервые в истории современной России уровень нефтегазовых доходов сократился до трети доходов бюджета. Снижение нефтегазовой зависимости российской экономики произошло при росте экспорта золота, зерновых, химических удобрений и продукции сельского хозяйства.
Отметим, что ранее с подобными нападками в адрес России выступал глава Европарламента Давид Сассоли, против которого со стороны Москвы были введены ограничения. Позже газета ВЗГЛЯД писала о том, что введение санкций против руководителя одного из ключевых институтов ЕС является прецедентом в дипломатии, которым воспользуются и другие страны.
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Эксперты объяснили значение базирования Ту-22М3 в Сирии
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«Базирование самолетов данного типа в Сирии подтверждает способность российских вооруженных сил работать в любом регионе мира», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя перебазирование трех дальних бомбардировщиков Ту-22М3 на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
«Данная отработка перебазирования на передовые аэродромы, в том числе самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и дальней авиации, подтверждает, что Россия – великая держава и обладает достаточными силами и средствами, чтобы работать в любом регионе мира», – считает член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский.
Собеседник напомнил о том, что «Ту-22М3 уже применялись в Сирии, но тогда они работали с территории России». Кроме того, эксперт не исключил появление на базе Хмеймим ракетоносцев Ту-160, правда – тоже не на постоянной основе.
«То, что авиабаза Хмеймим используется в том числе и самолетами стратегической дальней авиации – это не открытие для военных. К примеру, американцы регулярно перебрасывают свои стратегические бомбардировщики на базы в Великобритании, Японии и на остров Гуам», – отметил Мураховский.
«Базирование нашей авиации на базе Хмеймим действительно имеет важное политическое и военное значение», – считает доктор военных наук Константин Сивков. «Во-первых, потому что боевой радиус бомбардировщиков Ту-22М3 при полной боевой нагрузке составляет около двух тысяч километров. Если провести этим радиусом площадь воздействия, то в зоне досягаемости наших самолетов окажется Северная Африка, Ближний Восток, Средний Восток и Восточное Средиземноморье. Поэтому освоение этого аэродрома самолетами дальней авиации – серьезный фактор политического и военно-стратегического давления на вероятного противника», – полагает эксперт.
«Во-вторых, в случае обострения военно-политической обстановки в Черноморском регионе дальняя авиация в Хмеймиме может стать важным козырем России. Например, при базировании самолетов Ту-22М3 в Крыму для противодействия американской авианосной ударной группе нам потребуется прорывать противовоздушную оборону Турции. А на базе Хмеймим наша дальняя авиация имеет больше свободы для маневра и отражения удара вероятного противника», – отметил собеседник.
При этом он уточнил, что в случае противостояния с США основным театром действий будет Восточное Средиземноморье. «Именно оттуда они будут направлять свою авиацию по аэродромам Крыма и другим южным районам России, объектам военной и экономической инфраструктуры. Поэтому теперь, когда база в Хмеймиме осваивается, американцам будет проблематично как-либо угрожать нам. Да и в целом наращивание военного присутствия в Средиземноморье свидетельствует о том, что Россия готова пресекать любые попытки военной агрессии против нее», – заключил Сивков.
Ранее в пресс-службе Минобороны России сообщили о том, что совершен перелет трех дальних бомбардировщиков Ту-22М3 на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. «Базирование самолетов данного типа на аэродроме Хмеймим осуществляется впервые. Экипажи дальних бомбардировщиков приобретут практические навыки отработки учебных задач в новых географических районах в ходе выполнения полетов в воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря», – говорится в сообщении.
Как пояснили в военном ведомстве, после выполнения учебных задач по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря бомбардировщики вернутся на аэродромы постоянного базирования в России.
В ведомстве добавили, что на авиабазе завершена реконструкция второй взлетно-посадочной полосы с полной заменой покрытия и установкой нового светосигнального и радиотехнического оборудования. Кроме того, благодаря увеличению длины взлетной полосы, были расширены возможности аэродрома по приему и обслуживанию самолетов различных классов. Уточняется, что в настоящее время с авиабазы Хмеймим могут совершать полеты все типы самолетов, стоящих на вооружении Вооруженных сил России, в том числе самолеты тяжелого класса.
Напомним, в августе 2020 года сообщалось, что Сирия передаст России в безвозмездное пользование земельный участок 8 га с размещенными на нем объектами и часть акватории такой же площади для расширения авиационной базы Хмеймим.
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Греция опровергла слухи о подозрениях ЕС в адрес России по инциденту с Ryanair
На саммите ЕС не пытались связать Россию с инцидентом с бортом Ryanair в Минске, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
По его словам, «нет никакой оценки, нет никакой информации о какой-либо причастности» России. Обсуждение России на саммите было «более общим, стратегическим». Он пояснил, что «выводы» саммита демонстрируют «жесткость», с которой в ЕС считают необходимым «относиться к поведению России», но «оставляют открытой возможность говорить с Россией». Актуальными для обсуждения с Москвой ЕС считает «вопросы региональной стабильности» и «вопросы изменения климата», передает РИА «Новости».
Мицотакис также прокомментировал заявления ряда греческих СМИ о том, что на борту Ryanair якобы были агенты, потребовавшие посадки самолета в Белоруссии, чтобы захватить «оппозиционного журналиста». Как заявила премьеру одна из журналисток, «слышали, как генеральный директор Ryanair вчера почти с уверенностью говорил об агентах КГБ, летевших рейсом из Афин в Белоруссию».
Глава кабмина Греции подчеркнул, что сейчас «нет абсолютно никаких указаний на то, что кто-то внутри самолета участвовал в процессе отклонения самолета от его курса и в итоге приземления в Минске, а не в Вильнюсе, где он собирался приземлиться». При этом «уже есть достаточно свидетельств, чтобы подтвердить, что объявление было сделано пилотом, которого белорусы, по всей видимости, предупредили о том, что в самолете якобы заложена бомба, и самолет из-за этого изменил курс и приземлился в Минске». Мицотакис назвал «слухи» об «агентах КГБ» «полностью безосновательные».
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
Напомним, в документе по итогам саммита сказано, что «Евросовет осуждает незаконные, провокационные и разрушительные действия России против ЕС, его членов и других стран». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия «бросает вызов ценностям» ЕС.
Самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала.
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Саммит ЕС решил расширить экономические санкции против Минска
Главы государств и правительств стран ЕС решили расширить санкции против Белоруссии и включить в черный список новых лиц и организации, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
«Мы потребовали от Белоруссии немедленно освободить обоих задержанных [активиста Романа Протасевича и Софии Сапеги]. Мы считаем, что Международная организация гражданской авиации (ICAO) должна срочно расследовать инцидент [с вынужденной посадкой самолета Ryanair]», – сказала Меркель по итогам саммита ЕС, передает ТАСС.
«И мы попросили глав МИД [стран ЕС] включить в санкционный список новых лиц и организации и принять решение о новых целенаправленных экономических санкциях», – сообщила она, отметив, что в черном списке уже находятся «многие белорусские политики и президент [Александр] Лукашенко».
Как отметила канцлер ФРГ, ЕС считает, что при посадке самолета в Минске были нарушены международные правила.
Она также подчеркнула, что над решением ЕС о запрете полетов самолетов Белоруссии работают со вторника. По ее словам, упор – на скоординированном европейском подходе.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Полеты над Белоруссией ранее остановили немецкая Lufthansa, польская Lot, скандинавская SAS, нидерландская KLM, венгерский лоукостер Wizzair, латвийская AirBaltic, британские авиакомпании, французская Air France и финская Finnair.
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ЕС призвал Россию отменить решение по трем НПО Германии
Европейский союз призывает российские власти отменить решение о признании нежелательной деятельности трех немецких неправительственных организаций (НПО), говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.
«Европейский союз отвергает принятое генеральным прокурором России 26 мая решение о включении трех немецких неправительственных организаций в список нежелательных организаций. Мы призываем российские власти отменить это решение и внести свой вклад в развитие контактов между людьми на благо как России, так и Евросоюза», – говорится в тексте сообщения, передает ТАСС.
В среду Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательной в России деятельности неправительственных организаций Forum Russischsprachiger Europаer e. V. («Форум русскоязычных европейцев», ФРЕ), Zentrum fur die Liberale Moderne GmbH («Центр либеральной современности», ЦЛС) и Deutsch-Russischer Austausch e. V. («Немецко-русский обмен», НРО). В Генпрокуратуре отметили, что «их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ».
Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, и их обнародования.
На Украине потребовали наказать Россию из-за посадки самолета Ryanair в Минске
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Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал лидеров стран ЕС оказать давление на белорусского президента Александра Лукшенко, введя ограничения в отношении России.
«Разочарован реакцией ЕС на воздушное пиратство Лукашенко. Нужно было запретить весь транзит через Белоруссию, включая российский, или хотя бы воздушный российский транзит в Евросоюз. Именно такой должен быть ответ белорусскому диктатору», – высказался Климкин в Twitter.
При этом экс-глава украинского МИД не уточнил, какое отношение к сложившейся ситуации имеет Россия.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.
ЕС призвали пересмотреть возможность свободного перемещения внутри Шенгенской зоны
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Кризисы последних лет показали, что нельзя принимать существование Шенгенской зоны со свободным перемещением людей как должное. Об этом говорится в заявлении крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии (EPP), которая выступила за оперативный пересмотр правил работы Шенгенской зоны.
«Чтобы защитить высоко ценимую свободу передвижения в ЕС, правила, регулирующие Шенгенскую зону, должны быть пересмотрены очень скоро», – говорится в релизе партии, передает РИА «Новости».
Как напомнили в ЕРР, Еврокомиссия в июне должна представить новую стратегию по Шенгену. «Кризисы последних лет, такие как миграционное давление, террористические угрозы и пандемия COVID, показывают, что мы не можем принимать это (существование Шенгенской зоны со свободным перемещением людей – прим. ВЗГЛЯД) как должное», – отмечается в релизе.
Что касается пандемии, то в целях защиты здоровья граждан в ЕС вводились различные ограничения на поездки и пограничный контроль между странами союза, свобода передвижения по Европе была временно приостановлена, напомнили в EPP.
Как отметил представитель партии Пауло Ранжел, национальные правительства должны работать вместе под руководством Европейской комиссии. «Цифровой COVID-сертификат ЕС – важный шаг к перезапуску европейской экономики, в частности, туризма. Теперь в руках национальных правительств – запустить сертификат к 1 июля», – добавил он.
При подготовке новой стратегии по Шенгену, которую ждут от ЕК, необходимо извлечь уроки из последних восьми лет, прошедших с тех пор, как в последний раз реформировалась система управления Шенгенской зоны, отметил депутат.
Он также призвал «активизировать сотрудничество между государствами-членами в области полиции, создать реальный кризисный механизм и укрепить взаимное доверие между государствами-членами».
Акцент должен быть сделан на поиске правильного баланса между управлением рисками и обеспечением полноценной зоны свободного передвижения, поясняет он.
В декабре 2020 года Еврокомиссия представила отчет за пять лет работы Шенгенской зоны: в него включены выводы экспертов и о биометрической системе оформления виз.
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Асад одержал победу на выборах президента Сирии
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Председатель Народного Совета (парламента) Сирии Хаммуда Сабаг объявил о победе Башара Асада на выборах президента республики.
«Победу на выборах одержал действующий президент Башар Асад, получивший поддержку 95,1% избирателей», – приводит ТАСС слова председателя сирийского парламента в эфире телеканала Al Ekhbariya.
«Явка избирателей составила 78%, в волеизъявлении приняли участие свыше 14 млн граждан», – отметил спикер. Он обратил внимание на проявленную гражданами «высокую сознательность, которая превзошла все ожидания». «Сирийцы показали, что полны решимости противостоять опасным вызовам и вписали еще одну славную страницу в историю своей страны», – подчеркнул глава парламента.
Соперники Асада – бывший депутат парламента от партии социалистов-юнионистов Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи – получили соответственно по 1,5% и 3,3% голосов.
В сирийской столице и других городах начались праздничные гуляния, которые сопровождаются национальной музыкой и танцами. Массовая акция общественности проходит на площади Омейядов по дороге к президентскому дворцу на горе Касьюн.
Срок президентских полномочий, согласно конституции 2012 года, составляет семь лет.
Напомним, 26 мая, в день проведения президентских выборов в Сирии открылись более 12 тыс. избирательных участков. Наблюдатели от Общественной палаты (ОП) России отметили демократический характер выборов в Сирии и конкуренцию среди кандидатов в президенты.
Выдвижение кандидатов в президенты Сирии началось 19 апреля. Свою кандидатуру на пост главы республики выдвинул и сирийский лидер Башар Асад. Он впервые стал президентом Сирии в июне 2000 года, сменив на посту своего отца Хафеза Асада. В 2014 году Асад в очередной раз выиграл выборы, набрав 88,7% голосов. Также Высший конституционный суд (ВКС) Сирии одобрил заявки от граждан Абдуллы Абдуллы и Махмуда Мараи.
За день до начала голосования в Сирии Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция и Италия выступили с совместным заявлением, в котором призвали международное сообщество не признавать президентские выборы в республике. В Москве подчеркнули, что заявления о «нелегитимности» президентских выборов в Сирии являются грубым политическим давлением и вмешательством во внутренние дела республики.
Президентские выборы стартовали в Сирии
Выборы президента начались в Сирии, по всей стране открылось более 12 тыс. избирательных участков, сообщают информационные агентства.
Участки будут открыты до 19.00 с вероятностью продления работы еще на пять часов в случае необходимости. За выборами на протяжении всего дня смогут следить журналисты со всего мира и приглашенные из разных стран наблюдатели, передает РИА «Новости».
Выдвижение кандидатов началось 19 апреля. Свою кандидатуру на пост президента выдвинул в том числе сирийский лидер Башар Асад. Он впервые стал президентом Сирии в июне 2000 года, сменив на посту своего отца Хафеза Асада. В 2014 году Асад в очередной раз выиграл выборы, набрав 88,7% голосов. Также Высший конституционный суд (ВКС) Сирии одобрил заявки от граждан Абдуллы Абдуллы и Махмуда Мараи.
США, Великобритания, Германия, Франция и Италия уже выступили с совместным заявлением, в котором призвали международное сообщество не признавать президентские выборы в Сирии.
Запад призвал не признавать президентские выборы в Сирии
США, Великобритания, Германия, Франция и Италия выступили с совместным заявлением, в котором призвали международное сообщество не признавать президентские выборы в Сирии.
Заявление «пятерки» опубликовал МИД Соединенного Королевства. Страны Запада считают, что президентские выборы в Сирии не помогут политическому урегулированию кризиса, передает ТАСС.
В связи с этим они призывают «безоговорочно отвергнуть попытку режима Асада заручиться легитимностью без прекращения серьезных нарушений прав человека и содержательного участия в запущенном ООН политическом процессе». Утверждается, что выборы «не будут ни свободными, ни честными».
Президентские выборы состоятся в Сирии 26 мая, выдвижение кандидатов началось 19 апреля. Свою кандидатуру на пост президента выдвинул в том числе сирийский лидер Башар Асад.
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Официальная делегация Сирии впервые за 10 лет посетила Эр-Рияд
В Эр-Рияд впервые за 10 лет с официальным визитом прибыла делегация сирийских властей, сообщил источник в министерстве туризма Саудовской Аравии.
Делегацию возглавляет министр туризма Мохаммед Мартини. Сирийцы прибыли в Эр-Рияд во вторник и пробудут там три дня. Источник РИА «Новости» сообщил, что их пригласили «министерство туризма Саудовской Аравии и Международная ассоциация туризма». Делегация примет участие в 47-м собрании ассоциации по Ближнему Востоку и в открытии ее регионального офиса.
В начале мая стало известно, что делегация из Саудовской Аравии встретилась с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске. Делегацию возглавил руководитель службы общей разведки Халед аль-Хумайдан.
Российские бомбардировщики совершили полет над Средиземным морем
Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3, прибывшие накануне на аэродром Хмеймим в Сирии, совершили учебные полеты над акваторией Средиземного моря, сообщает Минобороны России.
«Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3, прибывших накануне на российскую авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике, приступили к выполнению задач по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили учебные полеты над акваторией Средиземного моря», – передает РИА «Новости» сообщение министерства.
В военном ведомстве подчеркнули, что летчики получили практические навыки выполнения задач в новых географических районах. «Базирование самолетов данного типа на аэродроме Хмеймим осуществляется впервые и стало возможным в результате реконструкции второй взлетно-посадочной полосы с полной заменой покрытия и установкой нового светосигнального и радиотехнического оборудования», – добавили в Минобороны.
На аэродроме увеличена длина взлетной полосы, что позволило расширить возможности по приему и обслуживанию самолетов различных классов. В настоящее время полеты с авиабазы Хмеймим могут совершать все типы самолетов, стоящих на вооружении ВС России, в том числе самолеты тяжелого класса.
После выполнения учебных задач по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря дальние бомбардировщики вернутся на аэродромы постоянного базирования на территории России.
Ранее в пресс-службе Минобороны России сообщили о том, что совершен перелет трех дальних бомбардировщиков Ту-22М3 на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Военный эксперт Виктор Мураховский заявил газете ВЗГЛЯД, что базирование самолетов данного типа в Сирии подтверждает способность российских вооруженных сил работать в любом регионе мира.
Газета ВЗГЛЯД писала, что дальние бомбардировщики отправлены в Сирию для выполнения особой задачи.
Премьер Греции рассказал о перспективах туристического сезона в стране
Грецию посетят вдвое больше туристов в 2021 году, по сравнению с предыдущим годом, а в высокий сезон в июле-августе будет «обычное лето», заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
«В прошлом году мы приняли 25% от числа туристов, которые приехали в нашу страну в 2019 году. Четверть. В этом году мы ожидаем, что приедет примерно каждый второй. Поэтому мы перейдем с 25% на 50% (по сравнению с 2019 годом). Я думаю, что тенденции обнадеживают, но, конечно, я не могу предсказать будущее. Я умеренно оптимистичен», – рассказал Мицотакис, передает РИА «Новости».
По его словам, в Греции просто нужна либо справка о вакцинации, либо отрицательный тест, либо справка о том, что человек переболел коронавирусом.
Также Мицотакис заявил, что по мере улучшения эпидемситуации ограничения в виде запрета на передвижения после 12.00 ночи, отсутствия музыки в ресторанах и барах, будут постепенно сниматься.
«Поэтому я бы сказал, что 90% будет нормальным летом. Как видите, страна открытая, функционирует нормально. Да, мы едим на верандах, а не внутри (таверн), но в Греции это нормально. И, конечно же, неограниченный доступ к нашим пляжам. В развлечениях мы должны быть немного осторожнее, чем обычно, но в целом это будет фантастический опыт», – сказал он.
Премьер-министр также добавил, что к концу июня все будет еще лучше. «Когда дело дойдет до высокого сезона, июля, августа, я ожидаю, что все будет очень напоминать обычное лето», – сказал Мицотакис.
Что касается масок, все будет зависеть от того, что скажут эксперты. «Я ожидаю, что маски обязательны будут в помещении. Что касается улицы, когда вы едите в ресторане, вам не обязательно носить маску. Это должно быть ясно. У вас есть маска, вы входите в ресторан и снимаете ее», – уточнил премьер-министр.
Напомним, что глава греческого МИД Никос Дендиас заявил, между Грецией и Россией могут быть организованы новые авиамаршруты. Также Греция отменила квоту на въезд россиян – до этого разрешался въезд 4 тыс. граждан России в неделю.
Постпред России при ЕС усомнился в «чуде» после встречи Путина и Байдена
Чудес от встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве вряд ли стоит ждать, считает постпред при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов.
Чижов заявил в эфире телеканала «Россия 24», что эту встречу с нетерпением ждут в Европе, «кто-то с опаской, кто-то с надеждой», однако «каких-то чудес вряд ли стоит (ждать), но определенный стабилизирующий импульс отношениям между Россией и Европой в случае позитивного результата (саммита) может, конечно, принести», передает РИА «Новости».
Он также заявил, комментируя ситуацию с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Белоруссии, что ЕС «не только следовал традиционной линии двойных стандартов, но на сей раз полностью утратил ощущение логики и последовательностей своих оценок», передает ТАСС.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Американский и канадский эксперты выразили мнение, что по итогам саммита президентов маловероятны какие-либо достижения, встреча пройдет «без мяса».
В ОП отметили демократичность выборов в Сирии
Наблюдатели от Общественной палаты (ОП) России отмечают демократический характер выборов в Сирии и конкуренцию среди кандидатов, сообщил председатель координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.
«Наша делегация Общественной палаты наблюдает за выборами в Сирии, в том числе мы сейчас присутствуем с коллегами на избирательных участках, смотрим, видим очень большую явку. Мы беседуем с людьми и сразу видно, что многие, конечно, выступают за действующего президента Башара Асада», – сказал Григорьев РАПСИ, при этом отметив, что среди кандидатов идет борьба.
«В данный момент баллотируются три человека. Избирательная борьба присутствует, мы видим на улицах Дамаска портреты не только действующего президента, но и других кандидатов», – сообщил эксперт.
Григорьев также подчеркнул, «что некоторые избиратели в бюллетенях ставят галочку за Асада кровью». «Я лично своими глазами наблюдал, что некоторые избиратели, особенно бедуины: это, видимо, для них носит символический характер, они себе прокалывают палец и кровью голосуют за Асада. Они показывают, что его поддерживают даже в такой форме», – сообщил он.
Между тем член ОП РФ назвал недопустимой оценку выборов в Сирии со стороны Запада.
«Отдельно я хотел бы отметить, что 15 марта было заявление пяти стран: США, Великобритании, Франции, Германии и Италии о том, что они не признают эти выборы и не считают честными.
Это, конечно, является нарушением всех международных правил и ясно показывает, что для этих стран демократическая процедура выборов абсолютно не важна, а важны лишь свои геополитические интересы и пристрастия», – считает эксперт. «Эти страны расписались в своем циничном отношении к сирийским выборам», – добавил он.
Как подчеркнул Григорьев, после 2012 года выборы президента Сирии проходят также как и в других странах, в соответствии со всеми демократическими стандартами.
Он напомнил, что до 2012 года президента фактически выбирало Народное собрание Меджлис. Они определяли единственную кандидатуру, а потом на общем референдуме народ Сирии ее поддерживал или не поддерживал.
В среду, 26 мая, в Сирии проходят выборы президента страны. За кресло главы государства борются три кандидата: нынешний президент страны Башар Асад, Махмуд Марей от партии «Демократический арабский социалистический союз» и Абдалла Абдалла от «Социалистов-юнионистов».