Голикова допустила вакцинацию мигрантов в ближайшее время

Вопрос о вакцинации от коронавируса мигрантов и иностранных студентов правительство России будет решать в ближайшее время, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Данный вопрос перед правительством России поставил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин во время селекторного совещания, посвященного вопросам вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

По словам Бабушкина, вакцинация от коронавируса в его регионе проходит по дорожной карте, утвержденной в марте этого года. Он обеспокоен, что с увеличением в области числа трудовых мигрантов, риск распространения коронавирусной инфекции возрастет, передает Sputnik.

В Оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России уточнили, что в настоящий момент на территории России осуществляется вакцинация только граждан России.

Ранее муфтий Москвы Альбир Крганов призвал легальных мигрантов России вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что руководство России продолжит терпеливо разъяснять важность вакцинирования от коронавируса, гражданам нужно осознать, что для защиты здоровья и для полноценной жизни в условиях продолжающейся пандемии нужно сделать прививку.

Вместе с тем, президент России Владимир Путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нецелесообразно и нельзя. По его словам, граждане сами должны осознать эту необходимость.