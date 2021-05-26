Путин: Вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нецелесообразно и нельзя

Президент Владимир Путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нецелесообразно и нельзя.

«Знаю, что высказываются разные мнения на этот счет, в том числе мнения о введении обязательной вакцинации от коронавируса», – сказал он. Глава государства также отметил, что где-то звучат идеи об обязательном вакцинировании всех граждан, а где-то – об обязательных прививках для работников определенных сфер деятельности. «Я еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя», – подчеркнул Путин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Также он отметил, что россияне должны самостоятельно осознать необходимость вакцинации от коронавируса.

«Граждане должны сами осознать эту необходимость. Понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью. Особенно это касается людей старших возрастов», – сказал глава государства.

Ранее Путин в ходе церемонии принятия верительных грамот у иностранных послов заявил, что в ближайшее время в России будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавируса.

Вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована в России 6 мая. В РФПИ уточнили, что «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». Она стала четвертой отечественной вакциной, предназначенной для профилактики коронавирусной инфекции.