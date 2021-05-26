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Путин: Вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нецелесообразно и нельзя
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Президент Владимир Путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нецелесообразно и нельзя.
«Знаю, что высказываются разные мнения на этот счет, в том числе мнения о введении обязательной вакцинации от коронавируса», – сказал он. Глава государства также отметил, что где-то звучат идеи об обязательном вакцинировании всех граждан, а где-то – об обязательных прививках для работников определенных сфер деятельности. «Я еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя», – подчеркнул Путин. Об этом сообщает РИА «Новости».
Также он отметил, что россияне должны самостоятельно осознать необходимость вакцинации от коронавируса.
«Граждане должны сами осознать эту необходимость. Понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью. Особенно это касается людей старших возрастов», – сказал глава государства.
Ранее Путин в ходе церемонии принятия верительных грамот у иностранных послов заявил, что в ближайшее время в России будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавируса.
Вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована в России 6 мая. В РФПИ уточнили, что «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». Она стала четвертой отечественной вакциной, предназначенной для профилактики коронавирусной инфекции.
Американские эксперты: Саммит Путина и Байдена будет без мяса
Американский и канадский эксперты прогнозируют, что по итогам саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена маловероятны какие-либо достижения, и встреча пройдет «без мяса».
Бывший агент ЦРУ Раэймонд Макговерн заявил РИА «Новости», что Путин больше не будет «хорошим парнем» и можно ожидать, что он поднимет стратегические, а также тонкие вопросы в личном разговоре с американским лидером. Но встреча все равно не станет результативной, считает Макговерн.
«Я ожидаю очень формального саммита, без мяса. Если он вообще состоится в следующем месяце», – сказал Макговерн.
Он отметил, что президенты по крайней мере могут обсудить вопрос изменения климата. «Иначе подобная встреча провалится и принесет больше вреда, чем пользы. Байден не сам по себе, и Путин, учитывая его опыт с недавними президентами, это слишком хорошо знает», – сказал он.
В свою очередь бывший советник-посланник посольства Канады в Москве Патрик Армстронг заявил, что встреча президентов не приведет к переменам. «Я не ожидаю перемен (в отношениях стран), администрация Байдена-Харрис полна людьми, которые разделяют многочисленные теории заговора о России, придумали некоторые из них и сделали невозможными двусторонние отношения», – сказал дипломат в отставке.
«Байден хочет показать себя значимым, важным и в ответе за ситуацию; перед Путиным такой необходимости не стоит», – сказал он.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Путин денонсировал налоговое соглашение с Нидерландами
Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения между правительствами России и Нидерландов об избежании двойного налогообложения.
«Денонсировать соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Путин в марте 2020 года поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения. Изменения пока затронули четыре страны – Кипр, Мальту, Люксембург (налоговые соглашения пересмотрены) и Нидерланды.
Меркель решила спросить Путина о роли России в инциденте с самолетом в Минске
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Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что роль Москвы в истории с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске и арестом Романа Протасевича остается неясной, потому она намерена задать соответствующий вопрос президенту России Владимиру Путину.
«Хорошо известно, что между Белоруссией и Россией существуют тесные отношения», – отметила Меркель. Как пример, подтверждающий возможное вмешательство Москвы, Меркель упомянула тот факт, что некоторые пассажиры самолета не вылетели в Вильнюс после инцидента, передает Deutsche Welle со ссылкой на агентство AFP.
Тем не менее, по словам канцлера, у участников саммита «не было достоверной информации о роли России», поэтому она намерена задать этот вопрос президенту России Владимиру Путину во время их следующего разговора.
Федеральный канцлер также назвала действия белорусского режима беспрецедентными и неприемлемыми. И выразила обеспокоенность состоянием Романа Протасевича. Опубликованное официальным Минском короткого видео с ним Меркель охарактеризовала «как тревожное и шокирующее». «Это делает наше требование о его освобождении ... только более насущными. И мы будем использовать для этого все доступные нам каналы», – заявила глава германского правительства.
Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб, выступая в парламенте, заявил, что инцидент с самолетом, по его мнению, вряд ли мог произойти без «как минимум молчаливого согласия Москвы» и предложил в связи с этим ввести санкции против трубопроводов «Северный поток – 2» и «Ямал – Европа». В Германии также не исключили «причастность» России к посадке Ryanair в Минске. При этом в Париже и в Вашингтоне заявили, что не считают Россию причастной к инциденту.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.
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Дипломат США призвал Россию перед встречей Путина и Байдена освободить заключенных американцев
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Бывший посол США в Москве Майкл Макфол призвал перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена освободить осужденного в России за нападение на полицейского Тревора Рида и приговоренного к заключению за шпионаж Пола Уилана. В ответ россияне напомнили ему о заключенных в США Викторе Буте и Константине Ярошенко.
«Если бы Путин хотел стабильных, предсказуемых, нормализующихся отношений с США, он бы мог освободить несправедливо попавших в заключение американцев Рида и Уилана до встречи с Байденом в следующем месяце», – написал Макфол в Twitter.
Данную публикацию экс-посол сделал в связи заявлением семьи Тревора Рида, осужденного на девять лет колонии за нападение на полицейских в Москве, о том, что тот заразился коронавирусом, так как российская сторона якобы отказалась делать ему прививку.
В ответ ряд пользователей соцсети напомнили Макфолу о россиянах, заключенных в США. «А Ярошенко и Бута Байден не хочет освободить?», – написали многие из них.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня.
Французы о встрече Путина и Байдена: Волк и старый барашек
Читатели французской газеты Le Figaro, обсуждая новость о предстоящем саммите президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, сравнили ее со встречей волка и старенького барашка.
Многие комментаторы сошлись во мнении, что России, по сути, не о чем говорить с Соединенными Штатами, передает РИА «Новости».
«Пока они продолжают вводить санкции, устраивать провокации и окружать Россию со всех сторон; пока Байден оскорбляет Путина, называя его «убийцей», обсуждать с США нечего», – написал пользователь под ником Gentilhomme – Vieille Canaille 84, добавив, что «доверяет гремучей змее больше, чем американцам».
«Бессмысленно на что-то надеяться. А пока вы услышите антироссийские возгласы Байдена за день до встречи», – считает другой читатель. Он призвал «довериться Путину», отметив его справедливость и мудрость.
Комментаторы не обошли стороной и само место предстоящей встречи двух президентов.
«Путин хотел Женеву, Путин получил ее», – сыронизировал Jack Soul.
«А может, это Байден захотел встретиться в Женеве, вспомнив знаковую встречу Горбачева и Рейгана в этом городе?» – задался вопросом machin-choses.
«Путин и Байден – волк и старенький барашек», – подытожил InTheWest.
Ранее американский и канадский эксперты спрогнозировали, что по итогам саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена маловероятны какие-либо достижения, и встреча пройдет «без мяса».
25 мая пресс-служба Кремля сообщила, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
В Госдуму внесли проект о включении прививок от COVID в национальный календарь
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о включении прививки от коронавируса национальный календарь профилактических прививок.
Предлагается внести поправки в закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Из документа следует, что в законе предлагается уточнить, что «национальный календарь профилактических прививок включает в себя профилактические прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции, гриппа и новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Текст опубликован в думской электронной базе.
Напомним, что зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума, заметил, что вакцинация, хоть и является добровольной, но в ряде случаев она может стать обязательной, если того требуют интересы государства. Позднее Медведев пояснил свои слова.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Медведева, уточнил: вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной, не рассматривается.
В Киргизии заявили о заинтересованности Путина ядовитым аконитом
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Киргизии Садыром Жапаровым заинтересовался ядовитым аконитом (иссык-кульским корнем), который в последнее время обсуждается в киргизском обществе из-за его свойств, якобы помогающих победить коронавирус, сообщил министр здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев.
Как отмечает Sputnik Кыргызстан, по словам министра, в понедельник президенты обсуждали этот вопрос в ходе встречи в Сочи.
«Владимир Владимирович спросил сам. Садыр Нургожоевич рассказал, что аконит помогает некоторым больным. Путин заинтересовался, потому что это средство применяется в России при различных заболеваниях», – сказал Бейшеналиев.
Министр отметил, что обсуждает с российскими учеными, которые лечили болезни с помощью аконита, возможность совместного изучения действия иссык-кульского корня против коронавируса. «Это мы обсуждаем с профессорами из России, потому что у нас нет лаборатории. На встрече президентов вопрос изучения не обсуждался. Путин лишь спросил про аконит, потому что история получилась резонансной», – уточнил глава минздрава.
Ранее Жапаров заявил, что врачи страны нашли способ лечения COVID-19 ядовитым иссык-кульским корнем, или джунгарским аконитом. Позже глава минздрава Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев в прямом эфире решил доказать безопасность использования джунгарского аконита, который якобы излечивает от COVID-19. На пресс-конференции, транслируемой в прямом эфире, глава ведомства выпил раствор корня этого растения и рассказал об условиях его употребления. Бейшеналиев отметил, что препарат строго запрещено пить в охлажденном виде - это может привести к летальному исходу.
Иссык-кульский корень или аконит джунгарский – травянистое растение из рода борец. Считается крайне ядовитым. В киргизском языке его называют «ядовитый свинец».
В Германии выразили веру в эффективность «Спутника V»
Россия имеет большой опыт производства вакцин, потому в Германии верят в эффективность препарата от коронавируса «Спутник V», заявил председатель неправительственной организации Германо-российский форум (ГРФ), бывший премьер-министр земли Бранденбург Маттиас Платцек.
Платцек напомнил, что Германия сделала выбор в пользу покупки вакцин в рамках единого европейского портфеля и, чтобы использовать зарубежные препараты, должна ждать одобрения регулятора ЕС, передает ТАСС.
Однако весной велись двусторонние контакты по будущим закупкам «Спутника V» и возможному совместному производству в ФРГ на уровне центральных и региональных властей.
«Это, безусловно, также сигнал о том, что к российской вакцине есть большое доверие. Россия имеет огромный опыт разработки и производства вакцин. В ГДР советская вакцина против полиомиелита в 1960-х годах спасла жизни многим детям, о чем многие до сих пор прекрасно помнят», – напомнил социал-демократ.
Он выразил уверенность, что не одинок в заинтересованности в одобрении «вакцины, которая уже одобрена почти в 70 странах» в Европе.
«В конце концов, я надеюсь, что мы извлечем уроки на будущее из пандемии, которая симметрично затрагивает все государства. Это включает в себя усиление сотрудничества, особенно с Россией», – добавил Платцек.
Ранее РФПИ опроверг заявления о «тупике» в переговорах с Германией по «Спутнику V». До этого канцлер Германии Ангела Меркель отмечала, что немецкие власти занимаются вопросом вероятной закупки российской вакцины «Спутник V» отдельно от Евросоюза, но объемы заказов будут зависеть от того, как скоро препарат зарегистрируют в ЕС.
Между тем депутат бундестага от Левой партии (Die Linke) Дитер Дэм привился в Москве российской вакциной от COVID.
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Путин подписал закон об упрощении регистрации ИП
Президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий государственную регистрацию юридического лица или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В пояснительной записке отмечается, что закон направлен на исключение необходимости нотариального удостоверения доверенности, на основании которой действует представитель заявителя (курьер) при представлении документов на госрегистрацию при создании юридического лица, а также физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
Согласно закону, нотариус, заверяющий подлинность подписи на заявлении о госрегистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, обязан представить это заявление и иные необходимые документы в регистрирующий орган. Также документы должны быть направлены в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.
Ранее глава Федеральной налоговой службы заявил, что значительно упростит получение статуса индивидуального предпринимателя (ИП), чтобы процедура занимала несколько минут, как при регистрации в качестве самозанятого.
Напомним, специальный налоговый режим для самозанятых – это налог на профессиональный доход, который позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение «Мой налог» и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими – 6%.
В Словакии одобрили применение «Спутника V»
Правительство Словакии приняло решение о применении в стране с июня российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщило сетевое издание Teraz.
«Минздрав должен до 7 июня принять необходимые меры для начала использования в стране вакцины «Спутник V». Правительство республики дало данное поручение в среду главе Минздрава Владимиру Ленгварскому», – передает сообщение РИА «Новости».
Напомним, в марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения теперь уже бывшего премьера Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины против коронавируса «Спутник V». В частности, власти Словакии настаивали, что полученная ими российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet. После этого Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обвинил словацких экспертов в саботаже и попросил вернуть партию вакцины «Спутник V» для передачи нуждающимся странам.
Однако в итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины.
Министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский сообщил, что специализированная лаборатория в Венгрии подтвердила надежность российской вакцины от коронавируса «Спутник V», о якобы фальсификации которой заявляли власти Словакии.
Лукашенко раскрыл темы переговоров с Путиным в Сочи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя повестку предстоящих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи, заявил, что в основном речь пойдет об экономике.
«Не буду называть конкретные вопросы, но это в основном экономика. В связи с той ситуацией, которая складывается вокруг Белоруссии и России, как мы будем двигаться дальше», – приводит слова Лукашенко госагентство БелТА.
Он также отметил, что по остальным направлениям он не видит никаких проблем между Минском и Москвой. «По военно-политическим и прочим вопросам мы уже давно договорились, и в этом отношении мы действуем», – сказал он.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Лукашенко состоится в пятницу в Сочи, заявлений по итогам не планируется.
Собянин предложил создать в московских ресторанах зоны для привитых от COVID
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил столичным предпринимателям создавать в ресторанах «зоны, свободные от коронавируса», где будут находиться привитые от COVID-19.
Мэр столицы провел встречу с предпринимателями в «Бизнес. Технограде» на ВДНХ. «Делайте свободную зону от COVID у себя в ресторане, где люди с прививками находятся», – сказал он, обращаясь к предпринимателям, передает РИА «Новости».
Как отметил Собянин, когда Москва потеряла за год половину туристов, в основном иностранцев, это стало серьезной проблемой для сферы услуг, торговли, общепита. «Чтобы в дальнейшем не было ограничений, надо себя обезопасить, для этого все есть», – добавил мэр.
В ходе встречи предприниматели предложили снизить контрольно-надзорную деятельность, а именно: не сразу штрафовать, а проводить профилактику и предупреждение, а только затем выписывать штраф. Собянин отметил, что обсудит это с профильными ведомствами.
Кроме того, предприниматели высказали идею провести инспекцию антиковидных мер. «Очень хорошая идея, давайте с департаментом предпринимательства пройдите по этим мерам... Ревизию этих мер проведем», – ответил мэр.
Ранее Собянин заявил, что процент жителей российской столицы, прошедших вакцинацию от коронавируса, меньше, чем в любом европейском городе, и призвал москвичей задуматься от вакцинации.
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В России выявили 8,4 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 8373 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8373 новых случая коронавируса в 83 регионах, из них 12,1% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2416, Санкт-Петербурге – 839, Московской области – 744.
Всего в стране выявлено 5 026 168 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 642 090 человек, из них 9135 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 406 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 119 600 человек.
Накануне, 25 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 7884. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 489.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В Бразилии нашли новый штамм коронавируса
В Бразилии быстро распространяется новая разновидность коронавируса, происхождение которой пока не установлено, заявил вице-президент Бразильского общества вирусологии Жоао Песоа Араужу Жуниора.
«Вариант P4 имеет неизвестное происхождение. Впервые его обнаружили в образце из Мокока, муниципалитета в Сан-Паулу, после чего он получил широкое распространение в Порту-Феррейре. Определить, является ли он более заразным или опасным, чем обычный вирус, пока невозможно», – пишет издание Globo.
По информации ученых, новый вариант, получивший название Р4, может иметь общее происхождение с «бразильскими» штаммами Р1 и Р2, и распространенным на Филиппинах Р3 – все они относятся к линии B.1.1.28, передает РИА «Новости».
По словам специалистов, штамм быстро распространяется в регионе и уже обнаружен в девяти муниципалитетах Сан-Паулу. Его быстрое распространение вызывает беспокойство у вирусологов.
Данные исследований университета Сан-Паулу были переданы в GISAID - международную инициативу свободного доступа к информации о геномах гриппа и коронавируса.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о выявленных в России штаммах коронавируса. По ее словам, в стране выявлено более 550 случаев британского штамма COVID-19, десятки – южноафриканского и больше 10 – индийского.
Между тем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российский препарат «Спутник V» эффективен и против индийской мутации коронавируса, так как двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов.
В Якутии объяснили, для кого вакцинация от коронавируса стала обязательной
Вакцинация против коронавирусной инфекции в Якутии будет обязательной для отдельных профессиональных групп, указанных в перечне работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями, а также для всех остальных юридических и физических лиц, выполняющих работы, не вошедших в указанный перечень, сообщает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.
На момент публикации новости данный релиз Роспотребнадзора был удален с сайта ведомства, однако у РИА «Новости» сохранилась его копия.
«В целях снижения и предупреждения дальнейшего распространения заболеваемости среди населения было издано постановление... Согласно этому постановлению прививки против новой коронавирусной инфекции проводятся по эпидемическим показаниям и становятся обязательными. Их отсутствие влечет за собой временное отстранение от работы отдельных профессиональных групп, указанных в перечне работ согласно постановлению правительства РФ № 825 от 15.07.1999», – говорится в сообщении.
Республиканское ведомство уточняет, что руководитель организации может отстранить таких работников приказом на весь период эпидемиологического неблагополучия, либо до тех пор, пока такие прививки не будут получены.
«Для всех прочих юридических и физических лиц, выполняющих работы, не вошедших в указанный перечень, прививки против новой коронавирусной инфекции также становятся обязательными, однако, в случае невыполнения их по причине бездействия работодателя и/или работников влекут за собой административную ответственность за невыполнения постановления должностного лица Роспотребнадзора», – уточняется в сообщении.
В перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок (утвержденным постановлением правительства РФ от 15 июля 1999 г. № 825 с изменениями и дополнениями от 24 декабря 2014 г) входит 12 пунктов. В них указаны сельскохозяйственные, строительные работы, лесозаготовка, работы с больными инфекционными заболеваниями, с живыми культурами возбудителей инфекционных заболеваний, с кровью и биологическими жидкостями человека, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность и другие.
Во вторник власти Якутии заявили о введении обязательной вакцинации от COVID-19 в республике. Ответственность была возложена на работодателей – им пригрозили штрафом, если сотрудники будут не привиты. Позже релиз об обязательной вакцинации от коронавируса был отредактирован, из него трижды пропало слово «обязательная». Однако якутский опыт уже решили изучить и некоторые другие регионы. А ранее о перспективах обязательной вакцинации говорил Дмитрий Медведев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему эта тема стала звучать столь часто.