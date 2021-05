В Минпросвещения не исключили частичный перевод ЕГЭ в дистанционный формат 27 мая 2021, 15:08 Текст: Алина Назарова

Если перевод ряда элементов единого госэкзамена в дистанционный формат обоснован, нужно это делать, но все изменения должны обсуждаться, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. «Если говорить о развитии ЕГЭ – это очень важный вопрос... С каждым годом экзамен улучшается, в том числе в этом году информатика сдается с использованием компьютера. Но все новые изменения должны очень внимательно обсуждаться. Если перевод каких-то элементов экзамена на дистанционный (формат), если это обосновано, то это нужно делать», – заявил Кравцов. В то же время министр заявил, что цифровая образовательная среда не предполагает перевод ЕГЭ в дистант. «Цифровая образовательная среда не заменяет традиционное обучение, она в дополнение, то же самое относится к экзаменам», – сказал Кравцов РИА «Новости», отвечая на вопрос о том, будет ли цифровая образовательная среда использоваться для перевода ЕГЭ в дистанционный формат. Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусу пока позволяет провести единый государственный экзамен в июне, как было запланировано.

Украина назвала срок окончания борьбы против «Северного потока – 2» 26 мая 2021, 19:50

Украина продолжит бороться с проектом «Северный поток – 2» до тех пор, пока по газопроводу не пойдет топливо, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба по итогам встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид в Киеве. «Ничто не завершено, пока оно [строительство «Северного потока – 2»] не завершено на 100%. И, кстати, я об этом говорил государственному секретарю [США] Энтони Блинкену во время нашей встречи. И второе: ничто не проиграно, пока игра не завершилась. Безусловно, теперь у строителей «Северного потока – 2» есть намного больше шансов достроить этот проект. Но мое правило в жизни – всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. И до тех пор, пока газ не потек по Nord Stream 2, мы будем бороться за защиту наших интересов», – передает его слова РИА «Новости». Ранее «Нафтогаз Украины» приветствовал решение министерства финансов США по введению санкций в отношении четырех компаний и 13 судов, строивших «Северный поток – 2». Между тем позже президент США Джо Байден заявил, что газопровод «Северный поток – 2» уже «почти полностью достроен» и введение санкций против проекта было бы контрпродуктивным для отношений США с Европой. Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Блинкен заявил, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает санкции против проекта «Северный поток – 2» неэффективными в целом. Британский эсминец выдворили из вод России в районе Крыма 27 мая 2021, 07:39

Погранслужба ФСБ, ВМФ и ВКС в октябре 2020 года совместно выдворили британский эсминец D35 Dragon из территориальных вод России в районе Крыма, сообщил первый заместитель директора Федеральной службы безопасности – руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов. «13 октября 2020 года, несмотря на поступившее предупреждение о недопустимости захода в территориальные воды России, эсминец УРО D35 Dragon ВМС Великобритании пересек государственную границу Российской Федерации в районе мыса Херсонес в акватории Черного моря, воспользовавшись правом мирного прохода. На требования немедленно покинуть территориальное море России капитан эсминца заявил о плохом приеме сигнала. В результате совместных с ВМФ и ВКС России действий военный корабль был выдворен в нейтральные воды», – передает РИА «Новости» слова Кулишова. Он подчеркнул, что российские пограничники пристально отслеживают «недружественную» деятельность западных партнеров у российских границ, которые направлены, прежде всего, на демонстрацию военной силы в целях сдерживания якобы «агрессивной политики России в регионе», и готовы к различным сценариям развития обстановки, включая предупреждение и пресечение провокаций на море, направленных на подрыв легитимности правовых режимов российских акваторий и демонстрацию пренебрежения суверенитетом Российской Федерации. Ранее в среду корабли ВМС Британии и Украины провели учения в Черном море. Напомним, 16 мая в Черное море зашел патрульный корабль ВМС Британии «Трент». Ранее в мае корабли ЧФ значительно увеличили время пребывания в море из-за активности НАТО. Познер оценил слова Дуды о «ненормальной стране» России 27 мая 2021, 11:04

«В Польше, Литве и Латвии подобные высказывания часто звучат. Это говорит об уровне руководства этих стран», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Познер, комментируя заявление президента Польши Анджея Дуды, в котором он назвал Россию «ненормальной страной». «Не секрет, что нынешняя польская власть антирусская и антироссийская. Надеюсь, что у нашего руководства хватит выдержки, чтобы просто это проигнорировать», – отметил телеведущий Владимир Познер. «Хотя это, безусловно, грубое высказывание. В Польше, Литве и Латвии подобные заявления часто звучат. Это говорит об уровне руководства этих стран», – подчеркнул собеседник. «Думаю, России не следует на это обращать внимание, – считает Познер. – Реагировать каждый раз на подобного рода высказывания, на мой взгляд, ниже собственного достоинства. Не нужно давать авторам таких слов чувство удовлетворения: «ага, вот они отреагировали – значит, мы их задели». Пусть говорят». Напомним, президент Польши Анджей Дуда назвал Россию «ненормальной страной». «Действия России – агрессивные, имперские, которые отбирают у людей нормальную жизнь, приводят к разрушению государств, к военным положениям, к гибели людей. Это действия, которые международное сообщество не может принимать. Россия ненормальная страна. Это не то государство, которое нормально себя ведет. Это страна-агрессор», – отметил он. Как заявил президент Польши во время официального посещения Грузии, действия России требуют «решительных действий со стороны международного сообщества». Дуда напомнил, что в 2022 году Польша будет председательствовать в ОБСЕ, и пообещал поднимать «российский вопрос» на площадке ГА ООН, а также на Совете по правам человека ООН. Ранее депутат польского парламента от партии «Конфедерация» Кристиан Каминьский заявил об упущенном шансе на взаимовыгодное сотрудничество с Россией. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Погранкомитет Белоруссии заявил о невозможности иностранцев выехать из республики 26 мая 2021, 19:02 Текст: Елизавета Булкина

Из-за отмены рейсов и запрета на полеты над территорией Белоруссии многие иностранные граждане не могут выехать домой из республики, сообщил белорусский Госпогранкомитет. «В настоящее время в Государственный пограничный комитет и территориальные органы пограничной службы поступает значительное количество обращений иностранных граждан, касающихся их возвращения к месту постоянного жительства. Большинство вопросов связаны с отменой авиарейсов рядом авиаперевозчиков, а также введением иностранными государствами запрета на полеты через воздушное пространство Республики Беларусь», – говорится в сообщении на сайте белорусского ведомства. Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. Агентство по авиационной безопасности Европейского союза (EASA) рекомендовало избегать воздушное пространство Белоруссии до окончания международного расследования по лайнеру Ryanair. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Нарышкин объяснил, почему Лондон не раскрывает архивы о полете Гесса в Британию в 1941 году 26 мая 2021, 15:42

Великобритания не раскрывает архивы, позволяющие узнать цели прилета в Соединенное Королевство в мае 1941 года заместителя Гитлера по нацистской партии Рудольфа Гесса, поскольку не хочет брать на себя часть ответственности за нападение Германии на СССР, заявил глава Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. «Это вполне объяснимо. Нашим западным партнерам не хотелось бы взять на себя часть ответственности, которая лежит и на них, за то, что именно (их) политика «умиротворения» все время толкала Гитлера идти на восток», – сказал Нарышкин, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24». Гесс в мае 1941-го в одиночку совершил перелет из Германии в Великобританию. Истинная цель этого полета считается одной из главных загадок Второй мировой войны. Считается, что Гесс хотел убедить британцев заключить мир с Германией перед ее нападением на СССР. В 1946 году в ходе Нюрнбергского процесса Гесса приговорили к пожизненному заключению, которое он отбывал в берлинской тюрьме Шпандау. Он умер 17 августа 1987 года в возрасте 93 лет. Глава МИД Украины выразил свое разочарование НАТО 26 мая 2021, 20:20 Текст: Ксения Панькова

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил свое разочарование тем, что НАТО не может найти формат участия Украины в саммите альянса 14 июня. По словам Кулебы, украинская сторона совершенно не понимает, как можно проводить закрытый саммит НАТО на фоне «агрессивных действий России против Украины» в Черноморском регионе и против членов альянса, в частности против Чехии. «Как можно не найти формат участия Украины в саммите этого года», – заявил украинский дипломат в ходе совместной пресс-конференции с генсеком ОБСЕ в Киеве. По его мнению, тяжело представить лучший момент, чем 2021 год, для предоставления Киеву Плана действий по членству в НАТО. Как отметил Кулеба, Украина благодарна партнерам НАТО «за постоянное подтверждение политики открытых дверей на основании решения Бухарестского саммита 2008 года, но с тех пор прошло 13 лет, и ни единого шага к выполнению этого решения не было сделано». Для Украины очень важно, чтобы политика открытых дверей не превратилась в политику кормежки обещаниями», – добавил он. Саммит НАТО состоится 14 июня в Брюсселе. По словам генерального секретаря альянса, планируется обсудить текущие вопросы деятельности НАТО, а также повестку альянса до 2030 года, в том числе «агрессивные действия России, угрозу терроризма, кибератаки, новые и вредоносные технологии, влияние климатических изменений на безопасность, а также рост Китая». В апреле Зеленский заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В свою очередь полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией. Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации. Берлин отреагировал на запрет трех германских НПО в России 27 мая 2021, 06:34

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал «серьезным ударом» по отношениям с Россией решение о запрете трех немецких НКО, заявление министра приводит пресс-служба ведомства. «Запрет работать для организаций, которые прилагают усилия для достижения взаимопонимания между нашими двумя странами и людьми, – серьезный удар по нашим усилиям по улучшению отношений с Россией. Решение генерального прокурора России запретить в общей сложности трем немецким НКО работать в России в этой связи особенно обескураживает и неприемлемо», – приводит слова главы МИД ФРГ РИА «Новости». Как утверждает Маас, две из трех организаций «уже много лет участвуют в «Петербургском диалоге» с целью содействия германо-российскому взаимопониманию». По словам министра иностранных дел Германии, ничто в деятельности организаций «не может ни оправдать, ни обосновать такой серьезный шаг» со стороны российской генпрокуратуры. «Я призываю Россию отменить этот шаг и способствовать свободному обмену между гражданскими обществами. Представители гражданского общества должны иметь возможность выполнять свою работу без криминализации», – сказал Маас. Накануне Генпрокуратура РФ признала нежелательными три неправительственные организации (НПО) из Германии, чья деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Пушков развеял три мифа о работе IT-гигантов в России 26 мая 2021, 17:15

«В ходе работы по регулированию деятельности интернет-компаний в нашем информационном пространстве произошло крушение трех мифов», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя состоявшееся в Москве заседание коллегии Роскомнадзора. «В последний год из-за пандемии коронавируса резко возросло использование интернета. Стало понятно, что необходимо определенное регулирование деятельности глобальных интернет-компаний на территории России», – сказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. «Эта сфера не может быть оставлена без внимания государства, тем более что глобальные интернет-гиганты имеют тенденцию подменять законодательство других стран своими собственными внутрикорпоративными решениями», – отметил собеседник и добавил, что «в ходе работы по регулированию деятельности интернет-компаний в нашем информационном пространстве произошло крушение трех основных мифов». Первый миф, по словам Пушкова, заключается в том, что «глобальные интернет-компании самодостаточны, независимы от национальных государств и вправе принимать любые решения и навязывать их государству, поскольку являются частными». «Этот миф не выдержал столкновения с реальностью, причем не только в России, но и в Евросоюзе, Великобритании, Турции, Австралии и ряде других стран. Они встали на защиту своего суверенитета от произвола глобальных интернет-корпораций. Google, Facebook были подвергнуты очень большим штрафам за нарушение антимонопольного законодательства. Россия также идет по этому пути», – отметил сенатор. «Второй миф состоит в том, что глобальные интернет-игроки могут обойтись без России и считают ее мизерным рынком. Выяснилось, что компании не хотят уходить с нашего рынка. На то есть причины. Например, Google за прошлый год заработал в России 75 млрд рублей. Кроме того, уход из страны чреват потерей рынка на длительную перспективу, а свято место пусто не бывает», – подчеркнул Пушков. «Еще одним мифом было представление о том, что российское государство только угрожает, но не решится на серьезные шаги, – продолжил сенатор. – Последний год показал, что это не так. У нашего государства есть решимость предписать интернет-площадкам определенное поведение в нашем информпространстве, а именно: обязать их исполнять законы, действующие на территории нашей страны». Также Пушков обратил внимание на существование законодательной основы. «Мы создали систему законов. За последний год было принято пять законов, которые позволяют достаточно жестко и определенно регулировать деятельность интернет-компаний на нашей территории», – напомнил политик. «Последний законопроект, который скоро, надеюсь, превратится в закон – «о приземлении» международных гигантов. Они должны будут зарегистрироваться на территории России, открыть офисы или юридические лица, которые будут их представлять в нашей стране. До этого они действовали на нашей территории и зарабатывали деньги, не имея здесь офисов», – пояснил Пушков. «Теперь будет иначе, – отметил собеседник, – если интернет-компании откажутся регистрироваться, они подвергнутся целому ряду штрафных санкций. Крайняя мера – блокировка». «При этом, – подчеркнул политик, – мы не заинтересованы в выталкивании международных интернет-гигантов из нашего информационного пространства. Мы лишь предписываем им определенные правила поведения. Если они их примут, то никаких проблем не будет». Ранее в среду состоялось итоговое заседание коллегии Роскомнадзора. На нем в том числе замглавы ведомства Вадим Субботин рассказал о том, что «ВКонтакте», YouTube, Instagram и «Одноклассники» сохраняют позиции самых популярных социальных сетей в России, сообщает «Российская газета». Замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер заявил, что социальные сети Facebook, Twitter и другие должны до 1 июня локализовать базы персональных данных россиян. Вагнер добавил, что компаниям уже направлены требования о приведении их деятельности в соответствие с этими требованиями. «До 1 июля ожидаем информацию, как это требование исполняется», – сказал замглавы ведомства. Закон «О персональных данных» обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории России. Закон распространяется на иностранные компании, которые не имеют физического присутствия в России, если они осуществляют деятельность, направленную на российскую территорию. За невыполнение требования предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 1 до 6 млн рублей, за повторное нарушение – от 6 до 18 млн рублей. Отказ США мешать завершению «Северного потока – 2» стал ударом для Польши 27 мая 2021, 07:26

Польша разочарована строительством проекта «Северный поток – 2», на котором настояла ФРГ и чему не стали препятствовать США, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров. «Для Польши это большой удар – завершение строительства проекта «Северный поток – 2», на котором настояла Германия и чему не стали препятствовать США», – передает РИА «Новости» слова Джабарова. По его словам, в Варшаве понимают, что будет через год, когда постепенно будет сокращаться транзит газа через Украину и соответственно Польшу, и они будут завязаны на «Северном потоке». «Если они такие принципиальные, что же они пихают нам свою санкционную продукцию через третьи страны? Как только им это выгодно, они забывает все. Как только выгода пропадает, они становятся «принципиальными борцами с российской угрозой», – сказал Джабаров. Накануне президент Польши Анджей Дуда во время выступления в Грузии резко высказался о России из-за якобы агрессивных действий, назвав ее «ненормальной страной». Ранее в Польше призвали Германию к «европейской солидарности» в вопросе «Северного потока – 2». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Польша хочет отобрать у России канал доставки газа в Европу. Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Блинкен заявил, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве. Президент Польши назвал Россию «ненормальной страной» 26 мая 2021, 22:59

Президент Польши Анджей Дуда назвал Россию «ненормальной страной». «Действия России – агрессивные, имперские, которые отбирают у людей нормальную жизнь, приводят к разрушению государств, к военным положениям, к гибели людей. Это действия, которые международное сообщество не может принимать. Россия ненормальная страна. Это не то государство, которое нормально себя ведет. Это страна-агрессор», – приводит слова Дуды РИА «Новости». Как заявил президент Польши во время официального посещения Грузии, действия России требуют «решительных действий со стороны международного сообщества». Дуда напомнил, что в 2022 году Польша будет председательствовать в ОБСЕ и пообещал поднимать «российский вопрос» на площадке ГА ООН, а также на совете по правам человека ООН. Ранее депутат польского парламента от партии «Конфедерация» Кристиан Каминьский заявил об упущенном шансе на взаимовыгодное сотрудничество с Россией. Изнасилованную школьницами девочку в Барнауле начали травить в соцсетях 27 мая 2021, 08:58 Текст: Дмитрий Зубарев

Детский омбудсмен Алтайского края Ольга Казанцева заявила, что 11-летнюю девочку, над которой надругалась другая школьница, травят не сверстники, а взрослые, распространяя запись насилия в соцсетях. «Сейчас травят ребенка не сверстники, а взрослые, распространяя видеозапись», – передает РИА «Новости» слова Казанцевой, которая попросила руководителей СМИ закрыть комментарии к новости и исключить возможность появления видео. Также она подчеркнула, что за распространение записи возможно уголовное наказание. «Если кто-то хочет откликнуться и помочь ребенку, сделайте целевое пожертвование для ребенка в Алтайское отделение Российского детского фонда с пометкой «помощь рядом», – уточнила омбудсмен. Ранее в Барнауле 14-летняя девочка в сопровождении своих сверстниц в одном из заброшенных домов города избила и совершила сексуальное насилие над 11-летней школьницей. Все действия были засняты девочками на камеру телефона и отправлены матери пострадавшей ученицы. Подростка задержали, возбуждено уголовное дело. Руководитель СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования. Инцидент поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Член Совета при президенте России по правам человека Шота Горгадзе заявил газете ВЗГЛЯД, что после случая в Алтайском крае следует снизить возраст привлечения к уголовной ответственности, чтобы уменьшить частоту подобного рода преступлений. Президент Польши призвал к «принуждению» России 27 мая 2021, 12:05

Текст: Дмитрий Александров,

Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Грузию призвал «принуждать Россию выполнять нормы международного права», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Об этом он сказал на брифинге в Тбилиси, потребовав, чтобы Россия вывела военных из Абхазии и Южной Осетии, где они размещены после войны-2008. «Необходимо использовать все международные методы, чтобы принудить Россию выполнять нормы международного права», – сказал он. По словам Анджея Дуды, посетив накануне границу с Южной Осетией, где находится мониторинговая миссия Евросоюза, он «увидел драматичную реальность сегодняшней политики России». Президент Польши сказал, что это должны видеть все политики из ЕС и НАТО. Со своей стороны, президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала свою страну «второй родиной Анджея Дуды» и поблагодарила Польшу как «надежного друга и партнера» в плане интеграции Грузии в Евросоюз и НАТО. Она сообщила об обещании Анджея Дуды в будущем году во время председательствования Польши в ОБСЕ вынести на первый план «вопрос оккупации Грузии» – так Тбилиси называет признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии. Также она заявила, что саммит НАТО 14 июня должен послать Грузии и «дружественной Украине» четкие сигналы в плане перспектив вступления, как это было в случае с Северной Македонией. Напомним, накануне президент Польши Анджей Дуда назвал Россию «ненормальной страной». «Действия России – агрессивные, имперские, которые отбирают у людей нормальную жизнь, приводят к разрушению государств, к военным положениям, к гибели людей. Это действия, которые международное сообщество не может принимать. Россия ненормальная страна. Это не то государство, которое нормально себя ведет. Это страна-агрессор», – отметил он. Телеведущий Владимир Познер прокомментировал газете ВЗГЛЯД это заявление президента Польши. Под Воронежем найдены останки убитых нацистами 500 детей и женщин 26 мая 2021, 18:03 Текст: Ксения Панькова

В селе Лушниковка Воронежской области поисковики нашли уже около полутысячи останков узников бывшего нацистского лагеря, развернутого там в годы Великой Отечественной войны, рассказал руководитель поискового объединения «Дон» Михаил Сегодин. Всего на этом месте оккупанты убили 8,5 тыс. человек, предполагают поисковики. Раскопки идут в рамках всероссийского проекта «Без срока давности», направленного на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР. По словам эксперта, этот лагерь, бывший одним из лагерей системы «Дулаг-191», располагался на кирпичном заводе, передает РИА «Новости». «В годы войны там был спецлагерь для женщин и детей. Лагерь был очень многочисленным – за все время его существования там находилось свыше 50 тыс. человек, и 8,5 тыс. человек было умерщвлено», – сказал Сегодин. По его словам, поисковики разыскивали это место порядка десяти лет и «вот сейчас наконец обнаружили». «Мы работаем совместно с органами Следственного комитета по Воронежской области. Вскрываем захоронения, уже найдены останки порядка 500 человек», – добавил он. «Останки находятся в плохом состоянии, точный возраст жертв установить сложно. Но все же можно говорить, что это в основном были молодые люди, а по одному из фрагментов четко видно, что это был ребенок», – отметил Сегодин. Лагерь в Лушниковке был одним из нацистских лагерей, которые обслуживали строительство и эксплуатацию «Берлинки» – так в народе называли секретную железную дорогу, которую гитлеровцы прокладывали для снабжения своих войск, наступавших на Сталинград, добавил Сегодин. В датированной 2 сентября 1942 года разведывательной сводке Управления наркомата внутренних дел по Воронежской области об обстановке на оккупированной нацистами территории сообщалось, что «в пригородном селе Лушниковка на кирпичном заводе размещен концлагерь для женщин и детей». Отмечалось, что узников не кормят, а «детям разрешают ходить собирать милостыню». Также рассказывалось, что медицинская помощь больным не оказывалась, среди заключенных была большая смертность. Напомним, в январе глава СК подтвердил возбуждение дела о геноциде народов СССР во время ВОВ. Стала известна причина образования тромбов из-за вакцин AstraZeneca и J&J 27 мая 2021, 09:27 Текст: Наталья Ануфриева

Ученые из Университета Гете во Франкфурте выяснили механизм возникновения тромбоза у пациентов, привившихся вакцинами от AstraZeneca и Johnson & Johnson. Издание Financial Times со ссылкой на процессора Рольфа Маршалека пишет, что оба препарата используют аденовирусные векторы для доставки спайкового белка SARS-CoV-2 в организм. Он направляется не в цитозольную жидкость здоровой клетки, а в ядро, затем части белка-шипа расщепляются и вызывают мутации, которые и приводят к образованию тромбов якобы в одном случае на 100 тысяч, передает РИА «Новости». Исследователь объяснил, что созданные на основе рибонуклеиновой кислоты вируса вакцины, например от компаний Pfizer или Moderna, доставляют генетический материал в клеточную жидкость, что предотвращает опасные побочные действия. Ранее в Германии выявили 67 случаев тромбоза после прививки AstraZeneca, до этого испанский военнослужащий 35-летний Франсиско Перес скончался от тромбоза после AstraZeneca. Также новые случаи тромбоза от этого препарата выявили во Франции. При этом еще в апреле Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием. В связи с этим некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию. Между тем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне сообщений о тромбах после вакцины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Рэпера Элджея поймали пьяным за рулем в Москве 26 мая 2021, 20:30

Рэпера Элджея (Алексея Узенюка) остановили за вождение в нетрезвом виде на одном из постов ДПС в Москве. У исполнителя забрали водительское удостоверение и составили на него протокол за езду в состоянии алкогольного опьянения. «На посту ГИБДД по адресу: проспект Маршала Жукова, 90, был остановлен автомобиль BMW i8, за рулем которого находился 26-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Около двух ночи его привезли на освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. От освидетельствования мужчина отказался», – сообщил источник «Комсомольской правды». Отмечается, что вместе с Элджеем в салоне автомобиля находилась его супруга, телеведущая Анастасия Ивлеева. Правоохранители начали оформлять протокол, однако артист отказался отправлять машину на штрафстоянку и попытался избежать лишения прав. По данным издания, на пост приехал друг супругов и начал предлагать инспекторам взятку в размере до 700 тыс. рублей, однако сотрудники МВД отказались. Уточняется, что у Элджея забрали водительское удостоверение и составили на него протокол за езду в нетрезвом виде. Ожидается, что в ближайшее время его вызовут в суд по этому делу. Кроме того, по данным телеканала РенТВ, у Элджея нашли 241 штраф за нарушение ПДД более чем на 300 тыс. рублей. Многие из них были выписаны за превышение допустимой скорости. Стоит отметить, что у супруги Элджея Ивлеевой ранее за три месяца езды на Lamborghini Aventdator стоимостью 20 млн рублей насчитали штрафы за нарушения ПДД на 170 тыс. рублей. В апреле столичный дептранс эвакуировал автомобиль Lamborghini телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой за неправильную парковку.