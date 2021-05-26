МИД Белоруссии заявил об угрозах посольствам страны

В белорусские посольства за рубежом поступают психологические и физические угрозы, при этом местные власти «предпочитают не замечать подобного», заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

«Жесткое давление оказывается на наши посольства в ряде так называемых правовых государств. Доходит до психологических и физических угроз, оскорбляется знамя, при этом местные власти предпочитают не замечать подобного либо реагировать с опозданием», – цитирует БелТА Макея.

Он отметил, что посольстам поступают угрозы вплоть до поджога здания, а охрана здания белорусского посольства в Вильнюсе открыто заявила, что получила указание от политического руководства государства не реагировать.

По его мнению, подобными сценариями по дестабилизации ситуации силовыми методами Запад хочет превратить Белоруссию в изгой. Также он назвал недопустимым предложение латвийского депутата взять «в заложники» сборную республики по хоккею. По словам Макея, это показатель культурного развития латвийских политиков.

«И как бы это прискорбно ни было, наша соседка Украина бежит впереди планеты всей с особым давлением, стремясь заслужить похвалы от известных покровителей. Все это нельзя назвать иначе, как глумление над соседом, который никогда не доставлял проблем, строя конструктивные отношения. Фактически царит закон джунглей. Такой подход совершенно не приемлем не только с точки зрения международного права, но и элементарных позиций нравственности и морали», – подчеркнул глава МИД республики.

Ранее депутат сейма Латвии Айгарс Бикше предложил взять в заложники сборную Белоруссии по хоккею, чтобы обменять ее на политзаключенных в республике.

Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Также задержали его девушку, россиянку Софью Сапегу. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить до 15 лет заключения.

Инцидент с самолетом вызвал резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.